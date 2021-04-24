Arquivos & Anexos
Proclamas - 24/04/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO PORTO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnico de eletrônica, residente na Rua José Krohling, nº 60, Aeroporto, Guarapari-ES e LUCIANE DELARMELIN, natural de Rondinha-RS, com 38 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua José Krohling, nº 60, Aeroporto, Guarapari-ES. 12246 2.: ANDERSON PRADO BORGES, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Técnico em instrumentação, residente na Rua Arlindo L. das Neves, N°280, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e DENISE MICAELLA DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo de diretoria, residente na Rua Arlindo L. das Neves, N°280, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12247 3.: WALISSON ROGER OLIVEIRA DE AQUINO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Mecânico de manutenção industrial, residente na Rua Jabaraí, s/n , Jabaraí, Guarapari-ES e JULIANA SANTOS PINHEIRO, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Confeiteira, residente na Rua Jabaraí, s/n , Jabaraí, Guarapari-ES. 12248 4.: LUIZ ROBERTO PORTO SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Avenida Antônio Guimarães, nº 36, Itapebussu, Guarapari-ES e BRUNA ZOCCA ARPINI, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio Stein, Nº17, Itapebussu, Guarapari-ES. 12249 5.: FABRICIO PINHEIRO BORGES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), gerente de loja, residente na Rua Lourenço Branbati, nº 48, Itapebussu, Guarapari-ES e BÁRBARA DIAS PEREIRA, natural de Piúma-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lourenço Branbati, nº 48, Itapebussu, Guarapari-ES. 12250 6.: MOISÉS FELIX DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua A Dois, nº 03, Portal, Guarapari-ES e CLAUDIA SOBRINHO ALVES, natural de Pau Brasil-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua A Dois, nº 3, Portal, Guarapari-ES. 12251 7.: SAULO DA SILVA GARCIA, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua Olívio Antônio Novaes, nº 02, Praia do Morro, Guarapari-ES e VANESSA PIRES MENDES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Olívio Antônio Novaes, nº 02, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12252 8.: DANILO SANTOS MANTOVANELLI, natural de Ilhéus-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Manaus, nº 01, Camurugi, Guarapari-ES e CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS, natural de Jussari-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manaus, nº 01, Camurugi, Guarapari-ES. 12253 9.: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DO COUTO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), Funcionário público estadual, residente na Rua Campo Belo, nº 213, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES e ANTONIA DOS SANTOS LIMA, natural de Jaguaquara-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Campo Belo, nº 213, Jardim Santa Rosa, Guarapari-ES. 12254 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 23 de abril de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS HENRIQUE BORGES DA SILVA, natural de Itaguaru-GO, com 24 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Humberto Pereira, nº 170, Aptº 603, Ed. Smart Residence, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LEIDIENY DA SILVA SICI, natural de Taquaral de Goiás-GO, com 31 anos de idade, solteiro(a), profissional da limpeza, residente na Rua Humberto Pereira, nº 170, Aptº 603, Ed. Smart Residence, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08071 2.: LUCAS BATISTA JULIÃO, natural de Caratinga-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Bloco D, Aptº 806, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e LARISSA NEVES TORRES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Bloco D, Aptº 806, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 08075 3.: RONNY SCAQUETE DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Rua Vista Alta I, nº 78, São Marcos, Serra-ES e IZABELLA SILVA MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 12, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08076 4.: JULIO CEZAR CABRAL, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, viúvo(a), propagandista, residente na Rua Antonio de Almeida Filho, nº 11, Torre 1, Aptº 504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CRISTINA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Aptº 1603, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 08077 5.: DIEGO DE PÁDUA DANTAS TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Itabaiana, N° 415, Bl D, Ap 0504, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e WILMA VARGAS DELPUPO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Itabaiana, N° 415, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18761 6.: LEANDRO DA SILVA SAÚDE, natural de Nanuque-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Humberto Serrano, 520, Ap 1205, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JÉSSICA MARQUES CARVALHO, natural de Ipatinga-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Humberto Serrano, 520, Apto 1205, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18762 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de abril de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO DE MORAES SILVA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Argeu Pinheiro, nº 730, Vila Izabel, Linhares-ES e MEYRILANE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), MEI, residente na Rua Argeu Pinheiro, nº 730, Vila Izabel, Linhares-ES. 10915 2.: DIEGO DOS SANTOS MORAES ALVES, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1315, Interlagos, Linhares-ES e JULIANA SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1315, Interlagos, Linhares-ES. 10916 3.: GENILDO CORRÊA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Avenida Pedro Gama, S/n, Canivete, Linhares-ES e MARIA MARGARIDA BARROS E SILVA, natural de Panelas-PE, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Pedro Gama, S/n, Canivete, Linhares-ES. 10917 4.: MATEUS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Benedito Medeiros, 150, Aviso, Linhares-ES e JÉSSICA GONÇALVES SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Benedito Medeiros, 150, Aviso, Linhares-ES. 10918 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE ARAUJO MENDES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Paraíso, nº 943, Jardim Tropical, Serra-ES e MIRELLY ANDRADE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Paraíso, nº 943, Jardim Tropical, Serra-ES. 31449 2.: RAFAEL DE SOUZA SILVA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Boa Vista, nº 170, José de Anchieta III, Serra-ES e SINARA PEREIRA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), administradora, residente na Rua Boa Vista, nº 170, José de Anchieta III, Serra-ES. 31450 3.: DAVID KENNY PIMENTEL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Rio Guaíba, nº 502, André Carloni, Serra-ES e TATIANE CARVALHO PEREIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de rh, residente na Rua Rio Guaíba, nº 502, André Carloni, Serra-ES. 31451 4.: LUCIMAR PEREIRA SANTOS, natural de Camacan-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Governador Valadares, s/nº , Praia de Carapebus, Serra-ES e VALDINÉIA SALES OLIVEIRA, natural de Mucuri-BA, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Governador Valadares, s/nº , Praia de Carapebus, Serra-ES. 31456 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FAUSTON PEREIRA CANAL, natural de Governador Valadares-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Avenida Afonso Cláudio, nº 542, Universal, Viana-ES e ELIANE LAHAS VALCHER, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), assistente contábil, residente na Avenida Afonso Cláudio, nº 542, Universal, Viana-ES. 07258 2.: IVANDRO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de sreviços gerais, residente na Rua São Vicente, nº 05, Universal, Viana-ES e DAYANE SILVA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Vicente, nº 05, Universal, Viana-ES. 07266 3.: VINICIUS MATIAS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Poços de Calda, nº 07, Marcílio de Noronha, Viana-ES e RISSELY SILVA SOARES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assessora da diretoria, residente na Rua Poços de Calda, nº 07, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07267 4.: THIAGO NASCIMENTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Quintino Bocaiúva, nº 67, Centro, Viana-ES e JACIANE SOARES DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Quintino Bocaiúva, nº 67, Centro, Viana-ES. 07268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de abril de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICHARD VICTOR LEMKE, natural de Aimorés-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES e GISSIRLEIDE BRITO CAMPOS, natural de Porto Velho-RO, com 34 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Carijós, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24433 2.: ROBERTO TARGINO PUPPIM, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), engenheiro civil, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória-ES e MARIA CAROLINA DE FIGUEIREDO EVARISTO, natural de Volta Redonda-RJ, com 35 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória-ES. 24436 3.: PEDRO VICTOR DE ASSIS COTIAS, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES e ELISAMA PIMENTEL ZAMIAN, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua José Celso Cláudio, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24437 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de abril de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO NYLTON DA VITÓRIA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Palmerindo, nº 14, Rio Marinho, Vila Velha-ES e GISELLEY FERREIRA LOPES, natural de Mucurici-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Palmerindo, nº 14, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06061 2.: THIAGO BRAGA DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de logistica, residente na Rua Américo Bernardes, nº 310, Alvorada, Vila Velha-ES e LUCILENE FERNANDES DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Rua Américo Bernardes, nº 310, Alvorada, Vila Velha-ES. 06062 3.: JOSÉ DE PAULO CORREA SILVA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Técnico de arquivo, residente na Rua Crisópolis, nº 16, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e KAREN CHAGAS COLLODETTI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Educadora Fisica, residente na Rua Crisópolis, nº 16, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06063 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de abril de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO PEREIRA MATOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), Ajudante de armazem, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 93, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e KEICIANE TEODORO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maximiliano Ferrari, nº 93, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08797 2.: JANDERSON CORREA DALLY, natural de Nova Viçosa-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), artes finalista, residente na Rua Evaldo Braga, N°77, Ulissses Guimaraes, Vila Velha-ES e KELLY HAPUQUE CARDOSO LIMA, natural de Nova Viçosa-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), Operador de caixa, residente na Rua Evaldo Braga, N°77, Ulissses Guimaraes, Vila Velha-ES. 08811 3.: MARCOS VINICIOS BATISTA DOS SANTOS, natural de Salvador-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de limpeza, residente na Avenida Colatina, nº 171, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e ADINAILDES CONCEIÇÃO DOS SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Colatina, nº 171, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROQUE DUARTE, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 590, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e VIVIANE SANTOS DE MENEZES, natural de Pau Brasil-BA, com 36 anos de idade, Solteira(o), meio oficial, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 590, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13611 2.: GILVAN CALIXTO DE MENEZES, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 660, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e DAIANE GALVÃO DE OLIVEIRA, natural de Ipiaú-BA, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 660, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÉLIO GUSTAVO RIBEIRO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), Coletor, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, nº 165, Forte São João, Vitória-ES e JOSIANE GOMES FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, nº 165, Forte São João, Vitória-ES. 24627 2.: JACKSON SANTOS PESSOA, natural de Mucuri-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Beco Tenente Siqueira, nº 180, Santa Martha, Vitória-ES e TAYRENE DA SILVA GONÇALVES, natural de Mucuri-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Tenente Siqueira, nº 180, Santa Martha, Vitória-ES. 24628 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO ALVES RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Carlos Suella, nº 432, Apartamento 104, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES e IARA LUCIA DA SILVA CARVALHO RAMOS, natural de São Gonçalo-RJ, com 57 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Carlos Suella, nº 432, Apartamento nº 104, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 13143 2.: LUANN RIZZO MONFARDINI, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ernesto Maioli, S/nº, Praia do Sauê, Aracruz-ES e DANIELLY PIGNATON AMARAL, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, 805, De Carli, Aracruz-ES. 13144 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 23 de abril de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO HENRIQUE BERTAZO SEPULCHRO, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Edgar Rocha, nº 12, Barra do Riacho, Aracruz-ES e YSTEICIARA MARQUES MATTOS, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Edgar Rocha, nº 12, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00650 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 23 de abril de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: UÁLEFE GOMES NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor de hortifrutigranjeiros, residente na Rua Maria Alvarenga, 100, Caboclo Bernardo, João Neiva-ES e SCARLETT ARAUJO SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositora de mercadorias, residente na Rua José Christovam Soares, 01, Vila Rica, Aracruz-ES. 03087 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 23 de abril de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RIAN NASCIMENTO ZANONI, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), agricultor, residente na Sitio das Flores, S/n, Alto Paiabas, Zona Rural, Ibiraçu-ES e KATLLEN YASMIN SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Sitio das Flores, S/n, Alto Paiabas, Zona Rural, Ibiraçu-ES. 00874 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 23 de abril de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Escadaria Santo Antônio, nº 19, Vila Rubim, Vitória-ES e HALLANA BELSHOFF CUNICO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), doceira, residente na Escadaria Santo Antônio, nº 19, Vila Rubim, Vitória-ES. 17350 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONE BERG CARDOSO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), logista, residente na Rua Santos Pinto, 98, São Judas Tadeu, Serra-ES e ITATIANE MACHADO LUIZ, natural de Ecoporanga-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Santos Pinto, 98, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10887 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN HOLZ DE AZEREDO, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Fernando de Sa, nº 155, Bairro Paul, Vila Velha-ES e CRISTINA FRAGA SANTANA FOLHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), assistente de gestão, residente na Rua Fernando de Sa, nº 155, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04237 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de abril de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião