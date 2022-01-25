Arquivos & Anexos
25-01-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas - 25/01/2022
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO SILVA RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Antônio Silva Araújo, nº 614, Santa Cruz, Linhares-ES e ARIELE PEREIRA DEONISIO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Antônio Silva Araújo, nº 614, Santa Cruz, Linhares-ES. 11623 2.: KEVIN DOS SANTOS MARCIANO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Almir Ferreira Porto, s/n , Vila Izabel, Linhares-ES e NICOLY BARBOSA DOS SANTOS, natural de Pedro Canário-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Almir Ferreira Porto, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES. 11624 3.: ADELSON AGUIAR, natural de Governador Valadares-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), eletro mecanico industrial, residente na Avenida Ouro Preto Nº418 , Interlagos, Linhares-ES e DAYANE CONCEIÇÃO SANTANA, natural de Camamu-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Avenida Ouro Preto Nº418 , Interlagos, Linhares-ES. 11625 4.: RONIVON DA SILVA ALVES, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua José Cândido Durão, Qd 27/2, nº 918, Vila Izabel, Linhares-ES e MARCILÉIA CREMONINI DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua José Cândido Durão, Qd 27/2, nº 918, Vila Izabel, Linhares-ES. 11626 5.: DANIEL FELIPE CARDOSO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Goiás, nº 292, Aviso, Linhares-ES e LARISSA CALDEIRA CAMPOS BENEDITO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Goiás, nº 292, Aviso, Linhares-ES. 11627 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 24 de janeiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO AZEVEDO COUTO, natural de Salvador-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 526, Santa Rita, Vila Velha-ES e CAROLINE SANTOS SILVA, natural de Salvador-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Leopoldo Temperaneo, nº 526, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729569 2.: BRENNO NUNES SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), moto boy, residente na Rua Pastor Francisco Ambrósio, nº 121, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e ALINE SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), crediarista, residente na Rua Pastor Francisco Ambrósio, 121, Casa, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729570 3.: RUAN CARLOS ZANCANELLA, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente financeiro, residente na Avenida Vitória Régia, nº 1160, Santos Dumont, Vila Velha-ES e GIULIANE RIBEIRO VIANA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Humberto Serrano, nº 99, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 232729571 4.: JOHALAS NUNES DOS SANTOS, natural de Itaguaçu-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), manutentor, residente na Rua Emydio F. Sacramento, N° 20, Aribiri, Vila Velha-ES e WANESSA LOPES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Emydio F. Sacramento, N° 20, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729572 5.: BRUNO DA SILVA VERNEGUE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 08, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e THAÍS STHEPHANIE RIBEIRO PONTUAL, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 08, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729573 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de janeiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ABIDIAS CANDIDO DE SOUZA, natural de Lajinha-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Curitiba, nº 42, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e ISABELLA MARTINS GRAMA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Curitiba, nº 42, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19639 2.: JULIO CESAR FRANÇA DOS SANTOS, natural de Goiânia-GO, com 54 anos de idade, divorciado(a), jardineiro, residente na Rua Umbuzeiro, N° 1080, Itapuã, Vila Velha-ES e CARLA DA SILVA COSTA, natural de Nanuque-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Umbuzeiro, nº 1080, Itapuã, Vila Velha-ES. 19641 3.: YURI FANCHER MACHADO CASTRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Sergipe, nº 36, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANNA LUISA PASSARELLI CLARO TOSTES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Sergipe, nº 36, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19642 4.: MATHEUS SEQUINE MOTTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Curitiba, nº 320, Itapuã, Vila Velha-ES e ROWENA BOLZAN FLÔR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Curitiba, nº 320 802, Itapuã, Vila Velha-ES. 19643 5.: LUIZ PAULO BELLUMAT SOUZA, de nacionalidade brasileira, natural de Anchieta-ES, com trinta e quatro (34) anos de idade, estado civil solteiro, profissão desenvolvedor de sistema residente em Rua Presidente Lima, n° 242, Centro, Vila Velha-ES e ROBERTA EMERICH MORAES MIRANDA, de nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil solteira, profissão analista de sistema residente em Rua Presidente Lima, n° 242, Centro, Vila Velha-ES.(Republicação por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de janeiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GORDON JOHN BAIRD, natural de Coventry-ET, com 61 anos de idade, divorciado(a), químico, residente na 44 Cocked Hat Park Sowerby Thirsk Y07 3HB, North Yorkshire-IG e MARIA CRISTINA OTTONI RAMOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 59 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25153 2.: CARLOS HENRIQUE GOMES MACHADO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 285, Jardim da Penha, Vitória-ES e NATALIA MONTEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 285, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25158 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de janeiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO RODY ROMOALDO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), oficial polivalente, residente na Beco Floripe Manoel Ribeiro, S/nº, do Cabral, Vitória-ES e MARIA DO CÉU SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Floripe Manoel Ribeiro, S/nº, do Cabral, Vitória-ES. 17685 2.: GLAUCO SOUSA DOS SANTOS, natural de Itororó-BA, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Ernesto Bassini, nº 106, Santo Antônio, Vitória-ES e LETICIA BARROS JESUINO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Ernesto Bassini, nº 106, Santo Antônio, Vitória-ES. 17689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de janeiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL JOSÉ BOTELHO MACIEL, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 201, Jardim Camburi, Vitória-ES e THAÍS BRAZ PINTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Taciano Abaurre, nº 60, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25288 2.: MARCO ANTONIO DE DEUS PONTUAL, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 285/201. Jardim da Penha, Vitória-ES e THAÍSA MALBAR RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica psiquiatra, residente na Rua Rosa Martinelli Rizzi, nº 12, Mata da Praia, Vitória-ES. 25289 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 24 de janeiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS KOSKI FLORIANO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua 4, nº 14, Jabaeté, Vila Velha-ES e LUCIENE DA SILVA MELO, natural de Rio de Janeiro-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 4, nº 14, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09233 2.: PEDRO ALBERTO LIMA DE SOUZA, natural de Ituberá-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida França, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES e INDIÁRIA DA ASSUNÇÃO, natural de Ituberá-BA, com 34 anos de idade, Divorciada(o), atendente de telemarketing, residente na Avenida França, S/n, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09234 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 24 de janeiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELLIPE KEVIN SANTOS MACHADO PESSE, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Leme, nº 128, Jardim Guanabara, Serra-ES e LEILIANE OLIVEIRA FARIAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Cerejeiras, nº 12, São Marcos I, Serra-ES. 11504 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 24 de janeiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEF MAGALHÃES PEÇANHA, natural de Iconha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de limpeza de pescados, residente na Rua Donario Peçanha, nº 01, Itaóca, Itapemirim-ES e LAYLA SOARES DE PAULA, natural de Iconha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Donario Peçanha, nº 01, Itaóca, Itapemirim-ES. 14258 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 24 de janeiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã