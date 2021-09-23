Proclamas - 23/09/2021
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALDIR IZIDORO PIRES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 542, Aparecida, Cariacica-ES e DEBORA CRISTINA RABÊLO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 542, Aparecida, Cariacica-ES. 13913
2.: GEORGE AUGUSTO DOS SANTOS BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vale do Rio Doce, nº 87, Porto de Santana, Cariacica-ES e HAYRA CONCEIÇÃO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Vale do Rio Doce, nº 87, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13925
3.: ELIO JOSÉ DE FREITAS, natural de Domingos Martins-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, nº 398, Bubú, Cariacica-ES e VANUZA RODRIGUES SUZANO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, nº 398, Bubú, Cariacica-ES. 13927
4.: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cento e Dez, nº 207, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e FLAVIA ARAÚJO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Cinquenta e Três, nº 49, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13930
5.: MATHEUS DO NASCIMENTO DALBEM, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 407, Nova Brasília, Cariacica-ES e EMANUELA SIMOURA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 407, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13935
6.: FAGNER BOLZAN RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 101, Tucum, Cariacica-ES e JOSILENE FLORIANO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 101, Tucum, Cariacica-ES. 13941
7.: ALEX DOS SANTOS PENHA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Josias Furtado, nº 124, Santana, Cariacica-ES e ROSILEIDE TEODORO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de arquivo, residente na Rua Josias Furtado, nº 124, Santana, Cariacica-ES. 13973
8.: BRENNO OLEGÁRIO ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de ecommece, residente na Rua Três de Maio, nº 205, Santana, Cariacica-ES e DEBORA MARTINS RANGEL, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Três de Maio, nº 205, Santana, Cariacica-ES. 13975
9.: JOSÉ PETRONILIO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Águas Formosas, nº 209, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e VALDETE NUNES DOS SANTOS ARAUJO, natural de Teolândia-BA, com 57 anos de idade, divorciado(a), agricultora, residente na Rua Águas Formosas, nº 209, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13978
10.: ELSON TOMÉ DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga, residente na Rua da Vitória, nº 26, Nova Esperança, Cariacica-ES e SIMONE DE JESUS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), embaladora, residente na Rua da Vitória, nº 26, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13980
11.: LUCAS CEZAR DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cinquenta, nº 185, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e RAIANI GOMES DO NASCIMENTO POLICATTI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Cinquenta, nº 185, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13983
12.: WENDELL RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Matilde dos Santos, nº 09, Nova Valverde, Cariacica-ES e KAROLINY ALVARENGA JECKEL, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Matilde dos Santos, nº 09, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13984
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 22 de setembro de 2021
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DOHYUN SEOK, natural de REPUPLICA DA COREIA-ET, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na 1605,110-dong, 13-7, Sampung-ro, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do-ET e JADILMA AMARAL LIMA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua São Francisco, nº 499, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729327
2.: JOÃO GABRIEL MARTINS DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vistoriador veicular, residente na Rua João Antônio Afonso, S/n, Santa Inês, Vila Velha-ES e DANIELLE RANGEL DE LIMA, natural de Jaboatã-PE, com 38 anos de idade, divorciado(a), analista fiscal, residente na Rua Antonio Zanotelli, nº 200, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729328
3.: JULIANO RIOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Cavalieri, nº 53, Cavalieri, Vila Velha-ES e VANESSA BELMUND DE AMORIM, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), designer de unhas de gel, residente na Rua Cavalieri, nº 53, Cavalieri, Vila Velha-ES. 232729329
4.: DANYLO CONCEIÇÃO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 199, Ataíde, Vila Velha-ES e TAYAMA GOMES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 199, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729331
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 22 de setembro de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IGOR XAVIER LARANJA LEAL, natural de Marabá-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor de artes marciais, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES e TAMIREZ DE SOUZA BARROS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24845
2.: RICARDO REBOUÇAS DE ALCÂNTARA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMANDA SALVADOR OLIOSI, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedora, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24846
3.: CEZAR HENRIQUE ZETUM NORONHA RUY, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES e BARBARA OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24848
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 22 de setembro de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RAUL DA SILVA FORTUNATO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico de impressora, residente na Rua Olindina Leão Nunes, nº 150, Taquara I, Serra-ES e MARGARETE BRAM, natural de Rio Bananal-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Olindina Leão Nunes, nº 150, Taquara I, Serra-ES. 32329
2.: CLAUDIO WALACE DOS SANTOS ARAUJO, natural de Nilópolis-RJ, com 45 anos de idade, Divorciado(a), gari, residente na Rua Anchieta, nº 30, Jardim Carapina, Serra-ES e ZENILZA DO NASCIMENTO SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Anchieta, nº 30, Jardim Carapina, Serra-ES. 32332
3.: CHARLES DA ROCHA DE LIMA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Timbaúba, nº 113, Barcelona, Serra-ES e LÍDIA DE SOUSA CAPAZ LIMA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), garçonete, residente na Rua Timbaúba, nº 113, Barcelona, Serra-ES. 32338
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 22 de setembro de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IGOR MATTIOLI CONINCK, natural de Itajaí-SC, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 79 , Centro, Vitória-ES e VANESSA ALMEIDA FRANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 2966 , Andorinhas, Vitória-ES. 25036
2.: FELLIPE ALVES DUARTE, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Carlos Alves, nº 200, Bento Ferreira, Vitória-ES e MARIANA RODRIGUES PIRES, natural de Ipatinga-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Carlos Alves, nº 200 , Bento Ferreira, Vitória-ES. 25037
3.: MARCOS YURI DOMICIANO FONTES, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Palmeiras, nº 53, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e SARA MORAES DELFINO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Pedro Busatto, nº 35/304, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25038
4.: CAIO RAMOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão advogado, residente na Rua Fortunato Ramos, nº 466, Praia do Canto, Vitória-ES e BRUNA SABADINI PAGOTTO, natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão advogada, residente na Rua São Paulo, nº 1754 , Praia da Costa, Vila Velha-ES. 25026 (Republicado por incorreção)
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 22 de setembro de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: VALTER DA SILVA REIS JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 275, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ARIELLE FONTOURA MANZANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 275, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04818
2.: DOUGLAS JORDÃO DE CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Maria Rui Rangel, nº 29, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CHRISTIANE OLIVEIRA CAETANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Francisco Cabral da Fonseca, nº 73, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04827
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de setembro de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WALAS GAMA GOMES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 942, Interlagos, Linhares-ES e GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 942, Interlagos, Linhares-ES. 11298
2.: PHILIPE FANTIN FRACALOSSI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Valdomiro Cardoso, 20, Juparanã, Linhares-ES e SARALY NUNES BARBOZA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Idair Bortolotti, Nº 161, Três Barras, Linhares-ES. 11299
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 22 de setembro de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ FERNANDO LIBARDI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Humberto Serrano, nº 500, Apartamento 304, Vila Velha-ES e TALITHA ABI HARB SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 731, Praia do Canto, Vitória-ES. 19252
2.: CARLSON RANGEL GALVÃO, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Itacibá, nº 135 Apartamento 1307-B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYARA DE OLIVEIRA GAIBA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Lucindo Portela, nº 126, Ibes, Vila Velha-ES. 19253
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 22 de setembro de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
CARTÓRIO BEIRIZ
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ILLGNER MATHIAS LIMA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de instrumentação, residente na Rua Silvio Alexandre, 330, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LOURENNE CORRÊA LITIG COSTA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente de restaurante, residente na Rua Silvio Alexandre, 330, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00681
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 22 de setembro de 2021
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RAFAEL DA CUNHA SERESINI, natural de Vargem Alta-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Av. José Grilo, N° 986, Centro, Conceição do Castelo-ES e CAMILA ZUCOLOTO FERREIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av. José Grilo, N° 986, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00606
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Conceição do Castelo-ES, 22 de setembro de 2021
FÁBIO MAGNO SPADETO
Oficial e Notário
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EIGUIMAR HONORATO MASSARIOL, natural de São Gabriel-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua 5 de Julho, nº 72, São José, Vitória-ES e BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 5 de Julho, nº 72, São José, Vitória-ES. 17535
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 22 de setembro de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ LOURENÇO FERREIRA, natural de Virgolândia-MG, com 74 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Marabu, S/n, Serra Dourada III, Serra-ES e JUELITA DOS SANTOS SILVA, natural de Jordânia-MG, com 59 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Rua Marabu, S/n, Serra Dourada III, Serra-ES. 11201
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 22 de setembro de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO BATISTA SANTOS SILVA, natural de Itapetinga-BA, com 58 anos de idade, Viúvo(a), cozinheiro, residente na Rua Jose de Alencar, nº 263, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e CLEUSA DIAS ROCHA, natural de Itarantim-BA, com 64 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jose de Alencar, nº 263, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09054
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 22 de setembro de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO MARCOS DOMINGOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), musico, residente na Rua São Francisco, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES e PAULA RODRIGUES SANT'ANA, natural de Vitori-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), assistente social, residente na Rua São Francisco, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07425
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 22 de setembro de 2021
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: LUCAS DOS SANTOS PANDOLFO, natural de Montanha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), universitário, residente na Rua Onézimo Fernandes D'avila, n° 268, São Braz, Colatina-ES e AMANDA DE LOURDES SILVA ALTOÉ, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada Tapera, S/n, Mb Jardinagem Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03299.(Republicação por incorreção)
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Venda Nova do Imigrante – ES, 22 de setembro de 2021
Paula Mafra Nunes Leite
Oficiala e Registradora Civil