Proclamas - 24/05/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: HÁLAN HUDMAN DA SILVA EMERICH, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Quatro, nº 147, Santo Antônio, Cariacica-ES e CLEIDE BOTELHO COSTA, natural de Medina-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Quatro, 147, Santo Antônio, Cariacica-ES. 14406 2.: FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA, natural de Mantena-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Juiz de Fora, s/nº , Cariacica-ES e SILDETE SILVA PEREIRA, natural de Catuji-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Juiz de Fora, s/nº , Cariacica-ES. 14434 3.: JOSÉ CARLOS SERAFIM, natural de Paraty-RJ, com 56 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Sessenta e Quatro, S/n, Cariacica-ES e ROZA MARIA MONTEIRO DA SILVA, natural de Monsenhor-PI, com 70 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Sessenta e Quatro, S/n, Cariacica-ES. 14445 4.: JOSIMAR SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Paulo Apóstolo, nº 01, Cariacica-ES e ENILSA DE ALMEIDA DAS NEVES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Paulo Apóstolo, nº 01, Cariacica-ES. 14480 5.: JEAN CARLOS SUNDERHUS ARNHOLZ, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agente socioeducativo, residente na Rua Marcelino de Araújo, nº 107, Cariacica-ES e MILENA ERLACHER DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Marcelino de Araújo, nº 107, Cariacica-ES. 14482 6.: REGINALDO MESSIAS FAGUNDES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), cheff de cozinha, residente na Rua Vinte e Dois, nº 123, Cariacica-ES e EUZI APARECIDA RODRIGUES DE MORAES, natural de Lajinha-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), supervisora de cozinha, residente na Rua Vinte e Dois, nº 123, Cariacica-ES. 14483 7.: FABIO DE BESSA MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Glayce, nº 02, Cariacica-ES e VIVIANE SILVA MOURA ECCHER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Glayce, nº 02, Cariacica-ES. 14496 8.: JACIMAR GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), portuário aposentado, residente na Rua Minas Gerais, nº 25, Cariacica-ES e MARIA DOS SANTOS DOS SANTOS, natural de Aimorés-MG, com 60 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Minas Gerais, nº 25, Cariacica-ES. 14502 9.: GUILHERME DA SILVA BATISTA, natural de Almada, Portugal-ET, com 19 anos de idade, solteiro(a), jogador de futebol, residente na rua lemos, s/nº, Cariacica-ES e AMANDA NOGUEIRA CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de crédito, residente na rua lemos, s/nº, Cariacica-ES. 14510 10.: DEJARME SIQUEIRA MATOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Filomeno Matos, nº 305, Cariacica-ES e PRISCILA TOMAZ FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), protética, residente na Rua Filomeno Matos, nº 305, Cariacica-ES. 14515 11.: ÉRICK ANDRÉ ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), montador, residente na rua do Pica Pau, s/nº, Cariacica-ES e ISABELA DE JESUS SANTOS SILVA, natural de Belmonte-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na rua do Pica Pau, s/nº, Cariacica-ES. 14525 12.: DEIVID CARDOZO ALVES, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Dezenove, s/nº , Cariacica-ES e FLÁVIA DOS SANTOS GARCIA, natural de Itapetinga-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), operadora industrial I, residente na Rua Dezenove, s/nº , Cariacica-ES. 14526 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de maio de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SANTOS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Piauí, nº 262, Linhares-ES e JHENIFFER SILVA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Piauí, nº 262, Linhares-ES. 11908 2.: WELLYSON SOARES, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador aprendiz, residente na Rua Felipe Camarão nº 1297, Linhares-ES e THAINÁ ALVES BATISTA, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Felipe Camarão, nº 1297, Linhares-ES. 11909 3.: DANNIEL ROSZIVAL LISBÔA, natural de Vila velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), agente sócio educativo, residente na Av. João Bonicenha, nº 15, Linhares-ES e ROZILENI FERREIRA PEREIRA, natural de Guaíra-PR, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Av. João Bonicenha, nº 15, Linhares-ES. 11910 4.: CLEVERLANDIS JOSÉ MERÇON, natural de Alegre-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), consultor, residente na Avenida República, nº 723, Linhares-ES e NIRVÂNIA SCHULTZ, natural de Baixo Guandu-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida República, nº 723, Linhares-ES. 11911 5.: GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), barbeiro, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 435, Linhares-ES e CAROLINA BRAGANÇA CHAVES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 435, Linhares-ES. 11912 6.: GENIVALDO SANTOS LIMA, natural de Itabaianinha-SE, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Joaquim Calmon, s/n, Linhares-ES e LEANDRA DOS SANTOS, natural de Itabaianinha-SE, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Joaquim Calmon, s/n, Linhares-ES. 11913 7.: ALEXANDRE BOBBIO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), axiliar secretaria, residente na Rua Boa Vista, nº 261, Linhares-ES e INGRID QUIRINO DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Papa João Paulo II, nº 2292, Linhares-ES. 11917 8.: ANTONIO SERGIO SANTANA, natural de Linhares-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Republica, nº 1022, Linhares-ES e CELIA LIMA OLIVEIRA, natural de Ipirá-BA, com 54 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Avenida Ouro Preto, nº 1553, Linhares-ES. 11918 9.: JEFFERSON AVELINO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 256, Linhares-ES e ANALICE DOS SANTOS BATISTA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Bálsamo, s/n, Linhares-ES. 11919 10.: ALCIDES RODRIGUES DE SOUZA FILHO, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Regência Augusta, nº 289, Linhares-ES e DAYANE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Guanabara, nº 66, Linhares-ES. 11920 11.: ALEXSANDRO SANTOS MEIRA, natural de Belmonte-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Braúna, nº 1367, Linhares-ES e THAYANNE ROCHA DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição da Barra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Braúna, nº 1367, Linhares-ES. 11921 12.: JOELSON GAMA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Arlindo Gama, nº 7, Linhares-ES e MISLEIDE ALVES DE JESUS, natural de Montanha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Arlindo Gama, nº 7, Linhares-ES. 11922 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de maio de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON MARTINS SCALON JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Fortaleza, nº 150, Vitória-ES e MIRELY DE OLIVEIRA LANNES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Fortaleza, nº 150, Vitória-ES. 28855 2.: TEODORO FREITAS OTTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Emilio Chagas, 110, Cariacica-ES e GABRIELA VITÓRIA HERCULANO DA CRUZ, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Emílio Chagas, Nº110, Cariacica-ES. 28856 3.: FABIANO TAVARES NEPOMUCENO, natural de Ipatinga-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua Maria Paiva, nº 05, Cariacica-ES e JOSIANE ALVES FERNANDES, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria Paiva, nº 05, Cariacica-ES. 28857 4.: JOÃO DA ROCHA SILVA, natural de Conceição da Barra-ES, com 58 anos de idade, viúvo(a), carpinteiro, residente na Rua Piúma, S/nº, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA BRAGANÇA DA SILVA, natural de Santa Rita do Itueto-MG, com 54 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Piúma, S/nº, Cariacica-ES. 28858 5.: JANDER HILGERT, natural de Santa Teresa-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Américo Siqueira, nº 42, Cariacica-ES e THALITA TIMOTEO NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Américo Siqueira, nº 42, Cariacica-ES. 28859 6.: THADEU CRUZ DE NARDI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), negociador administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, nº 301, Cariacica-ES e CRISLAYNE APARECIDA BARBOSA WANZELER, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), faturista hospitalar, residente na Rua Dom Pedro II, nº 301, Cariacica-ES. 28860 7.: THIAGO SANTOS DOS REIS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Procurador Doutor Ramon Batista, nº 67, Cariacica-ES e MIRELI ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de sac, residente na Avenida das Arábias, nº 03, Quadra 01, Serra-ES. 28861 8.: PEDRO HENRICH DE OLIVEIRA BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnólogo em logística, residente na Rua Clarício Alves Ribeiro, nº 100, Cariacica-ES e KÉZIA ALVES VIANA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua São José, nº 10, Cariacica-ES. 28862 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de maio de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVANDRO NASCIMENTO RADAELLI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), delegado de polícia, residente na Rua Agrovila Ribeiro, s/n, Serra-ES e DARLIANA SOARES PEREIRA, natural de Brumado-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Agrovila Ribeiro, s/n, Serra-ES. 11710 2.: FABRICIO DA SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vistoriador, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 78, bloco B, Serra-ES e ELOISA CUNHA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na rua camará, nº 90, -ES. 11734 3.: ANDERSON DE LIMA DIAS, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Manoel Jacinto Silva, 184, Vista da Serra I, Serra-ES e GEIZELAINE DE SOUZA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na rua manoel jacinto silva, ny 184, -ES. 11737 4.: RODRIGO DE ASSIS CAMPOS, natural de Vitoria-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Jose Clemente Pereira, 25, Serra-ES e TATIANA DE SOUZA COSTA CHAGAS, natural de São João de Meriti-RJ, com 44 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua José Clemente Pereira, nº 25, Serra-ES. 11741 5.: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS NETO, natural de Campo Maior-PI, com 26 anos de idade, solteiro(a), encarregado de andaime, residente na Rua Beija-flor, nº 324, Serra-ES e BEATRIZ FRANÇA FERREIRA, natural de Candeias-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Beija-flor, nº 324, Serra-ES. 11760 6.: JORGE MIGUEL FILHO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), conferente, residente na Rua Acácia, s/n, São Marcos I , Serra-ES e SIMONE FERREIRA, natural de Itabira-MG, com 49 anos de idade, Divorciada(o), técnica de laboratório, residente na Rua Acácia, s/n, São Marcos I , Serra-ES. 11808 7.: JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA, natural de Barra do Rocha-BA, com 47 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Limoeiro, nº 01, Serra-ES e ALEXSANDRA JORGE PORFIRIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Limoeiro, nº 01, Serra-ES. 11809 8.: ROMILSON CORTES RODRIGUES, natural de Barra Mansa-RJ, com 40 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua das Glicínias, nº 16, Serra-ES e LORENA DORNELAS DE SOUZA, natural de Manhuaçu-MG, com 26 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua das Glicínias, nº 16, Serra-ES. 11810 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de maio de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DÁRCIO BRACARENSE FILGUEIRAS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e LARISSA BORTOLOTTI RAMOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), tecnica de controle de processo, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25411 2.: FELIPE MACHADO LÔBO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Aflordízio Carvalho, Mata da Praia, Vitória-ES e JULIANA LOPES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, Boulevard Lagoa, Serra-ES. 25443 3.: WIL ROBSON DA SILVA ANDRADE, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e SARAH PALMEIRA CAMPOS CONCEIÇÃO, natural de Salvador-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Gelu Vervloet dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25447 4.: ANDRÉ CABRAL DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES e LILIAM GAVIORNO, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25448 5.: RENAN SOARES DE SANTANA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de trade marketing, residente na Rua Professora Plácida Rabello Fraga, Maria Ortiz, Vitória-ES e ANA CAROLINA MAGALHÃES DEL SANTO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua São Mateus, Goiabeiras, Vitória-ES. 25449 6.: MARCO ANTONIO BARCELOS LIMA FILHO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de sistêmas, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES e JACQUELINE ARRUDA COSTANZO, natural de North York, Ontário-IG, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25452 7.: ANDRE CASTRO LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi , Vitória-ES e JADE ROBERTA MOREIRA MONTEIRO SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi , Vitória-ES. 25453 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de maio de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS PESSANHA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Escadaria Cristóvão Colombo, nº 11, Vitória-ES e ANA BEATRIZ CEGLIAS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), promotora de vendas, residente na Escadaria Cristóvão Colombo, nº 11, Vitória-ES. 25509 2.: JOÃO CARLOS MARCOLANO CARREIRO MERISIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), agente marítimo, residente na Travessa Lisandro Nicoletti, nº 285, Vitória-ES e BETHÂNIA SCHNEIDER TSCHAEN, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Benedito, nº 36, Cariacica-ES. 25516 3.: LEONARDO FONSECA MURONI, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Almirante Soído, nº 271/1703 torre 2, Vitória-ES e THAÍS HELENA MANDELLO PIMENTA DE ALMEIDA, natural de São Sebastião do Paraíso-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Almirante Soído, nº 271/1703 torre 2, Vitória-ES. 25517 4.: PEDRO NEVES MORO, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Rio Branco, nº 307, apt 103 , Vitória-ES e CARINA BURKERT DA SILVA, natural de Pelotas-RS, com 28 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Avenida Rio Branco, nº 307, apt 103 , Vitória-ES. 25518 5.: GUSTAVO ADOLFO PAVAN BATISTA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Coronel Schwab Filho, nº 75/1202, Vitória-ES e PAULA SILVA DOS SANTOS MARTINS, natural de Uberaba-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Coronel Schwab Filho, nº 75/1202, Vitória-ES. 25519 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de maio de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROMILDO FARIA MARQUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Agripina Simonato Spadeto, n° 110, Apt. 302, Conceição do Castelo-ES e LAYS ROBERTA CAÇANDRO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de farmácia, residente na Rua Santa Rita, nº 82, Apt. 201, Conceição do Castelo-ES. 00653 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 23 de maio de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRIO PINHEIRO DE NOVAES, natural de Itanhém-BA, com 57 anos de idade, Divorciado(a), Pedreiro, residente na rua pará nº 6, Vila Velha-ES e ELZA CUSTODIO DIAS, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na rua pará nº 6, Vila Velha-ES. 09405 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de maio de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã