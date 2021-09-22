Proclamas - 22/09/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ GERALDO AMORIM, natural de Muniz Freire-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Córrego Área Rural, S/n, Vicozinha, Venda Nova do Imigrante-ES e DELVANIR CALDAS DOS SANTOS, natural de Nova Venécia-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Córrego Área Rural, S/n, Vicozinha, Venda Nova do Imigrante-ES. 03287 2.: LUCAS DOS SANTOS PANDOLFO, natural de Montanha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), universitário, residente na Rua Onézimo Fernandes D'avila, nº 268, São Braz, Colatina-ES e AMADA DE LOURDES SILVA ALTOÉ, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada Tapera, S/n, Mb Jardinagem Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03299 3.: PEDRO HENRIQUE ALTOÉ, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de produção, residente na Rua Palmas, nº 101, Ap. 101, Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante-ES e SAMARA PERES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Palmas, nº 101, Ap.101 Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante-ES. 03300 4.: LUCAS DE MELO BRUNELI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Avenida Caetano Zandonadi, 85, Marmin, Venda Nova do Imigrante-ES e AMANDA TOBIAS PANSINI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Avenida Caetano Zandonadi, 85, Marmin, Venda Nova do Imigrante-ES. 03301 5.: GEAN CARLOS FERREIRA MENEGHETTE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), comprador, residente na Área Rural, S/n, Alto Jucu, Domingos Martins-ES e NATÁLIA BARCELOS DO NASCIMENTO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Projetada, S/n, Tapera, Venda Nova do Imigrante-ES. 03302 6.: SIDNEY MARQUES, natural de Castelo-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Crg. Área Rural, S/n, São Roque, Venda Nova do Imigrante-ES e JULIANA MENEGUITE TONOLI, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Fazenda Cotia, S/n, São Roque, Venda Nova do Imigrante-ES. 03303 7.: ROQUE BORGO ANDREÃO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), professor, residente na Zona Rural, S/n, Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante-ES e FABIOLA CAMPOS GARONE, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Zona Rural, S/n, Vargem Grande, Venda Nova do Imigrante-ES. 03304 8.: EDIVALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA, natural de Palmares-PE, com 39 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua do Copo de Leite, S/n, Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante-ES e THIARLIENE DIAS CARVALHO, natural de Lajinha-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Rua do Copo de Leite, S/n, Vila da Mata, Venda Nova do Imigrante-ES. 03305 9.: HENSLEY DALFIOR VIANA NETO, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Vinte de Maio, 32, São Pedro, Venda Nova do Imigrante-ES e DANIELI DE ARAUJO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Córrego São Benedito, S/n, Fazenda Guandu, Afonso Cláudio-ES. 03306 10.: HERIK MOGNHOL VIANA NETO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tatuador, residente na Avenida Elizabete Minete Perim, S/n, Ap 201, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES e KEILA KARLA PETTER CAMPORÊZ, natural de Conceição do Castelo-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Elizabete Minete Perim, S/n, Ap 201, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES. 03307 11.: WAGNER AMBROZIM, natural de Castelo-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Crg. Área Rural, S/n, Cachoeira Alegre, Venda Nova do Imigrante-ES e TAYLHA LEITE VASCONSELOS, natural de Muniz Freire-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Crg. Gumarim, S/n, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante-ES. 03308 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 21 de setembro de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: SMILE ERLACHER RAMOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gastrônomo, residente na Rua Colatina, nº 228, Vila Capixaba, Cariacica-ES e MAYARA DE SOUZA JADJESCKI RIBEIRO, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Polivalente, nº 4, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 28178 2.: LUCAS COSTA BATISTA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Vendedor em comércio atacadista, residente na Rua Gaivota, nº 301, São Conrado, Cariacica-ES e YASMIM HUVER SIQUEIRA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Gaivota, nº 301, São Conrado, Cariacica-ES. 28183 3.: MARCOS ROCHA JANUÁRIO, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), cortador, residente na Rua G, nº 377, Jardim de Alah, Cariacica-ES e GLAUCIA VALÉRIA LYRIO DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operadora de negócios, residente na Rua G, nº 377, Jardim de Alah, Cariacica-ES. 28184 4.: EDUARDO BONADIMAN GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Guarani, nº 47, Dom Bosco, Cariacica-ES e KÊNIA RODRIGUES VIEIRA, natural de Itaobim-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Doze, S/nº, Maracanã, Cariacica-ES. 28186 5.: SENNAN CHAGAS FOLLY, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), ajudante pedreiro, residente na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 17, Expedito, Cariacica-ES e LETÍCIA GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), desgnier de sobrancelha, residente na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 17, Expedito, Cariacica-ES. 28188 6.: YORRAN OLIVEIRA SOUSA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Br de Mauá, nº 09, Jardim Botânico, Cariacica-ES e JENIFFER SANTIAGO DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Br de Mauá, nº 09, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 28192 7.: JOSÉ ALEXANDRE NEVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Conferente de carga e descarga, residente na Rua João Fraga, nº 44, Vera Cruz, Cariacica-ES e AMANDA DA PENHA DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua João Fraga, nº 44, Vera Cruz, Cariacica-ES. 28193 8.: FELIPE ONOFRE DE ALMEIDA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), lanterneiro, residente na Rua Cícero de Almeida, nº 17, Vista Dourada, Cariacica-ES e JOSELAYNE BREMENKAMP DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Princesa Isabel, nº 219, Vista Dourada, Cariacica-ES. 28195 9.: ERILDO SCHRAMM, natural de Santa Leopoldina-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Motorista carreteiro, residente na Rua Sete, nº 07, Maracanã, Cariacica-ES e LUZINETE DAVID DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Vendedor em comércio atacadista, residente na Rua Sete, nº 07, Maracanã, Cariacica-ES. 28197 10.: MATHEUS CAMPOS RUFINO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Pedro Nolasco, nº 34, Vila Isabel, Cariacica-ES e STELA ROSA DALMAN DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), desenhista, residente na Rua Bom Jesus, nº 24, Campo Belo, Cariacica-ES. 28198 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de setembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GLAUCO BRUNO DOS SANTOS AMADOR, natural de Guaratinguetá-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Avenida Hugo Musso, 2313, Apartamento 401, Itapuã, Vila Velha-ES e LORRAINY PRATTI BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), terapeuta ocupacional, residente na Rua das Neves, 81, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 19236 2.: THIAGO RODRIGUES CERQUEIRA LEITE, natural de Abaetetuba-PA, com 42 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Doutor Jair Andrade 750, Apartamento 501, Itapuã, Vila Velha-ES e KARINA RODRIGUES TEJERINA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), corretora de imóveis, residente na Rua Diógenes Malacarne, 260, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19239 3.: THIAGO MACEDO RIOS, natural de Montanha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rodovia do Sol - Nº 2738 , Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e EDNÉIA APARECIDA BENEDITO, natural de Ipatinga-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), engenheira, residente na Rodovia do Sol, N° 2738, Apt 1105, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19240 4.: LEONARDO CORRÊA BARBOSA, natural de Além Paraíba-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Guarajás, 163, Soteco, Vila Velha-ES e LORRANY MATTOS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista administrativa, residente na Rua Guarajás, 163, Soteco, Vila Velha-ES. 19243 5.: VITOR CHAMÃO DE MEDEIROS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), emnpresário, residente na Rua São Paulo, 2187 , Itapuã, Vila Velha-ES e SABRINA ALVES DANSI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 121 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Jacomo Silotti, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 19245 6.: ELIAS DA SILVA VITURINO, natural de Resplendor-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de depósito, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1776, Soteco, Vila Velha-ES e ELIANE ROSA MACHADO, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), cobradora, residente na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1776, Soteco, Vila Velha-ES. 19246 7.: FELIPE DONATILIO MARCHIORI, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Cândido das Neves, nº 3, Ilha dos Ayres, Vila Velha-ES e SIMONE SILVA DE ALMEIDA, natural de Alcobaça-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Candido das Neves, 03, Ilha dos Aires,, Vila Velha-ES. 19247 8.: MATEUS ALVES CARINS, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Ateneu, N°4, Apartamento 102, Condominio Amalia Zanetti, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES e NATAMILLY JANUÁRIO PIRES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Ateneu, N° 4, Apartamento 102, Condominio Amalia Zanetti, Residencial Coqueiral, Vila Velha-ES. 19248 9.: JOÃO VITOR FERREIRA DUQUE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2600, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e MARCELA ALVISI CHAVES DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Maria Romana, nº 44, Santa Mônica, Igarapé-MG. 19249 10.: RENATO NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), enfermeiro, residente na Rua Leila Diniz, nº 274, Novo México, Vila Velha-ES e ELIZÂNGELA DA CONCEIÇÃO RAIBERO, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Maria Loureiro, nº 9, Ibes, Vila Velha-ES. 19250 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: UILSON BATISTA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Bahia, nº 517, Aviso, Linhares-ES e SIRLENE VERDE SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 53 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Rua Bahia, nº 517, Aviso, Linhares-ES. 11289 2.: JULIO CESAR DELABELA, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista carreteiro, residente na Rua João Calmon, nº 928, Centro, Linhares-ES e JESSYKA KIRMSE LIMA, natural de Colatina-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua João Calmon, nº 928, Centro, Linhares-ES. 11290 3.: NIVALDO SEVERIANO DA TRINDADE JUNIOR, natural de Santos-SP, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Maranhão, nº 117, Aviso, Linhares-ES e FLÁVIA DANIELLY DA COSTA FRANCO, natural de Laranjeiras-SE, com 42 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maranhão, nº 117, Aviso, Linhares-ES. 11291 4.: DOUGLAS CORREIA BATISTA, natural de Jaguaré-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Barão Monjardim, nº 116, Novo Horizonte, Linhares-ES e FLAVIA DO SACRAMENTO ANTUNES, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), estudante, residente na Avenida Barão Monjardim, nº 116, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11292 5.: UELLETON NASCIMENTO DO SANTOS, natural de Belmonte-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), alimentador de linha, residente na Avenida Barão Rio Branco, nº 349, Interlagos, Linhares-ES e ALICE CORRÊA PESSÔA NASCIMENTO, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Harrisoniana, nº 279, QD 8/5, Residencial Lagoa Park, Linhares-ES. 11293 6.: DHEIVID LUCAS BONFÁ, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Rua Ítala Durão Guimarães, nº 493, QD 12/26, Três Barras, Linhares-ES e CRISLEY CARDOSO POLEZE, natural de Rio Bananal-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Armínio Frisso, nº 9, Juparanã, Linhares-ES. 11294 7.: LUAN REIS BAZILIO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Avenida Machado de Assis,461, Palmital, Linhares-ES e CRISTIANA SOUZA CERQUEIRA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Rua Hermes Lima, Nº 101, Palmital, Linhares-ES. 11295 8.: HARISLAN FOLLI FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 1063, CS Complemento, Araçá, Linhares-ES e ABIGAIL SALES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Avenida Conceição da Barra, nº 1063, CS Complemento, Araçá, Linhares-ES. 11296 9.: JOÃO MARCOS COELHO DE AZEVEDO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Barão Monjardim, nº 157, Novo Horizonte, Linhares-ES e AMANDA MONTEIRO LEANDRO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Barão Monjardim, nº 157, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Agenor Pereira dos Santos, 27, Novo Porto Canoa, Serra-ES e JEANE BISPO MACIEL, natural de Itapetinga-BA, com 39 anos de idade, Divorciada(o), diarista, residente na Rua Agenor Pereira dos Santos, 27, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11147 2.: WILLYANS JORGE, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Gardênia, nº 117, Serra Dourada II, Serra-ES e LUANA DOS SANTOS FELIX, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Gardênia, nº 117, Serra Dourada II, Serra-ES. 11178 3.: VANTUIL DA SILVA SANTANA, natural de Colatina-ES, com 67 anos de idade, Divorciado(a), gari, residente na Rua das Acácias, nº 287, Cascata, Serra-ES e ELIELSIA REGINA BARCELOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua das Acácias, nº 287, Cascata, Serra-ES. 11187 4.: BRENDO PEREIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 21 anos de idade, Solteiro(a), meio oficial de manutenção, residente na Rua Esmeralda, nº 4, Serra Dourada I, Serra-ES e DANIELA TOURINHO SANTOS, natural de Prado-BA, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Esmeralda, nº 4, Serra Dourada I, Serra-ES. 11192 5.: ARLAN DA COSTA FERREIRA, natural de Guaratinga-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), encarregado de logística, residente na Rua Matias Barbosa, nº 378, Nova Carapina II, Serra-ES e LIZANDRA PEÇANHA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar, residente na Rua Matias Barbosa, nº 378, Nova Carapina II, Serra-ES. 11193 6.: LUCAS SANTOS SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), assistente de faturamento, residente na Rua Sucupira, nº 15, Serra Dourada I, Serra-ES e GABRIELE FERREIRA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua Visconde do Rio Branco, S/n, Novo Porto canoa, Serra-ES. 11194 7.: SEDECIAS DOS REIS RODRIGUES JÚNIOR, natural de Iúna-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua 03, 67, Jardim Bela Vista, Serra-ES e SIMONE GONÇALVES DINIZ, natural de Iúna-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua 03, 67, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11195 8.: RAUL JUNIOR NASCIMENTO DE SOUZA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Santo Antônio, nº 55, Planalto Serrano, Bloco A, Serra-ES e SIMONE BRITO MOREIRA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), escrevente, residente na Rua Santo Antônio, nº 55, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11210 9.: GENESIO PEREIRA DE ABREU, natural de Itanhem-BA, com 69 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua dos Cravos, 76, Campinho da Serra I, Serra-ES e MARIA ENI MARINHO DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 43 anos de idade, Divorciada(o), domestica, residente na Rua dos Cravos, 76, Campinho da Serra I, Serra-ES. 11235 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de setembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUAN PEREIRA DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua dos Canários, 50, Bairro Planalto, Aracruz-ES e DARLAINE GONÇALVES OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua dos Canários, 50, Bairro Planalto, Aracruz-ES. 13307 2.: MATHEUS CHRISOSTOMO DA SILVA DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Cezar Sarmenghi, 17, Vila Nova, Aracruz-ES e JAMILI SANTANA NOGUEIRA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Ignácio Ribeiro, 91, Apartamento 212, Vila Nova, Aracruz-ES. 13308 3.: ÁLIFER DOS SANTOS DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Conceição Pereira da Silva, nº 06, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e MAYARA SILVERIO, natural de Linhares-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel Coutinho, 100, Bela Vista, Aracruz-ES. 13309 4.: AGRINALDO JACOMINI DE OLIVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), soldador, residente na Rua Hortência, 16, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e ERENICY GODINHO DOS SANTOS, natural de Santa Maria do Suacui-MG, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Hortência, 16, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13310 5.: DEIVID ESTEVÃO TESSAROLO, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Eloizio Geraldo Guzzo, nº 30, Nova Conquista, Aracruz-ES e PRISCILA PEREIRA CARVALHO, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Coordenadora administrativa, residente na Rua Moacyr Costalonga, 210, Bairro Limão, Aracruz-ES. 13311 6.: DIEGO LISBOA TERCI, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Anailson Martins, 13, Bairro Segato, Aracruz-ES e BRUNA MARIA DA SILVA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora de educação infantil, residente na Rua Anailson Martins, 13, Bairro Segatto, Aracruz-ES. 13312 7.: SAYMON TADEU CARNEIRO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnico em automação, residente na Rua Gloxíneia, nº 1.468, Bloco F, Apartamento nº 403, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e JESSICA DE FREITAS OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Gloxíneia, nº 1.468, Bloco F, Apartamento 403, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13313 8.: JULIO ALVES DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), Zelador, residente na Rua Lírio, nº 38, Bairro São Marcos, Aracruz-ES e JOVENITA DIAS DE OLIVEIRA MATEUS, natural de Inhapim-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), professora (aposentada), residente na Rua Lírio, nº 38, Bairro São Marcos, Aracruz-ES. 13314 9.: WELINGTON GARCIA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), motorista operador de equipamento, residente na Rua Giuseppe Testa, 47, Bela Vista, Aracruz-ES e CLÉCIA DO CARMO BARBOSA, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Giuseppe Testa, 47, Bela Vista, Aracruz-ES. 13315 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 21 de setembro de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: KENNETH YNGVE MELLDÉN, natural de Gamlestad-ET, com 68 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES e IRACI DE SOUZA LEITE, natural de Ipatinga-MG, com 56 anos de idade, solteiro(a), podóloga, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24837 2.: JOSEILTON SILVA DOS SANTOS, natural de Taperoá-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), confeiteiro, residente na Rua Engenheiro César Dantas, Jabour, Vitória-ES e CARLA ALVES DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 37 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Rua Engenheiro César Dantas, Jabour, Vitória-ES. 24840 3.: LEONARDO MARCELINO DE ALMEIDA, natural de São Paulo-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), pastor, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, Maria Ortiz, Vitória-ES e THAIS ECCEL DA SILVA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Texas, Setor América - Cidade Continental, Serra-ES. 24841 4.: JUSCELINO VIEIRA DOS SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), oficial de concretagem, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, Goiabeiras, Vitória-ES e MARIA APARECIDA PEREIRA, natural de São Mateus-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), merendeira, residente na Rua Leopoldo Gomes de Salles, Goiabeiras, Vitória-ES. 24843 5.: THIAGO RIBEIRO CARNEIRO, natural de Ecoporanga-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Vinte e Dois, Vila Nova, Vila Velha-ES e YNARA DOS SANTOS SALLES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), gestora de RH, residente na Rua Vicente Silva, República, Vitória-ES. 24844 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL CAMPAGNARO MACIEL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Divorciado(a), engenheiro, residente na Rua João Vieira, nº 176, Monte Belo, Vitória-ES e ANA LETÍCIA ZANON CHAGAS RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida Rio Branco, nº 307, Apartamento 102, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25029 2.: JOSÉ MUNIZ, natural de Colatina-ES, com 73 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Rui Barbosa, nº 04, Maruípe, Vitória-ES e MARIA DA PENHA BARBOSA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), berçarista, residente na Rua Rui Barbosa, nº 04, Maruípe, Vitória-ES. 25031 3.: HUGO VAREJÃO MIRANDA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Dom Pedro I, nº 404, Maruípe, Vitória-ES e DAYANE ASSIS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), Recepcionista, residente na Rua Manoel Pinto Araújo, nº 9, São Cristóvão, Vitória-ES. 25032 4.: PAULO ANTONIO ZABIN, natural de Marilândia-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Léa, nº 26, Santa Martha, Vitória-ES e MÁRCIA CRISTINA DA COSTA, natural de Mantena-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Léa, nº 26, Santa Martha, Vitória-ES. 25033 5.: DANIEL GUIMARÃES MACHADO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Pastor Anízio Francisco de Freitas, 285, Novo México, Vila Velha-ES e RUTH ANGEL INTI HENRIQUE LIMA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), pedagoga, residente na Rua Sete de Setembro, nº 215/708 , Centro, Vitória-ES. 25034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRENO DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua Guarani, nº 99, Carapina Grande, Serra-ES e HEMILLY SOUZA ZACCHÉ, natural de Eunápolis-BA, com 23 anos de idade, Solteira(o), designer de sobrancelha, residente na Rua Guarani, nº 99, Carapina Grande, Serra-ES. 32086 2.: RICARDO FERREIRA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), analista de planejamento, residente na Rua Salvador Boa Vista, nº 255, Jardim Carapina, Serra-ES e LIDIA VIEIRA ALCANTARA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Salvador Boa Vista, nº 255, Jardim Carapina, Serra-ES. 32312 3.: EVERTON COUTINHO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Seis, nº 5, Maringá, Serra-ES e ROSILENE NASCIMENTO DA SILVA, natural de Medeiros Neto-BA, com 48 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Seis, nº 5, Maringá, Serra-ES. 32313 4.: ALEFE DE OLIVEIRA PASSOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 387, Feu Rosa, Serra-ES e NICACIA CARDOSO PALMA, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua dos Eucaliptos, nº 387, Feu Rosa, Serra-ES. 32319 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO GABRIEL RODRIGUES GOMES, natural de Lajinha-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Rua Alfredo Tobias da Silva, Número 114, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e FLAVIANE DE SOUZA MENDES, natural de Afonso Cláudio-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Alfredo Tobias da Silva, Número 114, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08916 2.: AMAURI VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de Distrito de Pequiá, Iúna-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Rua Principal, Laranja da Terra, Iúna-ES e MARIA DA PENHA JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Distrito de Pequiá, Iúna-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Principal, Laranja da Terra, Iúna-ES. 08917 3.: GEAN CARLOS DE ASSÍS CURTY, natural de Iúna-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de marceneiro, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 415, Bairro Quilombo, Iúna-ES e KESIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA REDER, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua José Pedro Gonçalves, Número 415, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08918 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 21 de setembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Projetada, N° 01, Centro, Conceição do Castelo-ES e SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Projetada N° 01, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00604 2.: VICTOR EMANUEL DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Serrador de árvores - na extração de madeira, residente na Rua das Violetas, N° 89, Bairro Boa Esperança, Conceição do Castelo-ES e DHÁFINI GOMES DA SILVA, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Babá, residente na Rua Colmar Vieira, S/n, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, Conceição do Castelo-ES. 00605 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 21 de setembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: SADI PEREIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua da Felicidade, nº 90, Conquista, Vitória-ES e ELISÂNGELA MOREIRA DE AVILA, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Felicidade, nº 90, Conquista, Vitória-ES. 17533 2.: DERLIVAN LEÃO BARBOSA, natural de Esmeraldas-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Santa Alexandrina, nº 75, São José, Vitória-ES e TACIANA LIMA DE OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Santa Alexandrina, nº 75, São José, Vitória-ES. 17534 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIO VIEIRA SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), Carpinteiro, residente na Avenida Transamazônica, nº 325, Barramares, Vila Velha-ES e JAQUELINE LORENÇO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Transamazônica, nº 325, Barramares, Vila Velha-ES. 09050 2.: FRANKLIN SANTANA NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Rio Branco, nº 110, Barramares, Vila Velha-ES e LARISSA LISBÔA FONTANA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Avenida Rio Branco, nº 110, Barramares, Vila Velha-ES. 09051 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 68 anos de idade, viúvo(a), bancário aposentado, residente na Frade, Itapemirim-ES e LEILIANA DE ALMEIDA ASSIS, natural de Muniz Freire-ES, com 60 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Frade, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01206 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de setembro de 2021 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMARILDO CANTARELA CARREÇO, natural de Iconha-ES, com 59 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Santa Luzia, nº 11, Universal, Viana-ES e ENIR WENDELER, natural de Afonso Cláudio-ES, com 54 anos de idade, viúvo(a), tecnica de enfermagem aposentada, residente na Rua São Jorge, nº 18, Parque do Flamengo, Viana-ES. 07427 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MACIEL DE MATOS, natural de Jaguaré-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Rui Barbosa, nº 132, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e ESTER COSTA MERCEDES, natural de São Mateus-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rui Barbosa, nº 132, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00107 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de setembro de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã