Proclamas - 23/04/20
Cartório de Registro Civil e Tabelionato Sooretama Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO GOMES RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Mecânico de máquinas pesadas (manutenção), residente na Rua Capitão José Maria - até 898 - Lado Par, nº , Araçá, Linhares-ES e PAULA ALVES DA CRUZ, natural de Diadema-SP, com 37 anos de idade, viúvo(a), Esteticista, residente na Rua Massaranduba, 19, Centro, Sooretama-ES. 04519 2.: CARLOS EDUARDO CAMPISTA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Montador de equipamentos elétricos (aparelhos elet, residente na Av. Cristo Rei, S/n, Centro, Sooretama-ES e QUESIA DA SILVA DE LIMA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua 7 de Setembro, S/n, Salvador, Sooretama-ES. 04520 3.: ADEVANILTON MELO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Sitio Alto da Bela Vista, Córrego Chumbado, Sooretama-ES e LUZIA VARGAS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Trabalhador rural, residente na RUA GOIABEIRA, Nº 156, Bairro Salvador, Sooretama-ES. 04521 4.: GENAILTON RODRIGUES DE PAULA, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Vista Alegre, Nº125, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES e EDICLEIA ALVES DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Vista Alegre, Nº125, Dalvo Loureiro, Sooretama-ES. 04522 5.: LEUCIONE ARAUJO DE AGUIAR, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Córrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES e MIRIANE SANTOS SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES. 04523 6.: VALCIMAR PEIXOTO, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), analista de compras, residente na Rua Vitorio de Souza, Nº610, Centro, Sooretama-ES e ALINE DOS SANTOS PEREIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Eli Lopes Batista, Nº28, Corrego Alegre, Sooretama-ES. 04524 7.: GILSON DE SOUZA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Comendador Rafael, Interior, Sooretama-ES e DILZA GAMA, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Comendador Rafael, Interior, Sooretama-ES. 04525 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 22 de abril de 2020 Esmael Nunes Loureiro Tabelião Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: HUDSON VIANA MATIAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Avenida Equador, nº 43, Jabaeté, Vila Velha-ES e BIANCA GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida California, nº 552, Barramares, Vila Velha-ES. 08257 2.: DIMAS PEREIRA FERNANDES, natural de Contagem-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Santa Tereza, nº 33, Santa Paula II, Vila Velha-ES e LAYANA DOS SANTOS PESSÔA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), protética, residente na Rua Santa Tereza, nº 33, Santa Paula II, Vila Velha-ES. 08261 3.: ARTUR FERREIRA SANTANA, natural de Aimorés-MG, com 57 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Juparanã, nº 809, João Goulart, Vila Velha-ES e OLENICIA DE SOUZA LIMA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Euclides da Cunha, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08262 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de abril de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR LUIS LOUREIRO, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 3600, Aptº 1601, Torre 01, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JAILINY DE SOUZA DA LUZ, natural de João Neiva-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Lucillo Baioco, nº 68, Gadioli, João Neiva-ES. 07537 2.: TADEU MESSINA DEPES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2110, Apartamento 102, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SARA SILVÉRIO LEAL SANTOS TAVARES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), agente federal de execução penal, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N° 2000, Ed. Piazza Di Veneza, Apto 403, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07541 3.: RUAN CANDIDO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico de planejamento eletrico, residente na Rua Vinte e Oito, nº 98, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e AMANDA PATUSSI DE FREITAS, natural de Sao Mateus-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Seis, nº 17, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 07542 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de abril de 2020 Lucy de Oliveira Ruy TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO LUIZ ANACLETO, natural de Lajinha-MG, com 73 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Avenida São Vicente de Paulo, Número 442, Bairro Quilombo, Iúna-ES e IRACY LIMA RAMOS, natural de Governador Valadares-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida São Vicente de Paulo, Número 442, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08588 2.: EDVALDO CANDIDO VIEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Astrogildo Silveira, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ALONIRA JUNGER DA CUNHA KAUFMAN, natural de Palmeiras, Lajinha-MG-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Pedro Caetano, Número 294, Bairro Quilombo,, Iuna-ES. 08589 3.: LEVI SILVEIRA BOREL, natural de Iúna-ES-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Loteamento Novo, sem Número, Distrito Nossa das Graças, Iúna-ES-ES e KELLEM BORGES DOS SANTOS SOARES, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Loteamento Novo, sem Número, Distrito Nossa das Graças, Iúna-ES-ES. 08590 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 22 de abril de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL MARIANO DO NASCIMENTO, natural de Anchieta-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua Projetada, S/n, Centro, Itaoca, Itapemirim-ES e LORRAINE FELIZARDO MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/n, Itaoca, Itapemirim-ES. 01415 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de abril de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MANOEL VALDELIRIO BENFICA SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 63 anos de idade, Viúvo(a), gari, residente na Rua Boca de Leão, 27, Feu Rosa, Carapina, Vila Velha-ES e GLORIA ROZA DE PAIVA, natural de Ubaporanga-MG, com 65 anos de idade, Viúva(o), vendedora, residente na Rua Boca de Leão, 27, Feu Rosa, Carapina, Vila Velha-ES. 29936 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de abril de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK CORREIA ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 768, Vista da Serra I, Serra-ES e LETÍCIA MAZEGA LIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Mimoso do Sul, nº 768, Vista da Serra I, Serra-ES. 10049 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de abril de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã