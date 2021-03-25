Proclamas - 25/03/21
Proclamas
Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: EUDIER ANTONIO DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1000, Aptº 1001, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FABRICIA NASCIMENTO SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 630, Bloco Corumba, Aptº 301, Bloco 412, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 08032 2.: LUCIANO DE OLIVEIRA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida Antônio Almeida Filho, nº 773, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELLI STEIN MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 105, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 08039 3.: MARCELO DA CRUZ MARIANO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 3250, Apartamento 1807 A, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LIVYANE GERMANA CIBIEN, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, S/nº, Dom Bosco, Cariacica-ES. 08040 4.: AMAXILIANO FREITAS SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Potiguara, nº 23, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ELAINE DE CASTRO SOUZA, natural de Divino-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Potiguara, nº 23, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 08041 5.: RODRIGO ÁVILA OLIVEIRA, natural de Resende-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua da Ameixeira, nº 17, Aptº 101, Ed. Marluz, Itapuã, Vila Velha-ES e LUCIANA BRUNHARA BIAZATI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora universitária, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2003, Lote 27, Qd VII, Aptº 506, Ed. Ilha de Parma, Itapuã, Vila Velha-ES. 08042 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO MAZZOCCO MACHADO BITTENCOURT, natural de Muriaé-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 461, Apto 101, Jardim da Penha, Vitória-ES e FERNANDA BATISTA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Rio Grande do Norte, Apto 1003 LT 1/2 - QD 9, Resid. Acapulco, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24390 2.: KELMER HELMS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1076, Apt. 402, Jardim da Penha, Vitória-ES e KÊNIA MOROSINI, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Ludwik Macal, nº 1076, Apt. 402, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24393 3.: GILSON BRANDÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Joana Rosalem Miozzi, nº 205, Goiabeiras, Vitória-ES e EDIRLANE GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Joana Rosalem Miozzi, nº 205, Goiabeiras, Vitória-ES. 24395 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO WILIAM THOMAZ OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua das Palmeiras, nº 35, Santa Lúcia, Vitória-ES e FERNANDA SILVA DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), Técnica em enfermagem, residente na Rua das Palmeiras, nº 35, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24594 2.: JEFERSON ADRIANO SOUZA SOARES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua José Martins Delazare, nº 73, Joana D'arc, Vitória-ES e JÉSSICA DE ABREU MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica transfusionista, residente na Rua José Martins Delazare, nº 73, Joana D'arc, Vitória-ES. 24595 3.: PAULO CLEBER DA SILVA BARBATO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Beco Lindolpho Frederico Kaiser, nº 80, Itararé, Vitória-ES e LUDMILA ARAÚJO TEIXEIRA, natural de Contagem-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Escadaria Júlio Alves Pereira, nº 48, Itararé, Vitória-ES. 24596 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOVANIU RODRIGUES SANTANA, natural de Água Boa-MG, com 49 anos de idade, Viúvo(a), pintor, residente na Rua Gomes Freire, nº 12, Areinha, Viana-ES e EDINÁ DA SILVA PEREIRA, natural de Jordânia-MG, com 49 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gomes Freire, nº 12, Areinha, Viana-ES. 07251 2.: GEDIEL DOS SANTOS SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Delfim Moreira, s/nº , Areinha, Viana-ES e MAYARA MONTEIRO LADISLAU, natural de Santa Teresa-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Tancredo Neves, nº 45, Ayrton Senna, Colatina-ES. 07252 3.: JOSÉ ALVES FERREIRA, natural de Serra-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Avenida Rio de Janeiro, S/nº, Qr. 04, Lt. 21 Areinha, Viana-ES e JOANA GONÇALVES DOS SANTOS DA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 58 anos de idade, viúvo(a), cozinheira, residente na Avenida Rio de Janeiro, S/nº, Qr. 04, Lt. 21 Areinha, Viana-ES. 07253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 24 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABRICIO CLAUDIO COELHO, natural de Fundão-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Antonio Lourenço Vescovi, Sn, Pendanga, Ibiraçu-ES e MARIANA TONIATO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Salvador, nº 678, Ataide, Vila Velha-ES. 232728982 2.: PEDRO HENRIQUE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Indio Carajas, 27, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e FABIANA LOPES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Indio Carajas, 27, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728983 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de março de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOEL DA SILVA FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 17, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GENUZA RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 17, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04607 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de março de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUMBERTO DA SILVA ALVES, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Valdir Forechi, 01, Novo Jequitibá, Aracruz-ES e EDUARDA FIRMINO CORREIA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Valdir Forechi, 01, Novo Jequitibá, Aracruz-ES. 13126 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 24 de março de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO LEMOS MEIRELES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Augusto Calmon, S/n, Centro, Linhares-ES e DANIELE GOMES COSTA, natural de Aracaju-SE, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório de farmácia, residente na Avenida Augusto Calmon, S/n, Centro, Linhares-ES. 10860 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL MOREIRA HILARIO, natural de ALEGRE-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Projetada, Boa Esperança, Jerônimo Monteiro-ES e MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), DOMÉSTICA, residente na Rua Projetada, Boa Esperança, Jerônimo Monteiro-ES. 01081 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 24 de março de 2021 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLEY PASSOS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), pescador autônomo, residente na Rua 11 de Janeiro, 205, Grande Vitória, Vitória-ES e ALINE SANTOS ALVES, natural de Buerarema-BA, com 31 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Rua 11 de Janeiro, 205, Grande Vitória, Vitória-ES. 17330 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO DOS SANTOS, natural de Itaparica-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Castanheiro, nº 20, Centro da Serra, Serra-ES e ELANE CRUZ DOS SANTOS, natural de Valença-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castanheiro, nº 20, Centro da Serra, Serra-ES. 10820 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉMERSON SOUZA DA SILVA, natural de Surubim-PE, com 25 anos de idade, Solteiro(a), manipulador de tintas, residente na Rua Santa Terezinha, Nº204 , Carapina Grande, Serra-ES e JÉSSICA ISABEL RIBEIRO DE SOUZA, natural de Paulo Afonso-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santa Terezinha, Nº204 , Carapina Grande, Serra-ES. 31351 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ DAS NEVES JUNIOR, natural de Ribeirãozinho-MT, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Paul, Vila Velha-ES e KIMBERLLY DO NASCIMENTO BRASIL, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar comercial, residente na Rua Julio Cesar Lima Moreira, nº 25, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04221 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de março de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião