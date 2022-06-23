Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 23/06/2022

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 01:00

23 jun 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

23-06-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 160kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: HENDRIX WILVOCK LIPPAUS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Gerente comercial, residente na Rua Mangaratiba, nº 03, Cariacica-ES e THAIANE CARDOSO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Publicitária, residente na Rua Mangaratiba, nº 03, Cariacica-ES. 28955 2.: PHELIPE AUGUSTO DA CRUZ, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Coronel Nunes Ferreira, nº 09, Viana-ES e DAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ângela Carobine, nº 29, Cariacica-ES. 28956 3.: BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Nicarágua, nº 03, Cariacica-ES e VALDIRENE MARTINS DE QUEIROZ TORO DELGADILLO, natural de Belo Horizonte-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnica em edificações, residente na Rua Nicarágua, nº 03, Cariacica-ES. 28957 4.: HILARIO GALDINO DE CARVALHO, natural de Colatina-ES, com 68 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Onze, s/n, Cariacica-ES e GILSILENE MEDEIROS LANGA, natural de Cariacica-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), microempresária, residente na Rua Onze, s/n, Cariacica-ES. 28958 5.: HUDSON BIANCARDI, natural de Governador Valadares-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Dominicana, nº 52, Cariacica-ES e SHIRLENEI NOGUEIRA COIMBRA, natural de Nova Venécia-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Dominicana, nº 52, Cariacica-ES. 28959 6.: MARCOS ANTÔNIO REIS FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 165, Cariacica-ES e STEFFANI PELTIER DE LIMA BARBOSA, natural de Várzea Grande-MT, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente do procon, residente na Avenida Expedito Garcia, nº 165, Cariacica-ES. 28960 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de junho de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO AZEVEDO JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), apac, residente na Rua Bernardino Teixeira, nº 17, Cariacica-ES e RAYSA ALMEIDA DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), assistente financeiro, residente na Rua Bernardino Teixeira, nº 17, Cariacica-ES. 14611 2.: MARIO PEREIRA FREITAS, natural de Vitoria-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Doutor Honório Esteves Otoni, nº 03, Cariacica-ES e ABILENA DOS SANTOS NERY, natural de Macapá-AP, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Doutor Honório Esteves Otoni, nº 03, Cariacica-ES. 14617 3.: FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na rua Padre Jose de Anchieta, 753, Cariacica-ES e RITA DE CÁSSIA CASSIM, natural de Resplendor-MG, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na rua Padre Jose de Anchieta, 753, Cariacica-ES. 14618 4.: JULIMAR DA SILVA OLIVEIRA, natural de Alvinópolis-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pintor automotivo, residente na Rua Joaquim Rosindo, 05, Cariacica-ES e ÉRICA TEIXEIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Joaquim Dias Rosindo, 05, Cariacica-ES. 14619 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de junho de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: REINALDO ANTONIO FERREIRA, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Lajinha, 4 , Rua Lateral Escola, Divinópolis, Serra-ES e NAZARETH GOMES DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Tobias Barreto, 702, Ap 403 Gameleira, Boa Vista I, Vila Velha-ES. 20092 2.: GUILHERME CESAR VICTOR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Ataíde I, 20, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e REBBECA ATHAYDES CHRISTEN, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Arare,173, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 20093 3.: THIAGO BARBOZA DOS SANTOS DA CUNHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico controle de praga, residente na Rua Vinte e Seis, nº 224, Santa Mônica, Vila Velha-ES e SHAYENE LIMA CUNHA RODRIGUES, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), atendente de restaurante, residente na Rua Vinte e Seis, Nº 224, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 20094 4.: RAFAEL MARCHIORI CABIDELI, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 350 Casa, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e AMANDA VICENTE MARTINS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Santa Leopoldina, nº 350, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20095 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de junho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL PIRES BERTULANI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Jacamim Verde, nº 20, Vila Velha-ES e PRISCILA ROSA DALFIÔR, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Jacamim verde, nº 19, Vila Velha-ES. 232729876 2.: EDUARDO MARÇAL DE MOURA, natural de Tarumirim-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Aristides Miranda, nº 148, Vila Velha-ES e JUCIMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), representante comercial, residente na Rua Aristides Miranda, nº 148, Vila Velha-ES. 232729877 3.: EDSON WANDER DA SILVA CHAGAS, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua Um, nº 11, Vila Velha-ES e KATHIA CYLENE DE SOUZA VALE, natural de Governador Valadares-MG, com 53 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Trinta e Seis, nº 05, Vila Velha-ES. 232729878 4.: RAFAEL CYPRIANO FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 313, Vila Velha-ES e GRAZIELA CARDOSO ARAUJO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 313, Vila Velha-ES. 232729879 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de junho de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIOVANNI ERLACHER RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), motorista de onibus, residente na Rua Guaçui, nº 410-B, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e LAIZ DE ALMEIDA LIRIO, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Guaçui, nº 410-B, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 09469 2.: UANDERLI DE ALMEIDA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Rua Bom Jesus, nº 1170, Vila Velha-ES e AMANDA BATISTA PEREIRA, natural de Contagem-MG, com 20 anos de idade, Solteira(o), perfumista, residente na Rua Bom Jesus, nº 1170, Vila Velha-ES. 09470 3.: JOILSON AMPARO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), bitoneiro, residente na rua projetada, s/n, Vila Velha-ES e AIDÊ MARIA ALBERTO DE JESUS, natural de Uruçuca-BA, com 39 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada, s/n, Vila Velha-ES. 09471 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de junho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUAN SANTOS DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Estrada do Alambique, s/nº, Itapemirim-ES e ANA CAROLINA DOS PASSOS LUZIA, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Estrada do Alambique, s/nº, Itapemirim-ES. 14343 2.: JOSÉ DAVID DA SILVA, natural de São Caitano-PE, com 21 anos de idade, Solteiro(a), agricultor, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 167, Itapemirim-ES e PALOMA MARQUES DA CONCEIÇÃO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), agricultora, residente na Rua Padre Otávio Moreira, nº 167, Itapemirim-ES. 14344 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de junho de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FERNANDO VALIM RODRIGUES FILHO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresario, residente na Rua Marcondes de Souza, nº , Vitória-ES e ANDRELLY SGULMARO BUBACK, natural de Domingos Martins-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua dos Ex-Combatentes do Brasil, nº 985, Vitória-ES. 25571 2.: ANGELA MARIA MENDES DE ANDRADE ROCHA DE ANGELO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Major Josias Cruz do Nascimento, nº 83, Vitória-ES e FERNANDA DA VITORIA FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), agente penetenciária, residente na Rua Major Josias Cruz do Nascimento, nº 83, Vitória-ES. 25572 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de junho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EZEQUIEL FERREIRA DOS SANTOS, natural de Manaus-AM, com 50 anos de idade, divorciado(a), socorrista, residente na Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória-ES e ANA RACHEL COELHO WELLER, natural de Cachoeiro Itapemerim-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), policial militar aposentada, residente na Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25511 2.: WILLIAN DE JESUS VESCOVI, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Nathalina Daher Carneiro, Jardim da Penha, Vitória-ES e CLARISSA BARCELOS SANT'ANA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Augusto Garcia Duarte, Centro, Aracruz-ES. 25529 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de junho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LAERTE D' AVILA FERREIRA JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua José Poleto, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIA MARTINS MURI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Hostílio Borges, nº 1, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05162 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de junho de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO ALMEIDA, natural de Quixeramobim-CE, com 53 anos de idade, solteiro(a), vidraceiro, residente na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, nº 2390, Aracruz-ES e EDINALVA PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Avenida Luiz Cariacica dos Santos, nº 2390, Aracruz-ES. 00750 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de junho de 2022 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL COSTA DE JESUS, natural de Nanuque-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Izaura Barcelos Soeiro, nº 1068, Linhares-ES e ISABELA DE SOUZA OHNESORGE, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Izaura Barcelos Soeiro, nº 1068, Linhares-ES. 12009 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de junho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO PONTE KOBI, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Projetada, s/n, Itapemirim-ES e MARCELA MOREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresaria, residente na Rua Projetada, s/n, Itapemirim-ES. 01622 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de junho de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM SALVADOR DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), técnico em manutenção, residente na Rua carolina maria do nascimento, s/n , Ibiraçu-ES e ADRIANA CHAVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carolina    Maria do Nascimento, s/n, Ibiraçu-ES. 00987 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 22 de junho de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE DE ANCHIETA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DE SOUSA MIGUEL, natural de Anchieta-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua São Cristovão, s/nº, Anchieta-ES e ANA KAROLINA DOS SANTOS FRANCISCO, natural de Anchieta-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na estrada iriri x anchieta, s/nº, Anchieta-ES. 02946 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Anchieta-ES, 22 de junho de 2022 LARISSA CAPIBARIBE DE CASTRO CASSEB Notária e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID MANOEL ZANOTTI SOARES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Avenida Pau Brasil, s/n, Serra-ES e ROSIENY SOUZA BRANDÃO, natural de Cachoeiro de Itapermirim-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Pau Brasil, s/n, Serra-ES. 11834 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de junho de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE ANTONIO DE SOUZA FIDELIS, natural de Alegre-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), lavrador, residente na Rua Sete de Setembro, 237, Alegre-ES e DANILA TARIS FERREIRA DE ARAUJO, natural de Manhuaçú-MG, com 32 anos de idade, Divorciada(o), prendas do lar, residente na Rua Sete de Setembro, 237, Alegre-ES. 03586 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 22 de junho de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO DIAS, natural de Ibatiba, ES, com 43 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado Córrego do Oliveira, s/n, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES e ANGELITA DE ABREU, natural de Santa Rita do Ituêto, MG, com 45 anos de idade, divorciada, agente comunitário de saúde, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego do Oliveira, s/n, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES.001089 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 22 de junho de 2022. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados