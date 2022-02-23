Publicidade Legal

Proclamas - 23/02/2022

Quarta-feira

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 01:00

Publicado em 

23 fev 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

23-02-22 - PROCLAMAS.pdf

Tamanho do arquivo: 153kb
Proclamas - 23/02/2022

_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO MATTOS QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Saturnino José Ferreira, nº 03, Alto Lage, Cariacica-ES e CAROLINE RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua Saturnino José Ferreira, nº 03, Alto Lage, Cariacica-ES. 28623 2.: HELBERT SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua N, nº 5, Jadim Botãnico, Cariacica-ES e KAMILA DE ALMEIDA MELO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua N, nº 5, Jadim Botãnico, Cariacica-ES. 28630 3.: RENILDO FELÍCIO LEONÍDIO, natural de Alcobaça-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua Estado do Pará, S/nº, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e ANA ANGELICA MACHADO FALCÃO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Estado do Pará, S/nº, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 28632 4.: EMERSON CESCONETTO BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Santa Tereza, nº 04, Vila Capixaba, Cariacica-ES e JOYCE KARLA CORRÊIA AMORIM, natural de Mantena-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Santa Tereza, nº 04, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28633 5.: THIAGO PERCILIANO DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de motorista, residente na Avenida Amazonas, N° 262, Itapemirim, Cariacica-ES e BRUNNA ALVES REZENDE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Avenida Amazonas, N° 262, Itapemirim, Cariacica-ES. 28634 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATEUS JESUS PRUDÊNCIO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua M, S/nº, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES e MILENA DO NASCIMENTO SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua M, S/nº, Bairro Campo Verde, Cariacica-ES. 14337 2.: ADROVANO MACHADO DA SILVA, natural de Jequitinhonha-BA, com 59 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro aposentado, residente na Rua C, S/n, Santa Rosa, Cariacica-ES e RAIMUNDA NUNES DE JESUS, natural de Poções-BA, com 52 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua C, S/n, Santa Rosa, Cariacica-ES. 14339 3.: RODRIGO DA SILVA FARIAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), ajudante geral, residente na Rua Bahia, nº 234, Santo Antônio, Cariacica-ES e SÂMELA DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Bahia, nº 234, Santo Antônio, Cariacica-ES. 14341 4.: ALDO DA SILVA SANTOS, natural de Camamu-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), eletricista instalador, residente na Rua Francisco Carlos Schwab, S/nº, Bairro Porto Belo I, Cariacica-ES e MARIA FABIANA DA SILVA, natural de Maceió-AL, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Francisco Carlos Schwab, S/nº, Bairro Porto Belo I, Cariacica-ES. 14343 5.: BÉTERSON CONCEIÇÃO DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), operador de logística, residente na Rua E, nº 41, Santa Luzia, Cariacica-ES e LARISSA AMORIM DIAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua E, nº 41, Santa Luzia, Cariacica-ES. 14345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VÍTOR HENRIQUE LORENCINI TÓTOLA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Apartamento 905, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JULIETE REGINA MAGRI, natural de Itarana-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), gestora de RH, residente na Rua Itabaiana, nº 415, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19733 2.: BRUNO DOS PASSOS MANENTI, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), repositor de mercadoria, residente na Rua Tobias Barreto, nº 159, Soteco, Vila Velha-ES e VITÓRIA CAROLINE NARDI PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Tobias Barreto, N° 159, Soteco, Vila Velha-ES. 19734 3.: CHRYSTOFFER GONÇALVES DA SILVA MATTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, Apartamento 2004, Edifício Tulip, Itapuã, Vila Velha-ES e JÉSSICA DE OLIVEIRA LEITE, natural de Juiz de fora-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, Apartamento 2004, Edifício Tulip, Itapuã, Vila Velha-ES. 19735 4.: GLADHISTON DE SOUZA MELLO, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), inspetor, residente na Avenida Champagnat, 975, Ed. Fiorenza, Aptº 302, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ANA PAULA FARIA SUHET, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Vinte e Dois, nº 52, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 19736 5.: DANILO SILVA PINHO, natural de Várzea da Palma-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 710, Itapuã, Vila Velha-ES e DANIELA BORGES CARDOSO, natural de Alto Araguaia-MT, com 41 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 710, Itapuã, Vila Velha-ES. 19738 6.: LUCAS ALTOÉ RAMIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileiro(a), natural de Muqui-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão médico residente em Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 622, aptº 202, Praia da Costa, Vila Velha-ES e DÉBORA SANTOS BICALHO, de nacionalidade brasileira, natural de Belo Horizonte-MG, com vinte e oito (28) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante residente em Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 622, Praia da Costa, Vila Velha-ES.(Republicado por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JONNY GOMES DE ALVARENGA FILHO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Beco Manoel Rodrigues de Paula, nº 70, Itararé, Vitória-ES e FRANCIELI NERYS DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua da União, nº 260, Santo André, Vitória-ES. 25336 2.: MARCO TURCHETTI MORAES, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1001/902, Vitória-ES e ALESSANDRA BARCELOS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1001/902, Praia do Canto, Vitória-ES. 25337 3.: DANIEL CORREIA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina I, residente na Rua Augusta Mendes, nº 69, Monte Belo, Vitória-ES e LUCINEA FERREIRA MEYRELLES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), atendente de lanchonete, residente na Rua Augusta Mendes, nº 69, Monte Belo, Vitória-ES. 25339 4.: WELBER IGNACIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), segurança patrimonial, residente na Rua Soldado Abílio Santos, nº 150, Centro, Vitória-ES e FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Funcionária pública municipal, residente na Rua Soldado Abílio Santos, nº 150, Centro, Vitória-ES. 25340 5.: RAFAEL RODRIGUES GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Fernando de Sá, nº 16, Itaquari, Cariacica-ES e LUCIANA MEDEIROS SIMONETTI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Avenida Cezar Hilal, Nº1405 , Santa Lúcia, Vitória-ES. 25341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE GOMES DAS VIRGENS, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), agente sócioducativo, residente na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 113, Interlagos, Linhares-ES e FERNANDA ROBERTA SANTANA, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 21, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11692 2.: ADEILTON SOUZA, natural de Conceição da Barra-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Pinheiro, nº 647, Movelar, Linhares-ES e FABIANA FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Pinheiro, nº 647, Movelar, Linhares-ES. 11693 3.: MARCIO MAROVETA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, S/n, Planalto, Linhares-ES e ALEXA ALVES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 18 anos de idade, divorciado(a), banhista, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, S/n, Planalto, Linhares-ES. 11694 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de São Domingos-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), jornalista, residente na Rua Salvador Soares Pacheco, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNA CUNHA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, natural de Pavão-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Salvador Soares Pacheco, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25221 2.: BRUNO DE SOUZA LOBO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção civil, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANAPAULA SERAPHIM VAZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Chafic Murad, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25223 3.: RODRIGO PEGORETTI LYRIO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), públicitário, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e REGIANE DE FREITAS VENTURA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Agenor Amaro dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25232 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PEDRO SALES RODRIGUES MEIRELES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Sapucaia, 119, Eldorado, Serra-ES e CLISIANE DE SOUZA COSME, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), comerciária, residente na Rua Sapucaia, 119, Eldorado, Serra-ES. 11571 2.: GUILHERME VITO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES e GLEIÇA PEREIRA ALVES VIANA, natural de Itamaraju-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES. 11572 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGERIO COSTA VIANA, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, Divorciado(a), técnico em eletrônica, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, S/nº, Santo Antônio, Vitória-ES e LUZINETE APARECIDA DA COSTA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Aderbal Athayde Guimarães, S/nº, Santo Antônio, Vitória-ES. 17712 2.: LIDOMAR MEDEIROS DE SOUZA, natural de Mucuri-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras gerais, residente na Escadaria Castelo Branco, S/n, Conquista, Vitória-ES e LAURENY LOPES FERREIRA, natural de Itamaraju-BA, com 56 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Castelo Branco, S/n, Conquista, Vitória-ES. 17714 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO PONSADA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 42 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Gilberto Basto 32, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e JAQUELINE SANTOS LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Gilberto Basto 32, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09271 2.: MAYCON MUNIZ DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), AJUDANTE DE PEDREIRO, residente na AV DR. TANCREDO NEVES Nº 90, ULISSES GUIMARÃES, VILA VELHA, Vila Velha-ES e MONALISA ANÁLIA DA SILVA, natural de Ipatinga-MG, com 26 anos de idade, Solteira(o), ENCARREGADO DE LOJA, residente na AV DR. TANCREDO NEVES Nº 90, ULISSES GUIMARÃES, VILA VELHA, Vila Velha-ES. 09272 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de fevereiro de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO RODRIGUES CIPRIANO, natural de Viana-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Winston Churchill, nº 08, Bom Pastor, Viana-ES e MAILDE CORREA DA SILVA, natural de Mantena-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Winston Churchill, nº 08, Bom Pastor, Viana-ES. 07552 2.: DANIEL DE MELLO COSTA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), mecânico de manutenção, residente na Rua Tupinambás, nº 72, Nova Bethânia, Viana-ES e ANA CLARA BARBOSA RODRIGUES LÓSS, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), Auxiliar contábil, residente na Rua Tupinambás, nº 72, Nova Bethânia, Viana-ES. 07566 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE OLIVEIRA FRANCISCO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Ecoporanga, nº 70, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KÁREN DE LIMA FRANÇA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Maria Rui Rangel, nº 2, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04936 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de fevereiro de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO PEDRO JABOUR MOREIRA MACHADO, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Av. Cristiano Dias Lopes Filho, nº 308, Centro, Itapemirim-ES e BRUNA FERREIRA DE LEMOS MIRANDA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Av. Cristiano Dias Lopes Filho, nº 308, Centro, Itapemirim-ES. 14280 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: SIMÃO PEDRO CANAL BRAVIM, , natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 18 de novembro de 1989, estado civil solteiro, profissão empresário, residente e domiciliado Sitio Bravim, Rod. BR 262, KM 86, S/N, Aracê, Domingos Martins em Domingos Martins-ES, filho de Elsio Pedro Bravim e Ilaênes Canal Bravim e LOUISE BORGHARDT HAND, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 31 de maio de 2001, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Sitio Bravim, Rod. BR 262, KM 86, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Valkinir Hand e Vanice Borghardt. vSe alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 22 de fevereiro de 2022. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

