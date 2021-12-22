Proclamas - 22/12/2021
_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: PETHERSON RODRIGUES DE ABREU, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), operador de atendimento, residente na Rua Cecília de Souza, nº 97, Maria Ortiz, Vitória-ES e LUDYMILA FERREIRA MARCOS BARROS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), pensionista, residente na Rua Cecília de Souza, nº 97, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25095 2.: HUGO DAS NEVES DOMICIANO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 55, Maria Ortiz, Vitória-ES e BEATRIZ CAROLINE FRANÇA NOVAIS, natural de Ilhéus-BA, com 19 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Profª Plácida Rabello Fraga, 191, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25100 3.: JODIMAR DE JESUS SCHMITH, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), técnico eletronico, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 943, Jardim da Penha, Vitória-ES e ANGÉLICA FERREIRA NEVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciada(o), pedagoga, residente na Rua Eugenílio Ramos, nº 943, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25102 4.: GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Pedro Busatto, Jardim Camburi, Vitória-ES e CAROLINE MARONITA STANGE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), promotora de justiça, residente na Rua Pedro Busatto, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25103 5.: ALEX DENIS CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Carlos Orlando Carvalho, Jardim da Penha, Vitória-ES e KAROLINA BEATRIZ LEITE DE DEUS, natural de Iguatama-MG, com 31 anos de idade, divorciado(a), bancaria, residente na Rua Doutor Francisco Antônio de Almeida, Praia de Carapebus, Serra-ES. 25104 6.: BRUNELLA VENTURIN VILLAS, natural de Resplendor-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancária, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e FRANCELLE BARCELOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25105 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS MONTEIRO LIRA, natural de Prado-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), salgadeiro, residente na Rua das Acácias, nº 50, Santo André, Cariacica-ES e MAIANE SANTOS FERREIRA, natural de Belmonte-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua das Acácias, nº 50, Santo André, Cariacica-ES. 28476 2.: ANDRÉ DIAS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de enchimento, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 30, Vila Capixaba, Cariacica-ES e ROSLAYNE CONSTANTINO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Santa Leopoldina, nº 30, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 28484 3.: GERALDO DE OLIVEIRA, natural de Itambé-BA, com 62 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Mucuri, S/n, Mucuri, Cariacica-ES e MARIA CLAUDIA DA SILVA ROCHA, natural de Itambé-BA, com 57 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mucuri, S/n, Mucuri, Cariacica-ES. 28485 4.: JUSCELINO RESENDES DUARTE, natural de Brejetuba-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Sta Palmas , Nº 200, Santa Luzia, Cariacica-ES e KATIA MARIA COLAR, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Sta Palmas , Nº 200, Santa Luzia, Cariacica-ES. 28486 5.: JOSUE MARTINS DE SOUZA, natural de Belford Roxo-RJ, com 48 anos de idade, solteiro(a), estofador, residente na Rua Pinheiro, nº 20, Campo Belo, Cariacica-ES e SANDRA VIEIRA MOREIRA, natural de Ibicui-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Pinheiro, 90, Campo Belo, Cariacica-ES. 28488 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de dezembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODOLFO ZACCHÉ DE AGUIAR, natural de Porto Velho-RO, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 901, Apartamento 1004, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ANA CLAUDIA HERTEL PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Avenida Antônio de Almeida Filho, nº 901, Apartamento 1004, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19558 2.: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES, natural de Perdões-MG, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Champagnat, N° 350, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES e ELOÁ OLIVEIRA TORRES, natural de Lavras-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Champagnat, N° 350, Apartamento 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19560 3.: FERNANDO MONTEIRO LINDENBERG NETTO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Desembargador Augusto Botelho, 1000, Apartamento 701,, Praia da Costa, Vila Velha-ES e JULIANNE WAGMACKER NASCIMENTO, natural de Camacã-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 1000, Apartamento 701, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19561 4.: RODRIGO VEGHINI, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), assistente operacional, residente na Rua Cornélio Caldas Carvalho, N°3, Guaranhuns, Vila Velha-ES e ANA BEATRIZ DOS ANJOS MARTINS, natural de Itaboraí-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19562 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Rua Irineu Hermógenes dos Santos, nº 20, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JOICE MARTINS LOUZADA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Atendente, residente na Rua Irineu Hermógenes dos Santos, nº 20, Santa Helena, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04948 2.: MARCUS VÍNICIUS DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Alfredo Levy, Nº14, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SUELLEN RANGEL DE SALES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de pré vendas, residente na Rua Alfredo Levy, Nº14, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04949 3.: MARCIO SILVA BELO PONTES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 10, Arariguaba, Cachoeiro de Itapemirim-ES e ÉMILLY PALACIO MÁRIO, natural de Muqui-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 10, Arariguaba, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04951 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de dezembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOHNNY ANHOLETTI POMPERMAIER, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Presidente Nilo Peçanha, nº 16, Novo Horizonte, Linhares-ES e WILKSLAINE BADIANI DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Avenida Presidente Washington Luiz, nº 139, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11558 2.: DIONES BARBOSA KRYGSMAN, natural de Nova Viçosa-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Domingos Duda, nº 10, Juparanã, Linhares-ES e PATRICIA BORGES DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Rua Domingos Duda, nº 10, Juparanã, Linhares-ES. 11559 3.: SILAS ANDRADE HUGUININ, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua João Eurico Pandolfi, nº 27, Juparanã, Linhares-ES e LUANA SOUZA BOKORNI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), biomédica, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 976, Interlagos, Linhares-ES. 11560 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIEGO SANTOS LOUTERIO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Mirante da Ilha, nº 34, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e LAYSLA ALVES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Mirante da Ilha, nº 34, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17643 2.: ELY SANTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua 8 de Junho, nº 10, Grande Vitória, Vitória-ES e ANA MARIA DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 44 anos de idade, Divorciada(o), secretária do lar, residente na Rua 8 de Junho, nº 10, Grande Vitória, Vitória-ES. 17645 3.: TIAGO COUTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), jardineiro, residente na Rua Viela, S/N, Ilha das Caieiras, Vitória-ES e CARLA NASCIMENTO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Viela, S/N, Ilha das Caieiras, Vitória-ES. 17647 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON DA ROCHA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Nova São Vicente, N° 39, Aparecida, Cariacica-ES e THAMIRYS ESTHEFANY ESTEVÃO DUTRA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autômoma, residente na Rua Nova São Vicente, N° 39, Aparecida, Cariacica-ES. 14217 2.: GUILHERME AUGUSTO ALMEIDA MATOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), porteiro, residente na Rua Manoel Siqueira, nº 43, Porto Novo, Cariacica-ES e GESSICA RODRIGUES DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Manoel Siqueira, nº 43, Porto Novo, Cariacica-ES. 14219 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO MARQUES DE AGUIAR, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), Almoxarife, residente na Rua Vianópolis, nº 137, Cobilândia, Vila Velha-ES e CAMILA ASSUNÇÃO MERLO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua: Piracicaba, nº 722, Jardim Marilandia, Vila Velha-ES. 06298 2.: ÉRICK RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Motorista, residente na Rua Teolândia, nº 29, LT 29, QD 114,Cobilândia, Vila Velha-ES e EZUPÉRIA LACERDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Técnica da enfermagem, residente na Rua Teolândia, nº 29 LT 29, QD 114 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06299 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARISTIDES ANTONIO JANUÁRIO GOMES MOTA DOLABELA, natural de Lajinha-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), farmaceutico, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, BL 01, Apto 401, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e SARAH NUNES GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 320, BL 01, Apto 401, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729527 2.: THIAGO VASCONCELOS SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Cristo Rei, nº 63, Santa Inês, Vila Velha-ES e CAROLINA MATTOS DOS SANTOS, natural de Maringá-PR, com 35 anos de idade, solteiro(a), banhista de animais domésticos, residente na Rua Cristo Rei, nº 63, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729528 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSEMAR NASCIMENTO GIOVANELLI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Localidade Ilha Grande, Itapecoá, Itapemirim-ES e JOSIANE MORAIS IPÓLITO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Localidade Ilha Grande, Itapecoá, Itapemirim-ES. 01220 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de dezembro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARIVAL DE ALMEIDA COSTA, natural de Salvador-BA, com 59 anos de idade, divorciado(a), rodoviário, residente na Rua Azaléia, 730, Centro da Serra, Serra-ES e VANUSA ALVES, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), rodoviária, residente na Rua Azaleia, 730, Residencial Centro da Serra, Serra-ES. 11439 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS MORAES ROMAGNA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), corretor de imóveis, residente na Avenida dos Sabiás, nº 182, Aptº 408, Torre 03, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e HOSANA LUTES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), corretora de imóveis, residente na Rua Neves Armond, nº 42, Aptº 407, Praia do Suá, Vitória-ES. 25236 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PYTER PEREIRA CONTE, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Outras, residente na Domiciliado no Bairro Xuri - PEVV - II, Xuri, Vila Velha-ES e LUCIANA DOMINGOS ALVES BARBOSA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), Assistente de escritório, residente na Rua Moacir Fraga, nº 7, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 09202 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO TONONI FONTANA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), socorrista, residente na Rua Hermínio Lima, nº 47, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ADRIANA TORQUATO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Analista de recursos humanos, residente na Rua Esperança, nº 1, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 04374 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de dezembro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ CARLOS DE SANTANA JÚNIOR, natural de Camacan-BA, com 34 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua Diamantina, nº 22, Universal, Viana-ES e ALLYNE DA CONCEIÇÃO BASTOS, natural de Cariacica-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Diamantina, nº 22, Universal, Viana-ES. 07516 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala