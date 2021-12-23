Publicidade Legal

Proclamas - 23/12/2021

23 dez 2021 às 01:00

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 01:00

23-12-21 - PROCLAMAS.pdf

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER DE FIGUEIREDO CANUTO, natural de Itaborai-RJ, com 29 anos de idade, divorciado(a), repositor, residente na Rua Guanabara, nº 239, Apto. 204, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e GLAUCE BRAGA LAURINDO, natural de São Gonçalo-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Guanabara, nº 239, Apto. 204, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES. 12667 2.: CARLOS EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar prático, residente na Área Rural, S/n, Rio Claro, Guarapari-ES e ANA JULIA DE SOUSA GUEDIS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Área Rural, S/n, Rio Claro, Guarapari-ES. 12668 3.: RAFAEL DUARTE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pesquisador, residente na Ozias Santana, nº 07, Centro, Guarapari-ES e MILENA MAGNAGO COELHO, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Jaboti, s/n, Guarapari-ES. 12669 4.: MARCOS PAULO MONTEIRO MAXIMINO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Avenida Aniz Homaidan, nº 79, Itapebussu, Guarapari-ES e PÂMELA XAVIER OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Aniz Homaidan, nº 79, Itapebussu, Guarapari-ES. 12670 5.: CHARLES DOS SANTOS PEREIRA, natural de Anchieta-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), armazenista, residente na Rua Vital Brasil, nº 103, Kubitschek, Guarapari-ES e DANIELI CARDOSO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Vital Brasil, nº 103, Kubitschek, Guarapari-ES. 12671 6.: MARCELO DIAS, natural de Guarapari-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), operador de equipamentos, residente na Rua Joaquim Torquato, Camurugi, Guarapari-ES e ROSILDA CAMARGO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), zeladora, residente na Rua Joaquim Torquato, Camurugi, Guarapari-ES. 12672 7.: DAVID ALVES MAIFREDE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Raphael Oliveira Brambati, nº 21, Lagoa Funda, Guarapari-ES e DRIELI FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Alfredo Chaves-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Raphael Oliveira Brambati, nº 21, Lagoa Funda, Guarapari-ES. 12673 8.: CAIO ROSA DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Acre, S/n, Camurugi, Guarapari-ES e ANA VICTÓRIA DA COSTA MACEDO, natural de Itaperuna-RJ, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Acre, S/n, Camurugi, Guarapari-ES. 12674 9.: JONIAS BISPO DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), seringueiro, residente na Rua Taquara do Reino, nº 01, Taquara do Reino, Guarapari-ES e NILCEIA DA SILVA SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), camareira, residente na Rua Taquara do Reino, nº 01, Taquara do Reino, Guarapari-ES. 12675 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 22 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLEI LOURENÇO DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Mestre Valentim, 18, Novo Porto Canoa, Serra-ES e LEIDIANE LOPES PEREIRA, natural de Parnaíba-PI, com 33 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Mestre Valentim, 18, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11384 2.: EDIGLEUSSON ALVES DA SILVA, natural de Parambu-CE, com 37 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga, S/n, São Marcos I, Serra-ES e ADRIANA GOMES XAVIER, natural de Serra-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Fabiano Nunes Fraga, S/n, São Marcos I, Serra-ES. 11419 3.: ESTELITO PEDRO DE SANTANA, natural de Itamaraju-BA, com 62 anos de idade, Divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Jatobá, nº 7, Serra Dourada I, Serra-ES e MARIA GOMES CAMPOS, natural de Conselheiro Pena-MG, com 63 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Jatobá, nº 7, Serra Dourada I, Serra-ES. 11422 4.: JEFERSON DE JESUS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua das Magnólias, nº 390, Cascata, Serra-ES e LÍVIA BENDEL SAMPAIO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua dos Pombos, nº 71, Porto Canoa, Serra-ES. 11423 5.: EVERSON LIMA CARVALHO, natural de Japeri-RJ, com 24 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Avenida das Palmeiras, nº 25, Cidade Pomar, Serra-ES e MÔNICA DA SILVA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida das Palmeiras, nº 25, Cidade Pomar, Serra-ES. 11433 6.: GABRIEL HONORIO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de prevenção de fraude I, residente na Rua Lajinha, 243, Nova Carapina II, Serra-ES e LÍVIA DE SOUZA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Lajinha, 243, Nova Carapina II, Serra-ES. 11434 7.: AGACY DAMA SANTOS, natural de Riachão do Jacuípe-BA, com 51 anos de idade, Divorciado(a), operador de ponte, residente na Av União, 20, Santo Antônio, Serra-ES e ANA PAULA DE SOUZA RAMOS, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av União, 20, Santo Antônio, Serra-ES. 11436 8.: ANTONIO ALVES NETO, natural de Cariré-CE, com 35 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Damasco, nº 109, Vista da Serra II, Serra-ES e VALDIRENE GOMES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Damasco, nº 109, Vista da Serra II, Serra-ES. 11438 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRED BITTENCOURT MAGALHÃES, natural de Ilhéus-BA, com 34 anos de idade, divorciado(a), escrivão da polícia, residente na Rua Giovani Brioschi, S/n, Ap 202, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e CAMILA ARAUJO ANDRADE, natural de Jequié-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), agente de polícia civil, residente na Rua Giovani Brioschi, S/n, Ap 202, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03357 2.: LERIANO MARCOLAN PINHEIRO, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante de serviços gerais, residente na Rua Victorio Paste, S/n, Bicuiba, Venda Nova do Imigrante-ES e WANDERLEIA DE SOUZA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Victorio Paste, S/n, Bicuiba, Venda Nova do Imigrante-ES. 03358 3.: BRUNO CARNIELE FILETE, natural de Conceição do Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Euzebio Terra, nº 36, Ap. 502, Ed. Cleto Venturim, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES e SUELLEN PERES DE OLIVEIRA, natural de Lajinha-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Euzebio Terra, nº 36, Ap. 502, Ed. Cleto Venturim, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante-ES. 03359 4.: IGOR DE SOUZA RIBEIRO, natural de Muniz Freire-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Cóorego Tapera, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante-ES e NAIARA MARTINS ESPINOSA, natural de Muniz Freire-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Estrada Barra do Veadinho, S/n, Zona Rural do Distrito da Sede, Muniz Freire-ES. 03360 5.: CARLOS ALBERTO ARÊAS, natural de Muniz Freire-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Loteamento Minete, S/n, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e ALCIMAR BESSA SIMÕES, natural de Muniz Freire-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Loteamento Minete, S/n, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03361 6.: VANDERLEI PEIXOTO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Irmãos Zaneti, S/n, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES e LUZIA CARVALHO ALVES, natural de Castelo-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Irmãos Zaneti, S/n, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03362 7.: FRASIO LUIZ PIZZOL JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Leocledio Filete, S/n, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES e LUANA TONOLI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Crg. Alto Providencia, S/n, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03363 8.: ALESSANDRO JUBINI MARTAS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Crg. Area Rural, S/n, Camargo, Venda Nova do Imigrante-ES e LUANA ELER SPADETO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Crg. Area Rural, S/n, Viçozinha, Venda Nova do Imigrante-ES. 03364 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 22 de dezembro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS EVERSON DIAS SOARES, natural de Fortaleza-CE, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Presidente Vargas, N° 448, Ataide, Vila Velha-ES e ANA CARLA FLORES LIRA ROCHA, natural de Curitiba-PR, com 37 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Rua Ilha dos Aires, nº 318, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES. 19563 2.: KRYSTYAN RIOS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), aplicador de sufilme, residente na Rua Glória, Nº385, Glória, Vila Velha-ES e AMANDA FAVORETTI RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Glória, Nº385, Glória, Vila Velha-ES. 19564 3.: ELCIO GABRIEL DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), operador de prensa, residente na Rua José de Alencar, nº 21, Boa Vista, Vila Velha-ES e DOROTEIA DIAS DA SILVA, natural de Itaguaí-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), autonoma, residente na Rua José de Alencar, nº 21, Boa Vista, Vila Velha-ES. 19565 4.: LUIZ CARLOS DE MEDEIROS, natural de Lajinha-MG, com 70 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua 06, N° 198, Cocal, Vila Velha-ES e VERA LUCIA PIMENTEL RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 64 anos de idade, viúvo(a), auxiliar administrativa, residente na Rua 06, N° 198, Cocal, Vila Velha-ES. 19566 5.: WALDIR CÔRTE DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Maranguape, N° 351, Glória, Vila Velha-ES e ELAINE SIQUEIRA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar financeiro, residente na Rua Maranguape, nº 351, Glória, Vila Velha-ES. 19567 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONAS FREITAS DE JESUS FILHO, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), mestre de obras, residente na Alameda Carmem Rosa da Fonseca, nº 176, Santo Antônio, Vitória-ES e DIRLENE DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 47 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Alameda Carmem Rosa da Fonseca, nº 176, Santo Antônio, Vitória-ES. 17648 2.: VANDERLEY SOBRINHO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), Vigilante, residente na Rua Manoel Ferreira Constantino, nº 280, Apto 301 A, Bela Vista, Vitória-ES e JANAINA VIEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Manoel Ferreira Constantino, nº 280, Apto 301 A, Bela Vista, Vitória-ES. 17649 3.: LEANDRO LEMOS RODRIGUES SODRÉ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Alfredo Blackman, Caratoíra, Vitória-ES e HELEN COUTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Vista Mar, Bela Vista, Vitória-ES. 17650 4.: JOSÉ FERNANDES BEZERRA DA SILVA, natural de Iguatu-CE, com 43 anos de idade, divorciado(a), projetista, residente na Escadaria Braz Rubim, nº 208, Caratoíra, Vitória-ES e NEUSA APARECIDA REZENDE, natural de Conceição do Castelo-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), diarista autônoma, residente na Escadaria Braz Rubim, nº 208, Caratoíra, Vitória-ES. 17651 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO MENDONÇA JUNIOR, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecanico, residente na Rua da Acácia, nº 5, Qd 75, Nova Esperança, Linhares-ES e STHELLA MARA MORONARI DA MOTA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua da Acácia, nº 5, Qd 75, Nova Esperança, Linhares-ES. 11561 2.: JOABI BRAGA HENRIQUE, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua João Casagrande, nº 1107, Vila Izabel, Linhares-ES e MAYARA FREITAS DA SILVA ANDRADE, natural de São José-SC, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João Casagrande, nº 1107, Vila Izabel, Linhares-ES. 11562 3.: RAPHAEL MOREIRA DAMIÃO, natural de Niterói-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Roberto Marin, nº 929, Palmital, Linhares-ES e LIDIA APARECIDA BERGE GUZZO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Roberto Marin, nº 929, Palmital, Linhares-ES. 11563 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ÉDIPO COUTINHO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua Pau Brasil, S/n, Vale do Sol, Sooretama-ES e MIKAELA CHAGAS DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Pau Brasil, S/n, Vale do Sol, Sooretama-ES. 04824 2.: LEANDRO LIONI, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua João Pedro, Nº1345, Córrego Alegre, Sooretama-ES e MIRIAM DOS SANTOS MORAIS, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Pedro, Nº1345, Córrego Alegre, Sooretama-ES. 04825 3.: LUCIANO DE JESUS SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), Repositor - em supermercados, residente na Rua Goiabeira, Nº82, Salvador, Sooretama-ES e FRANCIELE SILVA PEREIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Goiabeira, Nº82, Salvador, Sooretama-ES. 04826 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 22 de dezembro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ISAQUE MARQUES, natural de Ibatiba-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e SUÉLEM APARECIDA DA SILVA, natural de Manhumirim-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08977 2.: LEANDRO CAITANO DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Espírito Santo, Número 103, Bairro Quilombo, Iúna-ES e LAYLA BEATRIZ DIAS FAGUNDES, natural de Iúna-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Rua Espírito Santo, Número 103, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08978 3.: EDUARDO GOMES MORAIS, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Alto Perdição, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e LUCLEZIANE SOARES RABELO, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Córrego Alto Perdição, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08979 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 22 de dezembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ITAIR ANANIAS DOS SANTOS, natural de Caparaó-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, nº 35, Joacima, Itapemirim-ES e ANDREA FELICIANO MARTINS, natural de Manhumirin-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Projetada, nº 35, Joacima, Itapemirim-ES. 01577 2.: EDUARDO NUNES DE SOUZA, natural de Lajinha-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Djalma Ferreira da Cunha, nº 1, Itaóca, Itapemirim-ES e CLEMILDA MARIA PINHEIRO DE MIRANDA, natural de Aimorés-MG, com 71 anos de idade, viúvo(a), costureira aposentada, residente na Rua Djalma Ferreira da Cunha, nº 1, Itaóca, Itapemirim-ES. 01578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEILTON JOSÉ PORTO DE FREITAS, natural de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, Viúvo(a), pedreito, residente na Rua Rafael Vale dos Reis, s/nº, Itapemirim-ES e EUZA MARIA DUARTE DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, Divorciada(o), marisqueira aposentada, residente na Rua Rafael Vale dos Reis, s/nº, Itapemirim-ES. 14230 2.: FERNANDO RODRIGUES VIEIRA, natural de Jaciara-MT, com 30 anos de idade, Solteiro(a), médico, residente na Rua Projetada, S/nº, Garrafão, Itapemirim-ES e JÉSSICA SCHERRER SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Projetada, S/nº, Garrafão, Itapemirim-ES. 14231 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR SANTOS, natural de Eunápolis-BA, com 17 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida 13 de Maio, nº 1165, Morada da Barra, Vila Velha-ES e RUTE LIMA PEREIRA, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Avenida 13 de Maio, nº 1165, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09203 2.: LUIZ CARLOS BULGARELLI DANIELLI, natural de Colatina-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua das Orquídeas, nº 01, Morada da Barra, Vila Velha-ES e MIRIAN DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Orquídeas, nº 01, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09204 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELINO CÂNDIDO PINTO, natural de Alegre-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Thomás Thompson, nº 02, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Chapista de lanchonete, residente na Rua Thomás Thompson, nº 02, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04953 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: COSME DA CONCEIÇÃO JOANA, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Natalino Pimentel, nº 647, Porto de Santana, Cariacica-ES e DANIELE SILVA DO ROSARIO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Natalino Pimentel, nº 647, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14222 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO GUERRA REIS, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 49 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Joaquim Lírio, 103 Ap/401, Praia do Canto, Vitória-ES e LORRAINE PASSOS PERDIGÃO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Joaquim Lírio, 103 Ap/401, Praia do Canto, Vitória-ES. 25237 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL GOMES MONTEIRO, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua Granada, 59, Guanabara, Aracruz-ES e BRENA JESUS CARDOSO, natural de Pedro Canário-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Granada, 59, Bairro Guanabara, -ES. 13417 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de dezembro de 2021 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS QUEIROZ SILVA, natural de Itabuna-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), empregado de mesa, residente na Rua Paulo Natali, nº 980, Bairro Paul, Vila Velha-ES e AMANDA LACERDA MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), empregada de mesa, residente na Rua Paulo Natali, nº 980, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04375 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de dezembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFERSON REGIS DOS SANTOS, natural de Camamu-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Sitio Bico do Galo, S/n°, Area Rura, Viana-ES e CARLA MARIA PEREIRA BARBOZA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Sitio Bico do Galo, S/n°, Area Rura, Viana-ES. 07518 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ABEDNEGO LIRIO SCHROEDER DOS SANTOS, natural de Afonso Cláudio, ES, com 26 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua Sebastião Ferreira Brum, s/n, centro, Brejetuba-ES E LILIAN REGINA COELHO MENDES, natural de Brejetuba, ES, com 25 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Sebastião Ferreira Brum, s/n, centro, Brejetuba-ES- 001053. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 22 de dezembro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

