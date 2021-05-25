Proclamas - 25/05/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO LITTIG, natural de Marechal Floriano-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Boa Vista, S/n, Novo Brasil, Cariacica-ES e CRISTIANE MARIA FREIRE PINA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Boa Vista, S/n, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27776 2.: CEDIR RODRIGUES DE LIMA, natural de Iúna-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Brasil, nº 34, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e YARA SANTOS MATIAS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Bahia, nº 399, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27783 3.: WILSON FLAVIANO MARINHO, natural de Viana-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), Encarregado, residente na Rua Eduardo Barbosa, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES e TATIANA FONSECA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Embaladora, residente na Rua Eduardo Barbosa, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27793 4.: THAYNÃ DA SILVA DE ASSIS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnico de vendas, residente na Rua Alijor, nº 30, Mucuri, Cariacica-ES e PATRICIA SENA DE FARIAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Alijor, nº 30, Mucuri, Cariacica-ES. 27796 5.: DANILO MAYCON SILVA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Carlos Gomes, nº 62, Bandeirantes, Cariacica-ES e ALEXIA LUIZA RODRIGUES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Carlos Gomes, nº 62, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27797 6.: ELIEOMAR SANTANA SCARDUA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Bom Pastor, nº 56, Campo Grande, Cariacica-ES e DANIELLY CAROLINE BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de equipamentos e instalações, residente na Rua Bom Pastor, nº 56, Campo Grande, Cariacica-ES. 27802 7.: ALEXSON DE MOURA DETTMANN, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Almoxarife, residente na Rua Basílio da Gama, S/nº, Jardim Botânico, Cariacica-ES e KARINA ELPIDIO NEVES, natural de Campinas-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Basílio da Gama, S/nº, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27803 8.: ENOCK BARGLINI, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), instalador, residente na Rua Elói Ferreira da Silva, nº 45, Padre Gabriel, Cariacica-ES e LUCICLEIDE ALVES DE ARAUJO, natural de Andorinha-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Elói Ferreira da Silva, nº 45, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27804 9.: ELIMAR SAVELLI, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Rei Dario I, 584, Vale dos Reis,, Cariacica-ES e LARISSA PEREIRA ALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rei Dario I, nº 584, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 27807 10.: LUCAS RODRIGUES LEAL, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Padre Josino Moraes Tavares, 555, Padre Gabriel, Cariacica-ES e BIANCA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Padre Josino Moraes Tavares, 555, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27814 11.: GABRIEL BETINI CASTRO, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de produção, residente na Rua Santana, nº 34, Campo Grande, Cariacica-ES e THAIS PÉLA AMORIM, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santana, nº 34, Campo Grande, Cariacica-ES. 27816 12.: JOSUÉ DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Silva, nº 65, Alzira Ramos, Cariacica-ES e CRISTIELE CARLOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antônio Silva, nº 65, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 27820 13.: WESLEY ALVES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Minas Gerais, 128, Padre Gabriel, Cariacica-ES e LUCIANE LIMA DE ASSUNÇÃO, natural de Ubatã-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Minas Gerais, 128, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27825 14.: EMERSON GREGÓRIO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Pintor, residente na Rua Pedro Canario, 284, Jardim Botânico, Cariacica-ES e MARISTELA ALVES LEMOS, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pedro Canario, 284, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27828 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 24 de maio de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA, natural de São João de Meriti-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor tecnico, residente na Rua Doze, nº 15, Cocal, Vila Velha-ES e JULIANNA MEDEIROS NOGUEIRA FLÔRES, natural de São João de Meriti-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Antenor Fassarela, S/nº, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729050 2.: ALTINO DAVI NASCIMENTO MUNIZ, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 398, Soteco, Vila Velha-ES e KAMILLA DOS SANTOS GALON, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Quinze, nº 05, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729051 3.: MARCELO BARRETO RODRIGUES, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancario, residente na Rua 3, nº 27, Ataíde, Vila Velha-ES e CRISTIELY ROCHA DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua 3, nº 27, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729052 4.: DEIVID FERREIRA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Dalia, nº 605, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e RAQUEL SILVA LEANDRO, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), operadora de maquina, residente na Rua Dalia, nº 605, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 232729053 5.: JOSÉ RICARDO BARCELOS DE BRITTO, natural de João Neiva-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, Nº 5015, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e ADELAINE DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, Nº 5015, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729054 6.: MATHEUS SILVA SANTANA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Córrego Grande, nº 08, Vale Encantado, Vila Velha-ES e DAMARIS ANDRADE DO ROZARIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Guimarães Pinto, nº 40, Carapina Grande, Serra-ES. 232729055 7.: FELIPE AUGUSTO CAMPOS DELFINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Xavier, nº 145, Vila Batista, Vila Velha-ES e KAMILA MORAES SPERANDIO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Av. Junior Marangoni, nº 40, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729056 8.: LUIZ FERNANDO DE SOUSA PORTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 36, Santa Rita, Vila Velha-ES e TAÍS IVANI DA SILVA FIRMINO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 36, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729057 9.: ANTONIO DE JESUS RAFASKI, natural de Itaguaçu-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), Operador de tratamento de agua aposentado, residente na Rua Inácio Higino, nº 04, Santos Dumont, Vila Velha-ES e ANGELA ROCHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Inácio Higino, nº 04, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729058 10.: JÚLIO CÉZAR DA SILVA SANTOS, natural de Rio Casca-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 98, Dom João Batista, Vila Velha-ES e SAMARA DE JESUS FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 98, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de maio de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: AUNONDIEU JEAN BAPTISTE, natural de Bois Castera-ET, com 48 anos de idade, solteiro(a), bombeiro, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA LÚCIA SOARES, natural de Ibatiba-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24486 2.: NUNO MANUEL FRADE DE SOUSA, natural de Leiria, Portugal-IG, com 38 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUMA GABRIELY NEITZL PASSOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Armando Duarte Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24498 3.: BRUNO LORENZONI BASSETTI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNELA MARINO PANCIERI, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24500 4.: VICTOR GONÇALVES VALFRÉ, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Doutor Antônio Basílio, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIA VOLTOLIN DE SENA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24501 5.: JOSIMAR DEL'NEGRI, natural de Itaguaçu-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES e KÉNIA BONELÁ DA SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24502 6.: LUCAS DE ARAUJO DE AGUIAR, natural de São João de Meriti-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e ISABELLA RIBEIRO DE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24503 7.: GABRIEL OLIVEIRA GALIMBERTI, natural de Santa Teresa-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Genserico Encarnação, Mata da Praia, Vitória-ES e JULIANA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Genserico Encarnação, Mata da Praia, Vitória-ES. 24504 8.: FERNANDO ATHAYDE ROHR, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, Jabour, Vitória-ES e JÉSSIKA SANTIAGO MOTA, natural de Ibatiba-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 24505 9.: GUSTAVO DALLA BERNARDINA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Doutor Guilherme Serrano, Barro Vermelho, Vitória-ES e HERIANE COSTA DE PAULA, natural de Ipatinga-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Doutor Justiniano Martins de Azambuja Meyrelles, Mata da Praia, Vitória-ES. 24506 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de maio de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO SANT'ANNA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Gildo Gava, nº 651, Santa Cruz, Linhares-ES e FABIANA OLIVEIRA FONSECA, natural de Una-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), servente, residente na Rua Gildo Gava, nº 651, Santa Cruz, Linhares-ES. 10996 2.: MARCOS ANTONIO PEREIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Calmon, Nº 80, Araçá, Linhares-ES e MONIQUE DE SOUZA CORREIA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua João Calmon, Nº 80, Araçá, Linhares-ES. 10997 3.: FERNANDO KELLERT, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Avenida Comendador Rafael, Nº501 , Centro, Linhares-ES e ELISIA CRISTINA FARIAS DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Comendador Rafael, nº 501, Bairro Centro,, Linhares-ES. 10998 4.: DIEGO BARCELOS ALVES, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Castro Alves, Nº 425, Interlagos, Linhares-ES e ANA GABRIELE CARVALHO SOBRINHO, natural de Jacobina-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Castro Alves, Nº 425, Interlagos, Linhares-ES. 10999 5.: ERVESON CARVALHO AMANCIO, natural de Santa Luzia do Pará-PA, com 20 anos de idade, solteiro(a), banhista de animal, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº 337, Planalto, Linhares-ES e HELAYNE CAROLINA LINO, natural de Manhuaçu-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), social media, residente na Avenida José Armani, nº 28, Qd. 6, Linhares V, Linhares-ES. 11000 6.: LEONEL BISINELI RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ecoporanga, Nº 240, Novo Horizonte, Linhares-ES e SARA OLIVEIRA BATISTA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ecoporanga, Nº 240, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11001 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO MOSCON GHIDETTI, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), ENGENHEIRO MECANICO, residente na Rua Presidente Lima,n°242, Centro, Vila Velha-ES e THAIS MONTE VASCONCELOS, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Tecnico Planejamento em mecânica, residente na Rua Presidente Lima,N°242, Centro, Vila Velha-ES. 18847 2.: VICTOR VIEIRA LOVATTI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), EMPRESÁRIO, residente na Rua Ibitirama,S/N, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e THAYS MOREIRA CAMPOS, natural de VITORIA-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), MÉDICA, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, N°461, Jardim da Penha, Vitória-ES. 18848 3.: GEOVANNY SOUZA DANTAS, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Silva Jardim, nº 169, Soteco, Vila Velha-ES e MARCELA DE MATTOS ULLRICH, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Av Saturnino Rangel Mauro, S/n, Ap 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18849 4.: MARCOS FURLANI SINDRA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cassimiro de Abreu, nº 03, Boa Vista I, Vila Velha-ES e JULIA OLIVEIRA LOMBARDI, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), apoio de loja, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 630, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 18850 5.: JOHNNY PINA SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Rodovia do Sol, nº 644, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RAKLANE MARSAGLIA LEMOS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rodovia Do Sol, Número 644, Apartamento 905, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18851 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE MOREIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), retificador, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 12, de Fátima, Serra-ES e ESTHER TEIXEIRA DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 12, de Fátima, Serra-ES. 31527 2.: JOHNATHAN PEREIRA GOMES DE SOUZA, natural de Juiz de Fora-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de elétrica, residente na Rua Diamante, nº 241, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e NATALIA DE SOUZA PEREIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Diamante, nº 241, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31596 3.: ANDRÉ ANTUNES SAÚDE, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida João da Silva Lopes, nº 30, Laranjeiras Velha, Serra-ES e DÁMERIS ARAUJO DOS REIS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Avenida João da Silva Lopes, nº 30, Laranjeiras Velha, Serra-ES. 31598 4.: BRUNO LIMA DE SOUZA, natural de Itapebi-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), montador líder, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES e GEIZA SOUZA SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Augusto Ruschi, nº 1900, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31599 5.: GUSTAVO SIMÕES MIRANDA, natural de Eunápolis-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Água Marinha, nº 10, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e ANANDA FRANCISCA OLIVEIRA, natural de Salto da Divisa-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Água Marinha, nº 10, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31600 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVID ROMUALDO LIRIO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 131, Itanguá, Cariacica-ES e KEZIA ARAUJO DE OLIVEIRA MATOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Marcos, nº 2, Santos Dumont, Vitória-ES. 24694 2.: MARCELO FERNANDES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 751, Mata da Praia, Vitória-ES e VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, natural de Uruana-GO, com 34 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Avenida Construtor David Teixeira, nº 499, Apartamento 401, Mata da Praia, Vitória-ES. 24697 3.: VITOR GRILO DANCIGER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Taciano Abaurre, nº 60, Apartamento 1704, Enseada do Suá, Vitória-ES e JULIANA ALVES DE OLIVEIRA LIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Marilândia, nº 20, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 24698 4.: MATHEUS RODRIGUES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Loureiro Nunes, nº 223, Santos Dumont, Vitória-ES e ANA CRISTINA LOZZER BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Joaquim Tavares da Silva, nº 91, Fradinhos, Vitória-ES. 24699 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLAN DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Estrada Pau Brasil,, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LEODIR FRANCISCA RESENDE, natural de Itanhem-BA, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Estrada Pau Brasil,, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00655 2.: ROMANO NICOLAU SIVERIS, natural de Palmeira das Missões-RS, com 67 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Estrada Pau Brasil, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e NATALIA FRANCISCO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Estrada Pau Brasil, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00656 3.: EMERSON VARZEM FERNANDES, natural de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Augusto Neri, nº 160, Barra do Riacho, Aracruz-ES e CRISTIANE VICENTE RAMOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Augusto Neri, nº 160, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00657 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 24 de maio de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WENDER GOMES BATISTA, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua da Conquista, 73, Redenção, Vitória-ES e GISELI FLORA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Conquista, 73, Redenção, Vitória-ES. 17384 2.: ÉRICO SANTOS DA CONCEIÇÃO, natural de Valença-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), garçon, residente na Rua São João Batista, nº 339, Duplex, Bairro Resistência, Vitória-ES e FLAVIA SANTOS DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São João Batista, nº 339, Duplex, Resistência, Vitória-ES. 17386 3.: ANDRÉ FILIPE DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Nova Esperança, nº 394, Nova Palestina, Vitória-ES e MARINA PATRICIO DEMUNER, natural de Baixo Guandu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Nova Esperança, nº 394, Nova Palestina, Vitória-ES. 17387 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: KEVILYN STIVE NUNES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Muqui, 326, Colina da Serra, Serra-ES e KAMILLY GABRIELLA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Muqui, 326, Colina da Serra, Serra-ES. 10925 2.: JOÃO OTAVIO FARIAS, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, S/n, Caçaroca, Serra-ES e ANDRESSA CORRÊA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), comerciária, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, S/n, Caçaroca, Serra-ES. 10926 3.: MAURIK OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Cuiabá-MT, com 28 anos de idade, Solteiro(a), consultor comercial, residente na Rua Elísio Miranda, nº 115, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e PRISCILA NASCIMENTO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), desing de moda, residente na Rua Elísio Miranda, nº 115, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 10927 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de maio de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO PEREIRA PIUMBINI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Rio Tapajós, nº 12, Nova Bethânia, Viana-ES e AURELICE JESUS DE CARVALHO, natural de Itamaraju-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Rio Tapajós, nº 12, Nova Bethânia, Viana-ES. 07296 2.: GUIOMAR LUCIENE BOTELHO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Getúlio Vargas, S/nº, Universal, Viana-ES e ELIANE ALVES SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Getúlio Vargas, S/nº, Universal, Viana-ES. 07297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 24 de maio de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: NELCY SOFISTE CRISTIANO, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Córrego do Pavão, S/n, Area Rural, Divino de São Lourenço-ES e MARINA DIAS MENDES, natural de Alegre-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Córrego do Pavão, S/n, Area Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00320 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 24 de maio de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO MOTA FARIA, natural de São João da Barra-RJ, com 30 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Vinivius de Moraes, S/n,, Itapemirim-ES e MARINA FONSECA MARTINS SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Vinivius de Moraes, s/n,, Itapemirim-ES. 01519 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 24 de maio de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: NORIEDE PINTO DE BACKER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES e VIVIANE POLONINE DE BACKER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), gerente de vendas, residente na Frade, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01183 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 24 de maio de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATHAN DOS ANJOS SILVA, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Duque de Caxias, nº 156, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ALANA RIBEIRO MOURA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Duque de Caxias, nº 156, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08846 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de maio de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVISON VITOR DOS REIS GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Constelação, nº 176, Aptº 302, Alecrim, Vila Velha-ES e DANIELA ALINE DIAS, natural de Resplendor-MG, com 27 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua São José, nº 201, Centro,, Santa Rita do Itueto-MG. 04252 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de maio de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOÃO VITOR GUSSI DOS SANTOS, natural de Vitória, -ES, nascido em 02 de maio de 1996, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, residente e domiciliado Vivendas de Pedra Azul, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Jamil dos Santos, falecido e Luciana Gussi e GEANN KARLA VARGAS DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 26 de agosto de 1999, estado civil solteira, profissão garçonete, residente e domiciliada Vivendas de Pedra Azul, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Tarcizio Ferreira da Silva e Rita de Lourdes de Vargas Ferreira. 2.: JEFFERSON LUIZ RODRIGUES, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 31 de julho de 1990, estado civil solteiro, profissão motorista carreteiro, residente e domiciliado Rua Canal, 49, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Vanderley Rodrigues, falecido e Maria Celedir Vieira Rodrigues e JOSIMARA DE ANDRADE COELHO, natural de Vila Velha, -ES, nascida em 30 de janeiro de 1992, estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada Rua Canal, 49, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Tomé Coelho e Edilia Martins de Andrade Coelho. 3.: FERNANDO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 17 de maio de 1989, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, residente e domiciliado Rua Canal, 330, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Francisco Rodrigues e Izabel Maria da Conceição Rodrigues e FABIANA BOONE, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 05 de janeiro de 1993, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, residente e domiciliada Rua Girardi, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Erenildo Boone e Valdete Trabach Boone. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 24 de maio de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil