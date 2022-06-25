Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 25/06/2022

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 01:00

25 jun 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

25-06-22 - PROCLAMAS.pdf

Tamanho do arquivo: 165kb
Baixar

__________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATÃ BAIA DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Tocantins, n°11, Guarapari-ES e LAYSA GABRIELY GARCIAS RIBEIRO DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), Maquiadora, residente na Rua Tocantins, n°11, Guarapari-ES. 12933 2.: DEIVID JOSÉ DE OLIVEIRA REMBENSKI, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de estoque, residente na Avenida José Alcântara Bourguignon, nº 174, Guarapari-ES e WILMITA VITÓRIA VITOR, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviço escolar, residente na Avenida José Alcântara Bourguignon, nº 174, Guarapari-ES. 12934 3.: LEANDRO DA SILVA PONTES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua 1º de Janeiro, nº 55, Guarapari-ES e JULIANA VAILLAN LIMA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), funcionário público municipal, residente na Rua 1º de Janeiro, nº 55, Guarapari-ES. 12935 4.: MATHEUS RIBEIRO PEPE, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 119, Guarapari-ES e JÉSSICA MOURA DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 119, Guarapari-ES. 12936 5.: PAULO RODOLFO VAZ ASSIS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Estoquista, residente na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 40, Guarapari-ES e SCARLATT ALVES, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 40, Guarapari-ES. 12937 6.: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), expedidor, residente na Rua Itaguaçu, n° 13, Guarapari-ES e KAMILLI DE SOUZA PINHEIRO, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itaguaçu, n° 13, Guarapari-ES. 12938 7.: ANTÔNIO SÉRGIO DA CONCEIÇÃO FILHO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Soteco, nº 1, Guarapari-ES e ELOIZA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de relacionamento, residente na Avenida Soteco, nº 1, Guarapari-ES. 12939 8.: GEOVANE DA COSTA NASCIMENTO, natural de Anchieta-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Manoel Rodrigues da Costa, nº 341, Guarapari-ES e KAREN DIAS DA CONCEIÇÃO, natural de Cachoeiras de Macacu-RJ, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Rodrigues da Costa, nº 341, Guarapari-ES. 12940 9.: WEDSON PINHEIRO DA SILVA, natural de Jequitinhonha-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Avenida Cidade Saúde, n° 05, Guarapari-ES e RUBIANE COUTO ALCÂNTARA, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Avenida Cidade Saúde, n° 05, Guarapari-ES. 12941 10.: ROGÉRIO PINTO BRAZ, natural de Guarapari-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Minas Gerais s/n, Guarapari-ES e JULIANA CARVALHO LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Minas Gerais s/n, Guarapari-ES. 12942 11.: NATHAN CRISTIANO DA SILVA GOMES, natural de Lajinha-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Ernesto Geysel, nº 06, Guarapari-ES e NAYARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, natural de Lajinha-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na maria constancia fonseca, nº 10, Lajinha-MG. 12943 12.: PEDRO HENRIQUE MOUTINHO CAMPOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 143, Guarapari-ES e TAYNARA LUÍZA GOMES MONTEIRO, natural de Governador Valadares-MG, com 27 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 143, Guarapari-ES. 12944 13.: VICTOR CIRILO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), monitor de câmeras, residente na Rua Guaçui, nº 9, Guarapari-ES e PATRICIA LOPES FURTADO, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), técnico de suprimentos, residente na Rua Guaçui, nº 9, Guarapari-ES. 12945 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 24 de junho de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME POLITANO DE SANT'ANNA, natural de Petropolis-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 189, Vitória-ES e ANE CAROLINE MARTINS MARCONDES, natural de Guarapuava-PR, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 189, Vitória-ES. 25557 2.: RAFAEL HENRIQUE VIEIRA DE AZEVEDO, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista técnico, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 230, Vitória-ES e LORENA ALVES LINO, natural de Guaçui-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Princesa Isabel, nº 230, Vitória-ES. 25558 3.: WILLIAN NASCIMENTO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 21 anos de idade, Divorciado(a), cobrador, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 216, Vitória-ES e BRENDA GOMES OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Manoel Salustiano de Souza, nº 216, Vitória-ES. 25574 4.: GUSTAVO HENRICK MENDES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), assistente de registro, residente na Escadaria Benito Coutinho, nº 10, Vitória-ES e RAFAELLA PEREIRA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Escadaria Benito Coutinho, nº 10, Vitória-ES. 25575 5.: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA DIAS, natural de Portugal-ET, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Pedro Daniel, nº 50, Vitória-ES e MARIA APARECIDA DEORCE ALVES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Pedro Daniel, nº 50, Vitória-ES. 25576 6.: PABLO DREWS BITTENCOURT COSTA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual, residente na Rua Moacir Avidos, nº 592/1101, Vitória-ES e ROBERTA ALTOÉ LIRIO, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Moacir Avidos, nº 592/1101, Vitória-ES. 25577 7.: LUCAS AMORIM SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Laury Tavares, nº 433, Vitória-ES e THAIS CRISTINA PINHEIRO MOREIRA, natural de Fortaleza-CE, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Laury Tavares, nº 433, Vitória-ES. 25578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de junho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO PÓSSERA OLIVEIRA, natural de Barra do Rocha-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Projetada, s/n, Linhares-ES e THATIELY NUNES DA SILVA, natural de Jaguaré-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rod BR 101 Norte, Jaguaré-ES. 12012 2.: VINICIUS ZOCATELI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Genésio Durão, s/n , Linhares-ES e ROBERTA DORNELAS VIANA, natural de Mantena-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), aux de coordenação, residente na Avenida Genésio Durão, s/n , Linhares-ES. 12013 3.: RENATO AIRES LAURINDO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Rua Aldina Calmon, s/n , Linhares-ES e AJAIANY ALLINE DE SOUZA, natural de Arapiraca-AL, com 29 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Aldina Calmon, s/n , Linhares-ES. 12015 4.: JEAN CARLO DA SILVA JESUS, natural de Salvador-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 4, Linhares-ES e MARINÉIA LEITE THOMAZ, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 4, Linhares-ES. 12016 5.: ROGERIO SOARES, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Mem de Sá, nº 6, Linhares-ES e ROSIANE BARBOSA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar, residente na Rua Mem de Sá, nº 6, Linhares-ES. 12017 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de junho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CALEB EDIEL PONTES DOS SANTOS, natural de Nilópolis-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 700, Ed. Carolina, Aptº 204, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EVELYN MARQUES REIS GUIMARÃES, natural de Salvador-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 700, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20098 2.: EGUIBERTO ANDRADE LACERDA, natural de Timoteo-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Vitória, n 330, Apto 203, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e JOELMA DE CARVALHO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), biologa, residente na Rua Porto Seguro,Nº 251, AP203, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 20099 3.: RODRIGO COELHO COMPER, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritorio, residente na Rua Humberto Pereira, nº 254, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ALINNY VORPAGEL RAASCH DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua das Cruzadas, nº 27, Vila Palestina, Cariacica-ES. 20100 4.: MAXSUEL MARIANO SCHULTZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor técnico, residente na Rua Corveta, nº 725, São Conrado, Vila Velha-ES e NATHÁLIA PEREIRA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua do Canavial, nº 2, Itapuã, Vila Velha-ES. 20101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMARO ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), caldeireiro, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 1079, Vitória-ES e INDIANI DOS SANTOS BARBOSA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 1079, Vitória-ES. 25531 2.: ANDRE CARVALHO AGUIAR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNA CARDOSO FÉRES, natural de Curitiba-PR, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Saturnino de Brito, Praia do Canto, Vitória-ES. 25532 3.: RODRIGO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Anita Giovanoti, Maria Ortiz, Vitória-ES e IRENE KIM, natural de Bom Jesus dos Perdões-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Anita Giovanoti, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25533 4.: BRUNO VICENTINI FERNANDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), web designer, residente na Rua Ulisses Sarmento, Praia do Suá, Vitória-ES e CAROLINA OLIVEIRA DE BRITO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25534 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de junho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO ALVES MOREIRA, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 48 anos de idade, divorciado(a), Coordenador operacional, residente na Rua Marcinópolis, s/nº , Vila Velha-ES e LAURINDA SINÉA FEJÓLI PORTES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Marcinópolis, s/nº , Vila Velha-ES. 06452 2.: NELSON PASSAMANI BARBOSA, natural de Itaguaçu-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), funcionário público federal, residente na Rua Francisco Severo Cortelete, nº 37, Vila Velha-ES e JACQUELINE GOBBI BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Francisco Severo Cortelete, nº 37, Vila Velha-ES. 06453 3.: WESLEY SOUZA CAMUZZI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Teolândia, nº 01, Vila Velha-ES e RAQUEL GENCIANO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Promotora de vendas, residente na Rua Teolândia, nº 01, Vila Velha-ES. 06454 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO HENRIQUE TONON SILVA, natural de Ibiraçu-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em refrigeração, residente na Rua Waldeck Campos , Ibiraçu-ES e GABRIELA PEREIRA NETTO, natural de Itabira-MG, com 33 anos de idade, Divorciada(o), Esteticista Corporal, residente na Rua Waldeck Campos , Ibiraçu-ES. 00974 2.: GEIDSON BATISTA DE SANTANA, natural de Camacan-BA, com 122 anos de idade, Solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Projetada, s/n, Ibiraçu-ES e TATIANE SOARES DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua Projetada, s/n, Ibiraçu-ES. 00988 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 24 de junho de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WASHINGTON ABEL WAGMAKER TELLES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Lirio, 300, Residencial Centro da Serra, Serra-ES e GABRIELE BRITO DE OLIVEIRA, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Rua Lirio, 300, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 11886 2.: THIAGO DE JESUS CASTELO BORGES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), taxista, residente na Travessa Congonhas, nº 23, Divinópolis, Serra-ES e LAYS DAS NEVES RANGEL, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Travessa Congonhas, nº 23, Divinópolis, Serra-ES. 11887 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de junho de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Avenida França s/n , Vila Velha-ES e EDVALDO SATIL DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 39 anos de idade, Divorciada(o), atendente, residente na Avenida França s/n , Vila Velha-ES. 09407 2.: CHARLES PINHEIRO DA SILVA, natural de GUARAPARI-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), AUTONOMO, residente na RUA PEDRO NOVAES Nº 101, Vila Velha-ES e JHESSICA CUNHA DE SOUZA, natural de Anchieta-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), DO LAR, residente na RUA PEDRO NOVAES Nº 101, Vila Velha-ES. 09458 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO CANCEGLIERI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua São Paulo, nº 256, Cariacica-ES e TAINARA PASSOS CIRIACO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Bióloga, residente na Avenida Minas Gerais, s/nº, Viana-ES. 07695 2.: ROBERT KENEDY SIQUEIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Valdecy Cândido de Moraes, nº 13, Viana-ES e ARIADINY SALES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Valdecy Cândido de Moraes, nº 13, Viana-ES. 07696 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 24 de junho de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIELSON ALVES DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rod ES 185, s/n, Divino de São Lourenço-ES e VIRGINIA LOPES DE SOUZA MAZIM, natural de São João de Meriti-RJ, com 37 anos de idade, viúvo(a), balconista, residente na Rod ES 185, s/n, Divino de São Lourenço-ES. 00357 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 24 de junho de 2022 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDIVAL CEZAR DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), lanterneiro, residente na Avenida Marataízes, Itapemirim-ES e VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 48 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Marataízes, s/n°, Itapemirim-ES. 14346 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 24 de junho de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO JUNIOR DIAS SABINO, natural de Cachoeiro De Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na localidade São João da Lancha, Itapecoá, Itapemirim-ES e GEOVANA ROCHA DA SILVA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na localidade São João da Lancha, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01234 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 24 de junho de 2022 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Francisco Pires dos Santos, nº 36, Vitória-ES e TAISLA RODRIGUES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Francisco Pires dos Santos, nº 36, Vitória-ES. 17833 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de junho de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ AGUIAR FRAGA, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), consultor de TI, residente na Rua Couto Aguirre, nº 68, Paul, Vila Velha-ES e NATALYELLE SANTOS BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), segurança, residente na Rua Couto Aguirre, nº 68, Paul, Vila Velha-ES. 04488 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de junho de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados