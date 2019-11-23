Proclamas - 23/11/19
CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAÔR NUNES DE MORAIS NETO, natural de Porciúncula-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção de elevadores, residente na Rua 1º de Janeiro, nº 55, Santa Margarida, Guarapari-ES e LAILA ALZIRA NOVAIS SALUSTIANO, natural de Maceió-AL, com 21 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua 1º de Janeiro, nº 55, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11567 2.: ADILIO MÁRCIO BATISTA DUTRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Avenida Brasil, nº 14, São Gabriel, Guarapari-ES e JAQUELINE APARECIDA SANTOS BAÍA, natural de Cataguases-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Brasil, nº 14, São Gabriel, Guarapari-ES. 11568 3.: IVANILTON SOUZA REIS, natural de Gongogi-BA, com 52 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua F, nº 04, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e SILVANA VIANNA DE SOUSA, natural de Conceição da Barra-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua F, nº 04, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 11569 4.: ELMO VICENTE DE SOUZA, natural de São José de Ubá-RJ, com 73 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Rua Paulo Aguiar, nº 68/503, Parque Areia Preta, Guarapari-ES e MARIA BENILDE TRINDADE DA SILVA, natural de Simão Dias-SE, com 71 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Paulo Aguiar, nº 68/503, Parque Areia Preta, Guarapari-ES. 11570 5.: SAULO CESAR JOSÉ FERREIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), desempregado, residente na Rua Olavo Bilac, nº 36, Coroado, Guarapari-ES e VANESCA DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), desempregada, residente na Rua Olavo Bilac, nº 36, Coroado, Guarapari-ES. 11571 6.: WILBER DUARTE DOS SANTOS, natural de Piúma-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua A Dois, nº 75, Portal, Guarapari-ES e DAIANA BELO DA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua A Dois, nº 75, Portal, Guarapari-ES. 11572 7.: CARLOS ROBERTO FRANCISCO PEREIRA, natural de Anchieta-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rodovia do Sol, nº 50, Ipiranga, Guarapari-ES e EDILEUZA SANTOS DE ANDRADE, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rodovia do Sol, nº 50, Ipiranga, Guarapari-ES. 11573 8.: JOÃO SALES MOREIRA BASTOS, natural de Manhuaçu-MG, com 61 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Liberdade, nº 171, São Gabriel, Guarapari-ES e ARLENE DE ABREU CAVALCANTE, natural de Santa Margarida-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Liberdade, nº 171, São Gabriel, Guarapari-ES. 11574 9.: MARCOS ROBERTO JESUS DOS SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), motorista de caminhão, residente na Av. São Paulo, nº 101, Bela Vista, Guarapari-ES e CLEUDES BARBOZA DOS SANTOS, natural de Itaju do Colônia-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Av. São Paulo, nº 101, Bela Vista, Guarapari-ES. 11575 10.: JOÃO FRANCISCO DIAS, natural de Caruaru-PE, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar serviços gerais, residente na Rua Padre Anchieta, nº 24, Santa Margarida, Guarapari-ES e IVETE RODRIGUES JOSÉ, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Padre Anchieta, nº 24, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11576 11.: WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO, natural de Alfredo Chaves-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Avenida Paris, nº 251, Praia do Morro, Guarapari-ES e ANA GABRIELLA NASCIMENTO DE MELLO, natural de Salem, Massachusetts, Estados Unidos da América-ET, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Paris, nº 251, Praia do Morro, Guarapari-ES. 11577 12.: WELINGTON JOSÉ LOURENÇO, natural de Guarapari-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), pintor de automóveis, residente na Rua Olavo Bilac, nº 3, Coroado, Guarapari-ES e LUCIMAR APARECIDA LYRA BOURGUIGNON, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Olavo Bilac, nº 3, Coroado, Guarapari-ES. 11578 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 22 de novembro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE BOURNAM DA SILVA, natural de Prado-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua São Gregório, nº 3, Vila Rubim, Vitória-ES e VENINA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Gregório, nº 3, Vila Rubim, Vitória-ES. 16874 2.: MARIA DO SOCORRO SANTIAGO DOURADO, natural de Parnaíba-PI, com 47 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Beco Nair Ribeiro, nº 36, Santo Antônio, Vitória-ES e JAQUELINE SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Manoel Soares de Mello, nº 36, Santo Antônio, Vitória-ES. 16875 3.: RAMON DE JESUS SILVA, natural de Nanuque-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Primavera, nº 03, Universitário, Vitória-ES e LARYSSA DA SILVA DOS PASSOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Primavera, nº 03, Universitário, Vitória-ES. 16876 4.: RODRIGO BISSOLI AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 808, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e ANA LUCIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 808, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 16877 5.: SÉRGIO BRITO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Recepcionista atendente, residente na Escadaria do Fruta Pão, nº 50, Santos Reis, Vitória-ES e SCARLLET OHARA GONÇALVES CARPENTER, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), Caixa, residente na Escadaria do Fruta Pão, nº 50, Santos Reis, Vitória-ES. 16878 6.: ELIVELTO JUSTINO GOMES, natural de Caravelas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), promotor, residente na Rua do Vidal, nº 125, Inhanguetá, Vitória-ES e ESTER DANTAS GOMES, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Hilton de Oliveira, nº 10, Estrelinha, Vitória-ES. 16879 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de novembro de 2019 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON OLIVEIRA SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Inspetor operacional, residente na Rua Carlos Romero Marangoni, nº 400, Jardim Camburi, Vitória-ES e FRANCIANE MEIRELES TERCI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Cabeleireira, residente na Rua Carlos Romero Marangoni, nº 400, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23426 2.: KLAUS DOUGLAS SOARES ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), operador de equipamentos, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161, Cond. Res. Club Jardim Camburi Bl F1 - 302, Jardim Camburi, Vitória-ES e ROSIANE LOIOLA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161, Cond. Res. Club Jardim Camburi Bl F1 - 302, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23430 3.: RODRIGO DE VASCONCELOS ESTEVES, natural de Petrópolis-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), jurista, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 515, Jardim Camburi, Vitória-ES e HANNAH DE MEDEIROS CHAIA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua João de Oliveira Soares, nº 241, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23433 4.: PAULO ROBERTO MORELLATO, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de automação, residente na Rua Romualdo Gianordoli Filho, nº 40, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALICE SILVEIRA FURIERI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Romualdo Gianordoli Filho, nº 40, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23434 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de novembro de 2019 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Leonel Luiz Antônio, s/nº , José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES e GABRIELLE GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Leonel Luiz Antônio, s/nº , José de Anchieta II, Carapina, Serra-ES. 29390 2.: RICARDO TEIXEIRA DA CRUZ, natural de Pelotas-RS, com 54 anos de idade, divorciado(a), consultor, residente na Avenida Eudes Scherer Souza, 2286, Torre C, Ap 205, Buritis Condominio Clube, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e LUCIANA RIBEIRO COSTA, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), secretaria executiva, residente na Avenida Eudes Scherer Souza, 2286, Torre C, Ap 205, Buritis Condominio Clube, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29391 3.: VINÍCIUS LOPES AMORIM, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), coordenador operacional, residente na Rua Barão do Rio Branco, 716, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e DANIELE DA CRUZ FREITAS, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de recursos humanos, residente na Rua Barão do Rio Branco, 716, Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29394 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de novembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: DALVAN ALVES BALBINO, natural de Santa Maria do Suaçuí-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), operador de máquina, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 201, Soteco, Vila Velha-ES e JULIETE DA SILVA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 201, Soteco, Vila Velha-ES. 07411 2.: WANDERSON GONÇALVES MARIANO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 303, Apartamento Nº406, Bloco 01, Itapuã, Vila Velha-ES e ALINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO PÔRTO, natural de Nanuque-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Afonso Pena, nº 106, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07412 3.: MOACIR RAIMUNDO DOS SANTOS, natural de Jundiai-SP, com 59 anos de idade, divorciado(a), assistente social, residente na Rua Curitiba, 280, Ap 101, Itapuã, Vila Velha-ES e ADRIANA COSTA ALMEIDA DE SENA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, viúvo(a), cozinheira, residente na Rua Curitiba, nº 280, Itapuã, Vila Velha-ES. 17999 4.: ANTONIO PAULO LANÇA BADAGOLA, de nacionalidade Portuguesa, profissão geólogo, com quarenta e quatro (44) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Grandola-Setubal-Portugal, em Vila Velha-ES e SHIRLEY DE MOURA DE JESUS MORAIS, de nacionalidade brasileirA, profissão militar, com trinta e sete (37) anos de idade, estado civil divorciada, natural de Brasília-DF, com residência e domicílio na Rua João Joaquim da Mota, nº 334, Aptº 304, Ed Mar Verde, Praia da Costa, em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de novembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO PIRES DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de produção, residente na Rua Wilson Rogerio Sarmento Loureiro, S/n°, Segatto, Aracruz-ES e NATHÁLIA ENÉAS DA SILVA, natural de Mossoró-RN, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua José Modenesi, 645, Apt101, Fátima, Aracruz-ES. 12716 2.: CARLOS ALBERTO ALVES DE ARAUJO, natural de Brasília-DF, com 45 anos de idade, divorciado(a), coordenador de tecnologia, residente na Rua Nara Leão, 125, Ed. Jasmim/406, Cond. Viver Serra, Jardim Limoeiro, Serra-ES e FRANCIANE DA VITORIA MACHADO, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora das séries iniciais, residente na Rua José Modenesi, 651, Bairro Bela Vista, Aracruz-ES. 12717 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de novembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIVINO PAULINO VAILANTE, natural de Pancas-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua Senna, nº 380, João Goulart, Vila Velha-ES e MARCILIA DE LOURDES ROBERTO, natural de Cariacica-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Senna, nº 380, João Goulart, Vila Velha-ES. 08089 2.: MARCOS MIRANDA DE OLIVEIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua do Pescador, nº 151, São Conrado, Vila Velha-ES e EDMARA PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua do Pescador, nº 151, São Conrado, Vila Velha-ES. 08091 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de novembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEANDRO RODRIGUES FARIA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), socorrista, residente na Rua São Mateus, nº 139, Santa Inês, Vila Velha-ES e JANIELE SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 25 anos de idade, divorciado(a), tec. de enfermagem, residente na Rua São Mateus, nº 139, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728244 2.: VINICIUS MACHADO DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Av. Transversal , S/n, Ataide, Vila Velha-ES e KAROLINE RAMOS DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Pedagoga, residente na Av. Transversal, S/n, Ataide, Vila Velha-ES. 232728246 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de novembro de 2019 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã