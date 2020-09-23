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Proclamas - 23/09/20
Proclamas
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ COUTINHO DIAS, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), eletricista automotivo, residente na Rua Fundão, 02, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES e RAQUELINE DOS SANTOS ROSÁRIO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Fundão, 02, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES. 10358 2.: MAIK MARQUES BRAGA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 446, Nova Carapina II, Serra-ES e LAVÍNIA FERNANDES GRASSI, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº 446, Nova Carapina II, Serra-ES. 10359 3.: ELIVELTON DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de distibuidora, residente na Rua Conceição da Barra, nº S/n, Belvedere, Serra-ES e ROBERTA CRISTINA ROCHA ROSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Conceição da Barra, nº S/n, Belvedere, Serra-ES. 10361 4.: ELIZEU LOPES DE SOUZA, natural de Mantena-MG, com 30 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Manhuaçu, nº 267, Nova Carapina II, Serra-ES e SILVANA ALVARENGA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manhuaçu, nº 267, Nova Carapina II, Serra-ES. 10364 5.: GABRIEL NICCHIO BELLUMAT, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Santo Pinto, nº 16, São Judas Tadeu, Serra-ES e HILDA ZINDOCA PISSARRA NETA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), tecnóloga gestão ambiental, residente na Rua Santo Pinto, nº 16, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10368 6.: CARLOS SLANE MIRANDA BATISTA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), mecânico de manutenção industrial, residente na Avenida Brasília, nº 818, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e LUCIENE SOARES FERREIRA, natural de Itumbiara-GO, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Avenida Brasília, nº 818, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 10375 7.: FERNANDO DE SOUZA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), oficial de sinalização, residente na Rua Salvador, nº 120, São Marcos, Serra-ES e LUCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA, natural de Mucuri-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Salvador, nº 120, São Marcos, Serra-ES. 10380 8.: ANTONIO DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), bombeiro militar, residente na Rua Altair Siqueira Costa, nº 58, São Judas Tadeu, Serra-ES e KRISTIAN KARLA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Altair Siqueira Costa, nº 58, São Judas Tadeu, Serra-ES. 10384 9.: FRANKLIN RODRIGUES MATOS, natural de Vitoria-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Elesbao Alexandre Miranda,58, Centro,, Serra-ES e JULLIET DO NASCIMENTO MARIN, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Av. Desembargador Antonio Jose Miguel Feu Rosa, 665, Bl 01, Trindade, Apto 503, Resid.Vila Itacare, Serra-ES. 10385 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de setembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO ROBERTO DE BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), artífice, residente na Escadaria Belmiro de Almeida, nº 60, Romão, Vitória-ES e MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO, natural de Pinheiros-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Belmiro de Almeida, nº 60, Romão, Vitória-ES. 24153 2.: RODRIGO DOS SANTOS SOARES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Francisco Lopes Nogueira, 18, São Cristóvão, Vitória-ES e GABRIELLY FREITAS SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Manoel Francisco Ribeiro, nº 25, Consolação, Vitória-ES. 24159 3.: HERICK FELIPE REZENDE FARIAS, natural de Nova Venécia-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), Barbeiro, residente na Rua Deputado Clério Vieira Falcão, nº 54, Andorinhas, Vitória-ES e CINTHYA RAQUEL SOUZA DOS SANTOS, natural de Boquim-SE, com 26 anos de idade, Solteira(o), assistente de vendas RVM, residente na Rua Deputado Clério Vieira Falcão, nº 54, Andorinhas, Vitória-ES. 24163 4.: WEMERSON CAMPOS FERREIRA, natural de Jerônimo Monteiro-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua João Baptista Celestino, nº 75, Mata da Praia, Vitória-ES e ANA CLAUDIA ROSSETTO VENTURIN, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua João Baptista Celestino, nº 75, Mata da Praia, Vitória-ES. 24165 5.: JULIO CÉSAR CAMILO DA SILVA, natural de Goiânia-GO, com 66 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Rua Odineir de Freitas Castro, nº 86, Jardim Camburi, Vitória-ES e ÍRIA LÚCIA GALVÃO SANTOS, natural de Prado-BA, com 54 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Odineir de Freitas Castro, nº 86, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24166 6.: THOMAS LUCAS BARROSO REZENDE, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Saint-Germain, nº 72, Jardim Edda, São Paulo-SP e RAÍZA ROSA GARCIA GUERRA, natural de Mantena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), química, residente na Rua Moacir Avidos, nº 645, Praia do Canto, Vitória-ES. 24167 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de setembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEVACIR DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Rua Pelotas. Quadra 26, nº 10, Marcílio de Noronha, Viana-ES e VANESSA SILVESTRE DOS REIS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pelotas. Quadra 26, nº 10, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07023 2.: ALESSANDRO MATHEUS OLIVEIRA SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), Promotor de vendas, residente na Rua Galdino Pimentel, nº 98, Primavera, Viana-ES e CAROLLYNE BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja intermitente, residente na Rua Galdino Pimentel, nº 98, Primavera, Viana-ES. 07042 3.: ALTAMIRANDO DE OLIVEIRA, natural de Pau Brasil-BA, com 61 anos de idade, Solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Barão de Mesquita, nº 48, Areinha, Viana-ES e ANA LOURENÇO DA ROCHA, natural de Colatina-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), domestica, residente na Rua Barão de Mesquita, nº 48, Areinha, Viana-ES. 07046 4.: ROMULO LEAL DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), churrasqueiro, residente na Rua Rio Doce, nº 23, Nova Bethânia, Viana-ES e CLAUDINEIA CAMPOREZ, natural de Brejetuba-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua Rio Doce, nº 23, Nova Bethânia, Viana-ES. 07047 5.: JOSÉ PEREIRA RORIZ, natural de Afonso Claúdio-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Vitória, nº 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MARIA SILVINA MONTEIRO NOGUEIRA FIORESI, natural de Juazeiro do Norte-CE, com 54 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Avenida Vitória, nº 17, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07048 6.: JAYCE PINHEIRO BROEDEL, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico de telecomunicações, residente na Av. Sao Paulo, N°141, Marcilio de Noronha, Viana-ES e JULIANA MARIA ROSA MAGNAVITA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santos, Nº07, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07050 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de setembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELOIR VIEIRA MONTEIRO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Doralice de Abreu, nº 42, Boa Sorte, Cariacica-ES e LARISSA DE LACERDA LEÃO, natural de Ipatinga-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Nova República, nº 06, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27152 2.: JOEL RODRIGUES CARDOZO, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua do Cruzeiro, nº 21, Itaquari, Cariacica-ES e POLLYANNA ALVARENGA DE MELO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de secretaria escolar, residente na Rua do Cruzeiro, nº 21, Itaquari, Cariacica-ES. 27160 3.: LYVER GONÇALVES ERLACHER, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), agente socioeducativo, residente na Avenida Santa Luzia, nº 101, Mucuri, Cariacica-ES e RAYELLE BASTOS SANTANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Angelo, nº 31, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27162 4.: JOSE CARLOS KAZIK, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Beco Dezesseis,nº11, Castelo Branco, Cariacica-ES e MARIA JOSÉ MACHADO, natural de Afonso Claúdio-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Beco Dezesseis,nº11, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27166 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de setembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FARLEM FILIPE FERREIRA FREITAS, natural de Divino das Laranjeiras-MG, com 18 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Assembléia de Deus, S/n, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e HILARY SOARES DA SILVA, natural de Condado De Dublim-ET, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Assembléia de Deus, S/n, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES. 30476 2.: ALEXANDRO RIBEIRO GONÇALVES, natural de São Mateus-ES, com 47 anos de idade, Divorciado(a), encanador industrial, residente na Rua Hannibal Barca, nº 530, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e NELZA TRABA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Hannibal Barca, nº 530, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30477 3.: RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Avenida Gentila Frinhami Pereira, nº 83, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e ALANA GOMES RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), bióloga, residente na Avenida Gentila Frinhami Pereira, nº 83, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30483 4.: CLEBER DOS SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua da Acácia, nº 847, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES e DERLANE ALVES LEÃO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Acácia, nº 847, Balneário de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30486 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de setembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUDAS TADEU ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), funcionário público estadual, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 27, Apto 101, Ed. Fernao Dias, Jardim Camburi, Vitória-ES e FABIANA CHRISTIAN OLIVEIRA MATOSO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Ademar Luiz Nepomoceno, nº 27, Apto 101, Ed. Fernao Dias, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23984 2.: THIAGO CAVALIERI DA SILVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de software, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 79, Apto 402, Jardim Camburi, Vitória-ES e SORAYA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, nº 79, Apto 402, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23992 3.: THIAGO ZAMPROGNO MORDENTE, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), coordenador de contratos, residente na Rua Aflordízio Carvalho, nº 34, Mata da Praia, Vitória-ES e GABRIELA MACHADO LOBO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mestre em engenharia ambiental, residente na Rua Aflordízio Carvalho, nº 34, Mata da Praia, Vitória-ES. 23995 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de setembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO PEDRO VITORINO, natural de Alegre-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Vila São Domingos, AP 201, Pedregal, Jerônimo Monteiro-ES e IZABEL JUSTINA DE FREITAS, natural de Alegre-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Vila São Domingos, AP 201, Pedregal, Jerônimo Monteiro-ES. 01037 2.: ROBSON DA SILVA CUNHA, natural de São João de Meriti-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Argentino Barbosa de Oliveira, Número 48, Pedregal, Jerônimo Monteiro-ES e ANA CLARA ALEIXO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Argentino Barbosa de Oliveira, Número 48, Pedregal, Jerônimo Monteiro-ES. 01038 3.: JOAO VITOR TOLEDO, natural de Guiricema-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro agrônomo, residente na Avenida Doutor José Farah, sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e MARTHA ELISA OLIVEIRA VALORY CAPUCHO, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro florestal, residente na Avenida Doutor José Farah, sem Número, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01039 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 22 de setembro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS ARAUJO DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 948, Centro, Vila Velha-ES e REBECA MARIANO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente 2, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 948, Centro, Vila Velha-ES. 07731 2.: ALEXANDRE DE SOUZA GALO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Itaóca, nº 100, Ed. Porto Cali, Aptº 1001, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e BRENDA CONTARATO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Itaóca, nº 100, Ed. Porto Cali, Aptº 1001, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07739 3.: RAPHAELA BORGES SOARES DE OLIVEIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 23 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 550, Itapuã, Vila Velha-ES e PRISCILA DE OLIVEIRA BRAGANÇA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal, nº 550, Itapoã, Vila Velha-ES. 18418 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de setembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO DE JESUS SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cabelereiro, residente na Rua do Sereno, sem Numero, Bela Vista, Guarapari-ES e MICHELLE SANTIAGO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 430, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00607 2.: DYORGNÊS NUNES ANACLETO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente financeiro, residente na Rua Pedro Natal Fiorotti, nº 07, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e LUDIMILA FELIPE ROSA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Reinaldo Winkelmann, nº 90, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00608 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONI VON SANTOS PEREIRA, natural de Pinheiros-ES, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, S/n, Tucum, Cariacica-ES e CLAURECI NUNES MOREIRA, natural de Águas Formosas-MG, com 42 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, S/n, Tucum, Cariacica-ES. 13139 2.: IVONIDE FIGUEIRÊDO DA SILVA, natural de Juazeiro do Norte-CE, com 42 anos de idade, Solteiro(a), agricultor, residente na Rua 17, nº 376, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e MARIA CRISTINA BRITO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), cozinheira, residente na Rua 17, nº 376, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13140 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de setembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO BATISTA PERIM DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 60 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua das Orquídeas, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e LUCIMAR CAZONI MACHADO, natural de Alegre-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua das Orquídeas, S/nº, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 13959 2.: JOELSON DO ESPÍRITO SANTO LUCAS, natural de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Palmital, Itapemirim-ES e JOANA BRANDÃO GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Projetada, S/nº, Centro, Palmital, Itapemirim-ES. 13960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de setembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALDECIR SCOPEL AZEVEDO, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Roberto Marin, nº 600, Palmital, Linhares-ES e ROSANGELA FERREIRA DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Roberto Marin, nº 600, Palmital, Linhares-ES. 10401 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de setembro de 2020 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIO DE ASSIS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Inácio Pessoa, nº 18, Caratoíra, Vitória-ES e RAYNARA MARTINS RUGE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Inácio Pessoa, nº 18, Caratoíra, Vitória-ES. 17120 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de setembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: NÍCOLAS MENDES FAGUNDES, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Oswaldo Cruz Guimarães, nº 91, Alvorada, Vila Velha-ES e KAREN DE ALCANTARA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estagiaria, residente na Rua Paulo Neves, nº 135, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728647 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de setembro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: REIVER DA SILVA MOURA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Linhares, Nº 950, Condominio Praia dos Recifes I, Ed. Marlim, Apto 307, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e RAIANY LIMA DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Linhares, Nº 950, Condominio Praia dos Recifes I, Ed. Marlim, Apto 307, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08477 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de setembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS SANTOS DANIELETTO, natural de Nova Venécia-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), administrador, residente na Rua Coronel Monteiro da Gama 211, Centro, Alegre-ES e NATALIA QUARTO BLUNCK DOS SANTOS, natural de Alegre-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), médica, residente na Rua Coronel Monteiro da Gama, nº 211, Centro, Alegre-ES. 03418 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 22 de setembro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LORIVAL DOURO, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 03 de março de 1990, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Sitio Sagrado Coração, S/N, Ribeirão Capixaba, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Luiz Douro, falecido e Doraci Valli Douro e LIDIANE MENDES, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 08 de dezembro de 2000, estado civil solteira, profissão Lavradeira, residente e domiciliada Sítio Sagrado Coração, S/N, Ribeirão Capixaba, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de José Antonio Mendes e Rosilene Machado Pereira. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 22 de setembro de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil