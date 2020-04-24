Arquivos & Anexos
Proclamas - 24/04/20
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MATEUS RAMOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), cabeleireiro, residente na Rua Pedro Joaquim Das Virgens, 09, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e KEVELYN VITÓRIA PEREIRA DIAS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Pedro Joaquim Das Virgens, 09, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 29929 2.: DEIVID ALVES SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de deposito, residente na Rua Paulo Soares, 130, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES e LUANA VITALI BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paulo Soares, 130, Laranjeiras Velha, Carapina, Serra-ES. 29932 3.: BRENDO VENTURA DA CRUZ, natural de Jucuruçu-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 286, São Geraldo, Carapina, Serra-ES e HÉVILLYN DE JESUS MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), operadora de loja, residente na Rua Rio Grande do Norte, nº 286, São Geraldo, Serra-ES. 29933 4.: JACIEL FRANCISCO SOARES, natural de Mucurici-ES, com 49 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Hade, 644, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e CLEIDIMARA DA SILVA ROQUE DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Viúva(o), diarista, residente na Rua Hade, 644, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29935 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ WANDERLEI DA SILVA SOUZA, natural de União dos Palmares-AL, com 33 anos de idade, solteiro(a), paddeiro, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 1745 , Goiabeiras, Vitória-ES e MICHELE DOS SANTOS SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, nº 1745 , Goiabeiras, Vitória-ES. 23724 2.: JOHANNES PETER CORREIA KRETZSCHMAR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de planejamento, controle e produção, residente na Rua Maria Bárbara de Oliveira, nº 134, Apto 402, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIANA MENDONÇA MACHADO PEREIRA, natural de Suzano-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Avenida Marcos de Azevedo, nº 375, Apto 1202, Parque Moscoso, Vitória-ES. 23727 3.: VALTER MARTINHO RODRIGUES JUNQUEIRA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), servidor público aposentado, residente na Rua Jacinto Bresciani, nº 07, República, Vitória-ES e LENIZE PINTO SARMENTO, natural de Cariacica-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Jacinto Bresciani, nº 07 , República, Vitória-ES. 23728 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de abril de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÁDER CAÍQUE ASCHAUER VARGAS, natural de Afonso Claúdio-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médico veterinário, residente na Rua Piratininga, nº 33, Praia da Costa, Vila Velha-ES e THAÍS REGIANI OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Piratininga, nº 33, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18206 2.: JEFREY IGLÉSIAS QUADROS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Rio Branco, nº 415, Aptº 1301, Cond do Edificio Gustave Flaubert, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SARA DE ALVARENGA FONTES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Fernando de Sá, nº 10, Paul, Vila Velha-ES. 18207 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS REIS CRUZ, natural de Itarantim-BA, com 53 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 20, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JOILSA FERNANDES DA SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Presidente Castelo Branco, nº 20, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08263 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS GOMES DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Rita Bragança, S/nº, Jucu, Viana-ES e PÂMELA PAULA DOS SANTOS SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rita Bragança, S/nº, Jucu, Viana-ES. 06885 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de abril de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERLEY MARCON CICILIOTTI, natural de Iconha-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na CRG Área Rural, S/nº, Limão, Itapemirim-ES e ANA LOURA BICALHO, natural de Cachoeiro De Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na CRG Área Rural, s/nº, Limão, Itapemirim-ES. 13902 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de abril de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY JESUS DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), conferente, residente na Rua Santa Catarina, nº 393, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e FABRICIA SOUZA SANT'ANA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Santa Catarina, nº 393, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10051 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã