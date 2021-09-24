Proclamas - 24/09/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAN MOURÃO PIMENTA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico de fibra óptica, residente na Rua das Margaridas, nº 91, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LUANA PEREIRA CELESTINO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua das Margaridas, nº 91, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32088 2.: DOUGLAS MONTEIRO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), carga e descarga, residente na Rua Joana D'Arc, nº 54, José de Anchieta III, Serra-ES e NAYANDRA BRANDÃO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Joana D'Arc, nº 54, José de Anchieta III, Serra-ES. 32277 3.: GILIARTE ALVES DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico de refrigeração, residente na Rua dos Pinheiros, nº 25, Feu Rosa, Serra-ES e CIRLETE FERREIRA DOS SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua dos Pinheiros, nº 25, Feu Rosa, Serra-ES. 32278 4.: WELLINGTON REIS LIMA, natural de Jussari-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), estivador, residente na Rua Porto Alegre, nº 38, Central Carapina, Serra-ES e ELIZANGELA NUNES COUTINHO QUEIROZ, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Porto Alegre, nº 38, Central Carapina, Serra-ES. 32279 5.: HIGOR GONCALVES, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Recife, nº 441, Blc 06, Apto 204, Jardim Limoeiro, Serra-ES e VERÔNICA SCALZER MARRIEL, natural de Ecoporanga-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), tecnico em segurança do trabalho, residente na Rua Recife, nº 441, Blc 06, Apto 204, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32280 6.: ARLINDO ANTONIO CHISTÉ, natural de Santa Teresa-ES, com 82 anos de idade, viúvo(a), laboratorista aposentado, residente na Rua Dinamarca, nº 51, Portal de Jacaraípe, Serra-ES e ARGENTINA ROSA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Dinamarca, nº 51, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. 32281 7.: LUIZ JOSÉ DA MATA BOREL, natural de Ipanema-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), Empresário, residente na Rua Arpoador, nº 08, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LEILA SANTANA OLIVEIRA, natural de Inhapim-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Arpoador, nº 08, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32284 8.: LEANDRO GOMES DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), encarregado, residente na Rua Pau Brasil, nº 395, Feu Rosa, Serra-ES e MÔNICA TOURINHO DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pau Brasil, nº 395, Feu Rosa, Serra-ES. 32285 9.: AROALDO DA SILVA NASCIMENTO, natural de Camacan-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Cambacica, nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES e ADRIANA GOMES SANTOS, natural de Dois de Abril-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cambacica, nº 07, Novo Horizonte, Serra-ES. 32286 10.: ROGERIO DOS SANTOS RAMALHETE, natural de Ignorada-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua da Jaqueira, nº 400, Balneário de Carapebus, Serra-ES e ELENIR BROMONSCHENKEL, natural de Fundão-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), ajudante de cozinha, residente na Rua da Jaqueira, nº 400, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32288 11.: ALEX BENTO PERCILIANO FIM, natural de Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Colares Júnior, nº 1558, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LARISSA DE JESUS RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Colares Júnior, nº 1558, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32289 12.: KESLEY PAULO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua Pamplona, nº 88, Vila Nova de Colares, Serra-ES e HELOÍSA SANTOS CARDOSO, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Pamplona, nº 88, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32295 13.: LUCAS SENA SANTOS, natural de Salvador-BA, com 31 anos de idade, Divorciado(a), almoxarife, residente na Rua Cícero Dantas, nº 255, Jardim Carapina, Serra-ES e MARCELE SANTOS DOS ANJOS, natural de Una-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Cícero Dantas, nº 255, Jardim Carapina, Serra-ES. 32337 14.: ERIQUES SILVA CONCEIÇÃO, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Bem-te-vi, nº 18, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e JESSICA BRAZ AZEREDO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bem-te-vi, nº 18, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 32340 15.: ANDREY PEZENTE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Tucano, nº 05, Novo Horizonte, Serra-ES e LUCIELE DA SILVA NEVES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), engenheira civil, residente na Rua Tucano, nº 05, Novo Horizonte, Serra-ES. 32343 16.: PAULO CESAR GOMES PEIXOTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 62 anos de idade, Divorciado(a), pastor, residente na Rua Pau Ferro, nº 06, Feu Rosa, Serra-ES e LUZINETE TERCI BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), comerciante, residente na Rua Pau Ferro, nº 06, Feu Rosa, Serra-ES. 32344 17.: SAMUEL PEREIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua da Pereira, nº 04, Balneário de Carapebus, Serra-ES e JULIANA CONCEIÇÃO DOS ANJOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Pereira, nº 04, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32346 18.: FABIO JOSÉ DE SOUZA XAVIER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Rua Minas Gerais, nº 209, São Geraldo, Serra-ES e LORENA DOS PASSOS DE ALMEIDA, natural de Fundão-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), caixa, residente na Rua Minas Gerais, nº 209, São Geraldo, Serra-ES. 32347 19.: BRUNO RICARDO DO NASCIMENTO DAMIÃO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Rua Pajura, nº 15, Feu Rosa, Serra-ES e MARIANA DA SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Pajura, nº 15, Feu Rosa, Serra-ES. 32348 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÔNATAS GOMES RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua São Paulo II, S/n, Interlagos, Linhares-ES e VIVIA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua São Paulo II, S/n, Interlagos, Linhares-ES. 11300 2.: ULILDON EUZEBIO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Ceará, Nº 9, Aviso, Linhares-ES e DAIANE FRANCISCO SANTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ceará, Nº 9, Aviso, Linhares-ES. 11301 3.: LEANDRO MACHADO, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua José Caldara, Nº 569, Santa Cruz, Linhares-ES e LUCILENE JESUS DE OLIVEIRA, natural de Lajedão-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua José Caldara, Nº 569, Santa Cruz, Linhares-ES. 11302 4.: GABRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA MORAES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua José Carlos Langa, nº 1069, Planalto, Linhares-ES e ESTER SILVA DA COSTA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Carlos Langa, nº 1069, Planalto, Linhares-ES. 11303 5.: JORDAN BARBOSA MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), promotor, residente na Rua Amapá, nº 1935, Interlagos, Linhares-ES e MARIA EDUARDA BARBOZA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), desempregada, residente na Rua Amapá, nº 1935, Interlagos, Linhares-ES. 11304 6.: CAIO FAVERO TONON, natural de Pinheiros-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico, residente na Avenida Dom Lucas Moreira Neves, nº 1010, Palmital, Linhares-ES e JULIANA ROVENA CARLOS MOREIRA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida Dom Lucas Moreira Neves, nº 1010, Palmital, Linhares-ES. 11305 7.: CLAUDENIR BARBOZA CORRÊA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Presidente Rodrigues Alves, S/n, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e THATIANA LOPES DA VICTORIA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Presidente Castelo Branco,s/n, Juparanã, Linhares-ES. 11306 8.: FRANTHESCOLI RAINHA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), trabalhador rural, residente na Avenida Tiradentes, Nº 134, Canivete, Linhares-ES e BEATRIZ PINHATÃO PINHA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Avenida Tiradentes, Nº 134, Canivete, Linhares-ES. 11307 9.: LUCAS CARMINATE REIS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Prefeito Manoel Salustiano de Souza, nº 35, Novo Horizonte, Linhares-ES e BEATRIZ CECILIO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Canela, nº 805, Movelar, Linhares-ES. 11309 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro Pleno, residente na Rua Japaguá, nº 186, Alvorada, Vila Velha-ES e LUCINEI DE JESUS DA SILVA, natural de Ibicarai-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Japaguá, nº 186, Alvorada, Vila Velha-ES. 06204 2.: IRWING VIEIRA DE PAULA, natural de Cariacica-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administrativo, residente na Rua Sandro dos Reis Shimoda, S/n, Santa Clara, Vila Velha-ES e RANNYELE SOUZA MOREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Sandro dos Reis Shimoda, S/n, Santa Clara, Vila Velha-ES. 06205 3.: ESTEVÃO MARGON DUTRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Meio oficial, residente na Rua São Paulo, Nº125 , Cobi de Cima, Vila Velha-ES e VALDISNEY ALVES DA CUNHA, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de produção, residente na Rua São Paulo, Nº125 , Cobi de Cima, Vila Velha-ES. 06206 4.: VINICIUS SEVERINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Jorge Chagas, nº 70, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e BRUNA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Consultor de vendas, residente na Rua Jorge Chagas, nº 70, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06207 5.: DIOVANE CORDEIRO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), motorista de aplicativo, residente na Rua Marilândia, nº 34, Rio Marinho, Vila Velha-ES e ROSIANE APARECIDA MADURO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Marilândia, nº 34, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06208 6.: RENAN CARLOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Joventina Menezes, nº 587, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e ISTEFANI DIAS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estágiaria, residente na Rua Antônio Dutra, nº 52, São Torquato, Vila Velha-ES. 06210 7.: CELSO DE ALCANTARA GONÇALVES, natural de Itueta-MG, com 77 anos de idade, viúvo(a), Aposentado, residente na Avenida Aucélio Sampaio, nº 03, Cobilândia, Vila Velha-ES e JOSEFINA MARIA DE JESUS SOUZA, natural de Belmonte-BA, com 79 anos de idade, viúvo(a), doméstica, residente na Rua Desengano, 64, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06211 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: VAGNER RIBEIRO DO AMARAL, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de churrasqueiro, residente na Rua Augusta Mendes, nº 88, Monte Belo, Vitória-ES e WÂNIA FERNANDES ALVES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Augusta Mendes, nº 88, Monte Belo, Vitória-ES. 25035 2.: FILIPI PENA MAIA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Rua Frei Antônio dos Mártires, nº 114, Centro, Vitória-ES e ZILKA SULAMITA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, nº 200, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25039 3.: PEDRO HENRIQUE MATTOS DE SOUZA CARDOSO, natural de CURITIBA-PR, com 57 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Rua Chafic Murad, nº 129/406, Bento Ferreira, Vitória-ES e KARINA FARIA SANTOS GIANORDOLI, natural de VITÓRIA-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), secretaria, residente na Rua Chafic Murad, nº 129/406, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25040 4.: RAFAEL GUERINI SAGAZ, natural de Guarujá-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 231, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ELISA LEMOS ABREU, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua João da Cruz, nº 269, Praia do Canto, Vitória-ES. 25041 5.: MATEUS GUILHERME DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Ciro Vieira da Cunha, nº 815 , Jabour, Vitória-ES e CHRISTIANE VIDAL MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, nº 755/602 , Jardim Camburi, Vitória-ES. 25043 6.: THIAGO DE MENDONÇA VICENTINI, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 383/201, Centro, Vitória-ES e ISABELA ALMEIDA PEREIRA GUSMÃO, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Coronel Alziro Vianna, nº 383/201, Centro, Vitória-ES. 25044 7.: YURI MOREIRA GARCIA DE ASSIS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Sebastião, nº 23, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e LARISSA EMERICK DE ARAUJO NICKEL, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Engenheiro Alencar Araripe, nº 50, Santa Cecília, Vitória-ES. 25045 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBSON XAVIER DOS SANTOS, natural de Formosa-GO, com 32 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Dom Pedro II, nº 501, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e THRACY CURITIBA ALLY, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Dom Pedro II, nº 501, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 28074 2.: RICHARD ALVES RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Antenor Caldas, nº 500, Santa Bárbara, Cariacica-ES e PRISCILA SÂMELA MODOLO DECOTÉ, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Antenor Caldas, nº 500, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 28171 3.: DHANTOM SOUZA DEZAN, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Bolivar de Abreu, nº 06, Ap 102, Campo Grande, Cariacica-ES e DANIELLY THEOTONIO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Garça, nº 26, São Conrado, Cariacica-ES. 28194 4.: TIAGO PEREIRA DE SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Felicidade Siqueira, nº 258, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JÉSSICA CARREIRO CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pessim, nº 29, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28196 5.: EDUARDO RODRIGUES DA ROCHA, natural de Itapevi-SP, com 40 anos de idade, divorciado(a), coordenador de segurança, residente na Rua Daniel, S/n, Vila Palestina, Cariacica-ES e MÉRIELEN RODRIGUES MIRANDOLA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Daniel, S/n, Vila Palestina, Cariacica-ES. 28204 6.: LEONARDO BRAGA DE AQUINO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), carregador, residente na Rua L, S/n, Jardim Botânico, Cariacica-ES e ROSEMERI DOS SANTOS JULIÃO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua L, S/n, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28205 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONATAN FERNANDES BUENO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Deputado Castelo Mendonça, Nº 33, Goiabeiras, Vitória-ES e SCHENIA SIQUEIRA CEZAR, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), tecnica de videomonitoramento, residente na Rua Dep Castelo Mendonça, nº 33, Goiabeiras, Vitória-ES. 24847 2.: PEDRO SPÓSITO ZAMBORLINI OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), agrônomo, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, Jardim Camburi, Vitória-ES e MAYARA ROCHA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), propagandista, residente na Rua Arquiteto Décio Thevenard, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24849 3.: ESTÉFESSON FERREIRA SANTANA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANDRESSA THEODORO FERRARI, natural de Nova Venécia-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24850 4.: ANDRÉ PASSOS DE TASSIS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e LIVIA FERREIRA VIDAL, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Amenóphis de Assis, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24851 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLÁVIO HENRIQUE KLEIN, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Domingos Martins, nº 8, Morada Bethânia, Viana-ES e ELIZABETE LEITE GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), porteiro diurno, residente na Rua Domingos Martins, nº 8, Morada Bethânia, Viana-ES. 07426 2.: MARCOS ROBERTO DUTRA ALVES, natural de Iúna-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), administrador, residente na Estrada Perobas, s/nº, Viana-ES e SANDRA MÁRCIA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), designer de interiores, residente na Estrada Perobas, s/nº, Viana-ES. 07429 3.: PETERSON PEREIRA MARINS, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Santa Helena, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES e PATRÍCIA SANTOS NERES, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Santa Helena, S/nº, Vila Bethânia, Viana-ES. 07430 4.: FHILIPE DOS SANTOS FERMIANO, natural de Viana-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 76, Canaã, Viana-ES e MARINA CORREA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de embalagem, residente na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 76, Canaã, Viana-ES. 07431 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS GOULART DE MOURA, natural de Iúna-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 132, Bairro Quilombo, Iúna-ES e TATIANE BATISTA DA SILVA, natural de Irupi-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 132, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08923 2.: JAIRO OLIVEIRA DE AMORIM JÚNIOR, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na "Córrego Bonsucesso", Zona Rural, Iúna-ES e ELOIZA MARIA ALCANTARA CARVALHO, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na "Córrego Bonsucesso", Zona Rural, Iúna-ES. 08924 3.: NATÃ OLIVEIRA POPE, natural de Iúna-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES e SULAIMI ALCANTARA AMORIM, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Bom Sucesso, Zona Rural, Iúna-ES. 08925 4.: MATEUS MENDONÇA DE MELO, natural de Mutum-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Benjamin Constant, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e NATÁLIA MOURA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Benjamin Constant, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 08926 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de setembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENERÍ DE MELO GONÇALVES, natural de Cariacica-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Avenida República, 224, Apartamento 203, Parque Moscoso, Vitória-ES e JANAINA MENDES LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Treze, 220, Cocal, Vila Velha-ES. 19254 2.: SILAS MAGNO MONTEIRO, natural de Muriaé-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 642, Centro, Vila Velha-ES e KESLY FREITAS CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Aristides Lobo, nº 320, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19255 3.: LUIZ HENRIQUE HORSTH DA MATTA, natural de João Monlevade-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), juiz federal, residente na Rua Castelo Branco, nº 139, Apartamento 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANELLISE MOREIRA RAMOS, natural de Governador Valadares-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), servidora pública federal, residente na Rua Castelo Branco, nº 139, Apartamento 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19256 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO VICTOR CAMPOS MARTINS LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de sistemas, residente na Rua Alcebíades José Sobreira, nº 38, Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e AMANDA SILVA DE JESUS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica de laboratório, residente na Rua Alcebíades José Sobreira, nº 38, BNH, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04820 2.: BRASILEIRO GARCIA TIAGO, natural de Piúma-ES, com 72 anos de idade, divorciado(a), lavrador aposentado, residente na Rua Euclides de Almeida, nº 4, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA BARCELOS CARDOSO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 76 anos de idade, viúvo(a), do lar, aposentada, residente na Rua Euclides de Almeida, nº 4, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04828 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN TEIXEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), encarregado administrativo, residente na Rua 60, nº 14, Redenção, Vitória-ES e LARISSA DE SOUZA VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de loja, residente na Rua 60, nº 14, Redenção, Vitória-ES. 17536 2.: CARLOS DANIEL CARNEIRO DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Oito de Julho, S/n, Estrelinha, Vitória-ES e DENIZE DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Muqui-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Oito de Julho, S/n, Estrelinha, Vitória-ES. 17537 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO PAIXÃO DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e VÂNIA MENDONÇA CHAIDER, natural de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), gary, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14160 2.: ADILSON DA SILVA NARCISO, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua São José do Rio Preto, nº 01, Centro, Itapemirim-ES e MERILUCIA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua São José do Rio Preto, nº 01, Centro, Itapemirim-ES. 14161 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ HENRIQUE FERREIRA BISPO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Flode Lirio de Matos, 65, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e STÉPHANIE SILVA DOS SANTOS, natural de Ilheus-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Amoroso Vivaldo Matos, S/nº, Porto Belo, Cariacica-ES. 13988 2.: CHARLES HENRIQUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão porteiro, com cinquenta e um (51) anos de idade, , estado civil divorciado, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, residente na Rua Cardoso de Mello, nº 70, Itacibá em Cariacica-ES e ERLANE AMARAL RIBEIRO, nacionalidade brasileira, profissão gerente de loja, com quarenta e quatro (44) anos de idade, , estado civil divorciada, natural de Itaobim-MG, residente na Rua Cardoso de Mello, nº 70, Itacibá em Cariacica-ES. 13950 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE TEIXEIRA DE JESUS, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), Conferente de Mercadorias, residente na Rua dos Salmões, s/n, Anchieta-ES e DÉBORA BETTCHER GAVA, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Belo Horizonte, N° 999, Itaipava, Itapemirim-ES. 01554 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVOMAR LOPES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), açogueiro, residente na Rua Rosa Branca, 04, Jabaeté II, Vila Velha-ES e TALISSA DOS SANTOS SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), Balconista, residente na Rua Rosa Branca, 04, Jabaeté II, Vila Velha-ES. 09052 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CLAUDIOILTO REVELINO CONTREIRO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 50 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado Rancho Dantas , zona rural em Brejetuba-ES e GILCILENE MENDONÇA LUCIO CÔCO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 39 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada Rancho Dantas, zona rural em Brejetuba-ES– 001023. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 23 de setembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LAERSON KUHN RODRIGUES, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 13 de fevereiro de 1999, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, São Rafael, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Rodrigues e Lucimaia Kuhn Rodrigues e CAROLINE BRANDÃO SILVA, natural de Guarapari, -ES, nascida em 27 de outubro de 1999, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, São Rafael, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Edmilson Silva de Araújo e Alexsandra Brandão de Oliveira. 2.: CLAUDINEI ANTONIO EGG, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 05 de maio de 1985, estado civil divorciado, profissão lavrador, residente e domiciliado Barcelos, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Tarciso Antonio Egg e Marlene Correa Egg e CLAUDETE BUECK, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 07 de julho de 1979, estado civil divorciada, profissão técnica em enfermagem, residente e domiciliada Barcelos, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Oracy Bueck, falecido e Olinda Trabach Bueck. 3.: MATHEUS RAMOM ANDRADE BRUNO, natural de Colatina, -ES, nascido em 08 de dezembro de 1995, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado São Bento , S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Levindo Bruno e Emiliana Cleria de Andrade e SIMONE CRISTINA MACETTE REBOLI, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 22 de outubro de 1986, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada São Bento, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Olvimar Reboli e Zelia Macette Reboli. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 23 de setembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil