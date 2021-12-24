Proclamas - 24/12/2021
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO PEREIRA VALENTE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisor de farmácia, residente na Rua Henrique Chaves, S/nº, Aptº 808, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e GRACIELE DOS SANTOS MARVILLA, natural de Piuma-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Capitão Francisco de Paula Pacheco, nº 161, Glória, Vila Velha-ES. 19568 2.: WELTON DE MORAES PAIXÃO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vital Brasil, nº 490, Boa Vista, Vila Velha-ES e DANIELE RIBEIRO GONZAGA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua Vital Brasil, nº 490, Boa Vista, Vila Velha-ES. 19569 3.: RAFAEL SILVEIRA CAMPOS, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1453, Apartamento 702, Edifício Saint Germain, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIANA GALLO SOARES, natural de Porciúncula-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1453, Apartamento 702, Edifício Saint Germain, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19570 4.: GERVAZIO CORRÊA BAIENSE FILHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), marinheiro, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAMILA SOUZA GONÇALVES, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19571 5.: CAIO SOBRINHO BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Luiz Fernando Reis, nº 252, Apartamento 803, Vila Velha-ES e ALESSANDRA CANNARELLA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua José Flavio, nº 319, São Paulo-SP. 19572 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ JORGE DA CONCEIÇÃO, natural de Ituberá-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 183, Novo Horizonte, Linhares-ES e SÔNIA GOMES ROCHA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Avenida das Nações, N° 386, Q04, Linhares-ES. 11538 2.: ROMILDO ARLINDO, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua João Francisco Calmon, nº 1524, Ap 101, Centro, Linhares-ES e ADRIANA REINALDO DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), pescadora, residente na Rua João Francisco Calmon, nº 1524, Ap 101, Centro, Linhares-ES. 11539 3.: MATHEUS HENRIQUE ALVES SANTOS, natural de Montes Claros-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), Inspetor de qualidade, residente na Rua João Calmon, Nº1231 , Centro, Linhares-ES e SÂMARA MARTINS SANTOS, natural de Teófilo Otoni-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), autôoma, residente na Rua João Calmon, Nº1231 , Centro, Linhares-ES. 11540 4.: RODRIGO PAIXÃO GAMBARINI, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Residencial Rio Doce, Linhares-ES e ANA PAULA MATOS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Odilson Silva, nº 130, Aviso, Linhares-ES. 11564 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Prado-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Boa Vista, 537, Planalto Serrano, Serra-ES e VANIA SOUZA MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), servente de limpeza, residente na Rua Boa Vista, 537, Planalto Serrano, Serra-ES. 11430 2.: RENAN FERREIRA FILHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Dom Pedro II, nº 86, Serra Centro, Serra-ES e BRENDA FRANCO MORAES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Rua Presciliano Biluia, 33, Centro, Serra-ES. 11459 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA PEREIRA, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de materiais, residente na Rua Domingos P.Borlini, nº 131, Monte Libano, João Neiva-ES e LUANA RUI FERNANDES, natural de João Neiva-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Domingos Pedro Borlini, nº 131, Monte Líbano, João Neiva-ES. 03143 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 23 de dezembro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR RICAS DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUIZA PEIXOTO GOES, natural de Itabira-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25107 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSUEL MARVILA CANDAL, natural de Itapemirim-ES, com 70 anos de idade, Solteiro(a), beneficário do LOAS, residente na Rod. Rafael Vale dos Reis, s/nº Candéus, Itapemirim-ES e IVANETE COSTA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 66 anos de idade, Solteira(o), beneficiária do Loas, residente na Rod. Rafael Vale dos Reis, s/nº Candéus, Itapemirim-ES. 14232 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY CARVALHO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Dalmares Stauffer, 523, Barramares, Vila Velha-ES e PATRICIA SENA DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Dalmares Stauffer, 523, Barramares, Vila Velha-ES. 09205 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE COELHO BRESSAMINI JUNIOR, natural de Iconha-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Winston Churchill, S/nº, Bom Pastor, Viana-ES e RAYSSA THAILLA CAETANO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Piratininga, nº 09, Bom Pastor, Viana-ES. 07517 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala