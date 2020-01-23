Proclamas - 23/01/20

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RICARDO SILVA PAGANINI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), tecnico em eletrotécnica, residente na Rua Rolinha Cinzenta, s/n , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES e DIONE SANTOS SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Rolinha Cinzenta, s/n , Novo Horizonte, Carapina, Serra-ES. 29631 2.: ERISON DE ALMEIDA CUNHA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), desenhista junior, residente na Rua Copo de Leite, 85, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e NATHÁLIA ELISSA LISBOA DE ALMEIDA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), técnico de laboratório, residente na Rua Copo de Leite, 85, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29635 3.: DEYVISON DA CRUZ SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), chefe de cozinha, residente na Rua Dezenove, nº 61, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e BARBARA DA SILVA AMARO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Dezenove, nº 61, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29636 4.: RAFAEL RIBEIRO GHIDETTI ROCHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Rio Anchieta, 41, Helio Ferraz, Carapina,, Serra-ES e ELIENE DA SILVA SANTOS, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica em prótese dentária, residente na Rua Rio Anchieta, 41, Helio Ferraz, Carapina,, Serra-ES. 29638 5.: LUCIANO SANTOS LOURENCIO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), desempregado, residente na Rua dos Eucaliptos, 26, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ANNA CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), desempregada, residente na Rua dos Eucaliptos, 26, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29640 6.: MOACIR DA SILVA CHAVES, natural de Iapu-MG, com 53 anos de idade, Solteiro(a), operador de insumos, residente na Rua Flamboyant, nº 23, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ÂNGELA MARIA SILVA, natural de Barra do Cuieté-MG, com 51 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Flamboyant, nº 23, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29641 7.: AGNALDO PEREIRA DE SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 56 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Recife, nº 276, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES e VANUZA TEIXEIRA DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 44 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Recife, nº 276, Jardim Limoeiro, Carapina, Serra-ES. 29643 8.: EVERTON COUTINHO DE ASSIS, natural de Guarulhos-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), lider de produção, residente na Rua Ipiranga, nº 46, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e ALESANDRA DOS SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ipiranga, nº 46, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 29644 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de janeiro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: THALLES VIEIRA DE AGUIAR, natural de Pinheiros-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Itapetinga, nº 28, Ed. Italo, Apto. 302, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e LARISSA PAVANI PEREIRA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), representante de atendimento, residente na Rua Itapetinga, nº 28, Ed. Italo, Apto. 302, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07472 2.: BRENO FAZOLO VIANA, natural de Ibirité-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Avenida Ipanema, Nº38, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e MAYRA GONÇALVES MAIA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), encarregada administrativa, residente na Rua Querubino Costa, nº 150, Ilha do Principe, Vitória-ES. 07473 3.: MAYCON XAVIER PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de mídia, residente na Rua Seis, N°225, Cocal, Vila Velha-ES e INGRYD DA SILVA PAGANOTTE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Onze, N°20, Cocal, Vila Velha-ES. 07474 4.: WAGNER MUNIZ, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua Normilia Cunha dos Santos, nº 1327, Glória, Vila Velha-ES e NEUZA MARIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de corte e costura, residente na Rua Normilia Cunha dos Santos, nº 1327, Jaburuna, Vila Velha-ES. 18097 5.: LEANDRO DE ARAUJO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Rua Guarajas, nº 123, Soteco, Vila Velha-ES e BYANCA ALVES DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Guarajas, Nº 123, Soteco, Vila Velha-ES. 18098 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de janeiro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEVANIL FLORENCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), movimentador de mercadoria, residente na Rua Belas Artes, nº 05, Aribiri, Vila Velha-ES e VANESSA FERREIRA PEREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Belas Artes, nº 05, Aribiri, Vila Velha-ES. 232728337 2.: JOAQUIM CACIANO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 73 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Nove, nº 05, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e JOSEFA TEIXEIRA DOS SANTOS, natural de Pinheiro-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nove, nº 05, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232728338 3.: VINICIUS DE OLIVEIRA BALZANA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Divorciado(a), atendente de restaurante, residente na Rua Trinta e Um, nº 250, Apto 03, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e PRISCILLA MAVIGNO DO VALE, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Trinta e Um, nº 250, Apto 03, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232728339 4.: ARILTON AKIRA KOZIMA, natural de São Paulo-SP, com 47 anos de idade, divorciado(a), analista de sistemas, residente na Av. Crisantemo, nº 27, Apto 203, Brisamar, Vila Velha-ES e MARIA IZABEL BARBOSA PINTO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Crisântemo, nº 27, Apto 203, Brisamar, Vila Velha-ES. 232728341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de janeiro de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOALDO NASCIMENTO SOUZA, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Projetada, nº 259, Cidade de Deus, Vila Velha-ES e ROSIANE DE NARDI BRAGA, natural de Divinolândia de Minas-MG, com 36 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Projetada, nº 259, Cidade de Deus, Vila Velha-ES. 08158 2.: TIAGO ARAUJO DENADAI, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), alpinista industrial, residente na Rodovia do Sol, nº 21, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e CECILIA SOUZA SANTOS, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), fotógrafa, residente na Rodovia do Sol, nº 21, Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08159 3.: ELSON PRUDENCIO RODRIGUES, natural de Ecoporanga-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Castro Alves, nº 16, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e LAUDICEIA NETO GUSSE, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Castro Alves, nº 16, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08160 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 22 de janeiro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAIKSON RICARDO DE OLIVEIRA MENDES, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 400, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNA BOREL, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), gerente de recursos humanos, residente na Rua Laurentino Proença Filho, nº 400, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23560 2.: RENATO RAMOS DE MORAIS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Professor Nilo Martins da Cunha, nº 20, Maria Ortiz, Vitória-ES e TEREZA CRISTINA VERAS DOS SANTOS, natural de Parnaíba-PI, com 47 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Professor Nilo Martins da Cunha, nº 20, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23581 3.: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA NETO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, solteiro(a), Jornalista, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 170, Apto 403, Jardim Camburi, Vitória-ES e PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI, natural de Salvador-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, nº 170, Apto 403, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23582 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de janeiro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Himalaia, nº 07, Nova Bethânia, Viana-ES e DHYESSICA MATOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Outras, residente na Rua Himalaia, nº 07, Nova Bethânia, Viana-ES. 06814 2.: MARCIO ANTONIO LOPES, natural de Aimorés-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista - implantodontista, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 07, Quadra 09, Marcílio de Noronha, Viana-ES e MICHELY MEDANI CAVAGLIERI, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Onix, 25, Guanabara, Aracruz-ES. 06816 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 22 de janeiro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: FERNANDO DO NASCIMENTO GUEDES, natural de Belford Roxo-RJ, com 30 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Princesa Isabel, nº 214, Novo Porto Canoa, Serra-ES e CLAUDIA AMORIM DO NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Princesa Isabel, nº 214, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 09900 2.: REGINALDO DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 57 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 181, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES e PENHA FREITAS DE PAULA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 60 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 181, Planalto Serrano Bloco B, Serra-ES. 09901 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 22 de janeiro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS EDUARDO DO CARMO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Escadaria São Domingos, nº 26, Gurigica, Vitória-ES e GILMARA DE OLIVEIRA PEREIRA, natural de Alegre-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria São Domingos, nº 26, Gurigica, Vitória-ES. 23828 2.: ALEXANDRE MAGNO SCHERER BORBOREMA, natural de Camaquã-RS, com 41 anos de idade, solteiro(a), consultor empresarial, residente na Rua João da Cruz, nº 269, Aptº 904, Praia do Canto, Vitória-ES e GABRIELE DE OLIVEIRA RIBAS, natural de Caxias do Sul-RS, com 34 anos de idade, divorciado(a), psicóloga, residente na Rua João da Cruz, nº 269, Aptº 904, Praia do Canto, Vitória-ES. 23829 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 22 de janeiro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: WEMERSON HENRIQUE MIRANDA, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 22 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial geral, residente na Rua Sempre Viva, nº 10, São Marcos, Aracruz-ES e KRISTIANÝ FARIA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, Solteira(o), operadora de loja, residente na Rua Ágata, 60, Guanabara, Aracruz-ES. 12775 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 22 de janeiro de 2020 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE ALEGRE - CNS 02.211-1 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA, natural de Guaçuí-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na LTM Jose Geraldo Spala s/n, Guaçuí-ES e PATRICIA MACHADO DE MIRANDA, natural de Alegre-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na no Lugar Assentamento Floresta,, Alegre-ES. 03370 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 22 de janeiro de 2020 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil