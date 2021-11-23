Proclamas - 23/11/2021

Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO ELIAS DO NASCIMENTO NEVES, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Beco Sete Estrelas, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES e FABÍOLA FAUSTINO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Beco Sete Estrelas, S/nº, Itacibá, Cariacica-ES. 14048 2.: ERISON KLEBER LEONI JÚNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Setenta, nº 9, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e GLEICY KELY BRUNO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Vargas, nº 4, Boa Sorte, Cariacica-ES. 14052 3.: IURY DO CARMO SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Vitória, nº 126, Nova Brasília, Cariacica-ES e MAYRA DOS REIS LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cabeleireira, residente na Rua Vitória, nº 126, Nova Brasília, Cariacica-ES. 14065 4.: ALCIMAR MARIANO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Boa Esperança, nº 148, Flexal, Cariacica-ES e MICHELE GOMES DO CARMO, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Boa Esperança, nº 148, Flexal, Cariacica-ES. 14069 5.: COSME DA SILVA, natural de Ecoporanga-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de obras, residente na Rua Romualdo Silveira, S/n, Padre Mathias, Cariacica-ES e SOLIMAR ALVES DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), pescadora, residente na Rua Romualdo Silveira, S/n, Padre Mathias, Cariacica-ES. 14074 6.: EDENILSON RODRIGUES CAMPOS, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Amélio Barcelos, nº 8, São João Batista, Cariacica-ES e LUCIA FRAGA, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de higienização, residente na Rua Amélio Barcelos, nº 8, São João Batista, Cariacica-ES. 14075 7.: DARLAN BAPTISTA DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua PO Alvarenga, nº 09, Tabajara, Cariacica-ES e MARILENE LACERDA DE OLIVEIRA, natural de Caravelas-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), cuidadora, residente na Rua Presidente Costa e Silva, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES. 14076 8.: LUCAS SANTOS CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 160, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e IZADORA SESANA LEMES DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 160, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 14082 9.: CLEITON JESUS DA SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua dos Cactos, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e ADRIANI DE OLIVEIRA WANDEKOKEN, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua dos Cactos, S/nº, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 14092 10.: PAULO CESAR PEREIRA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua General Ozório, nº 343, Santa Luzia, Cariacica-ES e FERNANDA ANTUNES BAIA, natural de Muniz Freire-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), controladora de estacionamento, residente na Rua Adelia Gomes, S/nº, Tabajara, Cariacica-ES. 14096 11.: FÁBIO DE JESUS PEREIRA, natural de Guaratinga-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua São José, nº 1511, Presidente Médice, Cariacica-ES e BRUNA CAROLINA REBULI DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São José, nº 1511, Presidente Médice, Cariacica-ES. 14097 12.: WELLINGTON LIMA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Cento e Onze, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LORRAYNE FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cento e Onze, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14098 13.: THIAGO JOSÉ BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 1556, Santa Luzia, Cariacica-ES e GLEISILENE NASCIMENTO CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 1556, Santa Luzia, Cariacica-ES. 14099 14.: JARDEL HERCULANO MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), caldereiro, residente na Rua Colômbia, nº 150, Presidente Médice, Cariacica-ES e ISABELA CHAVES SANTANA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Colômbia, nº 150, Presidente Médice, Cariacica-ES. 14113 15.: GLEISON XAVIER SCALZER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Beatriz Coelho Mattos, S/nº, Porto Belo I, Cariacica-ES e JULIANA DOS SANTOS NOBRE, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Beatriz Coelho Mattos, S/nº, Porto Belo I, Cariacica-ES. 14123 16.: JOSÉ SEVERIANO JÚNIOR, natural de Afonso Cláudio-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Bela Vista, nº 234, Porto de Santana, Cariacica-ES e LAYZA CRISTINA GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Bela Vista, nº 234, Porto de Santana, Cariacica-ES. 14125 17.: JOÃO BATISTA RIBEIRO DE SOUZA, natural de Pavão-MG, com 68 anos de idade, viúvo(a), armador, residente na Rua Quarenta e Três, nº 270, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ILZA MARIA NEVES, natural de Linhares-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Quarenta e Três, nº 270, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14130 18.: CLAUDEIUSON NICOLI, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), encarregado, residente na Rua Dom Pedro I, S/n, Vila Prudencio, Cariacica-ES e SIMONE DA SILVA CORREA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Dom Pedro I, S/n, Vila Prudencio, Cariacica-ES. 14131 19.: DANIEL VENANCIO SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), bombeiro hidraulico, residente na Rua Padre Gabriel, nº 04, Vila Progresso, Cariacica-ES e CLEONICE LEÃO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Padre Gabriel, nº 04, Vila Progresso, Cariacica-ES. 14132 20.: LUCAS DE SOUZA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Avenida Obed Emerich, nº 99, Campo Verde, Cariacica-ES e RUTE CRISTINE DE LIMA SOARES, natural de Custódia-PE, com 22 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Obed Emerich, nº 99, Campo Verde, Cariacica-ES. 14136 21.: RITCHER DA SILVA GUSS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Lagoa Santa, S/nº, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e VALQUIRIA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), bordadeira, residente na Rua Lagoa Santa, s/n, Flexal II, Cariacica-ES. 14137 22.: MAURO CEZAR DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), metalurgico, residente na Rua América, nº 13, Bubú, Cariacica-ES e KEROLAYNE KYSSYLLA PEREIRA SARMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua América, nº 13, Bubú, Cariacica-ES. 14138 23.: RONIGLEYTON DE SOUZA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Mariana, nº 506, Flexal I, Cariacica-ES e FERNANDA DA SILVA ALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Mariana, nº 506, Flexal I, Cariacica-ES. 14142 24.: JUSCELINO DA ROCHA RIBEIRO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Almir Laranja, S/nº, Bairro Vila Merlo, Cariacica-ES e FRANCINE CARVALHO SIMON, natural de Santa Leopoldina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Almir Laranja, S/nº, Bairro Vila Merlo, Cariacica-ES. 14143 25.: RENATO DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua Cento e Seis, nº 110, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e BÁRBARA CRISTINA CASTRO DE SOUSA, natural de Salvador-BA, com 47 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua Cento e Seis, nº 110, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14146 26.: ABRAÃO DE OLIVEIRA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de frios, residente na Rua D, nº 67, Santa Luzia, Cariacica-ES e SILMARA ALVES DE LIMA, natural de São Paulo-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Fundão, nº 48, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 14147 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de novembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: PETER STEFAN WÄLCHLI, natural de Biel/Bienne BE-ET, com 62 anos de idade, divorciado(a), técnico de prótese, residente na Rua Candeias, nº 2, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MARCIA DO ROSARIO DE JESUS CORBAT BURRI, natural de Santa Tereza-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Candeias, nº 2, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32677 2.: DENIS DAVID RODRIGUES DIAS, natural de Belford Roxo-RJ, com 33 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Avenida Mário Batalha, nº 93, de Fátima, Serra-ES e KAMILA SILVA LEMOS, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de departamento fiscal, residente na Avenida Mário Batalha, nº 93, de Fátima, Serra-ES. 32688 3.: WAGNER LUIZ BARROS RIBEIRO, natural de Itabira-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Arco Verde, nº 78, Barcelona, Serra-ES e SULIAN SIMÕES SANTANA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de creche, residente na Rua Arco Verde, nº 78, Barcelona, Serra-ES. 32695 4.: PAULO SERGIO DA SILVA ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), técnico em contabilidade, residente na Rua Belo Horizonte, nº 42, Parque Jacaraípe, Serra-ES e NARA CRISTINA CALDEIRA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), assistente de gabinete legislativo, residente na Rua da Felicidade, nº 267, Carapina Grande, Serra-ES. 32696 5.: ISAAC MIRANDA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Londrina, nº 300, Jardim Limoeiro, Serra-ES e STHEFANY MATOS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Londrina, nº 300, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32697 6.: RONALDO PEREIRA ALVES DA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), técnico de operação, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e VANESSA SANTOS QUICHABA, natural de Camacan-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Herman Stern, nº 371, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32698 7.: LUCAS GOMES DE AZEVEDO, natural de São João de Meriti-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Minas Gerais, nº 660, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e EDUARDA CAMPOS DE SOUZA, natural de Santos-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Minas Gerais, nº 660, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32699 8.: CÁSSIO LIMA CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de produção, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 329, Bl Corvina, Ap 203, Taquara II, Serra-ES e ESTER DOS REIS SANT'ANA, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Samuel Meira Brasil, nº 329, Bl Corvina, Ap 203, Taquara II, Serra-ES. 32700 9.: GABRIEL BARROS DE MIRANDA REIS, natural de Contagem-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Braúna, nº 294, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e MICKAELA BARBOSA DIAS, natural de Mutum-MG, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar em saúde bucal, residente na Sítio Jequitibá, Zona Rural, Sericita-MG. 32703 10.: MARCOS ROBERTO MATHIAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Ruas das Palmeiras, N° 53, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e JANETE DORIGUETTO COSTALONGA, natural de Vargem Alta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Ruas das Palmeiras, N° 53, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32705 11.: JOSIAS TRENTIN JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrica, residente na Avenida Guaxindiba, nº 419, Condominio Via Jardins, Torre Acacia, Aptº 403, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MARCIA PONTES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutica, residente na Avenida Guaxindiba, nº 419, Condominio Via Jardins, Torre Acacia, Aptº 403, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32706 12.: GUTIERREY DIAS MELO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Santa Teresa, nº 19, Jardim Carapina, Serra-ES e ANNA KAROLINY SANTOS LUZ, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Rua Santa Teresa, nº 19, Jardim Carapina, Serra-ES. 32707 13.: RICARDO DOS SANTOS NOGUEIRA, natural de Cristalina-GO, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista de crm, residente na Rua Dom Pedro II, N° 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e VANESSA MIRANDA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente de faturamento, residente na Rua Dom Pedro II, N° 241, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32708 14.: WARLEM COELHO GOMES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), instalador, residente na Rua São João, nº 230, Vila Nova de Colares, Serra-ES e SAMARA CRISTIAN DA COSTA MARTINS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua São João, nº 230, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32711 15.: CALEBE STOFFEL DE CASTRO MOURA, natural de Mutum-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), Assistente de inovação, residente na Rua Planalto, nº 134, Mata da Serra, Serra-ES e DIANE CARVALHO BAHIENSE, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Planalto, nº 134, Mata da Serra, Serra-ES. 32712 16.: FLAVIO VALERIANO SOUSA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), operador de equipamentos, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, S/n, Jardim Tropical, Serra-ES e PATRICIA SILVA ALMEIDA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 39 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Coronel Manoel Nunes, S/n, Jardim Tropical, Serra-ES. 32713 17.: FREDERICO CORREIA DE ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua E, nº 307, Castelândia, Serra-ES e TATIANE SILVEIRA DIAS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua E, nº 307, Castelândia, Serra-ES. 32715 18.: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, natural de Ataléia-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua dos Coqueiros, nº 14, Feu Rosa, Serra-ES e SIRLEY RODRIGUES DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), ténica em enfermagem, residente na Rua dos Coqueiros, nº 14, Feu Rosa, Serra-ES. 32716 19.: JEFFERSON DE JESUS FLORENTINO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletroténica, residente na Rua Buda, nº 01, Cidade Continental - Setor Ásia, Serra-ES e BRENDA SOUZA PANNI, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de planejamento de controle, residente na Rua Buda, nº 01, Cidade Continental - Setor Ásia, Serra-ES. 32717 20.: LUCIANO VIANA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), soldador montador, residente na Avenida Petrolina, nº 81, Barcelona, Serra-ES e GABRIELLA CIPRESTE LOMBA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), microempreendedora, residente na Avenida Petrolina, nº 81, Barcelona, Serra-ES. 32718 21.: EDUARDO QUINALI CANO, natural de Votorantim-SP, com 27 anos de idade, solteiro(a), tecnico em mecânica, residente na Rua João de Barro, N° 21, Porto Canoa, Serra-ES e ARIELA LEAL PAES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua João de Barro, N° 21, Porto Canoa, Serra-ES. 32719 22.: LEONARDO BARBOZA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Canela, nº 11, José de Anchieta, Serra-ES e KARYNE AQUINO LAPA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Landerico Laportti, nº 19, Jardim Tropical, Serra-ES. 32720 23.: JOÃO DINES FILHO, natural de Santo André-SP, com 64 anos de idade, divorciado(a), industrial, residente na Rua Santa Rosa, nº 102, Chácara Parreiral, Serra-ES e MARGARIDA FRANCO DINES, natural de Dores do Turvo-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), insdustriaria, residente na Rua Santa Rosa, nº 102, Chácara Parreiral, Serra-ES. 32721 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de novembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANGELO MARCOS SOARES SILVA, natural de Mucurici-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Guaporé, nº 50, Ibes, Vila Velha-ES e ELESSILDA POBEL DE RESENDE, natural de Galiléia-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Guaporé, nº 50, Ibes, Vila Velha-ES. 232729455 2.: FÁBIO TADEU DIAS, natural de Afonso Claudio-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), servidor publico, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, nº 16, Santos Dumont, Vila Velha-ES e MARIANA OLIVEIRA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Gil Bernardes da Silveira, 16, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729456 3.: MARCELO FERREIRA DE PAULA, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, solteiro(a), ferroviário, residente na Rua Ângelo Antônio Fernandes, nº 320, Apto 108 Torre 4, Ataíde, Vila Velha-ES e JOANA CHALITO MASCARENHAS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), supervisora de obras, residente na Rua Ângelo Antônio Fernandes, nº 320, Apto 108 Torre 4, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729457 4.: PABLO DOS SANTOS GARAJAU, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 491, Ataíde, Vila Velha-ES e ANA CAROLINE INÁCIO TESTTZLAFFE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Emydio Ferreira Sacramento, nº 491, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729458 5.: FERNANDO FARIAS DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), garçon, residente na Rua Copo de Leite, nº 13, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e JAQUELINE COMPER, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Copo de Leite, nº 13, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232729459 6.: PAULO EDUARDO CORDOVIL CAVALCANTE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), agente bancário, residente na Rua Onze, Bloco 1, Torre Praia Da Costa, Apt 206, Ataíde, Vila Velha-ES e VANESSA SANTOS BUENOS AIRES, natural de Ji-paraná-RO, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Onze, Bloco 1, Torre Praia Da Costa, Apt 206, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729460 7.: BRUNO LIMA TEIXEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Quinze, nº 33, Vila Nova, Vila Velha-ES e ARIANY CORDEIRO SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), adminsitradora, residente na Rua Quinze, nº 33, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729461 8.: LEONARDO DE JESUS OLIVEIRA, natural de Aurelino Leal-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de par carregadeira, residente na Rua Porto Principe, nº 59, Araçás, Vila Velha-ES e ANDRESSA MUNIZ DE MELO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Porto Principe, nº 59, Araçás, Vila Velha-ES. 232729462 9.: VICTOR NERES SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, Nº 4000, Aptº 1107, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e VITÓRIA DOS SANTOS HOLLES, natural de Belém-PA, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 4000, Aptº 1107 , Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729463 10.: ICARO BRAGUNCI VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Doutor Dório Silva, nº 848, Guaranhuns, Vila Velha-ES e AMANDA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Honorio Fraga, nº 235 , Vila Isabel, Cariacica-ES. 232729464 11.: RIVELINO VIEIRA ARANHA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Irineu de Fraga Neves, nº 27, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e LUCIENE SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Irineu de Fraga Neves, nº 27, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232729465 12.: RAPHAEL TOZATO CUNHA, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, Nº375, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CAROLINY SILVA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), servidora publica, residente na Rua Vinte e Cinco, Nº10, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729466 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de novembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MELO BORGES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogado e professor, residente na Rua Porto Velho, Nº 1, Ponta dos Castelhanos, Anchieta-ES e ARIANE DOS SANTOS MOZER, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Rio Branco, Nº 340, Apt 1502, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19431 2.: WILIAN ROGERS FRANQUEIRO TORRES, natural de Jales-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Saturnino Rangel Mauro, nº 2048, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JANAINA VALENTIM TANNURE ROTTA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2048, Apartamento 801, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19458 3.: DYOGENES ZANOTELLI JADEJISCHI, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Luiz Fernando Reis, N°465, Apartamento 501 A, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRENDA LACERDA DEL PIERO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Rio Branco, N° 100, Apartamento 104, Edificio Puebla, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19459 4.: ROGERIO SEIJI FUKUDA, natural de Embu das Artes-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), psicólogo, residente na Rua Santos Dumont, Nº 00529, Soteco, Vila Velha-ES e GEIZI CORTELETTI DO ESPIRITO SANTO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Santos Dumont, Nº 00529, Soteco, Vila Velha-ES. 19460 5.: OSMAR AMARO JUNIOR, natural de Aimorés-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenuda Hugo Musso, nº 2003, Apartamento 3205, Edifício Ilha de Parma, Itapõa, Vila Velha-ES e GEOWANNA CHRISTINA NETTO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Hugo Musso, nº 2003, Apartamento 305, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES. 19461 6.: CHARLEI GONÇALVES DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Margarida Adriane Mendes, nº 08, Cocal, Vila Velha-ES e KELLE VIEIRA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Margarida Adriane Mendes, 8, Cocal, Vila Velha-ES. 19462 7.: ANDERSON SCHETINI SILVA, natural de Cataguases-MG, com 46 anos de idade, divorciado(a), instrutor de autoescola, residente na Rua A, Conjunto Inocoopes, nº 58, Boa Vista II, Vila Velha-ES e PRISCILA VITORINO DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, nº 389, Apartamento 101, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19463 8.: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Veríssimo, nº 15, Soteco, Vila Velha-ES e ANA PAULA DAMA RAMOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Veríssimo, nº 15, Soteco, Vila Velha-ES. 19464 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de novembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL ADAMI PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), securitário, residente na Rua Fernando Sampaio Calmom, Nº 17 Lt 17 Qd 17, Juparanã, Linhares-ES e GREIZINI TAMAGNONI DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Fernando Sampaio Calmom, Nº 17 Lt 17 Qd 17, Juparanã, Linhares-ES. 11488 2.: GENNESIS DOS SANTOS TATAGIBA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Santo Rigoni, nº 155, Qd 27/9, Santa Cruz, Linhares-ES e AISLAYNE DE PAULA DAVID REIS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Santo Rigoni, nº 155, Qd 27/9, Santa Cruz, Linhares-ES. 11489 3.: ALLAN ARNON DE MAGALHÃES, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua das Carmélias, nº 8 Lt 8 Qd 70, Nova Esperança, Linhares-ES e MAELY STIEG NUNES, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Carmélias, nº 8 Lt 8 Qd 70, Nova Esperança, Linhares-ES. 11490 4.: WELTON CARLOS SILVA CAMPOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Pinheiros, nº 242 , Interlagos, Linhares-ES e LUDMILLA DE SOUZA VAZ, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Pinheiros, nº 242 , Interlagos, Linhares-ES. 11491 5.: MAURICIO PILTZ DE LIMA, natural de Santo Ângelo-RS, com 33 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida 53, Nº775, La Plata, La Plata-ET e ALANA RAQUEL COSTA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ítala Durão Guimarães, N° 270, Três Barras, Linhares-ES. 11492 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de novembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER SOEIRO FONSECA LIMA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, Jardim Camburi, Vitória-ES e DAIANY JACOBSEN SUELA, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Esther Oliveira Galveas, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25024 2.: DIEGO LIMA VOLPONI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Terezinha de Oliveira Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABIELLA FERREIRA GONÇALVES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Terezinha de Oliveira Silva, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25025 3.: HEUDES VIEIRA CRUZ JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua Castro Alves, Jardim Limoeiro, Serra-ES e ISABELA SPINASSÉ BERNABÉ, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de logística, residente na Rua Sebastiana Vieira Borges, República, Vitória-ES. 25026 4.: MARCOS FERNANDO GROCHOVSKI, natural de Almirante Tamandaré-PR, com 43 anos de idade, solteiro(a), técnico de manutenção, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIA DENILDE DOS SANTOS, natural de Pirambu-SE, com 35 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Lumberto Maciel de Azevedo, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25027 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de novembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL HORTELAN BABILON, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), MOTORISTA DE VAN, residente na RUA DO MAMÃO S/ N, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES e KAYLANNE GONÇALVES VIEIRA, natural de AFONSO CLÁUDIO-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), COLETORA DE EXAMES, residente na RUA DO MAMÃO S/ N, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, Vila Velha-ES. 09149 2.: MICHAEL VITOR LOBATO, natural de Volta Redonda-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Rua João Pessoa, nº 157, Barramares, Vila Velha-ES e DANIELLE PRISCILA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua João Pessoa nº 157, Barramares, Vila Velha-ES. 09151 3.: JULIO RAIMUNDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Estrada Fazenda Paraíso, S/n, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e THAMIRES DE OLIVEIRA PINTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Estrada Fazenda Paraíso, S/n, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 09152 4.: MATHEUS LUCAS DE SOUZA CUNHA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), separador, residente na Rua 13 de Maio, S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES e KATHLEEN MELODY DE SOUZA LOPEZ, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida 13 de Maio, S/n, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 09154 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de novembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO DE SOUSA LEMES, natural de Bertópolis-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Santa Alice, nº 12, Vila Batista, Vila Velha-ES e JUANERICA ALELUIA DE SOUZA, natural de Belmonte-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Santa Alice, nº 12, Vila Batista, Vila Velha-ES. 04358 2.: BENEDITO MIRANDA MENEZES, natural de Eunápolis-BA, com 51 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Mangabeira, nº 123, Ataíde, Vila Velha-ES e RITA DE CÁSSIA SILVA LEFUNDES, natural de Valença-BA, com 54 anos de idade, divorciado(a), Assistente social, residente na Rua Mangabeira, nº 123, Ataíde, Vila Velha-ES. 04361 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de novembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAN MARCIANO LAURINDO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Atlanta, nº 10, Santa Tereza, Vitória-ES e SARAH TAVARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Atlanta, nº 10, Santa Tereza, Vitória-ES. 17612 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de novembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN DOS REIS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Projetada, nº 01, Candéus, Itapemirim-ES e GABRIELLI SILVA BELLINE, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), pescadora, residente na Rua Projetada, nº 01, Candéus, Itapemirim-ES. 14204 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de novembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON FERREIRA DE SOUZA, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnico de informática, residente na Rua Aguiar Filho, nº 45 , Romão, Vitória-ES e KAROLAINE SCHNEROKE ALVES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar financeiro, residente na Rua Aguiar Filho, nº 45 , Romão, Vitória-ES. 25164 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de novembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO RIBEIRO MARTINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Santos, nº , Marcílio de Noronha, Viana-ES e ALESSANDRA FREITAS PASSOS BACILDO, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente de clínica médica, residente na Quadra Rio de Janeiro, S/nº, São Francisco, Cariacica-ES. 07487 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de novembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala