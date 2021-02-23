Arquivos & Anexos
Proclamas - 23/02/2021
Proclamas - 23/02/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: IDALECIO ANTONIO PINTO DOS SANTOS, natural de Santa Teresa-ES, com 69 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 06, Castelo Branco, Cariacica-ES e ELZA ROSA DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Cassiano Castelo, nº 06, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27452 2.: VARLEI DA SILVA MARTINS, natural de Montanha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), montador de suspensão rodoviário, residente na Rua Rosa Paula Paulino, nº 06, Santa Bárbara, Cariacica-ES e CLEITA DE ARAUJO, natural de São Mateus-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), babá, residente na Rua Rosa Paula Paulina, nº 06, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27559 3.: GILDASIO DA CRUZ BARROS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 59, Alto Boa Vista, Cariacica-ES e LEONÍDIA MARIA ROSA, natural de João Monlevade-MG, com 58 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 59, Alto Boa Vista, Cariacica-ES. 27561 4.: VANDERSON VELTEM DE JESUS, natural de Viana-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), tecnico de lubrificação, residente na Avenida Padre Leandro Del Omo, Bloco 10/202, São Francisco, Cariacica-ES e ELAINE MOREIRA AMIGO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Padre Leandro Del Omo, Bloco 10/202, São Francisco, Cariacica-ES. 27565 5.: LUDMILA LUIZA DE SOUZA, natural de Governador Valadares-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), dolar, residente na Rua Itaguaçu, nº 16, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e SABRINA LOUIS FERNANDES AMARILLA, natural de Mateus Leme-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Itaguaçu, nº 16, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27568 6.: ALBERTO CLARO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Caseiro, residente na Rua Altemar Dutra, N°13, Vila Palestina, Cariacica-ES e VERÔNICA DA SILVA ALVES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Altemar Dutra, N°13, Vila Palestina, Cariacica-ES. 27569 7.: JOSÉ CARLOS BARBOSA MEIRA, natural de Santa Maria do Salto-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Viana, Nº 144, Jardim Botânico, Cariacica-ES e NEUZELI DIAS DE MOURA, natural de Ibatiba-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Viana, Nº 144, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27572 8.: LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Garçom, residente na Rua Nove, nº 09, Rio Marinho, Cariacica-ES e CÉLIA DA SILVA SANTOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nove, nº 08, Rio Marinho, Cariacica-ES. 27574 9.: OLIRIO DE ASSIS RIBEIRO, natural de Santa Luzia do Pancas-ES, com 82 anos de idade, viúvo(a), Pedreiro, residente na Travessa E, Sn, Vila Independência, Cariacica-ES e MARIA GERALDA DE OLIVEIRA, natural de Itabirinha de Mantena-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua dos Pedreiros, nº 32, Operário, Cariacica-ES. 27576 10.: MARCOS ANTONIO RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de venda, residente na Rua Salvador, 03, Oriente, Cariacica-ES e CRISTINA RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Salvador, 03, Oriente, Cariacica-ES. 27579 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de fevereiro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS ANDREAZZI FONSECA, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Oswaldo Cruz, nº 87, Aptº 404, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ e RAYLINE GOLTARA SERAFIM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), designer de inteior, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 6122, Aptº 1403, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07983 2.: EDNER ZANETTE, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 252, Soteco, Vila Velha-ES e KERLEY LOPES CRISTINO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 252, Soteco, Vila Velha-ES. 07984 3.: ARTHUR DE SOUZA MOTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Rua Ithobal Rodrigues de Campos, nº 37, Forte São João, Vitória-ES e GIULIA DE ALMEIDA MELLO, natural de Niterói-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Luiz Fernandes Reis, nº 301, Ap 503, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18678 4.: FABIO CAMPOS GUERRA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), técnico em manutenção de filtros, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 18, Ilha dos Aires, Vila Velha-ES e MARÍLIA DE SOUZA MEDELO MENEGUSSI, natural de Resplendor-MG, com 48 anos de idade, viúvo(a), administradora, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 18, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES. 18679 5.: ALEXANDRE DE PAULA MELLO, natural de Niterói-RJ, com 45 anos de idade, solteiro(a), sondador, residente na Av. Santa Leopoldina, nº 200, Coqueiral de Itaparica, 6º Etapa, Apartamento 202, Edificio Safira,, Vila Velha-ES e MAGDA MARIA CASSIMIRO, natural de São José dos Campos-SP, com 44 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Av. Santa Leopoldina, nº 200, Coqueiral de Itaparica, 6º Etapa, Apartamento 202, Edificio Safira,, Vila Velha-ES. 18680 6.: LUIZ GUILHERME COSTA BORDALLO, natural de Goiânia-GO, com 27 anos de idade, solteiro(a), marinheiro, residente na Rua Ameixeira, N° 17, Apartamento 205, Itapua, Vila Velha-ES e KARYNA GOMES GUSMÃO BARRACK, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Travessa Independencia, N° 55, Itapoa, Vila Velha-ES. 18681 7.: LINCOLN APARECIDO, natural de São Paulo-SP, com 48 anos de idade, divorciado(a), administrador de empresas, residente na Rua Mouriscos, Ala A 02, Glória, Vila Velha-ES e NELCINA SILVA CAMPOS, natural de Mata Verde-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Mouriscos, Ala A 02, Glória, Vila Velha-ES. 18682 8.: JHONY SANTOS NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), peixeiro, residente na Rua Patria Amada, nº 285, Dom João Batista, Vila Velha-ES e ISABELLY DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Patria Amada, nº 285, Dom Joao Batista, Vila Velha-ES. 18684 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de fevereiro de 2021 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELTON FARIA DE SOUZA, natural de Santos-SP, com 40 anos de idade, solteiro(a), supervisor de logística, residente na Ladeira Modesto de Sá Cavalcanti, nº 19, Fradinhos, Vitória-ES e ROBERTA FAFÁ SILY, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), fisiterapeuta, residente na Rua Joseph Zogaib, nº 20, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24512 2.: TAFAREL FREITAS PACHECO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Travessa Lisandro Nicoletti, nº 228, Jucutuquara, Vitória-ES e SÍLMARA MENDES DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Lisandro Nicoletti, nº 228, Jucutuquara, Vitória-ES. 24517 3.: ELTON BAPTISTA BOTELHO, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 189, Praia do Canto, Vitória-ES e ZENIA ROCHA MACIEL, natural de Fortaleza-CE, com 48 anos de idade, divorciado(a), psicologa, residente na Rua Elesbão Linhares, nº 189, Praia do Canto, Vitória-ES. 24519 4.: FABIANO LUIZ ALVES BARROS, natural de Campina Grande-PB, com 37 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 551 , Bento Ferreira, Vitória-ES e JULYANA COVRE, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 551 , Bento Ferreira, Vitória-ES. 24520 5.: MARCELO ALMEIDA GUERZET, natural de Salvador-BA, com 64 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 131, Barro Vermelho, Vitória-ES e DIANNE TOLENTINO ALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Luiz Gabeira, nº 131, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24521 6.: NICOLAI BACHKATOFF NETO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Apto 1104, Bento Ferreira, Vitória-ES e THAÍS CANI BUSSULAR, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), procuradora da fazenda nacional, residente na Rua Neves Armond, nº 350, Apto 1104, Bento Ferreira, Vitória-ES. 24522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de fevereiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID ELER MENDES SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de atendimento, residente na Rua Castro Alves, nº 12, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e MARIA LUIZA SARMENTO MURILO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Castro Alves, nº 12, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08718 2.: TIAGO BIRCHLER, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador mantenedor eletromecânico, residente na Avenida Vitória, nº 1272, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e MICHELLE CHRISTIANE FERREIRA DA CRUZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Vitória, nº 1272, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08719 3.: FELIPE PETERLE RIBEIRO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Wolmar Jose Medici, S/nº, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e KAMILLA TOZI DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Wolmar Jose Medici, S/nº, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08722 4.: FELIPE BRITO BONELÁ, natural de Pedro Canário-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente implementar, residente na Rua Galdino Pimentel, S/n, Primavera, Viana-ES e LARISSA SIQUEIRA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Eliotério Guedes, nº 875, Barramares, Vila Velha-ES. 08724 5.: ANTONIO DELMIRO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de obras, residente na Avenida São Francisco de Assis, S/n, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e CLERIA MACHADO BRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida São Francisco de Assis, S/n, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08725 6.: LUCIANO SERAPHIM CONCEIÇÃO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua Valadares nº 134, Barramares, Vila Velha-ES e INGREDI DOS SANTOS CRUZ, natural de Itabuna-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), cordenadora administrativa, residente na Rua Valadares nº 134, Barramares, Vila Velha-ES. 08727 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de fevereiro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DORVALDO SCHOLZ, natural de Afonso Cláudio-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Aracruz, nº 4, Vista da Serra I, Serra-ES e SHEILA GUILHERME DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Aracruz, nº 4, Vista da Serra I, Serra-ES. 10759 2.: MURILO MARINATO LOMBARDI, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico de suporte, residente na Rua Angelim da Mata, nº 01, Lt 16, Qd 72, Centro da Serra, Serra-ES e LORENA TEIXEIRA ROCHA, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de qualidade, residente na Av. Pau Brasil, 321, Torre H, Apto 103, Centro da Serra, Serra-ES. 10760 3.: ADEVAIR JOSÉ DA SILVA, natural de Resplendor-MG, com 56 anos de idade, Viúvo(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Maria Ortiz, 306, Carapina Grande, Serra-ES e LINDAMARA PEREIRA, natural de Domingos Martins-ES, com 52 anos de idade, Solteira(o), cuidadora, residente na Rua Maria Ortiz, 306, Carapina Grande, Serra-ES. 10763 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de fevereiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERLAN MENDES SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), promotor de supermercados, residente na Rua Coronel Felinto Martins, nº 46, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NEUZELI BAPTISTA, natural de Muniz Freire-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Coronel Felinto Martins, nº 46, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04579 2.: IZAIR VIEIRA CIPRIANO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 822, Estelita Coelho Marins, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PRISCILA OLIVEIRA DE MORAES, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Avenida Nossa Senhora da Consolação, nº 50 , Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04581 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de fevereiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA GOMES, natural de Volta Redonda-RJ, com 18 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 16, Quadra 31, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e RUTIELE GOMES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Cinquenta e Sete, nº 16, Quadra 31, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13510 2.: NILSON ANTENOR DOS SANTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), pizzaiolo, residente na Rua Paulo Nascimento, nº 42, Campo Verde, Cariacica-ES e RHAYANNY FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Paulo Nascimento, nº 42, Campo Verde, Cariacica-ES. 13511 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de fevereiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DJANILTON DA SILVA RODRIGUES, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rodovia Demócrito Moreira, S/n, São Mateus-ES e STHÉFANY DE ALMEIDA SILVA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Basílio Moraes de Souza, nº 362, Santa Cruz, Linhares-ES. 10751 2.: PATRICK CUSTODIO BOONE, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 902, Linhares-ES e VITÓRIA VIEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, nº 48, Interlagos, Linhares-ES. 10752 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 22 de fevereiro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO LUZ RAFT, natural de São Paulo-SP, com 44 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 416, Jardim da Penha, Vitória-ES e DÉBORA MARCENA FIGUEIREDO, natural de Carlos Chagas-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 416, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24315 2.: BRUNO MAYER TESSAROLO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), investidor, residente na Avenida Dante Michelini, nº 1857, Mata da Praia, Vitória-ES e LETÍCIA CAMARA MARTINS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de T.I., residente na Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 780, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 24316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de fevereiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULYEVERSON RIBEIRO LYRIO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), assistente fiscal tributário, residente na Rua São Vicente, nº 190, São José, Vitória-ES e ROBERTA DAYANE SOUZA SOBRINHO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Vicente, nº 190, São José, Vitória-ES. 17302 2.: VALDEMIR PASSOS, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), pescador, residente na Escadaria Agripina dos Santos Cardoso, nº 126, Caratoíra, Vitória-ES e ALCIDINÉIA ALVES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Escadaria Agripina dos Santos Cardoso, nº 126, Caratoíra, Vitória-ES. 17305 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de fevereiro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ FERREIRA SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), aperador de máquinas pesadas, residente na Rua Gaivotas, 01, Novo Horizonte, Serra-ES e CARMEN DA SILVA BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Gaivotas, 01, Novo Horizonte, Serra-ES. 31215 2.: JONATHAN SANTOS ALMEIDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Rouxinol, S/nº, Novo Horizonte, Serra-ES e LORRAINE DA SILVA ESTORANI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), operadora de cartão, residente na Rua Rouxinol, S/nº, Novo Horizonte, Serra-ES. 31216 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de fevereiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EPAMINONDAS SANTOS DE JESUS, natural de Medeiros Neto-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua Buenos Aires, nº 15, Nova Bethânia, Viana-ES e ROSEMEIRE ROCHA ALVES, natural de Caravelas-BA, com 42 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Buenos Aires, nº 15, Nova Bethânia, Viana-ES. 07218 2.: JOÃO PEDRO FURLAN FARIAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vista Alegre, nº 45, Bom Pastor, Viana-ES e ALINE BARBOSA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vista Alegre, nº 45, Bom Pastor, Viana-ES. 07219 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de fevereiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DELCIMAR MACHADO DA COSTA, natural de Iúna-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Alto Trindade, Iúna-ES e JORILENES RODRIGUES DUARTE, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Alto Trindade, Iúna-ES. 08784 2.: JACKSON OLIVEIRA DE ASSIS, natural de Ibatiba-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Fazenda da Ponte, Zona Rural, Iúna-ES e VALÉRIA LUCIA PEREIRA ZAMBON OLIVEIRA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 35 anos de idade, viúvo(a), empresária, residente na Fazenda da Ponte, Zona Rural, Iúna-ES. 08785 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 22 de fevereiro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO PEREIRA DE CERQUEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, nº 10, Campo Acima, Itapemirim-ES e ANGELA MARIA CANDAL BRANDÃO, natural de Itapemirim-ES, com 51 anos de idade, Divorciada(o), funcionária pública municipal, residente na Rua Projetada, nº 10, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14042 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 22 de fevereiro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: LUCAS PAULO COELHO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 25 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Grande, zona rural, Brejetuba-ES e RAYANE DE SOUZA DIAS, natural de Afonso Cláudio, ES, com 20 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em Barra de Santa Rita, zona rural, Brejetuba-ES – 000971. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 22 de fevereiro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã