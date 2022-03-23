Proclamas - 23/03/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: BENEDITO PEÇANHA, natural de São Mateus-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista carreteiro, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, São José, Linhares-ES e KATIUCIA CORRÊA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Henrique Gaburro, S/n, São José, Linhares-ES. 11750 2.: BRAHYON SOARES FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Castro Alves Nº 946, Interlagos, Linhares-ES e NADIA NAGLE DE OLIVEIRA MORO, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Educadora Fisica, residente na Avenida Castro Alves nº 946, Interlagos, Linhares-ES. 11751 3.: GILVANIO DOS SANTOS DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), mecânico, residente na Rua Alberilo Arariba dos Santos, nº 16, Santa Cruz, Linhares-ES e MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS, natural de Quipapá-PE, com 48 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alberilo Arariba dos Santos, nº 16, Santa Cruz, Linhares-ES. 11752 4.: JOÃO VITOR LEITE DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, divorciado(a), ajudante de montagem, residente na Rua Antônio Fernandes de Almeida, nº 408, Interlagos, Linhares-ES e JOYCE OLIVEIRA REIS, natural de Camacan-BA, com 24 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Antônio Fernandes de Almeida, nº 408, Interlagos, Linhares-ES. 11753 5.: CLAUDIO SEIDEL JUNIOR, natural de Duque de Caxias-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa nº 807, Interlagos, Linhares-ES e ANDRESSA MORAES OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar Contabil, residente na Avenida Cláudio Manoel da Costa, nº 807 , Interlagos, Linhares-ES. 11754 6.: RODRIGO ALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Avenida Espírito Santo, nº 127, Aviso, Linhares-ES e VANESSA BANZZA DE PAULA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Espírito Santo, nº 127, Aviso, Linhares-ES. 11755 7.: RUDVAN OLIVEIRA ALVES CORREIA, natural de Porto Seguro-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de beneficiamento, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, nº 8, Planalto, Linhares-ES e DRIELE DA SILVA SANTOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, nº 8, Planalto, Linhares-ES. 11756 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GENILSON PACHECO GOMES, natural de Ibatiba-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Jacaranda, 28, Cidade Pomar, Serra-ES e KAUANE GOMES SOBRINHO, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jacaranda, 28, Cidade Pomar, Serra-ES. 11575 2.: JULIO CESAR DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Amaparana, S/n, Centro da Serra, Serra-ES e RITA DE CÁSSIA COELHO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Amaparana, S/n, Centro da Serra, Serra-ES. 11606 3.: AGENOR PEREIRA FILHO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 74 anos de idade, Viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vista da Serra, nº 160, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e JADILES PEREIRA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vista da Serra, nº 160, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11610 4.: JOSÉ JÚNIOR SANTOS DE CAMPOS, natural de Baixo Guandu-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), assistente técnico de obras, residente na Avenida Bela Vista, nº 1030, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e CRISLENE DA SILVA FREIRE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Bela Vista, nº 1030, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11618 5.: OSMAR CELESTINO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Major Pissara, S/n, Serra Centro, Serra-ES e AMANDA RANGEL CORREIA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Baga, nº 20, Centro da Serra, Serra-ES. 11619 6.: LUCAS GOMES QUIRINO, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), músico, residente na Rua Salvador, 24, São Marcos II, Serra-ES e BRUNNA NATHALYA STRELHOW SARMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), comerciária, residente na Rua Salvador, 24, São Marcos II, Serra-ES. 11626 7.: DIÊGO VIEIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Praça Barbosa Leão 196, nº 196, Serra Centro, Serra-ES e NADILU CARDOSO DRUMOND, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua das Orquídeas, nº 80, São Marcos I, Serra-ES. 11628 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: TALES LINS COSTA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Coronel Sodré, Número 935, Centro, Vila Velha-ES e LOUISE FREIRE DE AZEVEDO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta, residente na Rua Vinícius Torres, 296, Apartamento 402, Edificio Park Lane, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19827 2.: JEAN CARLOS MERIZIO ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Juscelino Kubistchek, nº 80, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES e PRISCILA DOS SANTOS MENDES, natural de Marataízes-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Juscelino Kubistchek, nº 80, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19828 3.: VICTOR COSTA DE CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Itaporanga, nº 7, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ALANE DE OLIVEIRA SARCINELLI, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Trinta e Cinco, nº 64, Santa Mônica, Vila Velha-ES. 19829 4.: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), cortador, residente na Rua Nicolino Soares, nº 3, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e RAFAELA SIVANIR LEITE SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Nicolino Soares, nº 3, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 19830 5.: FELIPE FERREIRA DE SOUSA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancario, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1333, Apartamento 506, Edificio Montpelier, Praia da Costa, Vila Velha-ES e SCYNTHIA NUNES CORREIA LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Rua Castelo Branco, N° 150, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19831 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MACIEL BARCELOS LINS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente chamado pleno, residente na Rua Victor Fritoli, nº 40, da Penha, Vitória-ES e LISANDRA SIMÕES DE ALMEIDA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Victor Fritoli, nº 40, da Penha, Vitória-ES. 25386 2.: PEDRO MARCIO MALEK BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assessor de investimentos, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 61, Santa Helena, Vitória-ES e ANA JÉSSYCA FRAGA DE CARVALHO DELVAUX ZACARON, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 61, Santa Helena, Vitória-ES. 25387 3.: MAYCON GOMES CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Rui Barbosa, nº 705, Maruípe, Vitória-ES e MARCIANE COUTINHO DIAS, natural de Caravelas-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Rui Barbosa, nº 705, Maruípe, Vitória-ES. 25388 4.: REYNALDO DIETZE, natural de Vitória-ES, com 69 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 275, Aptº 3002, Enseada do Suá, Vitória-ES e PATRÍCIA MARQUES RODRIGUES, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 275, Aptº 3002, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25389 5.: MATHEUS ROSA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua José Cassiano dos Santos, nº 64, Maruípe, Vitória-ES e STEPHANIE FERREIRA CABRAL DE FARO, natural de Teresópolis-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua José Cassiano dos Santos, nº 64, Maruípe, Vitória-ES. 25390 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÁSSIO ARRUDA BOECHAT, natural de Olímpia-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIA MARIA BORGES ANACLETO, natural de Recife-PE, com 41 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25291 2.: JOSÉ AUGUSTO SIMÃO JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), pecuarista, residente na Avenida Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória-ES e DAYANNE SANTIAGO BRITO, natural de Montanha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Dante Michelini, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25296 3.: LUIZ GUILHERME MARCHESI MELLO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES e NATHALIA DE PAULA DOYLE MAIA, natural de Guaçuí-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Ludwik Macal, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ARCÂNGELO, natural de Barra de São Francisco-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Santa Helena, S/n°, Ap 301, Vila Bethânia, Viana-ES e VALERIA CARES GUSMÃO, natural de Medina-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Santa Helena, S/n°, Ap 301, Vila Bethânia, Viana-ES. 07597 2.: ANDRÉ JANUARIO CARDOSO, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), açogueiro, residente na Rua Duque de Caxias, nº 60, Areinha, Viana-ES e BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), baba, residente na Rua Duque de Caxias, nº 60, Areinha, Viana-ES. 07598 3.: ALAN CLAY LOPES LEMOS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Rua Dois, s/nº Centro, Viana-ES e VANILDE TEIXEIRA DE JESUS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Dois, s/nº Centro, Viana-ES. 07599 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO CAMILO DA SILVA NETO, natural de Lajinha-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua São Benedito, N° 23, Bandeirantes, Cariacica-ES e LORENA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Benedito, N°23, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28705 2.: SEBASTIÃO MACHADO, natural de Afonso Claudio-ES, com 83 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Saracura, N° 10, São Conrado, Cariacica-ES e MARLENÍ PEREIRA COSTA, natural de Afonso Claudio-ES, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Monte Pascoal, 04, Nova Bethânia, Viana-ES. 28706 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GIAN DA SILVA E SILVA, natural de Miracatu-SP, com 27 anos de idade, Solteiro(a), bombeiro hidráulico, residente na Rua São Benedito, S/nº, São João Batista, Cariacica-ES e PÂMELA CARDOSO FERREIRA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), feirante, residente na Rua São Benedito, S/nº, São João Batista, Cariacica-ES. 14402 2.: HERICK FEU VITÓRIO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), atendente de relacionamento, residente na Travessa São Mateu, 31, Del Porto, Cariacica-ES e LAIZA MARIA MARQUES SANTANA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), AUTÔNOMA, residente na Travessa São Mateus, 31, Del Porto, Cariacica-ES. 14404 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDILSON PEREIRA DUTRA, natural de Ataléia-MG, com 48 anos de idade, Solteiro(a), vendedor autônomo, residente na Rua Leia Carolino Azevedo, S/nº, Nova Palestina, Vitória-ES e ADENIUZA MENDES FERREIRA, natural de Mucuri-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Leia Carolino Azevedo, S/nº, Nova Palestina, Vitória-ES. 17739 2.: ANTONIO PEREIRA LIMA JUNIOR, natural de Redenção-CE, com 43 anos de idade, divorciado(a), técnico de manutenção, residente na Beco Florêncio Pereira dos Remédios, Santo Antônio, Vitória-ES e HAYAGLA ALVES DA SILVA, natural de Fortaleza-CE, com 30 anos de idade, divorciado(a), vendedora, residente na Beco Florêncio Pereira dos Remédios, Santo Antônio, Vitória-ES. 17740 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS FONSECA, natural de Muniz Freire-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), operador de multifio, residente na Rua Juvenal Rodrigues dos Santos, nº 50, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DENISE GIMENES DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), artesã, residente na Rua Juvenal Rodrigues dos Santos, nº 50, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IZAQUE DA SILVA GONÇALVES, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 23 anos de idade, Divorciado(a), cabeleireiro, residente na Rua Projetada, S/n°, Garrafão, Itapemirim-ES e RAFAELA DO ROSARIO COSTA, natural de São Francisco de Itabapoana-RJ, com 16 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Projetada, S/n°, Itapemirim-ES. 14297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATHAN MORETTO GUZZO FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, nº 6099 , Cobilândia, Vila Velha-ES e SAVIA APARECIDA MERIGUETTE, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rodovia Carlos Lindenberg, Nº 6099 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06367 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de março de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALBERTO MIRANDA ROCHA JUNIOR, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Gloxínia, S/nº, Apto 401, São Marcos, Aracruz-ES e MARILLIA ALVES E SILVA, natural de Três Marias-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Gloxínia, S/nº, Apto 401, São Marcos, Aracruz-ES. 13502 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de março de 2022 Shirley Pissinate Garcia Santi Oficiala Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOVACI DA SILVA MESSIAS, natural de Alegre-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), vidraceiro, residente na Rua José Corrente, S/nº, Vila do Sul, Alegre-ES e ISABELA AYRES VICENTE GONÇALVES, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Pref. Antonio Lemos Junior, S/n, Vila do Sul, Alegre-ES. 03557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 22 de março de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil