Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Proclamas - 23/04/2022

Sábado

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 09:59

Publicado em 

26 abr 2022 às 09:59

Arquivos & Anexos

23-04-22 - PROCLAMAS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 173kb
Baixar

Proclamas

_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MILTON SABINO DOS SANTOS, natural de Mendes Pimentel-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Avenida Augustinho Brambati, nº 115, Guarapari-ES e MARIA LUCIA FRANÇA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Avenida Augustinho Brambati, n°115, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12842 2.: JOSÉ ROBERTO SILVA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua José Machado, nº 26, Guarapari-ES e ROSILENE BONE BIANCHI, natural de Guarapari-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), agente de serviço operacional, residente na Rua José Machado, nº 26, Guarapari-ES. 12843 3.: LUCINEI ALVES DE ALMEIDA, natural de Pará de Minas-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador, residente na Rua Granada, nº20, Guarapari-ES e ANGELA PERIM CARREIRO, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de perecíveis, residente na Rua Granada, nº20, Guarapari-ES. 12844 4.: DIOGO VICENTE RANGEL TORRES, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Pizzaiolo, residente na Rua Horácio Santana, nº 489, Guarapari-ES e MYLLENNA SOARES VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), Inspetora de sinistros, residente na Rua Horácio Santana, nº 489, Guarapari-ES. 12845 5.: DILSON DA SILVA FREITAS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), marketing digital, residente na Rua Agenor Alves dos Santos, nº 557, Guarapari-ES e JÉSSICA ESTÉFANY SANTOS TEDESCO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), marketing digital, residente na Rua Waldette Bianconi Bessa, nº 23, Guarapari-ES. 12846 6.: TIAGO DA SILVA SANTOS, natural de Gongogi-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de laboratório de solos, residente na Rua Linhares, nº 131, Guarapari-ES e ISABELA THAISA DE SOUZA GARCIA, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Linhares, nº 131, Guarapari-ES. 12847 7.: FELIPE SILVA LOUREIRO, natural de São José dos Campos-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Beira Mar, nº 2870, Guarapari-ES e THAYLA BAPTISTA CAMPOSTRINI, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Beira Mar, nº 2870, Guarapari-ES. 12848 8.: JOÃO CARLOS MAIA DE FREITAS CRUZ, natural de Lisboa-ET, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de mecânica, residente na Rua Iuna, nº 12, Guarapari-ES e BRENDA DOS SANTOS IGNEZ, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Iuna, nº 12, Guarapari-ES. 12849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 22 de abril de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficial Interina _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS HERBST RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua Francisco Experidião Pinto, nº 10, Cariacica-ES e VITÓRIA VIEIRA ROMANEL, natural de Castelo-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Francisco Experidião Pinto, nº 10, Cariacica-ES. 28781 2.: FABIO SANTOS DA SILVA, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 62 anos de idade, divorciado(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 57, Cariacica-ES e DILMA SCHADE BARCELLOS MACHADO, natural de Nova Venécia-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), aposentada, residente na Rua Quinze de Novembro, nº 57, Cariacica-ES. 28782 3.: NATANAEL COSTA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua São Jorge, nº 433, Cariacica-ES e RENATA FERREIRA BENAVIDE, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Fundão, nº 52, Cariacica-ES. 28783 4.: FABIANO AUGUSTO ALVES GOMES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Vinte e Um, nº 323, Cariacica-ES e KEILA VIEIRA MONTEIRO, natural de Aimorés-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua Vinte e Um, nº 323, Cariacica-ES. 28784 5.: GERALDO GERMANO DA SILVA, natural de Nova Venécia-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua João Pessoa, s/nº , Cariacica-ES e IZAURA LENKE, natural de Nova Venécia-ES, com 61 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua João Pessoa, s/nº , Cariacica-ES. 28785 6.: JOEL SOARES DE OLIVEIRA, natural de Itanhém-BA, com 55 anos de idade, solteiro(a), montador de andaime, residente na Rua Independência, nº 45, Cariacica-ES e MARIA DE LOURDES DE ASSIS, natural de Domingos Martins-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Independência, nº 45, Cariacica-ES. 28786 7.: CELSO GOMES DOS SANTOS, natural de Pescador-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), motorista de caminhão, residente na Rua O, nº 03, Cariacica-ES e SILMARA ALMEIDA ALVES, natural de Arujá-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua O, nº 03, Cariacica-ES. 28788 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de abril de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WILLIAM EVANGELISTA DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Paineiras, nº 6, Linhares-ES e DANIELI COSTA GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Ipê, s/n , Linhares-ES. 11828 2.: AILTON FARIAS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 579, Linhares-ES e GABRIELLE DE SOUZA CASTRO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 31 anos de idade, divorciado(a), ajudante, residente na Rua Jacinto Campos de Araújo, nº 579, Linhares-ES. 11829 3.: GUSTAVO SANTOS REIS, natural de Eunápolis-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), acabador de granito, residente na Av. Gov. Henrique Coutinho, 15, Linhares-ES e JAIANE ASSIS NUNES, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), esteticista, residente na Av. Gov. Henrique Coutinho, 15, Linhares-ES. 11830 4.: CELSO MARCIO BARCELLOS FRAGA, natural de Alcobaça-BA, com 41 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, nº 1, Linhares-ES e RENATA BERSAN MENDES, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Maria Deoclécio Barbosa, nº 1, Linhares-ES. 11831 5.: ALAM BIZANK TAVARES, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz nº, Linhares-ES e INGRID DE BARCELLOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz nº 8702, Linhares-ES. 11832 6.: ANDRÉ RABELO MORAES, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de processo, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2266, Linhares-ES e INAIARA COSME BORTOLOTTI, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista de qualidade, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 2266, Linhares-ES. 11833 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de abril de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DE LIMA PANCRACIO, natural de Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Leopoldina Smarzaro, s/nº, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NAYANE ELIAS DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Jorge Luiz da Silva, nº 63, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05078 2.: THAINÁ COELHO FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Andrelina Pereira Negrelli, nº 14, Cachoeiro de Itapemirim-ES e GRAZIELE FIORINI RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Andrelina Pereira Negrelli, nº 14, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05079 3.: LUCAS VENTURINI DE REZENDE MENDES GLÓRIA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Joarez Teixeira, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAÍS FELETTI MADEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Empresária, residente na Rua Joarez Teixeira, s/nº , Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05080 4.: RAIAN ALEXANDRINO RIBEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Rua Sebastião Carolino dos Santos, nº 108, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SUÉLEN NASCIMENTO ZANGIROLAMI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Sebastião Carolino dos Santos, nº 108, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05081 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de abril de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLEIDSON ROSA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria João Patrocínio, nº 35, Vitória-ES e GEANE LINHARES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Linhares, nº 67, Vitória-ES. 17767 2.: LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), oficial controle da qualidade, residente na Escadaria Valério Martins da Luz, nº 310, Vitória-ES e IZABELA DE OLIVEIRA JACINTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), publicitária, residente na Escadaria Valério Martins da Luz, nº 310 , Vitória-ES. 17768 3.: GUILHERME NASCIMENTO MOTA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 116, Vitória-ES e REBECA ARAÚJO SOUZA, natural de Ilhéus-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 116, Vitória-ES. 17769 4.: EZEQUIEL JULIATTI EGGERT, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua São Bartolomeu, nº 114, Vitória-ES e DÉBORA LUIZA BRAGA ZIVIANI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Elvira Zílio, nº 70, Vitória-ES. 17770 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de abril de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAMIÃO DAMASCENO, natural de Linhares-ES, com 46 anos de idade, Solteiro(a), cobrador externo, residente na Rua Raposos, nº 171, Cariacica-ES e MARLIANE LOURENÇO DA SILVA, natural de Ibiraçu-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua Raposos, nº 171, Cariacica-ES. 14460 2.: DIEGO CAETANO, natural de São Paulo-SP, com 35 anos de idade, Solteiro(a), operador de autoclave, residente na Avenida Manoel Coutinho, nº 260, Cariacica-ES e ROBERTA PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Espírito Santo-RN, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Manoel Coutinho, nº 260, Cariacica-ES. 14461 3.: ISAAC LUIZ DOS SANTOS, natural de Aracuai-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), ajudante prático de obras, residente na Av. Leopoldina, S/n, Cariacica-ES e SARA DE SOUZA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Av. Leopoldina s/n, Cariacica-ES. 14463 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de abril de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EVALDO SERAFIM, natural de Conceição do Castelo-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Adalto Ferreira da Mota, n° 140, Conceição do Castelo-ES e ANA GERALDO DE FREITAS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Vendedora de comércio varejista, residente na Rua Adalto Ferreira da Mota, n° 140, Conceição do Castelo-ES. 00647 2.: CRISTIANO SOUZA LEITE, natural de Muniz Freire-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Servente de obras, residente na localidade de cantinho do céu , Conceição do Castelo-ES e NATÁLIA ROCHA DOS SANTOS, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Tarefeira rural, residente na Localidade de Cantinho do Céu, Conceição do Castelo-ES. 00648 3.: ANTONIO ROSA GUIMARÃES, natural de Muniz Freire-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Nilton Pizzol, s/n , Conceição do Castelo-ES e LUANA CONCEIÇÃO CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Nilton Pizzol, s/n , Conceição do Castelo-ES. 00649 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 22 de abril de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALLAN BABISKI PÍCOLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Vitória-ES e IASMIM SANTOS RODRIGUES, natural de Juiz de Fora-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Vitória-ES. 25364 2.: REGINALDO ALVES FILHO, natural de Galiléia-MG, com 51 anos de idade, divorciado(a), técnico em informática, residente na Rua Marquês de Montalvão, Vitória-ES e ANA PAULA VIEGAS TONON LISBÔA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Marquês de Montalvão, Vitória-ES. 25366 3.: ANDRÉ MOREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Hugo Musso, Vila Velha-ES e AMANDA DOS SANTOS SCIORTINO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Vitória-ES. 25368 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de abril de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na rua joão pessoa, 255, Vila Velha-ES e MICAELLY BRANDÃO RANGEL, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Pessoa, 255, Vila Velha-ES. 09353 2.: MATHEUS DE MEDEIROS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Seará nº 445, Vila Velha-ES e PRISCILLA DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Seará nº 445, Vila Velha-ES. 09354 3.: ARNALDO BISPO DOS SANTOS JUNIOR, natural de Itajuípe-BA, com 31 anos de idade, Solteiro(a), radialista, residente na Rua Gardenia, nº 07, Vila Velha-ES e CAROLINE SANTOS DE JESUS, natural de Potiraguá-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Gardenia, nº 07, Vila Velha-ES. 09355 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de abril de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIOMIRO CARDOSO, natural de Soledade-RS, com 52 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Doutor Mário Ribeiro, nº 07, Aptº 301, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e JULIANA DA CRUZ ROSA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Doutor Mário Ribeiro, nº 07, Aptº 301, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04436 2.: TOBIAS VANDELEI DE ALMEIDA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Rua Castelo Branco, nº 305, Vila Garrido, Vila Velha-ES e LUCIMARA ARAUJO EFFGEN, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, viúvo(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Castelo Branco, nº 305, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04437 3.: PATRICK LORENZETTI MARTINS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Antônio Bezerra Farias, nº 457 , Vila Garrido, Vila Velha-ES e MARILIA DO CARMO SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Antônio Bezerra Farias, nº 457, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04438 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de abril de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIO SOARES ALVES FILHO, natural de Serra dos Aimorés-MG, com 27 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua projetada, s/nº, Viana-ES e POLIANA SALOMÃO ALVES, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Rua projetada, s/nº, Viana-ES. 07632 2.: GABRIEL VICTOR RAMOS VENKE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), analista de legalização, residente na Rua Sete de Setembro, nº 13, Viana-ES e JÉSSICA SIQUEIRA CORRÊA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Sete de Setembro, nº 13, Viana-ES. 07637 3.: CARLOS AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 58 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Guarapari, nº 07, quadra 10, Viana-ES e LUCIANA NEVES DA VITORIA, natural de Vitória-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Guarapari, nº 07, quadra 10, Viana-ES. 07639 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de abril de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS CALIARI CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Emani de Souza, 627, Terceiro Andar, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e MILENA PEREIRA REGO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Emani de Souza, 627, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19919 2.: HEBER FREITAS GUEIROS, natural de Vila Velha-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rua Inácio Higino, N° 32, Apartamento 104, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ROSILENE MENDES DA CONCEIÇÃO, natural de Caratinga-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), massoterapeuta, residente na Rua Curitiba, 765, Itapuã, Vila Velha-ES. 19922 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de abril de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUSA, natural de Arataca-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), fiscal de loja, residente na Rua Topázio, nº nº 471, Serra-ES e LIRIANI SILVA NUNES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Topázio, nº 471, Serra-ES. 11674 2.: EDUARDO SILVA DRUMOND, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), pintor automotivo, residente na Rua Maceio, 04, São Marcos , Serra-ES e SHEILA DA SILVA MENDES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Maceio, 04, São Marcos , Serra-ES. 11707 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de abril de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLEY GADIOLI PEREIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Vander Ferrari, nº 01, João Neiva-ES e SCHERLI VIEIRA NASCIMENTO, natural de Aracruz-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vander Ferrari, 01, João Neiva-ES. 03168 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 22 de abril de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNNY CÉSAR DA SILVA GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), administrador, residente na Rua Francisco Henrique Araújo, nº 28, Itapemirim-ES e DIANA DUTRA MACIEL, natural de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), técnico em contabilidade, residente na Rua Henrique Freire, nº 10, Itapemirim-ES. 14318 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de abril de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ RODRIGUES SUAVE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Joventina Menezes, nº 195, Vila Velha-ES e JAMILE DE OLIVEIRA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Médica generalista, residente na Rua Alfredo Merlo, nº 210, Vila Velha-ES. 06391 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de abril de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE CALOGI DO JUÍZO DE SERRA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, natural de Itapetinga-BA, com 58 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Mateus Lemos, nº 04, Serra-ES e TERESA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Brasil, nº 08, Serra-ES. 00114 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de abril de 2022 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: FÁBIO RIBEIRO MEIER, nacionalidade brasileiro(a), natural de Vitória-ES, nascido em 12 de agosto de 1979, estado civil solteiro, profissão motorista, residente na Rua principal, s/n, Mamoeiro em Viana-ES & LAIZA APARECIDA NOGUEIRA DUTRA, nacionalidade brasileiro(a), natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 22 de abril de 1982, estado civil divorciada, profissão autônoma, residente na Rua principal, s/n, Mamoeiro em Viana-ES. 2.: LIBERALINO AUGUSTO PIRES, nacionalidade brasileira, natural de Alvarenga-MG, nascido em 26 de setembro de 1943, estado civil viúvo, profissão aposentado, residente na Rua Garcia Lorca, s/n, Vila Nova em Viana-ES & ROSALIA DA PENHA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Viana-ES, nascida em 14 de abril de 1947, estado civil viúva, profissão aposentada, residente na Rua Garcia Lorca, s/n, Vila Nova em Viana-ES. Se alguém, souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Viana – ES, 22 de abril de 2022 Walmir de Oliveira Ricco Tabelião e Oficial Interino CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: FABIO JUNIOR SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, nascido em 21 de junho de 1982, estado civil viúvo, profissão mecânico, residente e domiciliado área rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Ademilson Siqueira e Tereza Maria Del Puppo Siqueira e GEISIMARA BÜGER DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 08 de maio de 2001,estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada área rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Gerso Büger e Rosimar Büger da Silva. 2.: SIDNEI BRAGA BOTELHO, natural de Muniz Freire, -ES, nascido em 19 de julho de 1980, estado civil solteiro, profissão serrador, residente e domiciliado Rod. ES 164, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Andrelino Gomes Botelho e Teresinha Braga Botelho e SILVANA CAMPOS, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 07 de julho de 1984, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Rod. BR 262, S/N, São Paulo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Antonio Campos e Rosalina Maria da Silva Campos. 3.: WERYCY MARTINS DA SILVA, natural de Guaçuí, -ES, nascido em 07 de maio de 2000, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente e domiciliado Rua Pitanga Pinto, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filho de Adeir Vitório da Silva e Cleide Marcia Martins da Silva, falecida, e RAQUEL ASSIS STOFEL, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 27 de abril de 2003, estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada Rua Pitanga Pinto, S/N, Pedra Azul em Domingos Martins-ES, filha de Sebastião Stofel e Maria Aparecida Assis Stofel. 4.: DANTE LOUBACH DE LIMA, natural de Mantena, -MG, nascido em 17 de setembro de 1986, estado civil solteiro, profissão professor, residente e domiciliado Rod. BR 262, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Dante Rogerio de Souza Lima e Telma Loubach e DANIELA BISSOLI ULIANA, natural de Afonso Cláudio, -ES, nascida em 03 de agosto de 1993, estado civil solteira, profissão farmacêutica, residente e domiciliada Rod. BR 262, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Angeo Marcos Uliana e Rozana Bissoli Uliana. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 22 de abril de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados