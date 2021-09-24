Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 24/09/2021

Sexta-feira

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 01:00

Publicado em 

24 set 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

24-09-21 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 102kb
Baixar

Proclamas - 24/09/2021

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAN MOURÃO PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico de fibra óptica, residente na Rua das Margaridas, nº 91, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LUANA PEREIRA CELESTINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua das Margaridas, nº 91, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32088 2.: DOUGLAS MONTEIRO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), carga e descarga, residente na Rua Joana D'Arc, nº 54, José de Anchieta III, Serra-ES e NAYANDRA BRANDÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Joana D'Arc, nº 54, José de Anchieta III, Serra-ES. 32277 3.: GILIARTE ALVES DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico de refrigeração, residente na Rua dos Pinheiros, nº 25, Feu Rosa, Serra-ES e CIRLETE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua dos Pinheiros, nº 25, Feu Rosa, Serra-ES. 32278 4.: WELLINGTON REIS LIMA, natural de Jussari-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), estivador, residente na Rua Porto Alegre, nº 38, Central Carapina, Serra-ES e ELIZANGELA NUNES COUTINHO QUEIROZ, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Porto Alegre, nº 38, Central Carapina, Serra-ES. 32279 5.: HIGOR GONCALVES, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Recife, nº 441, Blc 06, Apto 204, Jardim Limoeiro, Serra-ES e VERÔNICA SCALZER MARRIEL, natural de Ecoporanga-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), tecnico em segurança do trabalho, residente na Rua Recife, nº 441, Blc 06, Apto 204, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32280 6.: ARLINDO ANTONIO CHISTÉ, natural de Santa Teresa-ES, com 82 anos de idade, viúvo(a), laboratorista aposentado, residente na Rua Dinamarca, nº 51, Portal de Jacaraípe, Serra-ES e ARGENTINA ROSA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dinamarca, nº 51, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. 32281 7.: LUIZ JOSÉ DA MATA BOREL, natural de Ipanema-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua Arpoador, nº 08, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LEILA SANTANA OLIVEIRA, natural de Inhapim-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Arpoador, nº 08, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32284 8.: LEANDRO GOMES DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Pau Brasil, nº 395, Feu Rosa, Serra-ES e MÔNICA TOURINHO DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pau Brasil, nº 395, Feu Rosa, Serra-ES. 32285 9.: AROALDO DA SILVA NASCIMENTO, natural de Camacan-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Cambacica, nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES e ADRIANA GOMES SANTOS, natural de Dois de Abril-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cambacica, nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES. 32286 10.: ROGERIO DOS SANTOS RAMALHETE, natural de Ignorada-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua da Jaqueira, nº 400, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ELENIR BROMONSCHENKEL, natural de Fundão-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), ajudante de cozinha, residente na Rua da Jaqueira, nº 400, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32288 11.: ALEX BENTO PERCILIANO FIM, natural de Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Colares Júnior, nº 1558, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LARISSA DE JESUS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Colares Júnior, nº 1558, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32289 12.: KESLEY PAULO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Pamplona, nº 88, Vila Nova de Colares, Serra-ES e HELOÍSA SANTOS CARDOSO, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Pamplona, nº 88, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32295 13.: LUCAS SENA SANTOS, natural de Salvador-BA, com 31 anos de idade, Divorciado(a), almoxarife, residente na Rua Cícero Dantas, nº 255, Jardim Carapina, Serra-ES e MARCELE SANTOS DOS ANJOS, natural de Una-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Cícero Dantas, nº 255, Jardim Carapina, Serra-ES. 32337 14.: ERIQUES SILVA CONCEIÇÃO, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Bem-te-vi, nº 18, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e JESSICA BRAZ AZEREDO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bem-te-vi, nº 18, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 32340 15.: ANDREY PEZENTE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Tucano, nº 05, Novo Horizonte, Serra-ES e LUCIELE DA SILVA NEVES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), engenheira civil, residente na Rua Tucano, nº 05, Novo Horizonte, Serra-ES. 32343 16.: PAULO CESAR GOMES PEIXOTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 62 anos de idade, Divorciado(a), pastor, residente na Rua Pau Ferro, nº 06, Feu Rosa, Serra-ES e LUZINETE TERCI BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), comerciante, residente na Rua Pau Ferro, nº 06, Feu Rosa, Serra-ES. 32344 17.: SAMUEL PEREIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua da Pereira, nº 04, Balneário de Carapebus, Serra-ES e JULIANA CONCEIÇÃO DOS ANJOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Pereira, nº 04, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32346 18.: FABIO JOSÉ DE SOUZA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Minas Gerais, nº 209, São Geraldo, Serra-ES e LORENA DOS PASSOS DE ALMEIDA, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Minas Gerais, nº 209, São Geraldo, Serra-ES. 32347 19.: BRUNO RICARDO DO NASCIMENTO DAMIÃO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Rua Pajura, nº 15, Feu Rosa, Serra-ES e MARIANA DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Pajura, nº 15, Feu Rosa, Serra-ES. 32348 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÔNATAS GOMES RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua São Paulo II, S/n, Interlagos, Linhares-ES e VIVIA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua São Paulo II, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11300 2.: ULILDON EUZEBIO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Ceará, Nº 9, Aviso, Linhares-ES e DAIANE FRANCISCO SANTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ceará, Nº 9, Aviso, Linhares-ES. 11301 3.: LEANDRO MACHADO, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua José Caldara, Nº 569, Santa Cruz, Linhares-ES e LUCILENE JESUS DE OLIVEIRA, natural de Lajedão-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua José Caldara, Nº 569, Santa Cruz, Linhares-ES. 11302 4.: GABRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA MORAES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua José Carlos Langa, nº 1069, Planalto, Linhares-ES e ESTER SILVA DA COSTA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Carlos Langa, nº 1069, Planalto, Linhares-ES. 11303 5.: JORDAN BARBOSA MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), promotor, residente na Rua Amapá, nº 1935, Interlagos, Linhares-ES e MARIA EDUARDA BARBOZA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Amapá, nº 1935, Interlagos, Linhares-ES. 11304 6.: CAIO FAVERO TONON, natural de Pinheiros-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico, residente na Avenida Dom Lucas Moreira Neves, nº 1010, Palmital, Linhares-ES e JULIANA ROVENA CARLOS MOREIRA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida Dom Lucas Moreira Neves, nº 1010, Palmital, Linhares-ES. 11305 7.: CLAUDENIR BARBOZA CORRÊA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e THATIANA LOPES DA VICTORIA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Castelo Branco,s/n, Juparanã, Linhares-ES. 11306 8.: FRANTHESCOLI RAINHA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), trabalhador rural, residente na Avenida Tiradentes, Nº 134, Canivete, Linhares-ES e BEATRIZ PINHATÃO PINHA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Avenida Tiradentes, Nº 134, Canivete, Linhares-ES. 11307 9.: LUCAS CARMINATE REIS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Prefeito Manoel Salustiano de Souza, nº 35, Novo Horizonte, Linhares-ES e BEATRIZ CECILIO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Canela, nº 805, Movelar, Linhares-ES. 11309 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro Pleno, residente na Rua Japaguá, nº 186, Alvorada, Vila Velha-ES e LUCINEI DE JESUS DA SILVA, natural de Ibicarai-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Japaguá, nº 186, Alvorada, Vila Velha-ES. 06204 2.: IRWING VIEIRA DE PAULA, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrativo, residente na Rua Sandro dos Reis Shimoda, S/n, Santa Clara, Vila Velha-ES e RANNYELE SOUZA MOREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Sandro dos Reis Shimoda, S/n, Santa Clara, Vila Velha-ES. 06205 3.: ESTEVÃO MARGON DUTRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Meio oficial, residente na Rua São Paulo, Nº125 , Cobi de Cima, Vila Velha-ES e VALDISNEY ALVES DA CUNHA, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de produção, residente na Rua São Paulo, Nº125 , Cobi de Cima, Vila Velha-ES. 06206 4.: VINICIUS SEVERINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Jorge Chagas, nº 70, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e BRUNA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Jorge Chagas, nº 70, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06207 5.: DIOVANE CORDEIRO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Marilândia, nº 34, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ROSIANE APARECIDA MADURO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Marilândia, nº 34, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06208 6.: RENAN CARLOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Joventina Menezes, nº 587, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ISTEFANI DIAS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estágiaria, residente na Rua Antônio Dutra, nº 52, São Torquato, Vila Velha-ES. 06210 7.: CELSO DE ALCANTARA GONÇALVES, natural de Itueta-MG, com 77 anos de idade, viúvo(a), Aposentado, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 03, Cobilândia, Vila Velha-ES e JOSEFINA MARIA DE JESUS SOUZA, natural de Belmonte-BA, com 79 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Desengano, 64, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06211 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNER RIBEIRO DO AMARAL, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de churrasqueiro, residente na Rua Augusta Mendes, nº 88, Monte Belo, Vitória-ES e WÂNIA FERNANDES ALVES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Augusta Mendes, nº 88, Monte Belo, Vitória-ES. 25035 2.: FILIPI PENA MAIA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Rua Frei Antônio dos Mártires, nº 114, Centro, Vitória-ES e ZILKA SULAMITA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, nº 200, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25039 3.: PEDRO HENRIQUE MATTOS DE SOUZA CARDOSO, natural de CURITIBA-PR, com 57 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Rua Chafic Murad, nº 129/406, Bento Ferreira, Vitória-ES e KARINA FARIA SANTOS GIANORDOLI, natural de VITÓRIA-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), secretaria, residente na Rua Chafic Murad, nº 129/406, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25040 4.: RAFAEL GUERINI SAGAZ, natural de Guarujá-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 231, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ELISA LEMOS ABREU, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua João da Cruz, nº 269, Praia do Canto, Vitória-ES. 25041 5.: MATEUS GUILHERME DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 815 , Jabour, Vitória-ES e CHRISTIANE VIDAL MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 755/602 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 25043 6.: THIAGO DE MENDONÇA VICENTINI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 383/201, Centro, Vitória-ES e ISABELA ALMEIDA PEREIRA GUSMÃO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 383/201, Centro, Vitória-ES. 25044 7.: YURI MOREIRA GARCIA DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Sebastião, nº 23, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e LARISSA EMERICK DE ARAUJO NICKEL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Engenheiro Alencar Araripe, nº 50, Santa Cecília, Vitória-ES. 25045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBSON XAVIER DOS SANTOS, natural de Formosa-GO, com 32 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Dom Pedro II, nº 501, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e THRACY CURITIBA ALLY, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Dom Pedro II, nº 501, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 28074 2.: RICHARD ALVES RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Antenor Caldas, nº 500, Santa Bárbara, Cariacica-ES e PRISCILA SÂMELA MODOLO DECOTÉ, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Antenor Caldas, nº 500, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28171 3.: DHANTOM SOUZA DEZAN, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Bolivar de Abreu, nº 06, Ap 102, Campo Grande, Cariacica-ES e DANIELLY THEOTONIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Garça, nº 26, São Conrado, Cariacica-ES. 28194 4.: TIAGO PEREIRA DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Felicidade Siqueira, nº 258, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JÉSSICA CARREIRO CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pessim, nº 29, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28196 5.: EDUARDO RODRIGUES DA ROCHA, natural de Itapevi-SP, com 40 anos de idade, divorciado(a), coordenador de segurança, residente na Rua Daniel, S/n, Vila Palestina, Cariacica-ES e MÉRIELEN RODRIGUES MIRANDOLA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Daniel, S/n, Vila Palestina, Cariacica-ES. 28204 6.: LEONARDO BRAGA DE AQUINO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), carregador, residente na Rua L, S/n, Jardim Botânico, Cariacica-ES e ROSEMERI DOS SANTOS JULIÃO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua L, S/n, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28205 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATAN FERNANDES BUENO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Deputado Castelo Mendonça, Nº 33, Goiabeiras, Vitória-ES e SCHENIA SIQUEIRA CEZAR, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), tecnica de videomonitoramento, residente na Rua Dep Castelo Mendonça, nº 33, Goiabeiras, Vitória-ES. 24847 2.: PEDRO SPÓSITO ZAMBORLINI OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), agrônomo, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, Jardim Camburi, Vitória-ES e MAYARA ROCHA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), propagandista, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24849 3.: ESTÉFESSON FERREIRA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANDRESSA THEODORO FERRARI, natural de Nova Venécia-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24850 4.: ANDRÉ PASSOS DE TASSIS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e LIVIA FERREIRA VIDAL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Amenóphis de Assis, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24851 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO HENRIQUE KLEIN, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Domingos Martins, nº 8, Morada Bethânia, Viana-ES e ELIZABETE LEITE GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), porteiro diurno, residente na Rua Domingos Martins, nº 8, Morada Bethânia, Viana-ES. 07426 2.: MARCOS ROBERTO DUTRA ALVES, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), administrador, residente na Estrada Perobas, s/nº, Viana-ES e SANDRA MÁRCIA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), designer de interiores, residente na Estrada Perobas, s/nº, Viana-ES. 07429 3.: PETERSON PEREIRA MARINS, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Santa Helena, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES e PATRÍCIA SANTOS NERES, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Santa Helena, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES. 07430 4.: FHILIPE DOS SANTOS FERMIANO, natural de Viana-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 76, Canaã, Viana-ES e MARINA CORREA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de embalagem, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 76, Canaã, Viana-ES. 07431 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS GOULART DE MOURA, natural de Iúna-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 132, Bairro Quilombo, Iúna-ES e TATIANE BATISTA DA SILVA, natural de Irupi-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 132, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08923 2.: JAIRO OLIVEIRA DE AMORIM JÚNIOR, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na "Córrego Bonsucesso", Zona Rural, Iúna-ES e ELOIZA MARIA ALCANTARA CARVALHO, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na "Córrego Bonsucesso", Zona Rural, Iúna-ES. 08924 3.: NATÃ OLIVEIRA POPE, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES e SULAIMI ALCANTARA AMORIM, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08925 4.: MATEUS MENDONÇA DE MELO, natural de Mutum-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Benjamin Constant, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e NATÁLIA MOURA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Benjamin Constant, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de setembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENERÍ DE MELO GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Avenida República, 224, Apartamento 203, Parque Moscoso, Vitória-ES e JANAINA MENDES LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Treze, 220, Cocal, Vila Velha-ES. 19254 2.: SILAS MAGNO MONTEIRO, natural de Muriaé-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 642, Centro, Vila Velha-ES e KESLY FREITAS CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Aristides Lobo, nº 320, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19255 3.: LUIZ HENRIQUE HORSTH DA MATTA, natural de João Monlevade-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), juiz federal, residente na Rua Castelo Branco, nº 139, Apartamento 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANELLISE MOREIRA RAMOS, natural de Governador Valadares-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), servidora pública federal, residente na Rua Castelo Branco, nº 139, Apartamento 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VICTOR CAMPOS MARTINS LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de sistemas, residente na Rua Alcebíades José Sobreira, nº 38, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e AMANDA SILVA DE JESUS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua Alcebíades José Sobreira, nº 38, BNH, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04820 2.: BRASILEIRO GARCIA TIAGO, natural de Piúma-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), lavrador aposentado, residente na Rua Euclides de Almeida, nº 4, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA BARCELOS CARDOSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 76 anos de idade, viúvo(a), do lar, aposentada, residente na Rua Euclides de Almeida, nº 4, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04828 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN TEIXEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), encarregado administrativo, residente na Rua 60, nº 14, Redenção, Vitória-ES e LARISSA DE SOUZA VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de loja, residente na Rua 60, nº 14, Redenção, Vitória-ES. 17536 2.: CARLOS DANIEL CARNEIRO DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Oito de Julho, S/n, Estrelinha, Vitória-ES e DENIZE DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Muqui-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Oito de Julho, S/n, Estrelinha, Vitória-ES. 17537 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO PAIXÃO DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e VÂNIA MENDONÇA CHAIDER, natural de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), gary, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14160 2.: ADILSON DA SILVA NARCISO, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São José do Rio Preto, nº 01, Centro, Itapemirim-ES e MERILUCIA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua São José do Rio Preto, nº 01, Centro, Itapemirim-ES. 14161 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ HENRIQUE FERREIRA BISPO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Flode Lirio de Matos, 65, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e STÉPHANIE SILVA DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Amoroso Vivaldo Matos, S/nº, Porto Belo, Cariacica-ES. 13988 2.: CHARLES HENRIQUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão porteiro, com cinquenta e um (51) anos de idade, , estado civil divorciado, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, residente na Rua Cardoso de Mello, nº 70, Itacibá em Cariacica-ES e ERLANE AMARAL RIBEIRO, nacionalidade brasileira, profissão gerente de loja, com quarenta e quatro (44) anos de idade, , estado civil divorciada, natural de Itaobim-MG, residente na Rua Cardoso de Mello, nº 70, Itacibá em Cariacica-ES. 13950 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE TEIXEIRA DE JESUS, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Conferente de Mercadorias, residente na Rua dos Salmões, s/n, Anchieta-ES e DÉBORA BETTCHER GAVA, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Belo Horizonte, N° 999, Itaipava, Itapemirim-ES. 01554 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVOMAR LOPES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), açogueiro, residente na Rua Rosa Branca, 04, Jabaeté II, Vila Velha-ES e TALISSA DOS SANTOS SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Balconista, residente na Rua Rosa Branca, 04, Jabaeté II, Vila Velha-ES. 09052 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CLAUDIOILTO REVELINO CONTREIRO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 50 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado Rancho Dantas , zona rural em Brejetuba-ES e GILCILENE MENDONÇA LUCIO CÔCO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 39 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada Rancho Dantas, zona rural em Brejetuba-ES– 001023. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 23 de setembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LAERSON KUHN RODRIGUES, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 13 de fevereiro de 1999, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, São Rafael, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Rodrigues e Lucimaia Kuhn Rodrigues e CAROLINE BRANDÃO SILVA, natural de Guarapari, -ES, nascida em 27 de outubro de 1999, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, São Rafael, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Edmilson Silva de Araújo e Alexsandra Brandão de Oliveira. 2.: CLAUDINEI ANTONIO EGG, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 05 de maio de 1985, estado civil divorciado, profissão lavrador, residente e domiciliado Barcelos, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Tarciso Antonio Egg e Marlene Correa Egg e CLAUDETE BUECK, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 07 de julho de 1979, estado civil divorciada, profissão técnica em enfermagem, residente e domiciliada Barcelos, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Oracy Bueck, falecido e Olinda Trabach Bueck. 3.: MATHEUS RAMOM ANDRADE BRUNO, natural de Colatina, -ES, nascido em 08 de dezembro de 1995, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado São Bento , S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Levindo Bruno e Emiliana Cleria de Andrade e SIMONE CRISTINA MACETTE REBOLI, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 22 de outubro de 1986, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada São Bento, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Olvimar Reboli e Zelia Macette Reboli. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 23 de setembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vasco vence na Libertadores de futebol de areia
Com capixaba brilhando, Vasco goleia e avança para quartas da Libertadores de beach soccer
Festival de Forró de Itaúnas terá atração internacional e concurso musical com prêmio de R$ 8 mil
Festival Nacional de Forró de Itaúnas terá atração internacional e concurso com prêmio de R$ 8 mil
Democrata GV x Vitória-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória perde novamente e encerra primeiro turno fora do G-4 na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados