Proclamas - 23/03/21
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDERSON FLEGLER, natural de Itarana-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Guarajas, nº 82, Soteco, Vila Velha-ES e FABIANA HÄSSE, natural de Santa Maria de Jetibá-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Guarajas, nº 82, Soteco, Vila Velha-ES. 08022 2.: RAPHAEL DE SOUZA LACERDA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua Vinte e Quatro, nº 118, Prédio 3, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e IZABELLA MARES GUIA ILHA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Vinte e Quatro, nº 118, Prédio 3, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 08033 3.: RAFAEL RIBEIRO SOUZA, natural de Itabuna-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Pernambuco, nº 147, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA CAROLINE GOLFFETTO ESCODINO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Pernambuco, nº 147, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 08034 4.: JOÃO VICTOR FERNANDES DAL MONTE, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 525, Aptº 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LETÍCIA BISSOLI HELMER, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 525, Aptº 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 08035 5.: LUIZ PAULO DE JESUS SILVA, natural de Una-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Jardel Jércolis Filho, nº 49, Nova Itaparica, Vila Velha-ES e JOSEANE DA SILVA REIS, natural de Arataca-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Jardel Jércolis Filho, nº 49, Nova Itaparica, Vila Velha-ES. 08036 6.: CLEUBER LÚCIO AZEVEDO RIOS, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 830, Apartamento 803, Praia da Costa, Vila Velha-ES e LUCIANA ROSSI DA ROCHA, natural de Nova Viçosa-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 830, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18725 7.: VINICIUS CORBELLINI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Ibitirama, Numero 250, Apartamento 302, do Edificio Celebration, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e CLEONICE ERMANI, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Ibitirama, nº 250, Edifício Celebration, Apartamento 302, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18726 8.: PEDRO HENRIQUE IGLESIAS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Hugo Musso, N° 980, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ESTER TORQUATO RAVANI SILVA, natural de Aracruz-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Hugo Musso, N° 980, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18727 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de março de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ ZENI, natural de Itaguaçu-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na Rua Antônio dos Santos Leão, 353, Barra do Jucu, Vila Velha-ES e RITA FRANCISCO DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Antônio dos Santos Leão, 353, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08770 2.: CARLOS ROBERTO SANTOS DOS ANJOS, natural de Anchieta-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), promotor de vendas, residente na Rua Porto Seguro, nº 294, João Goulart, Vila Velha-ES e CLEONICE SEVERINA DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 57 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Porto Seguro, nº 294, João Goulart, Vila Velha-ES. 08771 3.: FERNANDO LUIZ COUTO ZARDIN, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Raul Seixas, nº 187, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e DEBORA LIMA SILVINO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Raul Seixas, nº 187, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08774 4.: WALDEYR ROMANO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na RUA RAIMUNDO CORREA,S/N, CIDADE DA BARRA, Vila Velha-ES e LETICIA SILVA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na RUA RAIMUNDO CORREA,S/N, CIDADE DA BARRA, Vila Velha-ES. 08778 5.: MARCOS ALVES DE SOUZA DAS NEVES, natural de Nanuque-MG, com 50 anos de idade, Viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Alecrim, S/nº, Lote 12, Quadra, 55, Jabaeté, Vila Velha-ES e AMELIA PEREIRA, natural de Colatina-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Alecrim, S/nº, Lote 12, Quadra, 55, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08779 6.: PETERSON DIAS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), Motorista, residente na Rua Adolfho de Oliveira N°64, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES e MICHELE BRAGANÇA DOS ANJOS, natural de Jaguaré-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Adolfho de Oliveira N°64, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES. 08780 7.: AUDAIR DE PAULA AMORIM, natural de Divino de São Lourenço-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), cantor, residente na Fazenda São Romão,, Guaçuí-ES e MÁRCIA CRISTINA PEDRADA KEFLER, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), Enfermeira, residente na Rua Nove, nº 24, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08781 8.: ELIEL AGOSTINHO DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar em obras, residente na Rua Paulo Cézar Vinhas, nº 73, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES e FERNANDA JACINTO SILVA, natural de Brejetuba-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paulo Cézar Vinhas, nº 73, Vinte e Três de Maio, Vila Velha-ES. 08782 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de março de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: KELVIN MAURÍCIO DA SILVA, natural de Assu-RN, com 25 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Procópio Camargo, nº 04, Porto Novo, Cariacica-ES e COSMIRA NASCIMENTO ROCHA, natural de Uruçuca-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Procópio Camargo, nº 04, Porto Novo, Cariacica-ES. 13481 2.: RHAYNER MACHADO PAGANI, natural de Nova Venécia-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua José Siqueira - Lado Ímpar, nº 28, Santana, Cariacica-ES e DRIELLY SANTOS DOS REIS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de recursos humanos, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Tabajara, Cariacica-ES. 13488 3.: MARCIO LUIZ DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), marinheiro, residente na Rua Pernambuco, nº 20, Parque Nacional, Cariacica-ES e FLAVIA DALGOBO DUARTE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Pernambuco, nº 20, Parque Nacional, Cariacica-ES. 13529 4.: WALDER BARROS DA SILVA, natural de Queimados-RJ, com 46 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Antônio Coutinho, nº 32, Retiro Saudoso, Cariacica-ES e SANDRA HELENA CARVALHO TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Antônio Coutinho, nº 32, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13540 5.: NOAN DE SOUZA BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Guadalajara, nº 517, Porto de Santana, Cariacica-ES e MIRIÃ PEDRA BENTO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Guadalajara, nº 517, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13541 6.: WESLEY SANTOS ALIPRANDI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), consultor financeiro, residente na Rua São José, Nº 255, Porto de Santana, Cariacica-ES e JANUS CASTILLO BICO, natural de Lipa City-ET, com 24 anos de idade, solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua São José, Nº 255, Porto de Santana, Cariacica-ES. 13552 7.: MOISÉS DAS NEVES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua São Jorge, nº 92, Itacibá, Cariacica-ES e NILCELENA FERREIRA ALVES, natural de Ecoporanga-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), costureira, residente na Rua São Jorge, nº 92, Itacibá, Cariacica-ES. 13563 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de março de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DE JESUS SOARES, natural de Belo Horizonte-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 963, Santa Inês, Vila Velha-ES e MARTHA FERREIRA BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 963, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232728975 2.: RAUL LEÃO CASTELLO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), técnico mecânico, residente na Rua Alecrim, nº 69, Jardim Asteca, Vila Velha-ES e THAYANNE SCARDUA GALLINA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Alecrim, nº 69, Jardim Asteca, Vila Velha-ES. 232728976 3.: BRUNO BRUSQUI COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Saldanha da Gama, 11, Aribiri, Vila Velha-ES e ANDRIELLY GUIMARÃES SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), menor aprendiz, residente na Rua Rosental de Oliveira, 12, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232728977 4.: LECI DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), portuário, residente na Rua Antônio Abraão, nº 232, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ELIANE DA PENHA SOUZA, natural de Resplendor-MG, com 55 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Rua Dezoito, 98, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 232728978 5.: AILTON MOREIRA DE ANDRADE JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua do Canal, nº 40, Aribiri, Vila Velha-ES e LEDA ROCHA, natural de Colatina-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), promotora de vendas, residente na Rua do Canal, nº 40, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728979 6.: OSÉIAS DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), tatuador, residente na Rua Cravo Amarelo, 129, Novo Mexico, Vila Velha-ES e JENNYFER BREMER SOUZA MUTZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Rua Cravo Amarelo, 129, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232728980 7.: ALEX DE JESUS SANTOS, natural de Uruçu-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Indio Carajas, 33, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES e LIZIANE TARGINO DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Indio Carajas, 33, Zumbi dos Palmares, Vila Velha-ES. 232728981 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de março de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURISRAEL GOULART DIAS, natural de Betim-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua José Rodrigues da Vitória, S/n, Interlagos, Linhares-ES e GABRYELE XAVIER NASCIMENTO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Valdete Soeiro Silva, S/n, Planalto, Linhares-ES. 10854 2.: EDUARDO DE OLIVEIRA LIRIO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Afrânio Peixoto, nº 141, Aviso, Linhares-ES e JAQUELINE ZANDUMINGUE, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), recepcionista, residente na Rua Afrânio Peixoto, nº 141, Aviso, Linhares-ES. 10855 3.: LUIZ CARLOS PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Caparaó, S/nº, Interlagos, Linhares-ES e CREUZA FACCIN, natural de Castelo-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Caparaó, S/nº, Interlagos, Linhares-ES. 10856 4.: ALESON PINTO SANTOS, natural de Canavieiras-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de processos industriais, residente na Rua Edson Luiz Margon, N° 60, Santa Cruz, Linhares-ES e ELIZANGELA RODRIGUES SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Edson Luiz Margon, N° 60, Santa Cruz, Linhares-ES. 10857 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de março de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JAIR SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Governador Valadares, nº 444, Nova Carapina I, Serra-ES e ELIANE LEITE CUNHA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), conferente, residente na Rua Governador Valadares, nº 444, Nova Carapina I, Serra-ES. 10825 2.: WALACE DE SOUSA LISBÔA, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de estoque, residente na Rua São Lucas, nº 02, São Domingos, Serra-ES e ÁGHATTA LEAL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua São Lucas, nº 02, São Domingos, Serra-ES. 10830 3.: RODRIGO AMORIM ATANAZIO, natural de Cotia-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), gestor de mídia social, residente na Rua Florianopolis, 151, Chácara Parreiral, Serra-ES e JOCIMARA ODENCIO LAURINDO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), baba, residente na Travessa Marataízes, S/n, Vistda da Serra I, Serra-ES. 10837 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de março de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO HONORINO DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Goiás, nº 16, Central Carapina, Serra-ES e LEIDIANE ALBANO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua Goiás, nº 16, Central Carapina, Serra-ES. 31340 2.: DEYVINE DOS SANTOS FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua José da Costa Muniz, nº 272, Taquara I, Serra-ES e SANLAYNE SILVA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua José da Costa Muniz, nº 272 , Taquara I, Serra-ES. 31344 3.: THIAGO DOS ANJOS DAMASCENA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Santa Alice, nº 74, Jardim Limoeiro, Serra-ES e JULIANA DA CRUZ LIMA, natural de Ouro Branco-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Alice, nº 74, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 31345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de março de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILLIPE DOS SANTOS CYPRESTE, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cirurgião dentista, residente na Rua Coronel Schwab Filho, nº 42, Aptº 901, Bento Ferreira, Vitória-ES e ÉRIKA MOULIN SALAZAR, natural de Vitoria-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Desembargador Mário da Silva Nunes, nº 120, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24591 2.: EMANUEL MONTEIRO NUNES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Filomeno Ribeiro, 145, Centro, Vitória-ES e SALIZA BATISTA CUNHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Analista fiscal, residente na Rua Graciano Neves, nº 502, Centro, Vitória-ES. 24592 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de março de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONIVON PEREIRA DOS SANTOS, natural de João Neiva-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), vendedor, residente na Rua Sul America, 430, Cohab, João Neiva-ES e ALZIRA LEITE MANTOANEL, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), balconista, residente na Rua Sul America, 430, Cohab, João Neiva-ES. 03082 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 22 de março de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO RENAN SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Recife-PE, com 35 anos de idade, solteiro(a), psicólogo/professor universitário, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Goiabeiras, Vitória-ES e LARA BRUM DE CALAIS, natural de Muriaé-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 514, Goiabeiras, Vitória-ES. 24392 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de março de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENILSON LEMOS RIBEIRO, natural de Caravelas-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de câmara fria, residente na Rua 4 de Junho, nº 5, Estrelinha, Vitória-ES e UISLEIDE CAJAZEIRA ASSIS, natural de Caravelas-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua 4 de Junho, nº 5, Estrelinha, Vitória-ES. 17329 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de março de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório Gil Sales Faço saber que pretender casar-se: 1.: FELIPE SANTOS COIMBRA, natural de Montanha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Regina Oliveira Mattos, Nº126, Centro, Montanha-ES e TAYSSA DOMINGUES DA LUZ, natural de Colatina-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Regina Oliveira Mattos, Nº126, Centro, Montanha-ES. 00988 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Montanha-ES, 22 de março de 2021 INGRID GIL SALES BARRETO Oficiala Titular _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADÃO JOSÉ SOBREIRA, natural de Iuna-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Cinco, S/n°, Lt. 40, Qd. 50, Ipanema, Viana-ES e SONIA MARIA DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), domestica, residente na Rua Cinco, S/n°, Lt. 40, Qd. 50, Ipanema, Viana-ES. 07250 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de março de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN MIRANDA FARIA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na Av Vila Velha Sn, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e PÂMELA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Vila Velha, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00096 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de março de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: JOSIAS ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Divino de São Lourenço-ES, nascido em 19 de outubro de 1969, estado civil divorciado, profissão caseiro, residente na Córrego Área Rural, Perobas em Viana-ES, filho de JOVELINO ALVES DA SILVA e IZENY NERES DA SILVA & MARTINÉLIA DINIZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 31 de janeiro de 1965, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Córrego Área Rural, Perobas em Viana-ES, filha de JOSÉ DINIZ DA SILVA e MARIA CRISTINA DE BEM SILVA 2.: JOSÉ MAURICIO DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, natural de Itaguaçu-ES, nascido em 27 de outubro de 1969, estado civil solteiro, profissão motorista, residente na Rua Arthur Bernardes, n° 26, Vila Bethânia em Viana-ES, filho de JAIME DE ARAUJO e NAIR MARIA VENTURINI DE ARAUJO & LUCIANE AMARAL SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Boa Esperança-ES, nascida em 03 de julho de 1972, estado civil divorciada, profissão doméstica, residente na Rua Arthur Bernardes, n° 26, Vila Bethânia em Viana-ES, filha de JOÃO DOS SANTOS COIMBRA e MADALENA DOS SANTOS AMARAL Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 22 de março de 2021 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã e Oficiala