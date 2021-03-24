Arquivos & Anexos
Proclamas - 24/03/21
Proclamas
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EMANUEL COELHO VARGAS GAMA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Gabrie Maire, nº 20, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e MARIA POLIANA RIBEIRO BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Padre Gabriel Maire, nº 20, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27655 2.: GEOVANE JOSE SPANHOL, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Músico intérprete cantor, residente na Rua Independência, nº 23, Rio Branco, Cariacica-ES e GABRIELA MATIAS ANDREÃO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista financeiro, residente na Rua Bahia, nº 9, Dom Bosco, Cariacica-ES. 27659 3.: VINICIUS DA SILVA CRISPIM, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Vidraceiro, residente na Rua Viana, 270, Jardim Botânico,, Cariacica-ES e MÔNICA SOUZA NASCIMENTO, natural de Itacaré-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cariacica, S/nº, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27676 4.: THIAGO MONTEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Castelo Branco, nº 605, Bela Aurora, Cariacica-ES e ANA PAULA BARCELLOS DORTA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Esteticista de animais, residente na Rua Castelo Branco, nº 605, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27677 5.: MESSIAS GONÇALVES COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Gaivota, nº 281, Padre Gabriel, Cariacica-ES e AMANDA JEICIELY FERREIRA DE SOUZA REIS, natural de Baixo Guandu-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Gaivota, nº 281, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 27682 6.: ARNALDO DINIZ SOARES, natural de Casa Branca-SP, com 56 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua São Vicente, nº 08, Sotema, Cariacica-ES e ANA MARIA DE CASTRO RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Vicente, nº 08, Sotema, Cariacica-ES. 27683 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de março de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ LUIZ SANTOS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de projetos, residente na Rua São Sebastião, nº 270, Resistência, Vitória-ES e ANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua São Sebastião, nº 270, Resistência, Vitória-ES. 17324 2.: RAFAEL CARDOZO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Itabira, nº 160, Bairro Estrelinha, Vitória-ES e DALILA ARAUJO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 197, Nova Palestina, Vitória-ES. 17331 3.: FELIPHE DA COSTA DE ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), radialista, residente na Rua João Pereira da Costa, nº 226, Bairro Bela Vista, Vitória-ES e ELOÁ SOTERO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Avenida 4 de Setembro, nº 154, Bairro São Pedro, Vitória-ES. 17332 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: NIVALDO MUTZ, natural de São Gabriel da Palha - ES-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Idair Bortolotti, nº 159, Três Barras, Linhares-ES e MARCELA FALQUETTO CABIDELE, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Idair Bortolotti, nº 159, Três Barras, Linhares-ES. 10858 2.: ALEXSANDRO NERES MOULINI, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2266, Ap. 303, Shell, Linhares-ES e ANDREANE GONCALVES LEMOS, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 482, Interlagos, Linhares-ES. 10859 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAIFFY LOPES D'AVILA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro de petróleo, residente na Rua Lenira Vincenzi, nº 70, Mata da Praia, Vitória-ES e ANDRESSA VELTEN PINHEIRO DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Servidora Publica Estadual, residente na Rua Lenira Vincenzi, nº 70, Mata da Praia, Vitória-ES. 24391 2.: LEANDRO SILVA DOS SANTOS, natural de Macapá-AP, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Irmínio Coelho de Souza, nº 18, Goiabeiras, Vitória-ES e THATIANY PRATTI SANT'ANNA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Irmínio Coelho de Souza, nº 18, Goiabeiras, Vitória-ES. 24394 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO BERNARDES DE OLIVEIRA, natural de Alegre-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Otacilio Bertuloso, Número 51, João Carleto, Jerônimo Monteiro-ES e DEISY KELLY FERREIRA RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Otacilio Bertuloso, Número 51, João Carleto, Jerônimo Monteiro-ES. 01076 2.: LEONARDO FERREIRA PEREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Luiz Nascimento - SNº, Coutinho, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PRISCILA PESSANHA DE OLIVEIRA, natural de Muqui-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), dona de casa, residente na Rua Altoé, Número 01, Parada Cristal,, Jerônimo Monteiro-ES. 01080 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 23 de março de 2021 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO ROCHA GONÇALVES, natural de Teofilo Otonio-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), Musico, residente na Rua Goiânia, nº 156, Itapuã, Vila Velha-ES e CINTHIA LOUREIRO SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, nº 751, Itapuã, Vila Velha-ES. 08037 2.: PEDRO ARAUJO BUSSAD, natural de Itaperuna-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), medico, residente na Avenida Hugo Musso, S/nº, Ed. Royal Beach, Apto. 902, Itapuã, Vila Velha-ES e MARIANA BASTOS MAIA, natural de Itaperuna-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), Administradora de empresas, residente na Rua Julio Cesar , Nº930, Vinhosa, Itaperuna-RJ. 08038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Oficiala de Registro e Tabeliã de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS BANDEIRA, natural de Iconha-ES, com 59 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua Manoel Marques, nº 15, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ELOISA ELENA JOSÉ DE ASSIS, natural de Mimoso do Sul-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), Doméstica, residente na Rua Manoel Marques, nº 15, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04358 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de março de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: IDALICIO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 58 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rodovia Aracruz x Guaraná, 43, São Marcos, Aracruz-ES e FELICIANA PEREIRA DE SOUZA, natural de Guararapes-SP, com 68 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia Aracruz x Guaraná, 43, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13125 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 23 de março de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS TIAGO BARCELOS AUER, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de manutenção, residente na Rua Beta, nº 70, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e MARINEZ EUSTAQUIO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 44 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua João-de-barro, nº 09, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 10829 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIRLEI SOUZA DA SILVA, natural de Una-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), instrumentador cirúrgico, residente na Rua H, S/nº, Residencial Vila da Mata, Planície da Serra, Serra-ES e NATALIA MEDEIROS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), técnica em enfermagem, residente na Rua H, S/nº, Residencial Vila da Mata, Planície da Serra, Serra-ES. 31347 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CUSTODIO DA SILVA, natural de Jacigua-ES, com 74 anos de idade, Viúvo(a), industriário aposentado, residente na Av. da Integração, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e DILCEIA PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 50 anos de idade, Viúva(o), cabelereira, residente na Av. da Integração, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14056 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de março de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO XAVIER VIANA, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em telecomunicações, residente na Rua Ludgero Cavalcanti, nº 89, Bonfim, Vitória-ES e MARIA EDUARDA FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Martins, nº 134, Cruzamento, Vitória-ES. 24593 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: AIRTON CARLOS DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Divorciado(a), balconista, residente na Avenida Seringal, nº 01, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e QUESIA APARECIDA ROSA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), VENDEDORA, residente na AVENIDA SERINGAL, Nº 01, NORMILIA DA CUNHA, Vila Velha-ES. 08783 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: NAIM CARVALHO DE ASSIZ, natural de Iúna-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), microempresário, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Bairro Niterói, Iúna-ES e ROSILENE PAULA, natural de Ibatiba-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), coordenadora, residente na Rodovia Coronel Leoncio Vieira, sem Número, Bairro Niterói, Iúna-ES. 08806 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de março de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADEMIR ROCHA DA SILVA, natural de Pouso Alegre, Ipanema, -MG, nascido em 26 de agosto de 1974, estado civil divorciado, profissão pedreiro, residente e domiciliado zona rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Dorvalino Honório da Silva, falecido e Nariman Heloisa da Rocha Silva e ROZANIA DAS GRAÇAS DA SILVA, natural de Piracema, Afonso Cláudio, -ES, nascida em 29 de abril de 1975, estado civil divorciada, profissão funcionária pública municipal, residente e domiciliada zona rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Ermindo Gomes da Silva, falecido e Maria Aparecida Gomes. 2.: VALDECI DA SILVA LEITE, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 02 de julho de 1983, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 90, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Euclides Leite e Benilda da Silva Leite e DORVALINA MOGNOL, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 08 de outubro de 1977, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 90, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Antonio Mognol, falecido e Maria Lurdes Mendes Mognol. 3.: FREDERICO TEIXEIRA BRAVIM, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 09 de dezembro de 1989, estado civil divorciado, profissão empresário, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 86, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Arcileu Bravim e Eliana de Lurdes Teixeira Bravim e CAROLINY DE JESUS PASSOS, natural de Vitória, -ES, nascida em 01 de abril de 1994, estado civil solteira, profissão analista de PCP, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 86, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Claudio Deoclecio Passos e Alixandrina Maria de Jesus Passos . 4.: ALEXANDRO JARRETA PEIXOTO, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 26 de novembro de 1996, estado civil divorciado, profissão auxiliar de produção, residente e domiciliado Rua Bellon, 40, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de João Francisco Peixoto e Maria Jarreta, falecida e SIMONE BANDEIRA BERUD, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 04 de março de 1991, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Rua Bellon, 40, Pedra Azul, em Domingos Martins-ES, filha de Antonio Berud, falecido e Eva Bandeira Berud. 5.: JEFFERSON NASCIMENTO CEVOLANI, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 08 de junho de 1997, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Gelseir Cevolani e Angelita Rosa do Nascimento e CLARICE FERREIRA LIMA AMORIM, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 27 de abril de 2003, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Claudio Luiz Amorim e Izabel Ferreira Lima Amorim. 6.: EDUARDO COUTINHO COUZZI, natural de Guaçuí, -ES, nascido em 17 de outubro de 1985, estado civil solteiro, profissão empresário, residente e domiciliado Rod. ES 164, KM 73, Condominio Villaggio Verdi, Setor B, Unidade 35, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Sergio Ricardo Januario Couzzi, falecido e Heliege de Barros Coutinho Couzzi e DANIELA BARRETO MONTEIRO DE BARROS, natural de Vitória, -ES, nascida em 15 de maio de 1986, estado civil divorciada, profissão empresária, residente e domiciliada Rod. ES 164, KM 73, Condominio Villaggio Verdi, Setor B, Unidade 35, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Carlos Heleno Monteiro de Barros e Valeria Barreto de Barros. 7.: RÓRION LOPES VARGAS VIEIRA, natural de São Gabriel da Palha, -ES, nascido em 26 de outubro de 1992, estado civil solteiro, profissão médico, residente e domiciliado Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Aracê (Domingos Martins)-ES, filho de Silvestre José Vieira Coutinho e Helena Lopes de Vargas Vieira e JANINY MARIA DE AGUIAR SILVA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 26 de novembro de 1997, estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Gildo da Silva e Joselia Maria de Aguiar Silva. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 23 de março de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil CARTÓRIO DE VIANA – REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretendem casar-se: 1.: HALLEY JAYSON RAMOS DA SILVA, nacionalidade brasileira, profissão analista de expedição, estado civil solteiro, com vinte e nove (29) anos de idade, natural de Ibatiba-ES, nascido em 06 de março de 1991, residente na Rua Waldomiro Candido de Souza, S/n, Treze de Maio em Viana-ES, filho de ELÇO REIS DA SILVA, brasileiro, residente em Viana-ES e SÔNIA RAMOS DE SOUZA, brasileira, residente em Viana-ES e MARESSA CARVALHO RAMOS, nacionalidade brasileira, profissão pedagoga, estado civil solteira, com vinte e cinco (25) anos de idade, natural de Itamaraju-BA, nascida em 24 de maio de 1995, residente na Avenida Minas Gerais, nº 05, Marcílio de Noronha em Viana-ES, filha de ZEDEQUIAS FERREIRA RAMOS, brasileiro, residente em Viana-ES e JAQUELINE DA ROCHA CARVALHO RAMOS, brasileira, residente em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de março de 2021 Sophie Helene Porto Oficiala do registro Civil