Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 23/09/2021

Quinta-feira

Publicado em 

23 set 2021 às 01:00

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

23-09-21 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 77kb
Baixar

Proclamas - 23/09/2021

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDIR IZIDORO PIRES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 542, Aparecida, Cariacica-ES e DEBORA CRISTINA RABÊLO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Presidente Costa e Silva, nº 542, Aparecida, Cariacica-ES. 13913 2.: GEORGE AUGUSTO DOS SANTOS BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vale do Rio Doce, nº 87, Porto de Santana, Cariacica-ES e HAYRA CONCEIÇÃO GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Vale do Rio Doce, nº 87, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13925 3.: ELIO JOSÉ DE FREITAS, natural de Domingos Martins-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, nº 398, Bubú, Cariacica-ES e VANUZA RODRIGUES SUZANO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Antônio Teixeira de Almeida, nº 398, Bubú, Cariacica-ES. 13927 4.: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cento e Dez, nº 207, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e FLAVIA ARAÚJO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Cinquenta e Três, nº 49, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13930 5.: MATHEUS DO NASCIMENTO DALBEM, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 407, Nova Brasília, Cariacica-ES e EMANUELA SIMOURA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 407, Nova Brasília, Cariacica-ES. 13935 6.: FAGNER BOLZAN RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obra, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 101, Tucum, Cariacica-ES e JOSILENE FLORIANO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 101, Tucum, Cariacica-ES. 13941 7.: ALEX DOS SANTOS PENHA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Josias Furtado, nº 124, Santana, Cariacica-ES e ROSILEIDE TEODORO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de arquivo, residente na Rua Josias Furtado, nº 124, Santana, Cariacica-ES. 13973 8.: BRENNO OLEGÁRIO ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de ecommece, residente na Rua Três de Maio, nº 205, Santana, Cariacica-ES e DEBORA MARTINS RANGEL, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente de telemarketing, residente na Rua Três de Maio, nº 205, Santana, Cariacica-ES. 13975 9.: JOSÉ PETRONILIO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Águas Formosas, nº 209, Vila Prudêncio, Cariacica-ES e VALDETE NUNES DOS SANTOS ARAUJO, natural de Teolândia-BA, com 57 anos de idade, divorciado(a), agricultora, residente na Rua Águas Formosas, nº 209, Vila Prudêncio, Cariacica-ES. 13978 10.: ELSON TOMÉ DE SOUZA, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga, residente na Rua da Vitória, nº 26, Nova Esperança, Cariacica-ES e SIMONE DE JESUS DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), embaladora, residente na Rua da Vitória, nº 26, Nova Esperança, Cariacica-ES. 13980 11.: LUCAS CEZAR DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cinquenta, nº 185, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES e RAIANI GOMES DO NASCIMENTO POLICATTI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Cinquenta, nº 185, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-ES. 13983 12.: WENDELL RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Matilde dos Santos, nº 09, Nova Valverde, Cariacica-ES e KAROLINY ALVARENGA JECKEL, natural de Santa Leopoldina-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Matilde dos Santos, nº 09, Nova Valverde, Cariacica-ES. 13984 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOHYUN SEOK, natural de REPUPLICA DA COREIA-ET, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na 1605,110-dong, 13-7, Sampung-ro, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do-ET e JADILMA AMARAL LIMA, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua São Francisco, nº 499, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729327 2.: JOÃO GABRIEL MARTINS DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vistoriador veicular, residente na Rua João Antônio Afonso, S/n, Santa Inês, Vila Velha-ES e DANIELLE RANGEL DE LIMA, natural de Jaboatã-PE, com 38 anos de idade, divorciado(a), analista fiscal, residente na Rua Antonio Zanotelli, nº 200, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729328 3.: JULIANO RIOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista administrativo, residente na Rua Cavalieri, nº 53, Cavalieri, Vila Velha-ES e VANESSA BELMUND DE AMORIM, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), designer de unhas de gel, residente na Rua Cavalieri, nº 53, Cavalieri, Vila Velha-ES. 232729329 4.: DANYLO CONCEIÇÃO PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 199, Ataíde, Vila Velha-ES e TAYAMA GOMES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João de Vargas Martins, nº 199, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729331 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR XAVIER LARANJA LEAL, natural de Marabá-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor de artes marciais, residente na Rua José Anchieta Fontana, Jardim Camburi, Vitória-ES e TAMIREZ DE SOUZA BARROS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Júlia Lacourt Penna, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24845 2.: RICARDO REBOUÇAS DE ALCÂNTARA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES e AMANDA SALVADOR OLIOSI, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedora, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24846 3.: CEZAR HENRIQUE ZETUM NORONHA RUY, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES e BARBARA OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24848 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAUL DA SILVA FORTUNATO, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), técnico de impressora, residente na Rua Olindina Leão Nunes, nº 150, Taquara I, Serra-ES e MARGARETE BRAM, natural de Rio Bananal-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Olindina Leão Nunes, nº 150, Taquara I, Serra-ES. 32329 2.: CLAUDIO WALACE DOS SANTOS ARAUJO, natural de Nilópolis-RJ, com 45 anos de idade, Divorciado(a), gari, residente na Rua Anchieta, nº 30, Jardim Carapina, Serra-ES e ZENILZA DO NASCIMENTO SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Anchieta, nº 30, Jardim Carapina, Serra-ES. 32332 3.: CHARLES DA ROCHA DE LIMA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Timbaúba, nº 113, Barcelona, Serra-ES e LÍDIA DE SOUSA CAPAZ LIMA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), garçonete, residente na Rua Timbaúba, nº 113, Barcelona, Serra-ES. 32338 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR MATTIOLI CONINCK, natural de Itajaí-SC, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteto, residente na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 79 , Centro, Vitória-ES e VANESSA ALMEIDA FRANÇA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Leitão da Silva, nº 2966 , Andorinhas, Vitória-ES. 25036 2.: FELLIPE ALVES DUARTE, natural de Serra-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Carlos Alves, nº 200, Bento Ferreira, Vitória-ES e MARIANA RODRIGUES PIRES, natural de Ipatinga-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Rua Carlos Alves, nº 200 , Bento Ferreira, Vitória-ES. 25037 3.: MARCOS YURI DOMICIANO FONTES, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Palmeiras, nº 53, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e SARA MORAES DELFINO, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Pedro Busatto, nº 35/304, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25038 4.: CAIO RAMOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteiro, profissão advogado, residente na Rua Fortunato Ramos, nº 466, Praia do Canto, Vitória-ES e BRUNA SABADINI PAGOTTO, natural de Vila Velha-ES, com vinte e quatro (24) anos de idade, estado civil solteira, profissão advogada, residente na Rua São Paulo, nº 1754 , Praia da Costa, Vila Velha-ES. 25026 (Republicado por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALTER DA SILVA REIS JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 275, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ARIELLE FONTOURA MANZANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 275, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04818 2.: DOUGLAS JORDÃO DE CARVALHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Maria Rui Rangel, nº 29, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e CHRISTIANE OLIVEIRA CAETANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Francisco Cabral da Fonseca, nº 73, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04827 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALAS GAMA GOMES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 942, Interlagos, Linhares-ES e GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 942, Interlagos, Linhares-ES. 11298 2.: PHILIPE FANTIN FRACALOSSI, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Valdomiro Cardoso, 20, Juparanã, Linhares-ES e SARALY NUNES BARBOZA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua Idair Bortolotti, Nº 161, Três Barras, Linhares-ES. 11299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO LIBARDI DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Humberto Serrano, nº 500, Apartamento 304, Vila Velha-ES e TALITHA ABI HARB SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 731, Praia do Canto, Vitória-ES. 19252 2.: CARLSON RANGEL GALVÃO, natural de Vila Velha-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Itacibá, nº 135 Apartamento 1307-B, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYARA DE OLIVEIRA GAIBA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Lucindo Portela, nº 126, Ibes, Vila Velha-ES. 19253 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ILLGNER MATHIAS LIMA, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico de instrumentação, residente na Rua Silvio Alexandre, 330, Barra do Riacho, Aracruz-ES e LOURENNE CORRÊA LITIG COSTA, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), atendente de restaurante, residente na Rua Silvio Alexandre, 330, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00681 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de setembro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DA CUNHA SERESINI, natural de Vargem Alta-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Av. José Grilo, N° 986, Centro, Conceição do Castelo-ES e CAMILA ZUCOLOTO FERREIRA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Av. José Grilo, N° 986, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00606 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 22 de setembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: EIGUIMAR HONORATO MASSARIOL, natural de São Gabriel-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua 5 de Julho, nº 72, São José, Vitória-ES e BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 5 de Julho, nº 72, São José, Vitória-ES. 17535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ LOURENÇO FERREIRA, natural de Virgolândia-MG, com 74 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Marabu, S/n, Serra Dourada III, Serra-ES e JUELITA DOS SANTOS SILVA, natural de Jordânia-MG, com 59 anos de idade, viúvo(a), costureira, residente na Rua Marabu, S/n, Serra Dourada III, Serra-ES. 11201 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA SANTOS SILVA, natural de Itapetinga-BA, com 58 anos de idade, Viúvo(a), cozinheiro, residente na Rua Jose de Alencar, nº 263, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e CLEUSA DIAS ROCHA, natural de Itarantim-BA, com 64 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jose de Alencar, nº 263, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 09054 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO MARCOS DOMINGOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), musico, residente na Rua São Francisco, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES e PAULA RODRIGUES SANT'ANA, natural de Vitori-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), assistente social, residente na Rua São Francisco, nº 01, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07425 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS DOS SANTOS PANDOLFO, natural de Montanha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), universitário, residente na Rua Onézimo Fernandes D'avila, n° 268, São Braz, Colatina-ES e AMANDA DE LOURDES SILVA ALTOÉ, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada Tapera, S/n, Mb Jardinagem Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03299.(Republicação por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante – ES, 22 de setembro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados