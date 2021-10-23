Proclamas - 23/10/2021

23-10-21 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Dos Sabias, nº 182, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e LETICIA SINHORELLI DE OLIVEIRA CAMILLO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Dos Sabias, nº 182, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31136 2.: VINICIUS GOMES LIMA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Rondônia, nº 70, José de Anchieta II, Serra-ES e GABRIELA PINHEIRO DOS SANTOS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Rondônia, nº 70, José de Anchieta II, Serra-ES. 32178 3.: SANTI PARRINI CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua São João, nº 12, André Carloni, Serra-ES e LINDA JOYCE XAVIER GAMA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua São João, nº 12, André Carloni, Serra-ES. 32504 4.: JOSÉ RICARDO DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), policial civil, residente na Avenida dos Bárbaros, nº 2, Cidade Continental, Serra-ES e ISABELA NICOLINI GOMES, natural de Mantena-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida dos Bárbaros, nº 2, Cidade Continental, Serra-ES. 32506 5.: AILTO DE SOUZA, natural de -ES, com 68 anos de idade, solteiro(a), COMERCIANTE, residente na NÃO CONSTA, -ES e ADELIA FERNANDES, natural de -ES, com 64 anos de idade, solteiro(a), CABELEIREIRA, residente na NÃO CONSTA, -ES. 32507 6.: HANDERTTON MATHEUS LEAL TAVARES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Santa Rita, nº 715, Jardim Tropical, Serra-ES e BEATRIZ DE SOUZA LAIA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Rita, nº 715, Jardim Tropical, Serra-ES. 32508 7.: REGINALDO RAMOS ANDRE, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), motorista, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 156, Jardim Limoeiro, Serra-ES e MARIA LYRA DAS NEVES NETA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Lavrador José Barbosa da Silva, nº 156, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32509 8.: PAULO SERGIO VIEIRA MEDEIROS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Amazonas, S/N°, Planície da Serra, Serra-ES e BRIANI MEDEIROS CORRÊA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empreendedora, residente na Rua Amazonas, S/N°, Planície da Serra, Serra-ES. 32510 9.: LAURINDO DE SOUZA SILVA JUNIOR, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), eletricista autônomo, residente na Rua Das Cotovias, nº 95, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e JÉSSICA MAYARA GOMES CAVALCANTE, natural de São José do Egito-PE, com 23 anos de idade, Solteira(o), nutricionista, residente na Rua Das Cotovias, nº 95, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32511 10.: SAMUEL DE JESUS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Ipiranga, nº 2426, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LEILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Rosas, nº 62, Feu Rosa, Serra-ES. 32512 11.: DANILO LOPES DA SILVA, natural de Una-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Vinhático, Quadra 36, Lote 11, Boulevard Lagoa, Serra-ES e KELY VÍVIAN PASTORE, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Vinhático, Quadra 36, Lote 11, Boulevard Lagoa, Serra-ES. 32513 12.: NAILTON DAS NEVES VIEIRA, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Pérola, nº 103, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e KÁSSIA LOPES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Esmeralda, nº 207 A, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 32514 13.: LUCAS SILVA DE CARVALHO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 26 anos de idade, Solteiro(a), jatista, residente na Rua do Juazeiro, nº 58, Balneário de Carapebus, Serra-ES e JUSSARA GAIGHER PERES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 27 anos de idade, Solteira(o), porteira, residente na Rua do Juazeiro, nº 58, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 32515 14.: IURI ROGER DIONÍZIO SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua dos Rouxinois, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e BRENDA TOMAZ PADILHA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua dos Rouxinois, nº 52, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 32517 15.: GABRIEL DE FREITAS MORANDI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Espírito Santo, nº 274, Rosário de Fátima, Serra-ES e KARINE CHRISTINA CORRENTE SAMPAIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Espírito Santo, nº 274, Rosário de Fátima, Serra-ES. 32518 16.: JOSIAS GONÇALVES DA SILVA, natural de Arapuã-PR, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Eldes Sherrer Souza, N° 975, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JANAINA DOS SANTOS SILVA, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Avenida Eldes Sherrer Souza, N° 975, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32522 17.: THEYDAN AUGUSTO DA SILVA HERBA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Iguatemi, nº 1181, Vila Nova de Colares, Serra-ES e CAMILA MACEDO HERINGER, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Iguatemi, nº 1181, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32523 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÉLIO ANTONIO DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Avenida Lorenzo Zandonade, 80, Ap 202, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e ANA BEATRIZ FERREIRA LOPES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 44 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Avenida Lorenzo Zandonade, 80, Ap 202, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03318 2.: AGUILAR GEOVANE GARCIA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Loteamento Dordenone, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e MARIA DAS GRAÇAS BERI, natural de Castelo-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Loteamento Dordenone, S/n, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES. 03319 3.: LENIR ALVES DO NASCIMENTO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Santa Rita, S/n, Zona Rural, Brejetuba-ES e HELENA PEREIRA DE SOUZA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 50 anos de idade, viúvo(a), cuidadora de idosos, residente na Avenida Elizabete Minete Perim, S/n, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03320 4.: RONEY IURI CANAL, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Estrada para Lavrinha, 235, Ap 203, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES e BIANCA NUNES DA SILVA DORZENONI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Lorenzo Zandonade, 288, Vila Betania, Venda Nova do Imigrante-ES. 03321 5.: WELLINGTON WAGNER DE OLIVEIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), padeiro, residente na Crg. Área Rural, S/n, Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES e ROSELI FERRARI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Crg. Área Rural, S/n, Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03322 6.: GIVANILDO TOMAS DA SILVA, natural de Governador Lindenberg-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rodovia Br 262, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES e CELIANA DE OLIVEIRA FAUSTINO, natural de São José do Mantimento-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), ajudante de padaria, residente na Rodovia Br 262, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03323 7.: FRANÇÓIS FILIPE RODRIGUES MODOLO, natural de Alegre-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Domingos Perim, 652, Ap 201, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e LOREINE CARVALHO DA SILVA, natural de Palmares-PE, com 37 anos de idade, solteiro(a), servidora pública federal, residente na Avenida Domingos Perim, 652, Ap 201, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03324 8.: WENDER ZANÃO DOS SANTOS, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Crg. Alto Viçosa, S/n, Viçozinha, Venda Nova do Imigrante-ES e NATÁLIA ALVES DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Crg. São José de Alto Viçosa 1, Área Rural, São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03325 9.: JACI ANTONIO DA SILVA, natural de Mutum-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Justo Pizzol, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES e ANDRÉIA DIAS DA SILVA CHRIST, natural de Afonso Cláudio-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), pensionista, residente na Rua Justo Pizzol, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03326 10.: JOVÁ VIEIRA DE SOUSA, natural de Imburuçu-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), montador, residente na Rua das Bromelias, S/n, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES e ROZANGELA DA SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua das Bromelias, S/n, Providencia, Venda Nova do Imigrante-ES. 03327 11.: CARLOS ALEXANDRE DIAS GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Crg. Área Rural, Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES e SHEILA FERRARI DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Crg. Área Rural, S/n, São Paulo do Aracê, Domingos Martins-ES. 03328 12.: ANDERSON VITORIO DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Crg. Área Rural, S/n, São Roque, Venda Nova do Imigrante-ES e IVANIA BERUDIO DE OLIVEIRA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Crg. Área Rural, S/n, São Roque, Venda Nova do Imigrante-ES. 03330 13.: CARLOS HENRIQUE MIGUEL DE SOUZA JUNIOR, natural de Guaçuí-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Av. Caetano Zandonadi, nº 170, Marmin, Venda Nova do Imigrante-ES e RAIARA GUELER MARIN, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de gabinete, residente na Av. Caetano Zandonadi, nº 170, Marmin, Venda Nova do Imigrante-ES. 03331 14.: JACKSON RAMOS DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), montador, residente na Rua das Flores, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES e LEIDIANI FERREIRA DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua das Flores, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03332 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 22 de outubro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON SIMÕES NUNES, natural de Guarapari-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Ladeira dos Pássaros, nº 7, Sol Nascente, Guarapari-ES e ELZIANE SILVA LOPES, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Ladeira dos Pássaros, nº 7, Sol Nascente, Guarapari-ES. 12558 2.: DANIEL MAYKON TEIXEIRA, natural de Santo Antônio de Pádua-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), agente de saúde, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 36, Olaria, Guarapari-ES e LIDIA BRUNO NETO, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Elizário Lourenço Dias, nº 36, Olaria, Guarapari-ES. 12559 3.: JOILSON JESUS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Barão do Rio Branco, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES e EDNA LÚCIA PIMENTEL, natural de Guarapari-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), manicure, residente na Rua Barão do Rio Branco, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES. 12560 4.: LUCAS BORGES ILDEFONSO MORETZSOHN QUEIROZ NOGUEIRA BRANCO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Praiana, nº 1503, Apto. 1601, Praia do Morro, Guarapari-ES e FRANCIELLY CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Pedrinópolis-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Praiana, nº 1503, Apto. 1601, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12561 5.: MIQUEIAS COELHO SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de equipamentos, residente na Rua A Dois, S/n, Portal, Guarapari-ES e THAÍS DO CARMO GLICÉRIO, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), salgadeira, residente na Rua A Dois, S/n, Portal, Guarapari-ES. 12562 6.: GABRIEL RANGEL OSORIO COELHO, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), mecânico alpinista, residente na Rua Mathias Coutinho, nº 216, Itapebussu, Guarapari-ES e ESTHEFANIA RIBEIRO FARIA, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Mathias Coutinho, nº 216, Itapebussu, Guarapari-ES. 12563 7.: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA, natural de Passo Fundo-RS, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar operacional, residente na Avenida Doutor Roberto Calmon, nº 226, Centro, Guarapari-ES e PATRÍCIA DUTRA ORTIZ, natural de Passo Fundo-RS, com 39 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Doutor Roberto Calmon, nº 226, Centro, Guarapari-ES. 12564 8.: JABES SILVA BATISTA, natural de Canavieiras-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), gari, residente na Rua Ilmenita, nº 45, São Gabriel, Guarapari-ES e THAILANI PEREIRA LIMA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua Álvares Cabral, nº 1, Ipiranga, Guarapari-ES. 12565 9.: JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Sítio Jabuticaba, S/n, Zona Rural, Guarapari-ES e MARLENE FERREIRA DE AMORIM, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Sítio Jabuticaba, S/n, Zona Rural, Guarapari-ES. 12566 10.: MATHEUS VICTOR MORENO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de estoque, residente na Rua dos Sonhos, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES e NATHALIA SILVA SIMÕES VAILLANT, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Sonhos, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12567 11.: NEIDEILTON GARCIA LOYOLA, natural de Anchieta-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua Juscelino Kubistchek, Nº315 , Kubitschek, Guarapari-ES e PATRICIA DE FREITAS MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), comerciária, residente na Rua Juscelino Kubistchek, Nº315 , Kubitschek, Guarapari-ES. 12568 12.: ARTHUR CORREIA SOFIATTI, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 635, Ipiranga, Guarapari-ES e MARLUCI MARIANO DA COSTA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), microempreendedora, residente na Rua Cachoeiro de Itapemirim, nº 635, Ipiranga, Guarapari-ES. 12569 13.: WILLIAN NEVES ROSA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Rua João Bigossi, nº 118, Itapebussu, Guarapari-ES e VIVIANE SOUZA SIMÃO, natural de Viana-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua João Bigossi, nº 118, Itapebussu, Guarapari-ES. 12570 14.: PUEBLO BLAYNER RODRIGUES SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES e SIMONE MAIOLI ARPINI, natural de Anchieta-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Espírito Santo, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 22 de outubro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR AUGUSTO MENDONÇA GUASTI, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Capixaba, nº 301, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e ISABEL ROSAS CAMPELO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), Farmaceutica, residente na Av Jeronimo Monteiro, n 2499, Aribiri, Vila Velha-ES. 19365 2.: SANDRO DE SÁ ALVES, natural de Rio De Janeiro-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Avenida Amazonas, Nº 16, Apartamento 301, Edifício Mariane, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e DANIELLE FERREIRA DE SOUZA, natural de Ipatinga-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), agente de turismo, residente na Avenida Amazonas, Nº 16, Apartamento 301, Edifício Mariane, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19366 3.: BRUNO CURY MODENESI PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Afonso Pena, N° 440, Bloco 1, Apartamento 802, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CHRISTIANE TORRES DE AZEREDO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Hugo Musso N° 1554, Apartamento 1101 , Itapuã, Vila Velha-ES. 19367 4.: ARTHUR GOBBI LOPES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrica, residente na Rua Félix Azevedo, nº 142, Centro, Vila Velha-ES e TATIANA MODENESE PEREIRA SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Antônio Gil Velozo, nº 694, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19368 5.: MARCELO ANTÔNIO SILVA, natural de João Monlevade-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Avenida da Praia, N° 410, Apartamento 903, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELA MATAVELI CARCHENO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Farmacêutica, residente na Avenida da Praia, N° 410, Apartamento 903, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19369 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY DE FREITAS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), carreteiro, residente na Rua Eliana Correa Pinafo, S/n, Planalto, Linhares-ES e CATARINA KELLEN BRAZ MACIEL, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Eliana Correa Pinafo, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11404 2.: ERIVELTON FERREIRA DE PAULA, natural de Contagem-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Rondônia, S/n, Aviso, Linhares-ES e CAROLINA GUSMÃO BRAGA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Rondônia, S/n, Aviso, Linhares-ES. 11405 3.: JOLIMAR ANTONIO CAMPI AVILA, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Aux. de Contabilidade, residente na Rua Vitorino Guidini, S/N, Canivete, Linhares-ES e GEISIELE TEIXEIRA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Assessora administrativa e financeira, residente na Rua Vitorino Guidini, S/N, Canivete, Linhares-ES. 11406 4.: WALLAS BARBOSA TEODORO DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Atílio Lubiana, nº 3, Juparanã, Linhares-ES e INGRID VITÓRIA BANDEIRA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Atílio Lubiana, nº 3, Juparanã, Linhares-ES. 11407 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE CARLOS MARCELINO DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Cidade de Vitória, 306, Itaputera, Aracruz-ES e JULIANNA DOS SANTOS FRANCISCO, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Cidade de Vitória, 306, Itaputera, Aracruz-ES. 13351 2.: DOUGLAS DO NASCIMENTO VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua Luiz Clemente, S/n°, Bairro Clemente, Aracruz-ES e EVAILDA LEANDRO DE BRITO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua das Patativas, N° 6, Bairro Planalto, Aracruz-ES. 13352 3.: FLÁVIO DETTOGNI LECCO, natural de João Neiva-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Motorista de socorro automotivo, residente na Avenida Florestal, 242, Segatto, Aracruz-ES e SIMONE MARIM SOBREIRA, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Avenida Florestal, 242, Segatto, Aracruz - ES-ES. 13353 4.: ANTONIO ALVES SOUZA, natural de Salto da Divisa-MG, com 72 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Sempre-Viva, nº 18, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e LECI FERREIRA DE SOUZA, natural de Resplendor-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Sempre-Viva, nº 18, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13354 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de outubro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO HOFFMANN NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 207/1801, Praia do Canto, Vitória-ES e RAYSSA FRAISLEBEN LIPPAUS, natural de Cariacica-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Joaquim Lírio, nº 207/1801, Praia do Canto, Vitória-ES. 25109 2.: NELSON DE SOUZA LIMA FILHO, natural de Aimorés-MG, com 68 anos de idade, viúvo(a), médico, residente na Rua Eugênio Netto, nº 77 , Praia do Canto, Vitória-ES e LUCIANA SILVA PIMENTEL, natural de Iuna-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Eugenio Netto, nº 77, Apº 301, Praia do Canto, Vitória-ES. 25110 3.: JOSVAN OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Lisandro Nicoletti, nº 352, Jucutuquara, Vitória-ES e BIANCA DALMAZIO SOUZA MARIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Coronel Schwab Filho, nº 310, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25111 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELDER PAULINO DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Sete, S/n°, Lote 2, Quadra 8, Santa Terezinha, Viana-ES e MACILENE BENTO, natural de São Mateus-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Sete, S/n°, Lote 2, Quadra 8, Santa Terezinha, Viana-ES. 07461 2.: JORLY CARDOSO OTTONI, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Desembargador Levino Chacon, nº 61, Centro, Viana-ES e JULIANA FRAGA SARRIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 37 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Desembargador Levino Chacon, nº 61, Centro, Viana-ES. 07462 3.: JHONATAN CANUTO DA SILVA, natural de Maceió-AL, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador logistica, residente na Rua Diadema, nº 18, Quadra 45, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MONICK CARNEIRO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Diadema, nº 18, Quadra 45, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07463 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS CORRÊA BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Felicidade Correia dos Santos, nº 19, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e RAYSA LAN DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco da Servidão, nº 60, Santos Reis, Vitória-ES. 17573 2.: TIAGO NUNES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de frente de loja, residente na Rua Central, nº 285, Santo André, Vitória-ES e GLAYCIELY DOS SANTOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Central, nº 285, Santo André, Vitória-ES. 17576 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUSCELINO FERREIRA VIEIRA, natural de Nova Venécia-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Seis, nº 96, Bairro Ascensão, Nova Venécia-ES e DANIELE NASCIMENTO GONÇALVES, natural de Nova Venécia-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), manicure, residente na Rua Seis, nº 96, Bairro Ascensão, Nova Venécia-ES. 04768 2.: ALEXSANDRO FERREIRA PORTO, natural de Nova Venécia-ES, com 44 anos de idade, Divorciado(a), recep. mercadorias, residente na Córrego Santa Maria, S/n, Zona Rural, Nova Venécia-ES e ANDRÉIA DE OLIVEIRA RAMOS, natural de Nova Venécia-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Córrego Santa Maria, S/n, Zona Rural, Nova Venécia-ES. 04771 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 22 de outubro de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 18 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Leonor Miguel Feu Rosa, nº 301, Jardim Bela Vista, Serra-ES e RYANNY NASCIMENTO GOMES, natural de Ecoporanga-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), lash designer, residente na Rua Leonor Miguel Feu Rosa, nº 301, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11261 2.: GILMAR DE OLIVEIRA RAMOS, natural de Pinheiros-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), líder de carregamento, residente na Rua Lírio, nº 794, Centro da Serra, Serra-ES e ANA PAULA BATISTA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Rua Lírio, nº 794, Centro da Serra, Serra-ES. 11276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: WERCELLZ CONSTANTINO GOMES, natural de Itanhomi-MG, com 44 anos de idade, Divorciado(a), professor, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 64, Maria Ortiz, Vitória-ES e BIANCA DE LIMA PETER, natural de Pelotas-RS, com 37 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, nº 64, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24940 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRYEL AMARAL ARAUJO, natural de Piuma-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Rua dos Pescadores, N° 277, Itaipava, Itapemirim-ES e ELAINE MONTEIRO DA SILVA, natural de Carangola-MG, com 19 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua dos Pescadores, N° 277, Itaipava, Itapemirim-ES. 01567 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY VIEIRA RODRIGUES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 36 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Domiciliado na BR-101, KM 315, PEVV II, Bairro Xuri, Vila Velha-ES e CRISTIANE DA SILVA GOMES, natural de Campina-SP, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida França, Bloco 20, Apartamento 104, Jabaeté, Vila Velha-ES. 09085 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ LUÍS FIGUEIREDO, natural de Alegre-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), psicólogo, residente na Corrego Area Rural, 1 Fz Benfica, Muniz Freire-ES e CÍNTHYA LOCATELLI MACEDO, natural de Alegre-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Antonio Monteiro Gama 26, Centro, Anutiba, Alegre-ES. 03517 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 22 de outubro de 2021 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: RENAN DE SOUZA MONTEIRO, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 15 de outubro de 1994, estado civil solteiro, profissão auxiliar administrativo, residente na Rua São Marcos, S/n, Nova Bethânia em Viana-ES & DEIZIANE ANGELICA PIMENTA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 19 de agosto de 1994, estado civil solteira, profissão recepcionista, residente na Rua São Marcos, S/n, Nova Bethânia em Viana-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 22 de outubro de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EDUARDO FERNANDO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 29 anos de idade, divorciado, vendedor, residente e domiciliado na Rua Principal, s/n, centro, Brejetuba-ES e LARA DE SOUZA PEREIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 18 anos de idade, solteira, estudante, residente e domiciliada na Fazenda Ramal, São Bento, s/n, Distrito de Piracema, Afonso Cláudio-ES- 001037. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 22 de outubro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã