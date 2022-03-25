Publicidade Legal

Proclamas - 25/03/2022

Sexta-feira

Publicado em 25 de Março de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

25-03-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 151kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLITTON SOUZA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Borba Gato, nº 312, Interlagos, Linhares-ES e GILCINARA MENGALLI DA SILVA, natural de Guarulhos-SP, com 24 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Francisco Melo Palheta, nº 684, Interlagos, Linhares-ES. 11749 2.: LUAN DE LIMA FARIA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Amapá, nº 1869, Interlagos, Linhares-ES e EDUARDA MOTA FARIAS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Avenida Comendador Rafael, Nº501 , Centro, Linhares-ES. 11758 3.: BRENO DE JESUS RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua Turuna, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES e CLARISSE RIBEIRO SEPULCRO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Turuna, S/n, Nova Esperança, Linhares-ES. 11759 4.: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Avenida Lagoa do Testa, nº 22, Nova Esperança, Linhares-ES e RANIELE PEREIRA DE AGUIAR MARTINS, natural de Rio Bananal-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Lagoa do Testa, nº 22, Nova Esperança, Linhares-ES. 11760 5.: LEOMAR BORSONELI BARTELS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Comendador Rafael Nº1447 , Centro, Linhares-ES e PAOLA BERGAMINI VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnica radiologia, residente na Rua Valdomiro Cardoso, nº 9, Juparanã, Linhares-ES. 11761 6.: GILMAR CAPELARIO BALDI, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Izaura Barcelos Soeiro, nº 1249, Planalto, Linhares-ES e MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA, natural de Conceição da Barra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Izaura Barcelos Soeiro, nº 1249, Planalto, Linhares-ES. 11762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARILDO ARRUDA DA SILVA, natural de Calixto-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Mare, 180, São Conrado, Vila Velha-ES e DANUBIA CARLA DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Mare, 180, São Conrado, Vila Velha-ES. 09312 2.: OSCAR DOS ANJOS FERREIRA NETO, natural de Teresópolis-RJ, com 30 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua Raul Seixas, nº 132, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e BRUNA BORGES REGIO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), Recepcionista, residente na Rua Raul Seixas, nº 132, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09314 3.: FLÁVIO PORTO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 41 anos de idade, viúvo(a), advogado, residente na Rua B Oito, nº 116, Portal, Guarapari-ES e MARÍNDIA SILVA SOUSA, natural de Cachoeira do Sul-RS, com 45 anos de idade, viúvo(a), assistente administrativa, residente na Rua B Oito, nº 116, Portal, Guarapari-ES. 09316 4.: DERLON FRAGA ROBERTO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciado(a), tecnico de mecanica, residente na Maximiliano Ferrari N° 121, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JOSILENE SANTOS DE JESUS, natural de Caravelas-BA, com 40 anos de idade, Divorciada(o), operadora de caixa, residente na Maximiliano Ferrari N° 121, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09318 5.: GEISON BRANDÃO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Motorista carreteiro, residente na Rua Santa Paula, S/n, Santa Paula II, Vila Velha-ES e LENICLER ALVES LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Santa Paula, S/n, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 09319 6.: JOADSON ALVES DA SILVA, natural de Itabuna-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), Motorista, residente na Rua Adelaide Cinelli, nº 18, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JÉSSICA ALINE KRUGER DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Adelaide Cinelli, nº 18, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09320 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUÍS CARLOS GONÇALVES RODRIGUES, natural de Colatina-ES, com 71 anos de idade, solteiro(a), Militar, residente na Rua Dr. Annor da Silva, Bloco 501, Apartamento 101 B, BOA VISTA II, VILA VELHA-ES e VANIA MARTA LACERDA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Rua Dr Annor da Silva, Bloco 501, Apartamento 101 Ala B, Edifício Cravo, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 19837 2.: GUILHERME LUCHI DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Goiás, nº 71, Itapuã, Vila Velha-ES e SAELLY LOPES PAGUNG, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Goiás,nº71, Itapuã, Vila Velha-ES. 19838 3.: ROGERIO LUIZ COUITNHO, natural de Cariacica-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), pintor, residente na Rua Fernando de Sá, nº 15, Itaquarí, Cariacica-ES e MARINETE DA SILVA, natural de Baixo Guandu-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1738, Apartamento 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19839 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MURILO CÉZAR DE CASTRO, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente de compras, residente na Rua Inhapim, nº 224, Nova Carapina II, Serra-ES e AMANDA PASSOS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), adminstradora, residente na Rua Pascoal Marques, S/n, Ipanema, Viana-ES. 11612 2.: ANDERSON LARANJEIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), servente, residente na Avenida Jacaraípe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES e THAYNÁ DA SILVA RICARDO, natural de Pedro Canário-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Jacaraípe, S/n, Porto Dourado, Serra-ES. 11627 3.: ISRAEL LUCAS SILVA MOTA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Rua Castanheira, nº 05, Cidade Pomar, Serra-ES e YASMIN PONCIANO AUGUSTO MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rodrigues Tavares, 07, Porto Dourado, Serra-ES. 11629 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMORIM DA SILVEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Almirante Barroso, nº 355, Praia do Suá, Vitória-ES e MARIA DA PENHA LOPES, natural de Colatina-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Almirante Barroso, nº 355, Praia do Suá, Vitória-ES. 25394 2.: LIZANDRO ROCHA NICCHIO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Beco Manoel Cirilo Lúcio, nº 16, Santa Martha, Vitória-ES e FRANCIELEN FONSECA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapia, residente na Beco Manoel Cirilo Lúcio, nº 16, Santa Martha, Vitória-ES. 25395 3.: BRUNO DE OLIVEIRA PRATI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), MÉDICO, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 725, Centro, Vitória-ES e VITTORIA POLLI SCIORTINO, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 725, Centro, Vitória-ES. 25399 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUDSON HENRIQUE DE JESUS FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Rua 27 de Maio, nº 70, Redenção, Vitória-ES e ALESSANDRA RODRIGUES ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 27 de Maio, nº 70, Redenção, Vitória-ES. 17741 2.: GLEIDSON SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, Divorciado(a), trabalhador da manutenção de edificações, residente na Avenida Duarte Lemos, nº 442, Vila Rubim, Vitória-ES e DAYANNA PEREIRA BARROS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Avenida Duarte Lemos, nº 442, Vila Rubim, Vitória-ES. 17744 3.: PAULO DE OLIVEIRA CELESTINO, natural de Alegre-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua do Cajú, Vitória-ES e JOCENI RIBEIRO DO BOM JESUS, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), salgadeira autônoma, residente na Rua do Cajú, Vitória-ES. 17745 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN MARCATE CARDOZO, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Amarilho Costa, nº 56, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ESTÉFANI REZENDE RAMOS, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 275, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05040 2.: DIEGO DE MELO CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico eletrônico, residente na Escadaria João Machado Araújo, nº 12, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA PEIXOTO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Escadaria João Machado Araújo, nº 12, São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05041 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILTON SOARES DE OLIVEIRA, natural de Gama Distrito de Açucena-MG, com 49 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e ELIZABETH DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Fernando Ferrari, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 25303 2.: JHONATAN DOS SANTOS SEDE, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), operador de manutenção de maquina, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 370, Jardim Camburi, Vitória-ES e ADRIELY RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, nº 370, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25304 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISMAIL RAMOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Almirante Tamandaré, S/n°, Eldorado, Viana-ES e GISELY FERNANDES DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de logística, residente na Rua Almirante Tamandaré, S/n°, Eldorado, Viana-ES. 07601 2.: LEONARDO CAMPOS DA SILVA, natural de Mantenópolis-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 81, Universal, Viana-ES e ALINE DE LIMA BRAZ, natural de Mantenópolis-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), açougueiro, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 81, Universal, Viana-ES. 07603 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 24 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK SARTORE DE SOUZA, natural de Itapecerica da Serra-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente de farmácia, residente na Rua Francisco Candido Almeida, Número 52, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e AMANDA DUTRA DOS REIS, natural de Manhuaçu-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Antonio Jerônimo de Souza, Número 71, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09024 2.: LUCAS RODRIGUES DA SILVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Quintino Bocauiva, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e CAMILA COSTA RAMOS, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Quintino Bocauiva, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 09025 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 24 de março de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLYSON PEREIRA REIS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 45, Itacibá, Cariacica-ES e CAROLINE ALTAMIRA FERNANDES CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), modelo, residente na Rua Imaculada Conceição, nº 45, Itacibá, Cariacica-ES. 14411 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 24 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ AMBROSIM DESTEFANI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Localidade de Duas Pontes, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES e RAQUEL DE ARAUJO VIANA, natural de Castelo-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Lavradora, residente na Localidade de Duas Pontes, Zona Rural, Conceição do Castelo-ES. 00642 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 24 de março de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS PEREIRA HENRIQUES, natural de Iúna, -ES, nascido em 19 de agosto de 1993, estado civil divorciado, profissão montador, residente e domiciliado Rua Canal, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Antonio Henriques e Luceli Florencio Pereira Henriques e JAQUELINE HERBST SIMMER, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 05 de novembro de 1995, estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada Rua Canal, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Eraldo Simmer, falecido e Adelurde Herbst Simmer 2.: EDISON LUCIDIO PETERLE, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 26 de abril de 1957, estado civil divorciado, profissão lavrador, residente e domiciliado Rod. ES 165, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Argeo Peterle e Ana Maria dos Passos e MARIZA TARGA, natural de Conceição do Castelo, -ES, nascida em 12 de setembro de 1964, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Rdo. ES 165, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Alvaro Malini Targa, falecido e Maria da Penha Falchetto, falecida. 3.: ENÃ BARBOZA DE OLIVEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 11 de novembro de 2001, estado civil solteiro, profissão frentista, residente e domiciliado área rural, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Elcio Custódio de Oliveira e Derilza Batista Barboza e CINTHIA PEREIRA LINAUS, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 14 de janeiro de 2002, estado civil solteira, profissão agricultora, residente e domiciliada Córrego D' Antas, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Francisco Linaus , falecido e Rosilane Farias Pereira Linaus. 4.: MAYCON WALLAS BRAVIM SANTOS, natural de Conceição do Castelo, -ES, nascido em 20 de setembro de 1987, estado civil solteiro, profissão empresário, residente e domiciliado Av. Modolo, 1, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Ismael Ferreira dos Santos, falecido e Neuzeli Bravim e RUBIA GARBELOTTO DE AVILA, natural de Conceição do Castelo, -ES, nascida em 14 de janeiro de 1991, estado civil solteira, profissão empresária, residente e domiciliada Av. Modolo, 1, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Robimson Ernesto de Avila e Edinéia Garbelotto de Avila. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 24 de marco de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

