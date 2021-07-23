Proclamas - 23/07/2021
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURO SERGIO DE LIMA JUNIOR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Inácio Higino, nº 600, Bloco 06, Apartamento 302, Praia da Costa, Vila Velha-ES e RAFAELLA CRISTINA PEREIRA RAMOS DA SILVA, natural de Niterói-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), agente de atendimento, residente na Rua Inácio Higino, nº 600, Bloco 06, Apartamento 302, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18538 2.: GÉRARD VINCENT PIERRE DUBREIL, natural de Gonesse (Val-D'oise), França-ET, com 64 anos de idade, divorciado(a), oficial da marinha mercante, residente na Saint Saveur Des Landes (França), em 35 La Plainchardière,, Vila Velha-ES e CRISLEY LYRIO DEGASPERI, natural de Colatina-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Jofredo Novais, Nº 128, Ap 903, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18957 3.: FABIO BORBA DOMINGOS JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), fotografo, residente na Rua Trinta e Nove, N°42 Apartamento 201, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e BARBARA DE ALMEIDA DAL COL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fotografa, residente na Rua Trinta e Nove, N° 42, Apartamento 201, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 19023 4.: VICTOR DIAS COELHO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Rua Itabaiana,nº 775, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e FERNANDA ARRUDA DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), educadora física, residente na Rua Itabaiana,n° 775, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19024 5.: MAYKON DA SILVA FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Jose Mauro de Vasconcelos, nº46, Boa Vista I,, Vila Velha-ES e THAIS RODRIGUES SETTE CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua João Antônio Afonso, N° 105 Bl A, Condominio Residencial Santa Ines, Santa Inês, Vila Velha-ES. 19026 6.: BRUNO HENRIQUE BIAZOTTI MOLIN, natural de Alto Paraná-PR, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Residente na Rua Quinze de Novembro, N° 40 Edifício Vista do Mar, Apartamento 303, Domiciliado na Rua Mateus Moreno, nº 14, Faro, Algarve, Portugal, Vila Velha-ES e VITÓRIA NERIS LUCHT, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 40, Apartamento 303, Edifício Vista do Mar, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19027 7.: SADRAQUE DE PAULO MOREIRA CRISTIANO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua da Escadaria N° 507, Jaburuna, Vila Velha-ES e BÁRBARA ALVES MATTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua da Escadaria N° 507, Jaburuna, Vila Velha-ES. 19028 8.: RODRIGO STÓFEL MOREIRA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Vitoria, nº 13, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e SARA SOUSA SILVA MACIEL, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Vitoria, nº 13, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19030 9.: EVERALDO ALMEIDA PEREIRA, natural de Itajuipe-BA, com 30 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Angelina Martins Leal, nº 119, Cs , Soteco, Vila Velha-ES e KALIANE DE JESUS SILVA, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), empregada doméstica, residente na Rua José Rezende Filho, nº 14, CASA, Soteco, Vila Velha-ES. 19031 10.: HERLON RODRIGUES ELIAS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), guarda portuario, residente na Rua Arariboia, nº 129, Centro de Vila Velha, Vila Velha-ES e MARIANA NASCIMENTO LODI, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Inacio Pereira da Silva, nº 71, Olaria, Vila Velha-ES. 19032 11.: RUAN SILVA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de operador, residente na Rua Cornélio Caldas de Carvalho, N°05, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e ELEN PATRÍCIA ANDRADE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rio Grande do Sul,s/n, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 19033 12.: THIAGO DOMINGUES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), comerciario, residente na Rua C, s/nº, Cond. Itaparica Mar, 3ª Etapa, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e FRANSUELEN MUNIQUE MARQUES SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua C, s/nº, Cond, Itaparica Mar, Ed. Primavera, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS BERNARDES VENTANA, natural de Muqui-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Hans Schmoger, nº 557, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e LORRANNA DA SILVA FIGUEIRA, natural de Muqui-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Hans Schmoger, nº 557, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11121 2.: GEVERSON VIEIRA SANTANA, natural de Rio Bananal-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Rui Barbosa, Nº 485, Centro, Linhares-ES e FERNANDA SILVA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Montanha, Nº 638, José Rodrigues Maciel, Linhares-ES. 11122 3.: ERICK BRAZ DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), alimentador de linha, residente na Avenida Vanderli Conti, S/n, Boa Vista, Linhares-ES e KETLEN AMARAL MACHADO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), DO LAR, residente na Rua Angelin, Nº 672, Movelar, Linhares-ES. 11123 4.: BENEDITO BRITO DE SOUZA, natural de Mucuri-BA, com 71 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Guaribú, Nº 636, Movelar, Linhares-ES e NADIR FELICIANO DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 67 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Guaribú, Nº 636, Movelar, Linhares-ES. 11124 5.: MARCOS DE JESUS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Oliveira Ramos, Nº 175, Nova Jerusalem, Teixeira de Freitas-BA e TATIANNE FREITAS BORGES, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Avenida Cecília Meireles, Nº 550, Palmital, Linhares-ES. 11125 6.: ÍTALU LOPES DE SOUSA, natural de Crateús-CE, com 25 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Luiz Cândido Durão, Nº 25, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES e MAIANY DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida Luiz Cândido Durão, Nº 25, Nossa Senhora da Conceição, Linhares-ES. 11126 7.: DIÊGO ANDRADE LEAL, natural de Ilhéus-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Maurício Neves Fernandes, S/n, Edifício Ilha de Galveston, Centro, Linhares-ES e TALITHA CRISTINA MALETTA DE MOURA, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Maurício Neves Fernandes, S/n, Edifício Ilha de Galveston, Centro, Linhares-ES. 11127 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONATAM BURGARELLI CAETANO, natural de Rio Bananal-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), agricultor, residente na Córrego Calçado, Zona Rural, Sooretama-ES e SAMARA OLIVEIRA DELARMELINA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego Calçado, Zona Rural, Sooretama-ES. 04734 2.: LUCAS RODRIGUES GAMA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Brauna, Nº183, Sayonara, Sooretama-ES e DAYSE BRAZ BATISTA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Brauna, Nº183, Sayonara, Sooretama-ES. 04735 3.: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA, natural de Fundão-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Embalador, a mão, residente na Rua Vilmo Guizane, 342, Salvador, Sooretama-ES e EMILLY PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vilmo Guizane, 342, Salvador, Sooretama-ES. 04736 4.: GERALDO VIDIGAL, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), agricultor, residente na Rua Macanaiba, nº 102, Sayonara, Sooretama-ES e MARLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Trabalhadora Rural, residente na Rua Macanaiba, nº 102, Sayonara, Sooretama-ES. 04737 5.: JOSÉ MARCOS DOS SANTOS PEREIRA, natural de Camacan-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Juerana B, Zona Rural, Sooretama-ES e PAMELA CARINHANHA DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Juerana B, Zona Rural, Sooretama-ES. 04738 6.: GILCLEITON DA SILVA SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Córrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES e JAMIRIS FARIAS RIBEIRO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Barro Roxo, Córrego Rodrigues, Zona Rural, Sooretama-ES. 04739 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 22 de julho de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÔNATAS DE SOUZA PEDRO, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), torneiro mecânico, residente na Rua Abilio Schwab, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES e KEILA ROBERTO BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), esteticista, residente na Rua Abilio Schwab, S/n, Porto de Cariacica, Cariacica-ES. 13814 2.: ANDERSON FERNANDES MADEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), técnico de informatica, residente na Rua Duas Igrejas, S/n, Vila Merlo, Cariacica-ES e ÉRICA SANTOS SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Duas Igrejas, S/n, Vila Merlo, Cariacica-ES. 13817 3.: EVANDRO FERREIRA LOPES, natural de São Paulo-SP, com 34 anos de idade, solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Rua Nova Canaã, nº 40, Nova Canaã, Cariacica-ES e ANA CLÁUDIA CAMPOS CHAVES TEIXEIRA, natural de Itabirinha-MG, com 17 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Córrego Itabira, Zona Rural, Itabirinha-MG. 13821 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de julho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDREI LIQUER SOARES DE ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Denizar Santos, nº 01, Centro, Viana-ES e BRENDA CESAR PIRES, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Alcides Rodrigues Sales, nº 60, Lote, 07, Nova Belem, Viana-ES. 07341 2.: WEDSON SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Alfredo Cavallieri, nº 06, Soteco, Viana-ES e ALINNE ZORZANELLI, natural de Vitoria-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alfredo Cavallieri, nº 06, Soteco, Viana-ES. 07354 3.: WALCIMAR DA VITÓRIA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), Porteiro, residente na Rua Aracruz, nº 05, Quadra 04, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ILCELI SALES, natural de Nova Venécia-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Aracruz, nº 05, Quadra 04, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07355 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de julho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PABLO HENRIQUE TONON SILVA, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), técnico em refrigeração, residente na Rua Josue Fiorotti, nº 175, Centro, Ibiraçu-ES e GABRIELA PEREIRA NETTO, natural de Itabira-MG, com 32 anos de idade, Divorciada(o), esteticista, residente na Rua Josue Fiorotti, nº 175, Centro, Ibiraçu-ES. 00910 2.: ADENIR DOS SANTOS GOMES, natural de Ibiraçu-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua João Furieri, S/n, São Cristóvão, Ibiracu-ES e ALDICÉA GOMES PEREIRA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Rua João Furieri, S/n, São Cristóvão, Ibiracu-ES. 00911 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 22 de julho de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: SIDNEI DA SILVA ALMEIDA, natural de São Mateus-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), pintor, residente na Rua Alfredo Costa Longa, nº 20, Bairro Diadema, Nova Venécia-ES e TANIA PESSANHA FANTECELLE, natural de Nova Venécia-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Alfredo Costa Longa, Nº 20, Diadema, Nova Venécia-ES. 04678 2.: FERNANDO SIQUEIRA DA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Bela Vista, nº 99, Bairro Bonfim, Nova Venécia-ES e LUENDA APARECIDA CARDOSO SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), perfumista, residente na Rua Bela Vista, nº 99, Bairro Bonfim, Nova Venécia-ES. 04684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 22 de julho de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: AELTON FERREIRA DE ROMA, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), resinador, residente na Rua Anhanguera, nº 679, Vila Nova de Colares, Serra-ES e VIVIANE LIMA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Anhanguera, nº 679, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31881 2.: JEFERSON DE JESUS BISPO, natural de Araças-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), AUXILIAR DE PRODUÇÃO, residente na Rua Oito, nº 08, Carapina Grande, Serra-ES e RAÍSSA SENA PEREIRA, natural de Nanuque-MG, com 18 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua Oito, nº 08, Carapina Grande, Serra-ES. 31887 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON PASSOS PASOLINI, natural de João Neiva-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Ipes 53, Floresta, João Neiva-ES e NATIELY DE SOUZA SIRTOLI, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ipes 53, Floresta, João Neiva-ES. 03106 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 22 de julho de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEOMAR COELHO DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Santo Antônio, N° 84, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES e LUZIA GOMES GONÇALVES, natural de Muniz Freire-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua Santo Antonio, N° 84, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES. 00590 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 22 de julho de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONDINELLY DA COSTA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), gerente comercial, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAMILA SEGUNDO DA COSTA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Princesa Isabel, Centro, Vitória-ES. 24647 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADÃO ROSA GARCIA, natural de Guaçuí-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), soldador, residente na Rua Lino Furtado de Mendonça, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES e EDINA CARLA DOMINGOS DA SILVA, natural de Guaçuí-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), microempreendedora, residente na Rua Lino Furtado de Mendonça, S/n, Centro, Divino de São Lourenço-ES. 00330 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 22 de julho de 2021 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDMAR MOREIRA NIZA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), caminhoneiro, residente na Rua Emilio Rohr, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES e LUCILENA FARIAS DELFINO, natural de Itapemirim-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Emilio Rohr, S/n, Itaipava, Itapemirim-ES. 01535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de julho de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: YAN DE SOUZA NEPOMUCENO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 317, Santa Tereza, Vitória-ES e CARMEN VITÓRIA ROLDÃO DE OLIVEIRA, natural de Rondon do Pará-PA, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Frederico Ozanan, nº 317, Santa Tereza, Vitória-ES. 17455 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO FRANCISCO COELHO JUNIOR, natural de Angra dos Reis-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Av. Brasília, 1218, Bloco B, Planalto Serrano, Serra-ES e MICHELLE SANTANA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Tambu, 100, Vista da Serra II, Serra-ES. 11069 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEAN CARLOS GONÇALVES CARDOSO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), recreador de cães, residente na Rua José Martins Delazare, nº 58, Joana D'arc, Vitória-ES e JAMILLY DE ABREU MONTEIRO, natural de Resplendor-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua José Martins Delazare, nº 58, Joana D'arc, Vitória-ES. 24883 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS CAMILO CÁO MACHADO, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Militino Jose de Lima, Número 25, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e KÍVIA JOCILENE SILVA GONÇALVES, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Militino Jose de Lima, Número 25, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08862 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 22 de julho de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.:ANTÔNIO LUIS SANTIAGO, nacionalidade brasileira, natural de Colatina-ES, nascido em 16 de agosto de 1980, estado civil divorciado, profissão empresário, residente na Rua Nova Belém, S/n, Jucu em Viana-ES, filho de LUIZ FELIPE SANTIAGO e ELY MARIA MADURO SANTIAGO & SUELLEN DO NASCIMENTO PINTO, nacionalidade brasileira, natural de Peixoto de Azevedo-MT, nascida em 05 de maio de 1988, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente na Rua Nova Belém, S/n, Jucu em Viana-ES, filha de JOÃO DA SILVA PINTO e MARIA HILDA FERREIRA DO NASCIMENTO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 22 de julho de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino