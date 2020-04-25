Proclamas

Proclamas - 25/04/2020

Redação de A Gazeta

25 abr 2020 às 01:00

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO CORREA DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 156, Apt. 608 Horto Da Serra, Ed. Hortencia, Guaraciaba, Carapina, Serra-ES e KEYSE SEZANA DUQUE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Avenida Corsanto, 62, Apt. 305, Bloco D, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 29934 2.: FABIANO GONÇALVES SANTOS, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua 13 de Março, 37, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e THAÍS BONATTO COSTA, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua 13 de Março, 37, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29937 3.: JOÃO BATISTA CORRÊA LEAL FILHO, natural de Porto Alegre-RS, com 33 anos de idade, solteiro(a), biologo, residente na Rua Minas Gerais, nº S/N, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e ANA PAULA AZEREDO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), corretora de imovéis, residente na Rua Minas Gerais, nº S/N, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 29938 4.: ERICSON ALVES LEAL, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), reflexo terapeuta, residente na Rua Berlim, nº 75, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES e DAYANI VICENTE MIGUEL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Berlim, nº 75, Parque Residencial de Tubarão, Carapina, Serra-ES. 29939 5.: CLÁUDIO JÚNIOR GOMES DA SILVA, natural de Jequitinhonha-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Rouxinol, nº 10, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e PÂMELA DA SILVA MAIA, natural de Limoeiro do Norte-CE, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rouxinol, nº 10, Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29940 6.: SOLEMAR ROCHA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Espirito Santo, 100, Rosario de Fátima, Carapina, Serra-ES e HEIDY SOUZA GUEDES, natural de Pedro Canário-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), gemologa, residente na Rua Espirito Santo, 100, Rosario de Fátima, Carapina, Serra-ES. 29941 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDEMBERG GONÇALVES DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Desenvolvimento humano, residente na Rua Humberto de Campos, nº 1149, Jardim Limoeiro, Serra-ES e JOSIELE SOARES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), assistente de recursos humanos, residente na Rua Jânio Quadros, nº 201, Jucutuquara, Vitória-ES. 23949 2.: FREDERICO AMIGO VIDAL, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), servidor público federal, residente na Rua Hélio Marconi, nº 170, Apt 601, Bento Ferreira, Vitória-ES e ADRIANA ALVES BATISTA QUEIROZ, natural de Rio De Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, viúvo(a), servidora pública federal, residente na Rua Hélio Marconi, nº 170, Apt 601, Bento Ferreira, Vitória-ES. 23951 3.: NAONE MANUEL GARCIA, natural de Belém-PA, com 33 anos de idade, solteiro(a), Economista, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 22/102, Jardim Camburi, Vitória-ES e BIANCA CAROLINA FRAGA MELLO, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), bacharel em economia, residente na Rua Elzira Vivácqua, nº 22/102, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23953 4.: LIDINALDO DA SILVA DE JESUS, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua Vitor Finamore, s/n , Itararé, Vitória-ES e MARTA FELONTA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Vitor Finamore, s/n , Itararé, Vitória-ES. 23954 5.: AYLTON GOMES CABRAL, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Antenor Guimarães, Nº 150, do Moscoso, Vitória-ES e LIVIA TEREZINHA DEVENS, natural de Vitoria-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), médico geriatra, residente na Rua Professor Edmundo Malizech, nº 48, Aptº 502, Santa Lúcia, Vitória-ES. 23955 6.: LEONARDO AUGUSTO MOREIRA DIAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 41, Jardim da Penha, Vitória-ES e TANIANE DAS NEVES MENDONÇA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 41, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23957 7.: PEDRO GODOY SARCINELLI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão Engenheiro mecânico, com vinte e nove (29) anos de idade, natural de Aracruz-ES, residente na Rua dos Juritis, nº 47, Bairro Ericina, Ibiraçu-ES e MIRLA BORGHI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão Biomédica, com trinta (30) anos de idade, natural de João Neiva-ES, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 185, Mata da Praia, Vitória-ES  23935. (Republicação por incorreição) 8.: JORGE LUIZ ROSA VIANA, natural de Vitoria-ES, com sessenta e seis (66) anos de idade, estado civil divorciado, profissão eletricista, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 115, Santa Martha, Vitória-ES e ANTONIETTA MARIA RAMOS, natural de Pancas-ES, com sessenta (60) anos de idade, estado civil divorciada, profissão diarista, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 115, Santa Martha, Vitória-ES  23944 (Republicação por incorreição) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de abril de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SCHUTTZ DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Gastão Roubach, nº 61, Ed. Inaya, Bloco A, Aptº 401, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EMMILY ROCHA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Gastão Roubach, nº 61, Ed. Inaya, Bloco A, Aptº 401, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07539 2.: RODRIGO NASCIMENTO COSTA, natural de São João de Meriti-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Curitiba, nº 1109, Apt. 104, Itapuã, Vila Velha-ES e LORENA TRARBACH GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica de materiais, residente na Rua Curitiba, nº 1109, Apt. 104, Ed. Cristal Beach, Itapuã, Vila Velha-ES. 18208 3.: MARCOS LIMA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Afonso Pena , nº 50, Apartamento 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES e KARINE DE PRÁ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Afonso Pena, nº 50, Apartamento 103, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18209 4.: JONATHAS SANTOS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Vesuvio, nº 25, Nova Bethania, Viana-ES e FERNANDA VALIATTI CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Avenida America, nº 150, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18210 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS PASSAMANI MARQUES, natural de Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Médico da estratégia de saúde da família, residente na Rua Carmem Prates Freire, S/n, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e EMANUELE MAZINI BAZONI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Carmem Prates Freire, S/n, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04350 2.: ALAN DE BRITO ALEMONGE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas, residente na Rua João Sasso, S/n, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SHEILA TEODORO FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Assistente Jurídico, residente na Rua José Alves da Costa, nº 26, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04351 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de abril de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior _____________________________________________________________________ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBSON DO CARMO SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Carangola, nº 62, Nova Carapina II, Serra-ES e LAÍS DOS SANTOS SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Carangola, nº 62, Nova Carapina II, Serra-ES. 10050 2.: MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pitanga, 09, Caçaroca, Serra-ES e EUGÊNIA MARTINS TAVARES, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Pitanga, 09, Caçaroca, Serra-ES. 10053 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILMAR SOUZA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Sílvio Alexandre, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES e JANIELE DE SOUZA SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Sílvio Alexandre, Sem Numero, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00583 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 24 de abril de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DANIEL NONATO DA SILVA e HIAMARA ALVES DA CONCEIÇÃO, ele natural de São Paulo-SP, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de padaria, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil divorciada, profissão Operadora de caixa, residente em Vila Velha-ES. 2.: ALEX RIBEIRO DA SILVA e EMMANOELA SANT'ANA FLORENTINO BALESTRERO, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Porteiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Boa Vista-RR, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteira, profissão Auxiliar administrativo, residente em Vila Velha-ES. 3.: JOÃO LUCAS GARCIA GOMES e SARAH DOS SANTOS SENA, ele natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e dois (22) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 24 de abril 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil

