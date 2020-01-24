Proclamas

Proclamas - 24/01/20

Redação de A Gazeta

24 jan 2020 às 00:01

Proclamas

Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS MARQUES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rodovia do Sol N°1980, Apt°205, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e THAMARA ALVES LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rodovia do Sol, N°1980, Apt°205, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07475 2.: ANTONIO LORENZI, natural de Nova Venécia-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Dezoito, 119, Cocal, Vila Velha-ES e VALDIRENE PIMENTEL RIBEIRO MENEZES, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, viúvo(a), empresária, residente na Rua Dezoito, nº 119, Cocal, Vila Velha-ES. 07476 3.: ELIAS MAZZOCCO, natural de Castelo-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rodovia do Sol, N°190, Apt°1006, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ISMENE CORRÊA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rodovia do Sol, N°190, Apt°1006, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07477 4.: JHONATHAN ALVES DA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Rua Fagundes Varela, 84, Soteco, Vila Velha-ES e SANDRA SILVA MOTA, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Fagundes Varela, 84, Soteco, Vila Velha-ES. 07478 5.: KELLY PEDRINA DE SOUZA CAMPOS, natural de Caratinga-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), sommelier, residente na Rua Jorge Risk,262, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e DEBORA CARDOSO DE SOUSA, natural de Dom Cavati-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de maquina, residente na Rua Jorge Risk,262, Apto 201, Ed. Vieira, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18099 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _ Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIAN HELAN OLIVEIRA PASCHOALINI, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Rodrigo Tavares, nº 775, Serra Dourada II, Serra-ES e ANA PAULA CABRAL PEREIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Rodrigo Tavares, nº 775, Serra Dourada II, Serra-ES. 09902 2.: RAFAEL CÔTO DURANTE, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Pau Brasil, 321, Serra-ES e VITÓRIA OLINDA ARAUJO ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Pau Brasil, 321, Serra-ES. 09903 3.: EMANUEL DO ESPIRITO SANTO PEREIRA PINTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Siriri, nº 16, Serra Dourada III, Serra-ES e JÉSSICA LOSS LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Siriri, nº 16, Serra Dourada III, Serra-ES. 09904 4.: GILBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Pau Brasil, nº 20, Cidade Pomar, Serra-ES e FIAMMA PANNI CASER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Pau Brasil, nº 20, Cidade Pomar, Serra-ES. 09905 5.: ISAIAS GOMES DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Baixo Guandu, nº 174, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e CRISTIANE ROCHA DA CONCEIÇÃO, natural de Mascote-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Baixo Guandu, nº 174, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 09906 6.: JOSÉ REGIS PAPACENI LOPES, natural de Vitória, ES, com 19 anos de idade, solteiro, auxiliar de descarga de vagões, residente na Rua Canforeira, nº60, Centro da Serra, Serra, ES e GEANY DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Mutum, MG, com 19 anos de idade, solteira, consultora de vendas, residente na Rua Baixo Guandu, s/n, Vista da Serra I, Serra, ES. Republicado por ter incorreção na edição em 22/01/2020. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENRIQUE CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Dois, nº 116, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e THAIS MARIA DE LOURDES SILVA PINTO LEITE, natural de Vitoria-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), técnica de enfermagem, residente na Avenida Dois, nº 116, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29637 2.: ENEILTON VIEIRA MEDINA, natural de Guaratinga-BA, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua dos Eucaliptos,S/N, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e NILZA FIGUEREDO RIBEIRO, natural de Porto Seguro-BA, com 49 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua dos Eucaliptos,S/N, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29639 3.: LUCAS PRATES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), gerente de obras, residente na Rua Nara Leão, 125, Edificio Lirio, Apartamento 1107, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e AMANDA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora autônoma, residente na Rua Nara Leão, 125, Edificio Lirio, Apartamento 1107, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29642 4.: ELI FIRMINO DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 76 anos de idade, Viúvo(a), fotografo, residente na Rua Iguatemi, 23, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e MARIA DA PENHA GLORIA CARDOSO, natural de Guarapari-ES, com 61 anos de idade, Viúva(o), do lar, residente na Rua Iguatemi, 23, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29648 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 23 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIMAR AZEVEDO SANTANA, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), vendedor técnico, residente na Avenida Ouro Preto, nº 738, Barramares, Vila Velha-ES e CLEZIA ALVES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 40 anos de idade, Divorciada(o), encarregada de limpeza, residente na Avenida Ouro Preto, nº 738, Barramares, Vila Velha-ES. 08163 2.: JOSÉ AFONSO MIRANDA DE SOUSA, natural de Divinolândia-MG, com 52 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Alagoas, nº 290, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e ELISA DIAS NETO, natural de Gonzaga-MG, com 52 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Alagoas, nº 290, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 08164 3.: VICENTE MANOEL DA SILVA, natural de Gravatá-PE, com 37 anos de idade, Solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Projetada, nº 06, Barramares, Vila Velha-ES e ARIANE HELENA MOREIRA PEIXOTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, nº 06, Barramares, Vila Velha-ES. 08165 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATA DIAS DE ASSIS, natural de Ibatiba-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Marcionilia Estacio Dutra, Número 69, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e JANE KELLY ROMEIRO MENDES, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Marcionilia Estacio Dutra, Número 69, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08557 2.: JOSIAS ROSA VIEIRA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 346, Bairro Quilombo, Iuna-ES e GILDA RABELO, natural de Iúna-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 346, Bairro Quilombo, Iuna-ES. 08558 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 23 de janeiro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO SOUZA MARTINS DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 14, Apto 308, Jardim Camburi, Vitória-ES e NARA OLIVEIRA CAMPOS, natural de Montanha-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Alcino Pereira Netto, nº 14, Apto 308, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23572 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDEMIRO SOUSA DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Albuquerque Tovar, N° 27, Santo Antônio, Vitória-ES e ANDREIA PAIVA, natural de Aimorés-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Albuquerque Tovar, N° 27, Santo Antônio, Vitória-ES. 16936 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 23 de janeiro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADÃO DE SOUZA PIRES, natural de Pancas-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Indio Carajas, 12, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e JESSICA ALVES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Indio Carajas, n º 12, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728340 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 23 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã

