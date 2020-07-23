Proclamas - 23/07/20

LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO MACHADO MALISEK PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), gerente administrativo, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1642, Ed. Alvany Alvarenga, Bloco I, Aptº 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANNA RACHEL DELFINO SEGRINI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), compradora, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1642, Ed. Alvany Alvarenga, Bloco I, Aptº 303, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07633 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO CAMPO GRANDE  REGISTRO CIVIL e TABELIONATO DE NOTAS Faço saber que pretendem casar-se: 1.- 26911: RAUFY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, profissão Operador de vt de exibição em televisão com vinte e nove (29) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Virgolândia -MG, residente na Rua Emílio Ferreira da Silva, nº 459/04, Andorinhas Vitória-ES e JÉSSICA VERÔNICA PANDOLFI FÁVARO nacionalidade brasileira, profissão Supervisor de atendimento ao cliente, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira , natural de Vila Velha- -ES, residente na Rua Dom Pedro II, nº 05, Jardim Campo Grande, Cariacica -ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica  ES, 22 de julho de 2020. Fabiana Aurich  Oficiala ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LEONARDO DE OLIVEIRA CYPRIANO e ARIADNER MARQUES STEIN, ele natural de Vitória-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Técnico em radiologia, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte e cinco (25) anos de idade, estado civil solteira, profissão técnica de modelagem, residente em Vila Velha-ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 22 de julho 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: CARLOS GOMES DA SILVA BASSANI, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 07 de novembro de 1995, estado civil solteiro, profissão Militar, residente e domiciliado Sitio Bassani, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Gilson José Bassani e Alessandra Gomes da Silva Bassani e ARIADNE LAIS NUNES DE MORAES, , natural de Corumbá, -MS, nascida em 04 de outubro de 1995, estado civil solteira, profissão Professora, residente e domiciliada Sitio Bassani, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Arnaldo Norival Monteiro de Moraes e Isabel Cristina Pinto Nunes de Moraes . 2.: FERNANDO LITTIG, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 19 de julho de 1988, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Área rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Olindino Littig e Alzira Schulz Littig e VANICEIA KRÖENER BRANDÃO, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 03 de fevereiro de 2001, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Área rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Sebastião Brandão e Dilma Kröener Brandão. 3.: EVERTON MARCOLONGO COELHO, natural de Itaperuna, -RJ, nascido em 17 de junho de 1983, estado civil solteiro, profissão Engenheiro civil, residente e domiciliado Rod. ES, Lote E 06, S/N, Condominio Villaggio Verdi, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Haroldo Costa Coelho e Edir Marcolongo Coelho e RAFAELA ROCHA MACHADO FERREIRA, natural de Vitória, -ES, nascida em 24 de setembro de 1991, estado civil solteira, profissão arquiteta e urbanista, residente e domiciliada Rod. ES lote E06, S/N, Condominio Villaggio Verdi em Domingos Martins-ES, filha de Fernando Machado Ferreira e Solange de Fatima Rocha Ferreira. 4.: FRANSIANO DEL PUPPO, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 25 de março de 1990, estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente e domiciliado Área Rural, S/N, Santa Luzia, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Nicolau Del Puppo e Deusa Aparecida Bickel Del Puppo e LUANA BRANDÃO MODOLO, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 27 de dezembro de 1990, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Área Rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Sergio Modolo e Zeni Brandão Modolo. 5.: JOÃO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 15 de dezembro de 1950, estado civil divorciado, profissão lavrador aposentado, residente e domiciliado Rod. BR 262, KM 75, S/N, Victor Hugo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Thoribio Oliveira da Silva, falecido e Maria Ventura da Silva, falecida e ELZA APARECIDA DA PENHA DOS SANTOS, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 23 de julho de 1970, estado civil divorciada, profissão lavradeira aposentada, residente e domiciliada Rod. BR 262, KM 75, S/N, Victor Hugo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Mario dos Santos, falecido e Cecilia da Penha dos Santos, falecida. 6.: HERCULES MACHADO QUINELATO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascido em 10 de outubro de 1994, estado civil solteiro, profissão Trabalhador volante da agricultura, residente e domiciliado Estrada Vicinal, S/N, Lajinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Quinelato da Silva e Maria Nazareth Machado da Silva e LUANA REBULI RODRIGUES, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 23 de dezembro de 1996, estado civil solteira, profissão Trabalhador volante da agricultura, residente e domiciliada Estrada Vicinal, S/N, Lajinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Messias Rodrigues Barbosa e Maria de Lurdes Valim Rebuli Rodrigues Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 22 de julho de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil