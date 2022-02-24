Proclamas - 24/02/2022
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVAN RAMOS DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Antônio Régio dos Santos, 688,, Itapuã, Vila Velha-ES e KAROLINY SILVA GOMES BRUM, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Walace Rodrigues de Freitas, 95, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19737 2.: RADAGASIO JOEL D'AVILA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1370, Garoto, Vila Velha-ES e ANA REGINA KUCHMANSKI, natural de Nonoai-RS, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1370, Garoto, Vila Velha-ES. 19739 3.: SAMUEL DOS SANTOS LOPES SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), forneiro, residente na Rua Alan Kardec, nº 75, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e ALINE RACANELLI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alan Kardec, nº 75, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19740 4.: JOSÉ LUIZ ALEXANDRE MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), mecânico naval, residente na Avenida Antônio Ferreira de Queiroz, nº 269, Centro, Vila Velha-ES e ELAINE BUTTER RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Antônio Ferreira de Queiroz, nº 269, Centro, Vila Velha-ES. 19741 5.: JOSIMAR CLAUDINO MARINHO, natural de Mimoso do Sul-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Leocádia Krause Martins, nº 5, Itapuã, Vila Velha-ES e ROSELÍ DE BRITO, natural de São Paulo-SP, com 60 anos de idade, divorciado(a), massoterapeuta, residente na Rua Oito, nº 09, Cocal, Vila Velha-ES. 19742 6.: MÁRCIO RODRIGUES MOÇO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Milton Caldeira, nº 471, Apartamento 705, Edifício Ilhas Seychelles, Itapua, Vila Velha-ES e MARCELA PAULA GOMES MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Milton Caldeira, nº 471, Apartamento 705, Edifício Ilhas Seychelles, Itapuã, Vila Velha-ES. 19743 7.: DANIEL DOS SANTOS LOPES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida dos Estados, N° 383, Apartamento 204, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e HELENA CASTILHONI BELIQUE, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 1990, Apartamento 1303, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19744 8.: REYNALDO CARDOSO COUTINHO OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 977, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUIZA CAMARGO DALEPRÂNE, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Lucilândia, nº 2074, Cx 2, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 19745 9.: JOSÉ ANTONIO BORGES GOMES, natural de Ibiraçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cozinheiro, residente na Rua Bela Vista, nº 191, Soteco, Vila Velha-ES e MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Bela Vista, nº 191, Soteco, Vila Velha-ES. 19746 10.: DANIEL BRITO DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Petrolina-PE, com 34 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Romero Botelho, nº 488, Unidade 1206, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMILA HUEBRA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Romero Botelho, nº 488, Apartamento 1206, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19747 11.: TONY COIMBRA CLARA, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 147, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LAYNI STORCH, natural de São Gabriel Palha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua João Joaquim da Mota, nº 147, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19748 12.: JOSÉ CARLOS RIBEIRO, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), gerente de compras, residente na Rua Jaime Duarte Nascimento, nº 478, Itapuã, Vila Velha-ES e LAUDIR ELIZABETI ANGELI, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Jaime Duarte Nascimento, 478, Itapuã, Vila Velha-ES. 19749 13.: BRUNO HENRIQUE ALVES LANZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), coordenador de TI, residente na Rua Hugo Musso, nº 2380, Apartamento 803C, Itapuã, Vila Velha-ES e GRAZIELLE FERREIRA RAMOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Avenida São Paulo, S/n, Bloco C, Apartamento 0803, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19750 14.: KLEISON DE DEUS MARTINS, natural de Carlos Chagas-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor de mercadorias, residente na Rua Ebenezer Francisco Barbosa, nº 8, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES e NATHALLY QUEIROZ DE SOUZA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Rua Ebenezer Francisco Barbosa, nº 8, Residencial Itaparica, Vila Velha-ES. 19751 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANI MEDEIROS MARIANO, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2266, Shell, Linhares-ES e ADRIANA DETTMANN, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), assistente departamento pessoal, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2266, Shell, Linhares-ES. 11688 2.: ANDRÉ SOUZA OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, nº 369, Planalto, Linhares-ES e JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Celina F. dos Reis Cotes, nº 71, Residencial Rio Doce, Linhares-ES. 11691 3.: HENRIQUE NEVES GAMA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Avenida Presidente Vargas, nº 1220, Centro, Linhares-ES e JULIANA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Avenida Presidente Vargas, nº 1220, Centro, Linhares-ES. 11695 4.: LUCAS RANGEL SERAFIM, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Governador Bley, nº 89, Colina, Linhares-ES e ADICLEIA APARECIDA BAZONI, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente de departamento pessoal, residente na Rua Governador Bley, nº 89, Colina, Linhares-ES. 11696 5.: NATANIEL SALÚ DOS SANTOS, natural de São Miguel dos Campos-AL, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de maquina, residente na Avenida Arlindo Gama, nº 516, Canivete, Linhares-ES e LINDAMARA MANGUEIRA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logistica, residente na Avenida Londrina, nº 284, Canivete, Linhares-ES. 11697 6.: WILLYS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Raquel de Queiroz, nº 287, Interlagos, Linhares-ES e VANUZA MARÇAL DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técinica em enfermagem, residente na Rua Rio Branco, nº 113, Aviso, Linhares-ES. 11698 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 23 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERLEY SIQUEIRA DIAS, natural de Mantena-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), metalurgico, residente na Rua das Margaridas, 4, São Marcos III, Serra-ES e ALINE LANI FARIA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua das Margaridas, 4, São Marcos III, Serra-ES. 11560 2.: WILLIAM JOSÉ MOREIRA RAMOS, natural de João Monlevade-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Rondonia, 208, Planalto Serrano Bl B, Serra-ES e CREUZA ENI DE ASSIS BRUM, natural de Ecoporanga-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), microemprendedor individual, residente na Rua Rondonia, 208, Planalto Serrano Bl B, Serra-ES. 11563 3.: SAMUEL OLIVEIRA ARTELINO, natural de Mucuri-BA, com 26 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de asfalto, residente na Rua Manaus, nº 193, São Marcos, Serra-ES e MARYSTHELA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Manaus, nº 193, São Marcos, Serra-ES. 11564 4.: VICTOR HENRIQUE COZER RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), promotor, residente na Rua Altinópolis, nº 24, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e ELIONAY SOUZA SANTOS, natural de Guaratinga-BA, com 34 anos de idade, Divorciada(o), autonoma, residente na Rua Altinópolis, nº 24, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11566 5.: DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Mucuri-BA, com 26 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar operacional, residente na Rua Vista da Serra, 355, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e KARINA CANDIDA NASCIMENTO ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Vista da Serra, 355, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 11576 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO CRAVO DE AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), portuário, residente na Rua Treze, nº 16, Maracanã, Cariacica-ES e PALOMA FELICIANO LEITE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Treze, nº 16, Maracanã, Cariacica-ES. 28635 2.: GLENIO ALVES DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua José Vieira, Nº 10, Alto Lage, Cariacica-ES e ANA PAULA FERREIRA, natural de Cariacica-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Vieira, Nº 10, Alto Lage, Cariacica-ES. 28636 3.: JOSUÉ ALVES DE SOUZA, natural de Mendes Pimentel-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Itaparica, S/nº, Vista Dourada, Cariacica-ES e MAYARA SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Itaparica, S/nº, Vista Dourada, Cariacica-ES. 28637 4.: ROMERIO FARDIM, natural de Itaguaçu-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Prefeito Vicente Santório Fantini, nº 04, Expedito, Cariacica-ES e VALDETE MACEDO BRASIL, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Prefeito Vicente Santório Fantini, nº 04, Expedito, Cariacica-ES. 28638 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: JANDERLEI ARCANJO FREITAS, natural de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), servidor publico, residente na Rua Maria Aguiar Viana, N° 99, Itaipava, Itapemirim-ES e MARE JANE DE FREITAS DA ROCHA, natural de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), assessora, residente na Rua Maria Aguiar Viana, N° 99, Itaipava, Itapemirim-ES. 01593 2.: LUIZ FABIANO DE SOUZA LANDIN, natural de São João de Meriti-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), ambulante, residente na Rua da Linha, N° 01, Itaoca, Itapemirim-ES e SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Linha, N° 01, Itaoca, Itapemirim-ES. 01594 3.: ENISVAGUES BENEVIDIS DIAS, natural de Iconha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada Casa, N° 03, Gomes, Itapemirim-ES e CARLANY CARDOZO DUTRA, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Gomes,, Itapemirim-ES. 01595 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 23 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUGO MOZZER, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Lourival da Silva, nº 50, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e VALDEMIRA MOREIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Lourival da Silva, nº 50, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04989 2.: LEONARDO NUNES GONÇALVES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua João Cardoso, nº 49, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e POLYANNE DE PAULA FERNANDES DA COSTA, natural de Mimoso do Sul-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua João Cardoso, nº 49, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05009 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO GERALDO GOMES, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 54 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Lino Furtado de Mendonça, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e MARIA DA PENHA DA SILVA, natural de Ibitirama-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), micro empreendedora, residente na Rua Lino Furtado de Mendonça, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00345 2.: IAN VIEIRA DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Associação Pérola do Caparaó, S/n, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES e ANDRESSA AVELINO BARBOSA DA SILVA, natural de São José do Calçado-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Associação Pérola do Caparaó, S/n, Área Rural, Divino de São Lourenço-ES. 00347 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 23 de fevereiro de 2022 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS AGRIPINO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnico em informática, residente na Rua Mundo Novo, nº 384, Rio Marinho, Vila Velha-ES e DENILZA DE ARAUJO SILVA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Técnico em laboratório, residente na Rua Mundo Novo, nº 384, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06346 2.: VALDIVINO BRAGA DE AMORIM, natural de Mendes Pimentel-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), Expedidor, residente na Rua Lucilândia, nº 2044, Vale Encantado, Vila Velha-ES e MARCIA MARIA BRASSAROTO, natural de Sao Paulo-SP, com 49 anos de idade, divorciado(a), Cobradora, residente na Rua Lucilândia, nº 2044, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06347 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de fevereiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ FERREIRA DE CASTRO, natural de Córrego Novo-MG, com 50 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Principal, S/n, Alzira Ramos, Cariacica-ES e MARIA ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 38 anos de idade, Solteira(o), faxineira, residente na Rua Jácomo Forza, nº 70, Tabuazeiro, Vitória-ES. 25338 2.: WILSON FARDIN DA SILVA, natural de Alfredo Chaves-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua São Felipe, nº 69, Vila Rubim, Vitória-ES e CAMILA CRISTELLO GARDONI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), medica, residente na Rua São Sebastião, nº 42, Praia do Suá, Vitória-ES. 25344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS FONSECA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Jesuíta, Grande Vitória, Vitória-ES e BRUNELLY ANDRADE BARROS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), esteticista, residente na Rua Três, Estrelinha, Vitória-ES. 17715 2.: JEANDERSON LOZÓRIO, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 768, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e MARCELA DE ASSIS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 768, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17716 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ZAQUEU MOTA PEREIRA, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 41 anos de idade, divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Gaivota nº 336, São Conrado, Vila Velha-ES e GISELY LIMA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Gaivota nº 336, São Conrado, Vila Velha-ES. 09270 2.: WEVERSON NAUNDOF QUEIROZ, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Mestre de obras, residente na Rua da Laranja, nº 597, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e THAIS OLIVEIRA MORATTI, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua da Laranja, nº 597, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 09273 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ FREDSON OLIVEIRA COSTA, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Rua Anselmo Lage, nº 16, Nova Valverde, Cariacica-ES e LORRAINE SILVA LANGA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Anselmo Lage, N° 16, Nova Valverde, Cariacica-ES. 14349 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 23 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO GONÇALVES DA SILVA, natural de Buerarema-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Avenida Senador Vergueiro, S/nº, Areinha, Viana-ES e KEILA DOS SANTOS SILVA, natural de Arataca-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), Zeladora, residente na Avenida Senador Vergueiro, S/nº, Areinha, Viana-ES. 07568 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 23 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala