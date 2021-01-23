Proclamas - 23/01/2021
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO ALOQUIO, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 70, Vila Independência, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA TEIXEIRA, natural de Viana-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 70, Vila Independência, Cariacica-ES. 27472 2.: ROGÉRIO MAZZEGA SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Carregador, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 340, Rosa da Penha, Cariacica-ES e ANA PAULA VIANA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Constantino Moscon, nº 340, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27475 3.: PAULINHO SCHMIDT, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), Encarregado de obras, residente na Rua Tiradentes, nº 04, Santo André, Cariacica-ES e ANÉRIA DE FATIMA ALVES, natural de Afonso Claudio-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Tiradentes, nº 04, Santo André, Cariacica-ES. 27479 4.: NIHELLYSON SANTANA MENEZES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vandelino Santos, nº 153, Morada de Campo Grande, Cariacica-ES e LAILA MENDES DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Jerônimo Monteiro, nº 23, Morada de Campo Grande, Cariacica-ES. 27481 5.: MARCELO RIBEIRO MELGAÇO JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Rua Brasil, nº 218, Boa Sorte, Cariacica-ES e LILIANA OLIVEIRA FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Brasil, nº 218, Boa Sorte, Cariacica-ES. 27484 6.: LUCAS VIEIRA POLI, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Itamarati, S/n, Itapemirim, Cariacica-ES e ALICE SILVA MONTI, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 36, Campo Grande, Cariacica-ES. 27487 7.: JAMIR PEDRO FERREIRA, natural de Resplendor-MG, com 84 anos de idade, viúvo(a), Lavrador, residente na Rua das Acácias, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES e LUZIA GOMES FERREIRA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Acácias, S/nº, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27490 8.: AUGUSTO GASPARINI RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Motoboy, residente na Rua Vinte, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES e GERLANDA ELENA DE MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Vinte, S/nº, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27491 9.: EDVALDO BOTELHO ADÃO, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 29, Bandeirantes, Cariacica-ES e CARMELITA AUGUSTA KULL AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 29, Bandeirantes, Cariacica-ES. 27494 10.: LUCAS DA SILVA ANDRADE, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Gestor Ambiental, residente na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 42, Itaquari, Cariacica-ES e THALYTA MIRANDOLA MARINE, natural de Mantena-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Romualdo Martins, nº 39, Alto Lage, Cariacica-ES. 27496 11.: PITTER DOMINGOS DE OLIVEIRA KEFFER, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Técnico mecânico industrial, residente na BC S Marcos, N°04, Itagua, Cariacica-ES e HELENA MARIA AMARAL, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Demóstenes Nunes Vieira, nº 76, Alto Lage, Cariacica-ES. 27500 12.: JADSON FERREIRA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Conferente, residente na Rua São Francisco, S/nº, Industrial, Viana-ES e THAÍS MARTINS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Assistente financeiro, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 221, Santa Cecília, Cariacica-ES. 27503 13.: ELISAUDO RODRIGUES DA CUNHA, natural de São Mateus-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), pastor batista, residente na Rua México, nº 37, Jardim América, Cariacica-ES e ELAINE CRISTINA PÓSS, natural de João Monlevade-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua México, nº 37, Jardim América, Cariacica-ES. 27505 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de janeiro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: WESLLEY NOGUEIRA DOREA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Carpinteiro, residente na Rua Monte Castelo, nº 55, Praia do Morro, Guarapari-ES e JULIANA SILVA DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua Monte Castelo, nº 55, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12126 2.: ELIAS MICHAEL PEREIRA FALCÃO, natural de Cariacica-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Brasil, nº 171, Bela Vista, Guarapari-ES e JUSSARA DE JESUS DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Avenida Brasil, nº 171, Bela Vista, Guarapari-ES. 12127 3.: EDUARDO SOARES MACHADO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, solteiro(a), aposentado, residente na Rua Castelo Branco, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES e GESSICA RIBEIRO FERNANDES, natural de Guarapari-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Rua Castelo Branco, S/n, Santa Margarida, Guarapari-ES. 12128 4.: JULIO MOREIRA FERREIRA, natural de Guaçuí-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), representante, residente na Rua Rui Barbosa, 153, Centro, Guarapari-ES e THAÍS BARBOSA DE SÁ SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Avenida Praiana, nº 415, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12129 5.: LAUREANO ALVES RODRIGUES, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), desempregado, residente na Rua Presidente Tancredo Neves, S/n, Condados, Guarapari-ES e MARIA JOSÉ LIMA SANTOS, natural de Ubaitaba-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Tancredo Neves, S/n, Condados, Guarapari-ES. 12130 6.: JORGE CAMPOS DA SILVA FILHO, natural de Itamaraju-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Carlos Lindemberg, Nº911 , Olaria, Guarapari-ES e EDIVANIA RICIERI SIMÕES, natural de Anchieta-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua José Machado, nº 22, São Gabriel, Guarapari-ES. 12131 7.: EDUARDO FELIPE TESCH VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Fotógrafo, residente na Rua C Tres, Nº14 , Sol Nascente, Guarapari-ES e RAFAELA JÓRIO ESTEVES FARIA, natural de São Paulo-SP, com 25 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Travessa Vereador Ozeias Santana, nº 36, Centro, Guarapari-ES. 12132 8.: RONEY SILVA FAUSTINO, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Avenida Adamastor Antônio da Silva, nº 172, Muquiçaba, Guarapari-ES e TAINARA DE JESUS LEMES, natural de Goiânia-GO, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Adamastor Antônio da Silva, nº 172, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12133 9.: JONATAN DA SILVA GLÓRIA, natural de Guarapari-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), mecânico Industrial, residente na Rua Guaçui, nº 130, Bela Vista, Guarapari-ES e JOCIANE MARCELINO BELÉM, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Ecoporanga, nº 266, São Gabriel, Guarapari-ES. 12134 10.: MARCIO JOSÉ NETTO, natural de Colatina-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Gesseiro, residente na Rua Virgínia Bonald Gottardo, nº 10, Lagoa Funda, Guarapari-ES e JASIANE GOMES DE JESUS, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), decoradora, residente na Rua Espírito Santo, nº 183, Santa Mônica, Guarapari-ES. 12135 11.: THIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Ervália-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Avenida Pedro Goltara, nº 105, Jardim Boa Vista, Guarapari-ES e JAQUELINE FABRES BURINI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 12, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12136 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 22 de janeiro de 2021 DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas, residente na Rua Coronel Jarbas Athayde Coelho, nº 45, Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ISABELA PEREIRA JORDÃO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Apóstolo Pedro, nº 69, Rui Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04493 2.: DIRCEU BRUGNARA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Arno Herkenhoff, nº 33, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MICHELE DA SILVA SPOLADORE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 849, Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04495 3.: LESSANDRO MARTINS DEBRUEM, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), digitador, residente na Rua Aimorés, nº 39, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAMILA ALVES SOARES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), assistende de sala, residente na Rua Aimorés, nº 39, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04515 4.: JEFFERSON CURCIO PIRES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Parecis, nº 81, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MÍRIAN SILVA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), agente de apoio educacional, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 172, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04528 5.: HENRIQUE COUTO DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Padeiro, residente na Rua Felipe Camarão, nº 99, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIANA BRANDÃO VISA, natural de Iúna-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Confeiteira, residente na Rua Felipe Camarão, nº 99, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04529 6.: VINICIUS BORGES COELHO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Deputado Raymundo Araújo de Andrade, nº 61, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES e MARIA ANDREIA GOMES RODRIGUES, natural de Brejo Santo-CE, com 40 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Rubens Rangel, nº 26, Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04538 7.: GILDÁSIO DOS SANTOS CAMARGO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Professora Edith Sant'Ana Machado, nº 12, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JULIANA VIANA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Professora Edith Sant'Ana Machado, nº 12, Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04540 8.: RENATO VAZ REGINO NASCIMENTO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), cortador, residente na Rua Papa João Paulo I - até 300 - Lado Par, nº 36, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RENATA CARVALHO DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar em unidade de saúde, residente na Rua Papa João Paulo I - até 300 - Lado Par, nº 36, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04541 9.: JULIANO SOUZA GOMES, natural de Jaru-RO, com 27 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de estoque, residente na Rua das Palmeiras, nº 35, Amaral, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAROLAINE MARANGUANHE MANHÃES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua Galgano Moreira de Souza, nº 37, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04542 10.: MATEUS BRANDOLIM SANTANA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Valdemar Stanzani, nº 59, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BÁRBARA PASSOS FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Joaquim Nabuco, nº 15, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04546 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de janeiro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: FILIPE DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Cristovão Colombo, 157, São Diogo II, Serra-ES e CHEILA PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), assistente de vendas, residente na Rua Cristovão Colombo, 157, São Diogo II, Serra-ES. 31002 2.: HUGO PAIXÃO FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), assistente de logística, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 486, Feu Rosa, Serra-ES e RAYANE RODRIGUES GARCIA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), arquivista, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 486, Feu Rosa, Serra-ES. 31082 3.: JOHNNY WELINGTON THOMAZ SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciado(a), segurança eletrônico, residente na Rua Aírton Senna, nº 11, Setor América, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e CARLA DA SILVA CÂNDIDO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Aírton Senna, nº 11, Setor América, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 31084 4.: ROMULO DIAS BOZETTI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Das Cotovias, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e JESSICA FERREIRA MENDONÇA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), contadora, residente na Rua Das Cotovias, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 31087 5.: FLAVIO PASQUAL MARQUES DA SILVA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), vestuário, residente na Rua Maradona, nº 04, Casa dos Fundos, Setor América Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e JÉSSYCA NOVAES OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Maradona, nº 04, Casa dos Fundos, Setor América Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 31091 6.: DEIVID JHECKSON DE JESUS DA SILVA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Avenida Salvador, nº 1, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES e GABRIELA ROCHA, natural de Domingos Martins-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Salvador, nº 1, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra-ES. 31092 7.: ANDERSON PASSOS DE JESUS, natural de Igrapiúna-BA, com 27 anos de idade, Solteiro(a), operador industrial, residente na Rua São Marcos, 122, Cantinho do Céu, Serra-ES e MILENA DOS SANTOS DA PALMA, natural de Itubera-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Marcos, 122, Cantinho do Céu, Serra-ES. 31093 8.: JONAS PRATES DOS SANTOS, natural de Nanuque-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de perecíveis, residente na Rua São Jorge II, nº 05, Taquara II, Serra-ES e ALANA DOS SANTOS, natural de Guarulhos-SP, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativa, residente na Rua São Jorge II, nº 05, Taquara II, Serra-ES. 31095 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de janeiro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: UBIRATAN JOMAR SANTOS, natural de Tatuatinga-DF, com 56 anos de idade, divorciado(a), bacharel em ciência da computação, residente na Rua Paschoal Delmaestro, nº 466, Jardim Camburi, Vitória-ES e DALIA ALVES FIRMINO, natural de Belo Horizonte-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), podóloga, residente na Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 435, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24233 2.: FELIPE LOURENÇO ARCHANJO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), fiscal, residente na Rua Dom João Batista da Mota e Albuquerque, nº 55, Solon Borges, Vitória-ES e KAROLINY PEREIRA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), vendedora de cosméticos, residente na Rua Dom João Batista da Mota e Albuquerque, nº 55, Solon Borges, Vitória-ES. 24243 3.: RENATO DA SILVA GALERA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), analista de TI autônomo, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 330, AP 202, ED. Turqueza, Jardim da Penha, Vitória-ES e THAÍS MONTEIRO BAPTISTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Rua Doutor Dido Fontes, nº 330, AP 202, ED. Turqueza, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24244 4.: THIAGO PEREIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Praça São José Operário, S/nº, Maruípe, Vitória-ES e PATRÍCIA BRAGA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 190, Apto 205, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24245 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de janeiro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIANO OLIVEIRA SILVA, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 21 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Cabo Paraíba, nº 122, Consolação, Vitória-ES e SANDRA DOS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Cabo Paraíba, nº 122, Consolação, Vitória-ES. 24460 2.: MARIO ANDRÉ FRANCISCO LIMA, natural de Colatina-ES, com 45 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua José Machado, nº 321, Tabuazeiro, Vitória-ES e RENATA FERREIRA LIMA, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua José Machado, nº 321, Tabuazeiro, Vitória-ES. 24464 3.: ITHON LOPES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Jornalista Walmor Miranda, nº 65, Fradinhos, Vitória-ES e VERÔNICA DOS SANTOS MACHADO, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Jornalista Walmor Miranda, nº 65, Fradinhos, Vitória-ES. 24465 4.: WASHINGTON LUÍS MANSO ROCHA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil solteiro, profissão instalador de varal, residente na Beco Elvídio Guss, nº 54, da Penha, Vitória-ES e STHEFANE BENTO MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com vinte e um (21) anos de idade, estado civil solteira, profissão do lar, residente na Beco Elvídio Guss, nº 54, da Penha, Vitória-ES. 24437 (Republicação por incorreção) Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de janeiro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: KAIQUE CAINÃ DE SOUZA MIGUEL, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Escadaria José Pires, nº 408, Bela Vista, Vitória-ES e YASMIN SILVA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Escadaria José Pires, nº 408, Bela Vista, Vitória-ES. 17269 2.: ALEXSANDRO BESSA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 63, Santo André, Vitória-ES e HERMINIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), bilheteira de transportes, residente na Rua Ministro Rui Barbosa, nº 63, Santo André, Vitória-ES. 17270 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de janeiro de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GERALDO DA COSTA, natural de Mantena-MG, com 54 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 353, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha, ES, Vila Velha-ES e IVANI RODRIGUES COSTA, natural de Mantenópolis-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 353, Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha, ES, Vila Velha-ES. 04205 2.: EDSON CAOU, natural de João Neiva-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Dois Irmãos, Nº 108, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e ANA PAULA DOS SANTOS ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Dois Irmãos, Nº 108, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04206 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de janeiro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI MOURA ALCÂNTARA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Duque de Caxias, nº 58, Vale do Sol, Viana-ES e NICACIA DE SOUZA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Duque de Caxias, nº 58, Vale do Sol, Viana-ES. 07184 2.: JAIR FERRANI, natural de Afonso Cláudio-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua C, S/nº, Universal, Viana-ES e BRUNA DOS SANTOS TEIXEIRA, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua C, S/nº, Universal, Viana-ES. 07187 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de janeiro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: FLAVIO DE PAULO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, nº 774, Vila Merlo, Cariacica-ES e DANIELI FREITAS ARMELAU, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Avenida Osvaldo de Azevedo, nº 774, Vila Merlo, Cariacica-ES. 13450 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 22 de janeiro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL RODRIGUES ALMEIDA, natural de João Neiva-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Carlos Recla, S/n, Bairro Cristal, João Neiva-ES e FLAVIANE BROMATTI FIRME, natural de São Mateus-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Carlos Recla, S/n, Bairro Cristal, João Neiva-ES. 03074 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 22 de janeiro de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MODENESI VICENTE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Juiz de Direito, residente na Rua dos Sanhaços , nº 20, Professora Ericina, Ibiraçu-ES e GABRIELA ROCCON BRANDÃO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua dos Sanhaços , nº 20, Professora Ericina, Ibiraçu-ES. 00862 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 22 de janeiro de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ BIS MENDONÇA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), funcionário público, residente na Rua Acácia Amarela, nº 12, Jardim Primavera, Serra-ES e LARISSA MESSIAS RIBEIRO, natural de Fundão-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Tambu, nº 4, Vista da Serra II, Serra-ES. 10689 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de janeiro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã