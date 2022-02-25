Proclamas - 25/02/2022
_____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODOLFO DE SOUZA NOSSA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Luiz Musso, 317, Vila Nova, Aracruz-ES e GÉSSIKA BERTELLI DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua 03 de Outubro, 36, Vila Nova, Aracruz-ES. 13469 2.: RODRIGO DE JESUS RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), ajudante de solda, residente na Rua Vale Encantado, 7, Bairro São Clemente, Aracruz-ES e RAIÇA CORRÊA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Primo Bitti, S/n, Iraja, Aracruz-ES. 13470 3.: MAICON DE OLIVEIRA PIOL, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/n°, Irajá, Aracruz-ES e CAROLINE DA CONCEIÇÃO CABIDELLI DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, S/nº, Irajá, Aracruz-ES. 13471 4.: JAKSON GIACOMIN TRIVELIN, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Florentino Avidos, S/nº, Bairro De Carli, Aracruz-ES e JÉSSICA CIPRIANO, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Florentino Avidos, S/nº, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 13472 5.: JILENO ARQUILINO DOS SANTOS, natural de Itororó-BA, com 63 anos de idade, viúvo(a), Gari, residente na na Localidade de Biriricas, Zona Rural, Aracruz-ES e ANA DA PENHA SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Principal, S/nº, na Localidade de Biriricas, Aracruz-ES. 13473 6.: THIAGO FREDERICO KRAUSE, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Professor Berilo Basílio dos Santos, nº 194, Bairro Vila Rica, Aracruz-ES e RAISSA CORDEIRO LOUREIRO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Rua Gloxínea, nº 1.468, Apto. 402, 4º Andar, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13474 7.: FERNANDO PAIVA DA SILVA FILHO, natural de Catolé do Rocha-PB, com 40 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rodovia Coqueiral Guarana Comunidade ES 124, 24, São Marcos, Aracruz-ES e MARIA D'AJUDA BOMFIM DE JESUS, natural de Prado-BA, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Coqueiral Guarana Comunidade ES 124, 24, São Marcos, Aracruz-ES. 13475 8.: RONEI DEVENS FARIA, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Padre Luiz Parenzi, 940, Apartamento 401, Centro, Aracruz-ES e FERNANDA VENTURIN FRACALOSSI, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), cabo bombeiro militar, residente na Rua Padre Luiz Parenzi, 940, Apartamento 401, Centro, Aracruz-ES. 13476 9.: DIEGO FILIPE SILVA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Genesio Fabri, S/nº, Grapuama, Aracruz-ES e EDILANIA VIEIRA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Genesio Fabri, S/nº, Grapuama, Aracruz-ES. 13477 10.: ANDRIO DOS PASSOS, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua José Devens, 25, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e ROSIMARA RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO, natural de Aracruz-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), gari, residente na Avenida Morobá, S/n, Bairro Morobá, Aracruz-ES. 13478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 24 de fevereiro de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATHAN JEFFERSON HUBER, natural de Roswell, Fulton, Georgia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Alberto Bella Rosa, Pontal de Camburi, Vitória-ES e NATHÁLIA RODRIGUES MACHADO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Alberto Bella Rosa, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 25231 2.: MARLOI MENDONÇA DE CASTILHO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, solteiro(a), analista de segurança, residente na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROBERTA SILVA DE SOUZA, natural de Fortaleza-CE, com 55 anos de idade, divorciado(a), funcionária pública, residente na Rua Silvino Grecco, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25233 3.: BRUNO CAPPELLETTI SABBAGH DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNELLA ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25234 4.: ANDRÉ RICARDO ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), supervisor de atendimento, residente na Rua Professor Balbino de Lima Pitta, Maria Ortiz, Vitória-ES e JOCINEIA PARTELLI PESSIN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisora de atendimento, residente na Rua Professor Balbino de Lima Pitta, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25235 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WHEZLEY BATISTA DOMINGOS LOMEU, natural de Dona Eusébia-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), lider de produção, residente na Rua Delfino Marchiori, nº 167, Santa Cruz, Linhares-ES e PÁBULA SFALSIM DURÃO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Delfino Marchiori, nº 167, Santa Cruz, Linhares-ES. 11699 2.: WANDERSON CAMPISTA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Avenida Pau Brasil, S/n, Movelar, Linhares-ES e ANA GABRIELLE MACHADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Pau Brasil, S/n, Movelar, Linhares-ES. 11700 3.: PAULO IGOR VENTORIM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 999, Centro, Linhares-ES e LORAYNE BETINI MAURICIO, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmaucetica, residente na Avenida Governador Santos Neves, nº 999, Centro, Linhares-ES. 11701 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL GOIS BATISTA, natural de Canavieiras-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Manhuaçu, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES e ELBA SILVA RAMOS, natural de Canavieiras-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Manhuaçu, S/n, Nova Carapina I, Serra-ES. 11559 2.: RODRIGO RICARDO NUNES BARTH, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), combate a endemias, residente na Rua Arariba, nº 76, Centro da Serra, Serra-ES e ANGELA MARTA GOMES DOS SANTOS, natural de Castanhão-CE, com 45 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Arariba, nº 76, Centro da Serra, Serra-ES. 11568 3.: MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO, natural de Pinheiros-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Castanheiro, 16, Centro da Serra, Serra-ES e PATRICIA DIAS FERREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, Solteira(o), saladeira, residente na Rua Castanheiro, 16, Centro da Serra, Serra-ES. 11570 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALGACIR SOUZA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 70 anos de idade, Viúvo(a), aposentado, residente na Rua Luíza Ramos, nº 236, São Cristóvão, Vitória-ES e EDNA MÁRCIA MARQUES CIARELLI, natural de Serra-ES, com 58 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Luíza Ramos, nº 236, São Cristóvão, Vitória-ES. 25343 2.: RODRIGO MESQUITA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 495/1201 , Bento Ferreira, Vitória-ES e PAULA PASSAMANI LOFÊGO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290/601 , Santa Helena, Vitória-ES. 25345 3.: CLAUDIO ROBERTO GONÇALVES DE AMORIM, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua José Teixeira, nº 188, Praia do Canto, Vitória-ES e ANA FABIOLA PINTO PINHEIRO, natural de Fortaleza-CE, com 39 anos de idade, solteiro(a), industriária, residente na Rua José Teixeira, nº 188, Praia do Canto, Vitória-ES. 25346 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL NAGUE PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Monte das Oliveiras, nº 60, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e ALINE SILVA LIMA, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Deputado Clério Falcão, nº 70, Comdusa, Vitória-ES. 17717 2.: NAPOLEÃO GONÇALVES PENNA FILHO, natural de Três Rios-RJ, com 61 anos de idade, divorciado(a), corretor de seguros, residente na Rua das Oliveiras, nº 232, Apto 401, Universitário, Vitória-ES e KARINE SOUZA ALVES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Antário Alexandre Theodoro Filho, nº 390, Nova Palestina, Vitória-ES. 17718 3.: WELLKSON BRUNO CHAVES RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), eletricista de manutenção, residente na Rua Maria Soares da Silva, nº 65 , Bela Vista, Vitória-ES e JÉSSICA PEREIRA ANÃO, natural de Rio Grande-RS, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Maria Soares da Silva, nº 65 , Bela Vista, Vitória-ES. 17719 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONANTHA MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Boa Sorte, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e JOSIANE SILVEIRA LEMOS, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Boa Sorte, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 09015 2.: WASHINGTON AMÉRICO DA CUNHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), carreteiro, residente na Rua Maria Rosa Florindo, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e LUIZA BATISTA DE OLIVEIRA FARIAS, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Maria Rosa Florindo, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 09016 3.: PATRICK MAXIMINIANO GOULART ANDRADE, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 179, Bairro Quilombo, Iúna-ES e MILENY DIAS MACHADO, natural de Iúna-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, Número 179, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09017 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 24 de fevereiro de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAYAN KIRMSE MAZOLINI, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Itapemirim, nº 155, Apartamento 1806, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e KAREN BATISTA COELHO PAGANI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Vinte e Seis, Nº 16, Casa, Vila Nova, Vila Velha-ES. 19752 2.: MARCOS ANTONIO FARINA BOMFIM, natural de Nilópolis-RJ, com 53 anos de idade, divorciado(a), publicitário, residente na Rua Humberto Serrano, nº 1009, Apartamento 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JAQUELINE ROSA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Humberto Serrano, nº 1009, Apartamento 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19753 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÁLEF TIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua José do Patrocínio, nº 1371, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MILLENA ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José do Patrocínio, nº 1371, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09274 2.: RODRIGO DOS ANJOS ELIAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Rua da Liberdade, nº 1261, João Goulart, Vila Velha-ES e FERNANDA PEREIRA ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Liberdade, nº 1261, João Goulart, Vila Velha-ES. 09275 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MIGUEL PAULINO PINHEIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de software, residente na Rua Sebastião Bueno, nº 38, Presidente Arthur da Costa e Silva, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MILCA FUSCO TEIXEIRA MACEDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Sebastião Bueno, nº 38, Presidente Arthur da Costa e Silva, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05010 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO SOUZA RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Álvaro de Souza, nº 93, Vila do Riacho, Aracruz-ES e SAMANTA DE LIMA OLIVEIRA, natural de Mucurici-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Álvaro de Souza, nº 93, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00723 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 24 de fevereiro de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS RIBEIRO COSTA, natural de Jaguaré-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua das Betônicas, nº 40, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e TALIANE SANTOS SILVA, natural de Mascote-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua das Betônicas, nº 40, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14352 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 24 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RODRIGO FERREIRA ALVES, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 28 de janeiro de 1999, estado civil solteiro, profissão entregador, residente e domiciliado São Bento, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Aldemiro Alves, falecido e Maria Aparecida Ferreira Alves e MARISTELA DE OLIVEIRA CAMPOS, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 02 de janeiro de 2000, estado civil solteira, profissão auxiliar de creche, residente e domiciliada Sâo Bento, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Marcos Antonio Campos e Elizete Anselmo de Oliveira Campos. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 24 de fevereiro de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 38 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Fazenda Ulyana, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e NILZA DE MORAES KNAK, natural de Conceição do Castelo-ES, com 29 anos de idade, divorciada, faxineira, residente e domiciliada no lugar denominado Fazenda Ulyana, s/n, zona rural, Brejetuba-ES - 001070. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 24 de fevereiro de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã