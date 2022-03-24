Proclamas - 24/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO CARVALHO LESSA PRADO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), agente de negocios, residente na Rua Osmar Antônio Camata, N° 31, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e LUANNA CANAL PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Osmar Antônio Camata, N° 31, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729681 2.: EVANDRO ALMEIDA BORGES, natural de Vitoria-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Rosa Amarela, nº 406, Novo México, Vila Velha-ES e DEBORA XAVIER FERNANDES, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativa, residente na Rua Rosa Amarela, nº 406, Novo México, Vila Velha-ES. 232729682 3.: BRENO LICERIO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Mundo Novo, nº 45, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JOYCE NASCIMENTO DE CARVALHO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Mundo Novo, nº 45, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729683 4.: MATHEUS RAMOS MONTEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Brejetuba, S/n, Lote 06, Quadra 52, Apto 805, Rio Marinho, Vila Velha-ES e TATTYANE GUIMARÃES SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Patrimônio, 7, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729684 5.: ENDEL CRISTIAN LOYOLA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), tecnico de logistica, residente na Avenida Idalécio Carone, nº 10, Santa Rita, Vila Velha-ES e SUELLEN PEREIRA OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Idalécio Carone, nº 10, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729685 6.: ROGER CARNEIRO DE LIMA, natural de Pacajus-CE, com 21 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Quinze, nº 26, Vila Nova, Vila Velha-ES e ELOIZE SILVA MESQUITA, natural de Fortaleza-CE, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Quinze, nº 26, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729686 7.: NICOLAS AZEVEDO SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), musico, residente na Rua Quatoze, nº 49, Santa Mônica, Vila Velha-ES e ANA MELISSE CASSIANO DE FREITAS, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Quatoze, nº 49, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232729687 8.: ANDERSON DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Vicente Celestino, nº 17, Ibes, Vila Velha-ES e SIMONE SILVA PEREIRA, natural de VILA VELHA-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Vicente Celestino, nº 17, Ibes, Vila Velha-ES. 232729688 9.: FILLYPE VIANA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Moacir Ribeiro, nº 597, Jardim de Hala, Cariacica-ES e SABRINA NICCO PEREIRA, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisora administrativa, residente na Rua Professor Humberto de Campos, nº 179, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729689 10.: VINÍCIUS PRUDENTE TEIXEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), Analista de Negócios, residente na Avenida Carlos Lindenberg - Lado Par, nº 4001, Edificio Dunas, Apt 201 Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e ANIELI FERNANDA PEREIRA RUPF, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Fisioterapeuta, residente na Avenida Carlos Lindenberg - Lado Par, nº 4001, Edificio Dunas, Apt 201 Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729690 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de março de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVALDO PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Avenida Principal, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES e VANESSA PEREIRA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), empregada doméstica, residente na Rua Rei Ciro, nº 24, Vale dos Reis, Cariacica-ES. 28708 2.: JOÃO VICTOR FERNANDES TESCH, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Rua Edessa,, Vila Palestina, Cariacica-ES e ERICA ELIAS FRANCO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), biologa, residente na Rua Edessa,06, Vila Palestina, Cariacica-ES. 28709 3.: JEFFERSON DE ALMEIDA TAVARES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), despachante documentalista, residente na Rua da Resistência, nº 82, Padre Gabriel, Cariacica-ES e LEYLANE GUILHERME NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de despachante, residente na Rua da Resistência, nº 82, Padre Gabriel, Cariacica-ES. 28710 4.: FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua José de Amorim, nº 13, Vista Mar II, Cariacica-ES e THAMYRIS CARVALHO REIS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José de Amorim, nº 13, Vista Mar II, Cariacica-ES. 28711 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ CARLOS MORAES DA SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos portuarios, residente na Rua Gonçalves Dias, S/n, Apartamento 401 B Acacia, Boa Vista I, Vila Velha-ES e ERLANGE FRANCISCA DIAS, natural de Itamaraju-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Gonçalves Dias, S/n, Boa Vista II, Vila Velha-ES. 19832 2.: GABRIEL DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua Barra Nova, nº 22, Quadra 19, Vale Encantado, Vila Velha-ES e BÁRBARA LOYOLA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Gestora de recursos humanos, residente na Rua Raquel de Queiroz, Nº5, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 19833 3.: ADENILSON FERREIRA TOMAZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Oriente, S/n, Ipanema, Viana-ES e LIZIANE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Mourisco, nº 6, Glória, Vila Velha-ES. 19834 4.: AURELIO CARDOSO DA FONSECA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Erothildes Penna Medina, N° 363, Apartamento 1601, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EDILÂINE FAZOLO GERALDINO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), personal organizer, residente na Rua Erothildes Penna Medina, N° 363, Apartamento 1301, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19835 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS LUIZ DE SOUZA FERRO, natural de São Paulo-SP, com 43 anos de idade, Solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua Vinte e Um de Abril, 57, Grauna, Cariacica-ES e ELAINE LOPES DE SIQUEIRA, natural de Coroaci-MG, com 42 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Vinte e Um de Abril, 57, Grauna, Cariacica-ES. 14405 2.: SAVIO MARTINS BAPTISTA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 730, Novo Jardim, Cariacica-ES e SAYRA KAROLINE DA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 730, Novo Jardim, Cariacica-ES. 14407 3.: EDMAR ROSA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua das Cerejeiras, nº 60, Santo Antônio, Cariacica-ES e ANA MARIA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua das Cerejeiras, nº 60, Santo Antônio, Cariacica-ES. 14409 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADELSON BARBOSA MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Pororoca, nº 43, Serra Dourada I, Serra-ES e IVANETE FRACALOSSI CARDOSO, natural de Aracruz-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Pororoca, nº 43, Serra Dourada I, Serra-ES. 11620 2.: RENAN BARBOSA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), micro empresário, residente na Rua Rouxinol, 41, Campinho da Serra I, Serra-ES e JACIARA BATISTA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Boa Esperança, 340, Vista da Serra I, Serra-ES. 11623 3.: ALEXANDRO LOURENÇO DE SOUSA, natural de Jauru-MT, com 34 anos de idade, divorciado(a), marceneiro, residente na Rua Gaivota, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES e GISELE DOS SANTOS CHAGAS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Gaivota, S/n, Serra Dourada I, Serra-ES. 11630 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO CERQUEIRA VASCONCELLOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), fisioterapeuta, residente na Rua Constante Sodré, nº 1254, Aptº 102, Praia do Canto, Vitória-ES e JULIANA DA SILVA FERREIRA, natural de Nanuque-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1358, Aptº 1102, Praia do Canto, Vitória-ES. 25391 2.: ALEXANDRE DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 220, Consolação, Vitória-ES e MARIA HELENA FERREIRA SCHMIDT, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cabeleireiro, residente na Rua Waldyr Meireles, nº 220, Consolação, Vitória-ES. 25392 3.: CARLOS SEGUNDO AIRES PONTES DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), profissional de educação física, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 183, Aptº 702, Praia do Canto, Vitória-ES e RAPHAELA MARIANELLI BROTAS GLÓRIA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 183, Aptº 702, Praia do Canto, Vitória-ES. 25393 4.: GENILSON ROBERTO GONÇALVES SANTOS, natural de Colatina-ES, com sessenta e nove (69) anos de idade, estado civil divorciado, profissão aposentado, residente na Escadaria São Lucas, nº 180, Santa Clara, Vitória-ES e REGINA LÚCIA DE CASTRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com setenta e dois (72) anos de idade, estado civil viúva, profissão funcionária pública municipal, residente na Escadaria São Lucas, nº 180, Santa Clara, Vitória-ES. 25371 (Republicado por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS ANDRADE FERREIRA, natural de Nazareno-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro florestal, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES e MILLENA FRAGA CANIÇALI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES. 25300 2.: LEONARDO GUTIERREZ RODRIGUES, natural de Brasília-DF, com 27 anos de idade, solteiro(a), pastor, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e BEATRIZ RIBEIRO REDER, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), tradutora, residente na Rua Soldado João Florindo Zanetti, Vila Silveira, Guarulhos-SP. 25301 3.: RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA, natural de Leopoldina-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAMIRIS SILVA FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25302 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: YURI LOPES NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Braz Rubim, nº 243, Santo Antônio, Vitória-ES e JESSICA JADVISKI DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de atendimento, residente na Rua Tenente Setubal, nº 117, São Benedito, Vitória-ES. 17742 2.: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), agente de segurança, residente na Escadaria Dalmácio Sodré, nº S/n, Santa Tereza, Vitória-ES e CLAUDIA MARIA SGRANCIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), Servidor Público Municipal, residente na Rua José Mathias do Nascimento, nº 32, Santa Tereza, Vitória-ES. 17743 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JERRY ADRIANO DE SOUZA MULULO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Chile, nº 2130, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MARTHA KAROLINE RODRIGUES DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), Auxiliar de escritório, residente na Rua Chile, nº 2130, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09313 2.: RAINE LOUREIRO VITURINO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 23, Morada da Barra, Vila Velha-ES e ALINE SOUZA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Manoel Bandeira, nº 23, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09315 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILDO JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Goiás, nº 33, Arlindo Villaschi, Viana-ES e FABIANA DE SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Goiás, nº 33, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07600 2.: ROMULO CYPRIANO, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Waldemar Siepierski, nº 200, BL Ametista, Aptº 0906, Rio Branco, Cariacica-ES e INGRID GOMES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Marcondes, nº 06, Nova Bethânia, Viana-ES. 07602 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO MACHADO CAVICHINI DE AZEVEDO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), piloto, residente na Rua Coronel Borges, nº 74, Apto 302, Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BARBARA SILVA BALARINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Pedro Macedo, nº 29, Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05039 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON CARRIÇO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro Civil, residente na Rua das Samambaias, nº 486, Jardim Laguna, Linhares-ES e TAISLANE MATHIAS GIACOMIN, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/N, Apartamento 106 São José, Linhares-ES. 11757 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDNEY DE LIMA AFFONSO, natural de São Paulo-SP, com 61 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Artur Menegarde, N° 729, Itaoca, Itapemirim-ES e ROSÂNGELA FARIAS OZORIO, natural de Itapemirim-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), pescadora, residente na Rua Artur Menegarde, N° 729, Itaoca, Itapemirim-ES. 01602 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO NASCIMENTO MARETO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar contábil, residente na Av. Governador Lacerda De Aguiar nº 398, Centro, Conceição do Castelo-ES e LARA ZAGOTTO GAGNO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de cobrança, residente na Av. Governador Lacerda de Aguair, nº 398, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00641 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 23 de março de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXSANDRO ALVES FIUZA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, viúvo(a), mecânico, residente na Rua Maria do Amor Divino, nº 110, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e JOVIANE ALMEIDA SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Rua Heitor Vila Lobos, nº 85, Bairro Altinópolis, Governador Valadares-MG. 04425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO GOMES MENDONÇA, natural de Alegre-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), lavrador, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES e CIRLENE GOMES DA SILVA, natural de do Estado do Espírito Santo-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Prefeito Romeu Rios, sem Número, Bairro Centro, Iúna-ES. 09023 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de março de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ULISSES REISEN DE OLIVEIRA, natural de Santa Teresa, ES, com 44 anos de idade, divorciado, servidor público Estadual, residente e domiciliado no lugar denominado Fazenda Pouso Alegre, s/n, área rural, Brejetuba-ES e KELLY BADARÓ CREMASCO, natural de Afonso Cláudio, ES, com 41 anos de idade, solteira, Jornalista, residente e domiciliada no lugar denominado Fazenda Pouso Alegre, s/n, área rural, Brejetuba-ES - 001074. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 23 de março de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã