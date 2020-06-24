Arquivos & Anexos
Proclamas - 24/06/20
Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ENOCH PEREIRA DE MATOS, natural de Vila Velha-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua São Jose, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES e ROSE MARY RIBEIRO ARAÚJO, natural de Coaraci-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida São José, S/nº, Barramares, Vila Velha-ES. 08317 2.: WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA, natural de Lages-SC, com 20 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Alagoas, nº 95, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e CARINY WILL GALDINO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua 7, nº 20, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08318 3.: WILDSON MANGA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), inspetor de tráfego, residente na Rua Cajueiro, nº 360, Casa, Santa Paula, Vila Velha-ES e JÉSSIKA PEREIRA PEDRUZZE, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Cajueiro, nº 360, Casa, Santa Paula, Vila Velha-ES. 08320 4.: WILLIS GOMES DOMINGOS, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Marmelo, nº 780, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e GABRIELE KUTZ, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Marmelo, nº 780, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08321 5.: HERNANE CLEMENTINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Presidente João Goulart, nº 90, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e LOHAINA LINS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Presidente João Goulart, nº 90, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08322 6.: WILLIAM DA SILVA VALADARES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 09, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e TATIANA MENDES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 09, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08324 7.: WELBERT ARAUJO DAS NEVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), atendente, residente na Rua Flora Novais Cavalcanti, Nº1, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e MAYARA PEREIRA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, Solteira(o), instrutora, residente na Av. França, Residencial Vila Velha II, S/N, Aptº 102 Bloco 17, Jabaete, Vila Velha-ES. 08327 8.: GEYSON BARATA DE OLIVEIRA AUGUSTO, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica industrial, residente na Rua Daniela Perez, nº 59, Barramares, Vila Velha-ES e LUILA THAYNÁ GONÇALVES, natural de Contagem-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Daniela Perez, nº 59, Barramares, Vila Velha-ES. 08328 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATÃ SANTANA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), isolador, residente na Rua Paraná, S/nº, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e GABRIELE MATOS DE JESUS, natural de Mascote-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Paraná, S/nº, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 30080 2.: CLEBER TURETTA PINTO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), tecnico de ensaios mecânicos, residente na Rodovia BR 101, Norte, S/n, Taquara, Carapina, Serra-ES e ALCIONE RODRIGUES FERREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rodovia BR 101, Norte, S/n, Taquara, Carapina, Serra-ES. 30085 3.: ARCIZO PATROCINIO PEREIRA, natural de Baixo Guandu-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), microempreendendor, residente na Rua Vitória da Conquista, 327, Parque Residencial Tubarão, Carapina, Serra-ES e ANA MARIA PEREIRA, natural de Alegre-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Vitória da Conquista, 327, Parque Residencial Tubarão, Carapina, Serra-ES. 30087 4.: VANDSON TEIXEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 41, Central Carapina, Carapina, Serra-ES e KAROLLYNE SILVA SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Fidelina Pereira da Costa, nº 41, Central Carapina, Carapina, Serra-ES. 30091 5.: BRUNO MIRANDA DA CONCEIÇÃO, natural de Governador Valadares-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavador de carros, residente na Rua São Benedito, nº 38, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e ANA LETÍCIA ALVES RONGUETTI, natural de Belo Horizonte-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua São Benedito, nº 38, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 30094 6.: GUIDO ECHANDI ARIAS, natural de San José, Costa Rica-ET, com 60 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Abricó, 19, Quadra 23, Boulevard Lagoa, Carapina, Serra-ES e KATIA CUNHA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Abricó, 19, Quadra 23, Boulevard Lagoa, Carapina, Serra-ES. 30095 7.: JOSÉ LUIZ DA COSTA JÚNIOR, natural de Cataguases-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Iguape, S/n, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JEOVANE PIMENTA, natural de Baixo Guandu-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Rua Iguape, S/n, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Notas da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEISON FREITAS CANDIDO, natural de Mantenópolis-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Norte Sul, 36, Cidade Pomar, Serra-ES e ADENISYA PÂMELLA FRANCISCA CARDOSO, natural de Mantenópolis-ES, com 21 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rodovia Norte Sul, 36, Cidade Pomar, Serra-ES. 10130 2.: LUIZ HENRIQUE TELLES SILVA TANCREDO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Aguas Formosas, 40, Nova Carapina I, Serra-ES e ALINE SATE DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Poços de Calda, 87, Nova Carapina, Serra-ES. 10131 3.: LUCAS LOSS ATAÍDES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), programador de manutenção, residente na Rua Aimorés, nº 159, Nova Carapina I, Serra-ES e JULIANI LIUTTI BAZONI, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Aimorés, nº 159, Nova Carapina I, Serra-ES. 10132 4.: MAICON BATISTA ERLER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), técnico de inspenção mecânica, residente na Rua Castanheiro, S/n, Centro da Serra, Serra-ES e LUANA DA VITÓRIA SERRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Castanheiro, S/n, Centro da Serra, Serra-ES. 10147 5.: MATEUS BARCELLOS QUIRINO, natural de Rio Casca-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Caxambú, nº 5, Nova Carapina I, Serra-ES e IARA DOS ANJOS BARBOSA, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Caxambú, nº 5, Nova Carapina I, Serra-ES. 10163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARLEY NUNES DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), vendedor externo, residente na Rua Anália Santos, nº 32, São José, Vitória-ES e VÂNIA RODRIGUES BRAGANÇA, natural de Aimorés-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), Atendente, residente na Rua Anália Santos, nº 32, São José, Vitória-ES. 17011 2.: JEAN MARTINS AGUIAR, natural de Belo Horizonte-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), montador de moveis, residente na Rua Augusto Teixeira, nº 38, Redenção, Vitória-ES e FABÍOLA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), executiva de contas, residente na Rua Augusto Teixeira, nº 38, Redenção, Vitória-ES. 17012 3.: ANDRÉ LUIZ SOUSA SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Brasil, nº 510, Resistência, Vitória-ES e GLEICIANE OLIVEIRA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente securitária, residente na Avenida Brasil, nº 510 , Resistência, Vitória-ES. 17013 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN FERREIRA REIS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de computação, residente na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 04, Aptº 302, Itapuã, Vila Velha-ES e NATALIE DE SOUZA PINHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 240, Aptº 804, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18271 2.: HELCIO DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Hélio Ricas, nº 40, Soteco, Vila Velha-ES e FRANCILÉIA CARLA DOS SANTOS ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Hélio Ricas, nº 40, Soteco, Vila Velha-ES. 18273 3.: RAFAEL SAMPAIO OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, Nº 716, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRENA ANDRÉ PERIM, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 716, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18274 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDGARD GALVÃO COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Divino Espiríto Santo, nº 261, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES e BRENDA HELEN DA SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Divino Espiríto Santo, nº 261, Bairro Nova Valverde, Cariacica-ES. 12907 2.: VENICIO GOMES, natural de Resplendor-MG, com 39 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, S/nº, Graúna, Cariacica-ES e ANDREA MARIA CHAGAS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, S/nº, Graúna, Cariacica-ES. 12910 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: TARCISIO COSTA RIBEIRO, natural de Alcobaça-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), Dentista, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 1181/202, Praia do Suá, Vitória-ES e RHARANA VIEIRA DA SILVA, natural de Açailândia-MA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Técnica em segurança do trabalho, residente na Avenida Cezar Hilal, nº 1181/202, Praia do Suá, Vitória-ES. 23982 2.: EMERSON DA MOTA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Orlando Basílio dos Santos, nº 114, Itararé, Vitória-ES e ALÍCIA DOS SANTOS PICOLI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Orlando Basílio dos Santos, nº 114, Itararé, Vitória-ES. 23990 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME PERIM THIENGO SCHWAN, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Áurea Pinto Gonçalves, nº S/n, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JÉSSICA RODRIGUES GAVA NAZARETH, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Áurea Pinto Gonçalves, nº S/n, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04375 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de junho de 2020 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ GUILHERME VIANA RISPERI, natural de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Dourado, N°72, Itaoca, Itapemirim-ES e LORRAINE FERREIRA MACIEL, natural de Cachoeiro De Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Belo Horizonte, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01431 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de junho de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ WELLIGTON RIBEIRO CHILIMBERGUI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de inspeção, residente na Rua Arlindo Vicente, nº 1128, Aricanga, Ibiraçu-ES e JESSICA NAIARA SANTANA, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Arlindo Vicente, nº 1128, Aricanga, Ibiraçu-ES. 00817 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 23 de junho de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNATHAN ERWIN FRANZ, natural de Jaraguá do Sul-SC, com 37 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Br de Mesquita, N° 01, Areinha, Viana-ES e FABIANA ALVES DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), domestica, residente na Rua Br de Mesquita, N° 01, Areinha, Viana-ES. 06927 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de junho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE MARIO TRANCOSO, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), tec. de instalação, residente na Rua Independência, nº 33, Rio Marinho, Vila Velha-ES e FERNANDA APARECIDA SOARES, natural de Colatina-ES, com 42 anos de idade, Viúva(o), doméstica, residente na Rua Independência, nº 33, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232728500 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENER DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cipriano dos Santos, 80, Centro, João Neiva-ES e CAMILA DE MENEZES FRAGA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Tabelião Alfredo Almeida, 130, Centro, João Neiva-ES. 03034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 23 de junho de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDECIR ANTONIO GUINSBERG, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Januário Souza, nº 43, Santa Rita, Vila Velha-ES e MARIA DE FÁTIMA MIGUEL, natural de Resplendor-MG, com 42 anos de idade, solteiro(a), passadeira, residente na Rua Januário Souza, nº 43, Santa Rita, Vila Velha-ES. 04097 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de junho de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ZAQUEU DE LAIA e MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO, ele natural de Barra de São Francisco-ES, com cinquenta e quatro (54) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Servente de obras, residente em Portugal-ES, ela natural de Santa Teresa-ES, com cinquenta e três (53) anos de idade, estado civil solteira, profissão Cuidadora de idosos domiciliar, residente em Vila Velha-ES. 2.: VLADMIR AGOSTINHO AFONSO e QUEZIA CARLA DA COSTA SENA, ele natural de Bolama, Guiné-Bissau-, com trinta e seis (36) anos de idade, estado civil divorciado, profissão administrador, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciada, profissão aux. de professora, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 23 de junho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil