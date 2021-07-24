Proclamas - 24/07/2021
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROBSON PEREIRA ARAUJO, natural de Camacan-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Anhanguera, S/n, São José, Guarapari-ES e JOICIARA DIAS CLETO, natural de Afonso Claudio-ES, com 24 anos de idade, divorciado(a), cuidadora de idosos, residente na Rua Anhanguera, S/n, São José, Guarapari-ES. 12400
2.: CLÁUDIO JOSÉ ZAMADEI, natural de Erechim-RS, com 46 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua José Carneti, nº 22, Muquiçaba, Guarapari-ES e FABIANA EDUARDO DA SILVA, natural de Caratinga-MG, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua José Carneti, nº 22, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12401
3.: JAMERSON ALVES GALVÃO, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), polidor automotivo, residente na Rua Doutor Boris Dawdovtsch, nº 76, Praia do Morro, Guarapari-ES e ROSSANA LIMA DE OLIVEIRA CALDONAZI, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Doutor Boris Dawdovtsch, nº 76, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12402
4.: RICK BISPO DOS SANTOS, natural de Pau Brasil-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Cariacica, nº 83, Bela Vista, Guarapari-ES e SUELEN RIBEIRO LIMA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Rua Cariacica, nº 83, Bela Vista, Guarapari-ES. 12403
5.: ALLAN TIAGO MARINHO VASCO, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), sushiman, residente na Rua L, nº 01, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e ALINE SOUZA GOMES, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua L, nº 01, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12404
6.: DIÊGO MAGALHÃES DA COSTA, natural de Barbacena-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), policial, residente na Rua Paulo Aguiar, nº 68, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES e ELAINE AMARAL DE PAULA, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Paulo Aguiar, nº 68, Parque da Areia Preta, Guarapari-ES. 12405
7.: JOÃO MARCOS SALAZAR DA SILVA, natural de Manhuaçu-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), serviços gerais, residente na Rua Agenor Lopes Cançado, nº 03, Perocão, Guarapari-ES e MARYANNA DE OLIVEIRA LUIZ, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), personal trainer, residente na Rua Agenor Lopes Cançado, nº 03, Perocão, Guarapari-ES. 12406
8.: EMERSON ANTÔNIO ARAÚJO CARVALHO, natural de Governador Valadares-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Florianópolis, nº 18, Setiba, Guarapari-ES e ESTHELA AVANCINI GOMES, natural de Resplendor-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Florianópolis, nº 18, Setiba, Guarapari-ES. 12407
9.: JOÃO VITOR VIEIRA BARBOSA, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Camilo Gianordoli, nº 58, Muquiçaba, Guarapari-ES e MILENA PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Tiradentes, nº 7, Coroado, Guarapari-ES. 12408
10.: REINALDO ANDALÍCIO FERREIRA, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), ajudante de açougueiro, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 2001, Aeroporto, Guarapari-ES e JULIANA DA SILVA SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), promotora de vendas, residente na Avenida Padre José de Anchieta, nº 2001, Aeroporto, Guarapari-ES. 12409
11.: RAFAEL OLIVEIRA PESSANHA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), coordenador de mecânica, residente na Avenida Oceânica, nº 1100, Apto 1301, Praia do Morro, Guarapari-ES e KEZZIA YUNÁ ROSSI FERREIRA, natural de Carangola-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica em nutrição dietética, residente na Avenida Oceânica, nº 1100, Apto 1301, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12410
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Guarapari-ES, 23 de julho de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Tabeliã e Oficiala Interina
_____________________________________________________________________
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WILLIAN MARTINS SOARES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), supervisor de operações, residente na Rua Turqueza, 90, Bairro Guanabara, Aracruz-ES e LARISSA VAGMAKER GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnica naval, residente na Rua Anael José Pereira Mello, 230, Bairro Segatto, Aracruz-ES. 13236
2.: MARCIO JOSÉ CASTRO ALVES, natural de Aracruz-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), encarregado de tubulação, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Bairro Guaxindiba, Aracruz-ES-ES e ANA LÚCIA XAVIER DA COSTA, natural de Alegre-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), professora de educação especial, residente na Rua Carlos Suella, S/n, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13238
3.: TIMOTEO VICENTE DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Ananias Netto, 200, Bairro Centro, Aracruz-ES e MARINETH VARZEM, natural de Aracruz-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Ananias Netto, 200, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13239
4.: VALTEONE FAUSTINO DE SOUZA, natural de Barra de Francisco-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), servidor público estadual militar, residente na Rua 3 de Outubro, 30, Apto 102, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e BERENICE MÔRO BENEDITO, natural de Rio Bananal-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua 3 de Outubro, 30, Apto 102, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13240
5.: GEOVANE SOUZA DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Rio Sauê, 70, Bairro Fátima, Aracruz-ES e ALEHANDRA DEL CARO SOARES, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Ademar da Silva Rocha, 5, Bairro Centro, Aracruz-ES. 13241
6.: CLAUDECY SEVERO, natural de Aracruz-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), operador de escavadeira, residente na Rua Augusto Ferreira Lamêgo, 49, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e LEONICE SILVA DE JESUS, natural de Pedro Canário-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), ajudante florestal, residente na Rua Augusto Ferreira Lamêgo, 49, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13242
7.: DIEGO VIANA CUZZUOL, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Cassimiro de Abreu, S/nº, Cupido, Aracruz-ES e TASSIANE SEGATTO CORREA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cassimiro de Abreu, S/nº, Cupido, Aracruz-ES. 13244
8.: DAVID SANT'ANNA DE SOUSA, natural de Vilar dos Teles - M/Nova Iguaçu-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), inspetor de equipamentos, residente na Rua Dália, 72, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e ALINE RICATO GHIDETTI, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Dália, 72, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13245
9.: WILTON MOREIRA DE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), montador de estruturas metálicas, residente na Rua Cinco, S/nº, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES e MARIANA FARIA, natural de São Mateus-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Gari, residente na Rua Jaspe, S/nº, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13246
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 23 de julho de 2021
Alzenira Zampa Bitti Blank
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FRANK ALEXSANDRO DOS SANTOS BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), embalador, residente na Escadaria Plautino Augusto Manhães, nº 45, Santos Dumont, Vitória-ES e MARIZE HELENA ROSA, natural de Serra-ES, com 68 anos de idade, Divorciada(o), vendeedora, residente na Rua Gutemberg Pedrosa Junior, nº 38, Itararé, Vitória-ES. 24874
2.: FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Carlos Bonissi, nº 106 , Itararé, Vitória-ES e FRANCIELE DOS SANTOS AGUIAR FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Carlos Bonissi, nº 106 , Itararé, Vitória-ES. 24882
3.: LEONARDO BUSTAMANTE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Gabriel Abaurre, nº 309, de Lourdes, Vitória-ES e IVANNA BARRETO ALVES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Rua Gabriel Abaurre, nº 309, de Lourdes, Vitória-ES. 24885
4.: GLADYSTON DIAS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 1075, Jardim da Penha, Vitória-ES e CASSIA SANTOS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº 1075, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24886
5.: THIAGO FERRO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), encapsulador, residente na Beco Jessi Gomes da Silva, nº 78, Forte São João, Vitória-ES e KETLEN AIDA VIANA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de conferente, residente na Beco Jessi Gomes da Silva, nº 78, Forte São João, Vitória-ES. 24887
6.: RAFAEL PINHEIRO MELIM, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Luiz Rocha, nº 130, Fradinhos, Vitória-ES e DAYANE CRISTINE PEREIRA MARTINS, natural de Governador Valadares-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Pedro Busatto, nº 525, Aptº 106, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24888
7.: EDUARDO MOTTA BRAGATTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 451, Praia do Canto, Vitória-ES e ALINE NEVES FREITAS CABRAL, natural de Recife-PE, com 36 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 451, Praia do Canto, Vitória-ES. 24889
8.: ILZA NATÁLIA BECHER, natural de Bicas-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 397, Santa Lúcia, Vitória-ES e KATHERINE PEREIRA BUROCK, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 397, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24890
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 23 de julho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROBERTO FELIPE DA SILVA HERMES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Regina Bonnato Bernardina, nº 431, Vista da Serra I, Serra-ES e LÁYSA NASCIMENTO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Major Pissara, nº 84, Serra Centro, Serra-ES. 11035
2.: LUIZ PAULO PEREIRA DE SOUZA, natural de Arataca-BA, com 36 anos de idade, Divorciado(a), ajudante, residente na Rua Muniz Freire, 186, Vista da Serra I, Serra-ES e MÁRCIA MEDEIROS, natural de Pancas-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), autônomo, residente na Rua Muniz Freire, 186, Vista da Serra I, Serra-ES. 11063
3.: JEFERSON ANANIAS COSTA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua das Flores, 65, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e ALLANA SILVA MOREIRA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Flores, 65, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 11064
4.: LUAN MIRANDA MORI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, 7, Centro, Serra-ES e KAROLINE FERREIRA NUNES, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Santo Pinto,35, Serra Centro, Serra-ES. 11065
5.: ISMALLION EDUARDO EPIFANIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Ouro Branco, 38, Nova Carapina II, Serra-ES e ROBERTA DUARTE ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ouro Branco, 38, Nova Carapina II, Serra-ES. 11066
6.: EDENILSON BARBOSA DE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Fruta Pão, nº 12, Cidade Pomar, Serra-ES e DIANA DE MELLO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Fruta Pão, nº 12, Cidade Pomar, Serra-ES. 11068
7.: MATHEUS SERAFIM SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), aplicador de cabo de fibra óptica, residente na Rua Doutora Judith Castello Leão Ribeiro, nº 198, São Lourenço, Serra-ES e BIANCA CRISTINA DIAS LEMES GARCIA, natural de Itaituba-PA, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de enfermagem, residente na 09 Cobham Road, Londres, Reino Unido, Código Postal: N22 6RP, LONDRES, REINO UNIDO-ET. 11086
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 23 de julho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FRANCISCO MARCELINO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), metalúrgico, residente na Rua Rio Guarani, nº 25, Hélio Ferraz, Serra-ES e VALQUIRIA ANGELICA ILDEFONSO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), Administradora, residente na Rua Rio Guarani, nº 25, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31880
2.: BENEDITO GOMES FILHO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), gerente, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 989, Carapina Grande, Serra-ES e SIMONE SANTOS DE JESUS, natural de Porto Seguro-BA, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 989, Carapina Grande, Serra-ES. 31882
3.: ADRIANO DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Brinco-de-Princesa, nº 09, Feu Rosa, Serra-ES e INGRID DOS SANTOS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), Estudante, residente na Rua Brinco-de-Princesa, nº 09, Feu Rosa, Serra-ES. 31886
4.: ISRAEL SANTOS DE JESUS, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de pedreiro, residente na Avenida Martim Pescador, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES e AMANDA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, Solteira(o), Balconista, residente na Avenida Martim Pescador, nº 14, Novo Horizonte, Serra-ES. 31889
5.: JONES MARIM DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua das Araras, nº 02, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e NATÁLIA FERREIRA DA SILVA, natural de Timóteo-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), dona de casa, residente na Rua das Araras, nº 02, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 31890
6.: MAYCON DOUGLAS ALVES GUIMARÃES, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Braúna, nº 264, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JÉSSICA VELTEN GUEDES, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Avenida Braúna, nº 264, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31911
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 23 de julho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: HULYSSES RICARDO VENZON, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Alameda G, nº 16A, Interlagos, Vila Velha-ES e ADRIANA BELOTI PINTO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Alameda G, nº 16A, Interlagos, Vila Velha-ES. 08931
2.: LUCAS STEIN SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Alameda G, nº 16A, Interlagos, Vila Velha-ES e SARA SOARES VENZON, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Alameda G, nº 16A, Interlagos, Vila Velha-ES. 08933
3.: PIETRO SOUZA IMBROISI, natural de Niterói-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Missões, nº 650, Casa 02, Interlagos, Vila Velha-ES e NATHALIA NOGAROLLI BONADIMAN, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua das Missões, nº 650, Casa 02, Interlagos, Vila Velha-ES. 08934
4.: RUAN CARLOS MIRANDA GODIO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), MILITAR, residente na Rua Frei Caneca, nº 45, Morada da Barra, Vila Velha-ES e CAMILA FERREIRA LOPES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), ESTUDANTE, residente na Rua Frei Caneca, nº 45, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08937
5.: RANGEL DOMINGOS VASCONCELOS DOS SANTOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Gardênia, nº 79, Jabaeté, Vila Velha-ES e VANESSA DE JESUS SOARES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Bahia, nº 160, Normília Cunha, Vila Velha-ES. 08938
6.: EDSON BRAGA MENEZES, natural de Ilhéus-BA, com 53 anos de idade, Divorciado(a), confeiteiro, residente na Avenida França, S/n, Bloco 22, Apto 403, Jabaeté, Vila Velha-ES e EUNICE SOUZA OLIVEIRA, natural de Jordânia-MG, com 44 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Avenida França, s/nº, Residencial Vila Velha, Vila Velha-ES. 08940
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 23 de julho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
_____________________________________________________________________
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JORGE ANTONIO GONÇALVES, natural de Alegre-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), vidraceiro aposentado, residente na Rua Guilherme Gomes da Silva, nº 52, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NILDA DOS SANTOS BELO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Guilherme Gomes da Silva, nº 52, Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04747
2.: EDUARDO VANINI RIQUIERI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Theodorico Ferraço, nº 436, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DAYANE MARQUES BERNARDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cuidadora infantil, residente na Rua Eurico Monteiro de Castro, nº 138, Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04748
3.: MAGNO BELONE DA CUNHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Rodolfo Passoni Taliuli, nº 42, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e INGRID TALIULI SILVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Rodolfo Passoni Taliuli, nº 42, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04749
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de julho de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
_____________________________________________________________________
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: STEPHEN TODD BOUDREAUX, natural de Sulphur, Lousiana, Estados Unidos da América-IG, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor de seguro, residente na Rua Orlando Caliman, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNA KHOURY AVELINO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora de inglês, residente na Rua Orlando Caliman, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24664
2.: IVAN LUIZ CONFERRI, natural de Caibi-SC, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pedro Palácios, Centro, Vitória-ES e ANDRESSA PAGUNG, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24666
3.: THARLES WAIYN, natural de Aimorés-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua São Vicente de Paulo, Maria Ortiz, Vitória-ES e POLIANE ELVIRA CANCIAN GONÇALVES, natural de Itarana-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de consultório odontológico, residente na Rua São Vicente de Paulo, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24667
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 23 de julho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LAUDEMIR DE SOUZA VIEIRA, natural de Brejetuba-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente fiscal, residente na Rua Beira Rio, S/n, Cobilândia, Vila Velha-ES e THAINA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Beira Rio, S/n, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06143
2.: MAICON AMARAL DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Beira Rio, S/n, Cobilândia, Vila Velha-ES e NAYLA LUIZA CORRÊA NUNES ROSA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Costureira, residente na Rua Beira Rio, S/n, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06144
3.: THIAGO ROSENDO DE ARAUJO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Estrela Dalva, nº 920, Alvorada, Vila Velha-ES e AMANDA GOMES CABRAL DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Estrela Dalva, nº 920, Alvorada, Vila Velha-ES. 06145
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 23 de julho de 2021
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VALCI DELFINO FERREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Localidade Sapucaia, Itapecoá,, Itapemirim-ES e GESSICA PAULA SOUZA SILVA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Localidade Sapucaia, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01196
2.: THIAGO COSTA RIBEIRO, natural de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES e STEFANI PETERSEN BRESSAMINI, natural de Iconha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01197
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 23 de julho de 2021
Natália Bastos Bechepeche Antar
Oficiala e Tabeliã Interina
_____________________________________________________________________
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ZILDO BALBINO DA SILVA, natural de Silva Jardim-RJ, com 52 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Vereador Braz Lofego, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ROSILENE VIEIRA PROEZA ALCANTARA, natural de Brejetuba-ES, com 49 anos de idade, viúvo(a), cuidadora, residente na Rua Vereador Braz Lofego, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08863
2.: CLODOALDO DA SILVA VITAL, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego da Laje, Zona Rural, Iúna-ES e EDILANE MENDONÇA SANTESSO, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego da Laje, Zona Rural, Iúna-ES. 08864
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 23 de julho de 2021
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
_____________________________________________________________________
CARTÓRIO BEIRIZ
Faço saber que pretender casar-se:
1.: THIAGO GOMES SOARES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), moço de máquina, residente na Rua Floriano Santana, nº 460, Barra do Riacho, Aracruz-ES e MIKELY DE ANDRADE ARAUJO, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Floriano Santana, nº 710, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00669
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 23 de julho de 2021
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
_____________________________________________________________________
Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO VITOR BORTOLINI PLAZZI, natural de João Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), industriário, residente na Rua Durval Gama De Castro, 66, Centro, João Neiva-ES e JOYCE MARA VIEIRA DEAMBRÓSIO, natural de João Neiva-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Durval Gama De Castro, 66, Centro, João Neiva-ES. 03107
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Joao Neiva-ES, 23 de julho de 2021
Wanda Ribeiro Plazzi
Tabeliã e Oficiala
_____________________________________________________________________
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GABRIEL LINS BOBBIO, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Avenida Augusto Calmon, Nº 1819, Centro, Linhares-ES e MONIQUE MARCOLINO OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Recife-PE, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Nogueira da Gama, Nº 1122, Centro, Linhares-ES. 11128
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 23 de julho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
_____________________________________________________________________
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROSIMAR CAPUCHO, natural de São Mateus-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua O, S/nº, Bairro Aeroporto Municipal, Nova Venécia-ES e ELOISA SILVESTE SOUZA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), dona de casa, residente na Rua O, S/nº, Bairro Aeroporto Municipal, Nova Venécia-ES. 04651
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Nova Venécia-ES, 23 de julho de 2021
Arielly Caetano Ragazzi
Oficiala e Tabeliã Interina
_____________________________________________________________________
Cartório Registro Civil e Tabelionato de Soturno
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS BARATA PASSABÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vargem Grande de Soturno, S/n.º, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ALICE DE SOUZA POLONINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de vendas, residente na Rua Antonio Barbosa, S/n.º, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 01872
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de julho de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Oficio e Tabelião Interino
_____________________________________________________________________
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO DE JESUS SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), armador, residente na Avenida Terezinha Pereira Abranches, nº 88, Primavera, Viana-ES e MARIA ZELIA NASCIMENTO SILVA, natural de Ladainha-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), empegada domestica, residente na Avenida Terezinha Pereira Abranches, nº 88, Primavera, Viana-ES. 07356
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 23 de julho de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: ARGEONE ELIUD HERBST, natural de Domingos Martins-ES, estado civil solteiro, profissão servidor público, residente e domiciliado na Rua Alberto Zavarize, 231, Vila Betania em Venda Nova do Imigrante-ES, filho de ARGEU HERBST e ELOISA HELENA SALES HERBST e ANA VANESSA ULIANA, natural de Domingos Martins-ES. estado civil solteira, profissão administradora, residente e domiciliada na Rua Nossa Senhora do Carmo, S/N, Nossa Senhora do Carmo em Domingos Martins-ES, filha de ANGELO HENRIQUE ULIANA e DEONI PEREIRA ULIANA.
2.: ANDRÉ SERAFINI FAIÇAL TARDIN, natural de Vitória, -ES, nascido em 03 de março de 1988, estado civil solteiro, profissão Educador Físico, residente e domiciliado Condominio Monte Blu, S/N, Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Marcelo André Faiçal Tardin, desparecido à anos, e Emilia Vitali Serafini. ALINE RACANELLI, natural de Colatina, -ES, nascida em 17 de junho de 1992, estado civil solteira, profissão advogada, residente e domiciliada Condominio Monte Blu, S/N, Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Vander Luis Racanelli e Ana Claudia Gasperazzo Racamelli.
3.: BRENO CRISTIANO MEIRELLES ALLÁZIA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 10 de junho de 1993, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado Sitio Aparecida, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Evaldo Allázia e Maria Aparecida Meirelles Allázia . CAMILA BAUTZ DA CONCEIÇÃO, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 07 de agosto de 1997, estado civil solteira, profissão contadora, residente e domiciliada Sitio Aparecida, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Dorvalino da Conceição e Neli Bautz da Conceição
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Aracê, Domingos Martins, ES, 25 de junho de 2021.
Arione Stanislau Dos Passos
Oficial do Registro Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.:IARLY PEREIRA GENEROSO, natural de São Gabriel da Palha, ES, com 22 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua Nova, s/n, centro, Brejetuba-ES. GEICILÂINE TORRENTE GONÇALVES, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego do Cristal, s/n, zona rural, Brejetuba-ES – 1008
2.: PAULO VITOR FERREIRA GOMES, natural de Lajinha, MG, com 19 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego do Oliveira, zona rural, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES. ALINE CANDIDO DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego do Oliveira, zona rural, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES. – 1007.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 21 de julho de 2021.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã