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Proclamas - 25/02/2021
Proclamas - 25/02/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO JUNIOR BREMENKAMP, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Obed Emerich, S/n, Flexal, Cariacica-ES e KARLA CRUZ PATROCÍNIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida Obed Emerich, S/n, Flexal, Cariacica-ES. 13498 2.: MÁRCIO FERREIRA DOS SANTOS SILVA, natural de Nanuque-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 90, Vila Progresso, Cariacica-ES e VALDINEIDY MONTEIRO DOS SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 90, Vila Progresso, Cariacica-ES. 13499 3.: THIAGO DE SOUZA REIS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), açougueiro, residente na Rua Santana, nº 357, Porto de Santana, Cariacica-ES e LUANA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Santana, nº 357, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13501 4.: ELIOMAR DA SILVA BARBOSA, natural de Fundão-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), arrumador, residente na Rua Quinze, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e CINTIA CARLA LOPES, natural de Aimorés-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quinze, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13502 5.: RONIMAR DOS SANTOS FERREIRA, natural de Itapebi-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), construção civil, residente na Rua da Vitória, s/nº , Nova Esperança, Cariacica-ES e JULIA RIBEIRO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua da Vitória, s/nº , Nova Esperança, Cariacica-ES. 13503 6.: HERCULES MIRANDA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dinamarca, S/nº, São Benedito, Cariacica-ES e LAUDICÉIA DOS SANTOS DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 13507 7.: CLAUDIO SILVA SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Rua Princesa Isabel, nº 650, Porto de Santana, Cariacica-ES e VÍVIA DE MORAES BALBINO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), assistente comercial, residente na Rua Princesa Isabel, nº 650, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13508 8.: DANIEL CARLOS SANCIO FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), frentista, residente na Rua Cardoso de Mello, nº 11, Itacibá, Cariacica-ES e DÉBORA GOMES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Ibiraçu, nº 20, Itacibá, Cariacica-ES. 13509 9.: WERVESON EURESTES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), gerente comercian, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/nº, Tucum, Cariacica-ES e ADRIELLY MATTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), encarregada, residente na Rua São Paulo Apóstolo, S/nº, Tucum, Cariacica-ES. 13512 10.: JOSÉ MENDES DE SOUSA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 63 anos de idade, viúvo(a), operador de ETE cezan, residente na Rua Belchior, nº 1, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e LUIZA CALAIS, natural de Distrito de Santo Agostinho-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), costureiraq, residente na Rua Noventa e Três, nº 46, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13515 11.: GABRIEL CASSILIAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de caldeira, residente na Avenida dos Camarás, S/nº, Santo Antônio, Cariacica-ES e EMILLY PADILHA GUIMARÃES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Avenida dos Camarás, S/nº, Santo Antônio, Cariacica-ES. 13517 12.: PAULO RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Campo, 35, Porto Novo, Cariacica-ES e TAÍS GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), empregada doméstica, residente na Rua do Campo, 35, Porto Novo, Cariacica-ES. 13518 13.: ANDRÉ ROCHA DE MELLO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), desenhista projetista, residente na Rua Santana, nº 355, Porto de Santana, Cariacica-ES e SUELLEN DE JESUS MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 299, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13519 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 24 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO ARAÚJO DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico, residente na Rua Vila Valério, nº 3, São José, Linhares-ES e VALDIRENE SILVA DA COSTA, natural de Taboão da Serra-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Vila Valério, nº 3, São José, Linhares-ES. 10758 2.: LEONARDO NEGRINI DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), contínuo, residente na Avenida São Paulo, nº 765, Aviso, Linhares-ES e LETICIA COSTA SILVA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1608, Interlagos, Linhares-ES. 10759 3.: PIETRO DADALTO OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, N° 1479, Centro, Linhares-ES e JULIANA LEITE DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Monsenhor Pedrinha, N° 1483, Centro, Linhares-ES. 10760 4.: JEBSON TORRES DA CRUZ, natural de Itabuna-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Antonio Soares, Nº 459, Jocafe II, Linhares-ES e ANA PAULA RAMOS VIANA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Antonio Soares, Nº 459, Jocafe II, Linhares-ES. 10761 5.: IGOR DO ROSARIO DELFINO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Fabrizio B. Gonçalves, nº 652, Santa Cruz, Linhares-ES e RENATA ROSA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), monitora, residente na Rua Fabrizio B. Gonçalves, nº 652, Santa Cruz, Linhares-ES. 10762 6.: ARTHUR PAGUNG SANT'ANA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Ecoporanga, nº 232, Novo Horizonte, Linhares-ES e FERNANDA DELARMELINA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Celeste Faé, nº 993, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 10763 7.: WELLINGTON TOLENTINO DOS REIS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Odila Pestana Calmon, nº 1141, Planalto, Linhares-ES e RAYANE MAI CARLESSO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Odila Pestana Calmon, nº 1141, Planalto, Linhares-ES. 10764 8.: ROGÉRIO DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), oficial pleno, residente na Rua Emerson da Silva Aguiar, S/n, Planalto, Linhares-ES e MEYRIÉLE SACRAMENTO ROGÉRIO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Emerson da Silva Aguiar, nº 1359, Planalto, Linhares-ES. 10765 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WDSON PEREIRA DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), coletor, residente na Beco Manoel Teixeira Gomes, nº 7, Itararé, Vitória-ES e ENEDINA EMÍLIA DO NASCIMENTO, natural de Nova Viçosa-BA, com 53 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Geraldo Alves, nº 2, Sagrada Família, Vila Velha-ES. 24524 2.: EDI CARLOS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Benedito Muniz, nº 515, Santa Martha, Vitória-ES e FABIANA NEVES DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Benedito Muniz, nº 515, Santa Martha, Vitória-ES. 24525 3.: MARCELO ERNANI COSTA FONSECA, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Manoel Liberato, nº 12, Andorinhas, Vitória-ES e MARYELLE FAVORETTI RAMOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Manoel Liberato, nº 12, Andorinhas, Vitória-ES. 24527 4.: CARLOS ALBERTO INOCENCIO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Penha Paula Francisco, nº 46, Andorinhas, Vitória-ES e SAMIRA RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Penha Paula Francisco, nº 46, Andorinhas, Vitória-ES. 24531 5.: FELIPE FARIA ALVES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), Operador de telemarketing técnico, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 234, Itararé, Vitória-ES e LARISSA DA SILVA KOPPE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 234, Itararé, Vitória-ES. 24532 6.: SOLANO FARIA MADEIRA, natural de Vitoria-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Átila Guimarães, nº 15/301, Barro Vermelho, Vitória-ES e GINA VALBÃO STROZZI, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Átila Guimarães, nº 15/301, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24533 7.: DOUGLAS BARBOSA BELLICO CÁRIA, natural de Ponte Nova-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 476, Itararé, Vitória-ES e NATALIA ALVES MARTINS FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de compras, residente na Rua Daniel Abreu Machado, nº 476, Itararé, Vitória-ES. 24534 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VITOR DOS SANTOS TETZLAFF, natural de Santa Teresa-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de elevador cremalheira, residente na Rua Sempre Vivas, S/n, São Marcos, Serra-ES e KAWANE SOUZA DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Sempre Vivas, S/n, São Marcos, Serra-ES. 10767 2.: LUIZ MOREIRA DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), açougueiro, residente na Rua Cajueiro, nº 145, Centro da Serra, Serra-ES e FABIA ELIANA DE ASSIS, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Cajueiro, nº 145, Centro da Serra, Serra-ES. 10768 3.: JORDANA MIRIAM DE OLIVEIRA SILVA, natural de Bom Jesus do Norte-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Salvador, nº 22, São Marcos II, Serra-ES e VÂNIA KESLEY PRATA DA ROCHA, natural de Timóteo-MG, com 40 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Salvador, nº 22, São Marcos II, Serra-ES. 10770 4.: LEANDRO SIQUEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), sushiman, residente na Rua Baixo Guandu, nº 222, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e SANAYARA SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Barcelona, nº 04, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 10771 5.: DAVID DE JESUS RODRIGUES, natural de Pedro Canário-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Santa Maria, nº 130, Jardim Bela Vista, Serra-ES e THALITA DOS ANJOS SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Maria, nº 130, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 10772 6.: GILBERTO MIUZI, natural de São Paulo-SP, com 66 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Juruva, nº 75, Serra Dourada III, Serra-ES e DINALVA CELESTINO CARDOSO, natural de Medina-MG, com 53 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Juruva, nº 75, Serra Dourada III, Serra-ES. 10774 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS LEMOS PASSOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Demócrito Silva, S/nº, Guaranhuns, Vila Velha-ES e YARA CARDOSO GALANTE DIAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Demócrito Silva, S/nº, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728926 2.: GABRIELA EVELYN DO AMARAL GOMES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de prevenção a fraude, residente na Rua Papa João Paulo II,4000 Ataide, Vila Velha-ES e CAMILA DA SILVEIRA MOREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Papa João Paulo II, Nº 4000, Ataide, Vila Velha-ES. 232728927 3.: ALEX VICENTE SOARES, natural de Belford Roxo-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Assunção, nº 401, Araçás, Vila Velha-ES e NELIZE DE FARIA SEBASTIÃO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Assunção, nº 401, Araçás, Vila Velha-ES. 232728928 4.: DAVID PETERSON CABRAL PIRES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Presidente John Kennedy, nº 28, Ibes, Vila Velha-ES e KAMYLA ELLEN DOMINGOS FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), aux. administrativo, residente na Rua Castro Alves, nº 9, Planalto, Vila Velha-ES. 232728929 5.: TAYSON MAGRI MARQUEZ, natural de Itarana-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Vitória, nº 30, ED. Ilha Do Caribe, Apto 202, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e JÉSSICA TRASPADINI DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vitória, nº 30, ED. Ilha Do Caribe, Apto 202, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 232728930 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de fevereiro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPPY ALVES PEREIRA CASAGRANDE, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 743, Apto 402, Bl. A-3, Jardim da Penha, Vitória-ES e NUBIA POTRICH CHAGAS, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Comissário Octávio Queiroz, nº 120, Apto. 401, Bl. 4, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24318 2.: IVAN MENDES SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 220, Apto 604, Jardim Camburi, Vitória-ES e LORRANA MORESCHI ROVETTA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 220, Apto 604, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24319 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: NILDO RODRIGUES DA PENHA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua José Anibal Júnior, nº 51, Santo André, Vitória-ES e LINDAURA ALVES DOS SANTOS, natural de Alcobaça-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Anibal Júnior, nº 51, Santo André, Vitória-ES. 17307 2.: JOSÉ ANTONIO COSTA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 65 anos de idade, Viúvo(a), vigilante, residente na Rua Mario Teixeira Nascimento, 101, Estrelinha, Vitória-ES e LUZINETE BOMFIM DE JESUS, natural de Mascote-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Mario Teixeira Nascimento, 101, Estrelinha, Vitória-ES. 17308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de fevereiro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ITALO INACIO SEMPRINI VIEIRA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro elétrico, residente na Rua Padre Leandro, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e LOHANA KISSYLA FERREIRA DAUM, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), engenheira civil, residente na Rua Padre Leandro, s/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14043 2.: EDUARDO DA SILVA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, S/nº, Jardim Paulista, Itapemirim-ES e RENATA COSTA CORREIA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 121 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Projetada, S/nº, Jardim Paulista, Itapemirim-ES. 14044 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 24 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE ALTO CALDEIRAO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMILDO PIVETTA JUNIOR, natural de Santa Teresa-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Alto Caldeirão, Zona Rural, Santa Teresa-ES e MIKAELE CORDEIRO HOLZ, natural de Santa Teresa-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Biomédico, residente na Alto Caldeirão, Zona Rural, Santa Teresa-ES. 25765 2.: JAMILSON SOUSA DE OLIVEIRA, natural de Água Boa-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), Lavrador - na cultura - exclusive conta própria e , residente na Alto Caldeirao, Santa Teresa-ES e FABIANA ALVES BARBOSA, natural de Itambacuri-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Alto Caldeirão, Santa Teresa-ES. 25767 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Santa Teresa-ES, 24 de fevereiro de 2021 Diniz Cypreste de Azevedo _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO BRUM NOGUEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Psicólogo, residente na Rua Ney Pimenta Coelho, nº 96, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CAROLINE HEMERLY SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Samuel Levy - até 214 - Lado Par, nº 110, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04584 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO RODRIGUES DO SANTOS, natural de Sao Paulo-SP, com 38 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Arlete Tavares da Cruz, N° 776, Itaipava, Itapemirim-ES e WELISANE SILVA GARCIA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 40 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Arlete Tavares da Cruz, N° 776, Itaipava, Itapemirim-ES. 01494 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 24 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DALVÍ, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Córrego da Areia, Zona Rural, Nova Venécia-ES e NATIELI NASCIMENTO, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Avenida Eurico Sales, nº 285 - Bairro Centro, Nova Venécia-ES. 04578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 24 de fevereiro de 2021 Luiz Henrique Xavier Gomes Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONNY SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), Ajudante, residente na Rua Antônio Guedes, nº 16, Morada da Barra, Vila Velha-ES e BYANKA BODART REIS, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Antônio Guedes, nº 16, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08732 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER DE SOUZA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Bl. C, Apto. 801, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e FLÁVIA PEÇANHA MARTINS DE CAVALCANTI, natural de Salvador-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Bl. C, Apto. 801, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 07991 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas