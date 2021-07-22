Proclamas - 22/07/2021
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CARLOS FERRI, natural de Nova Venécia-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), Servente de pedreiro, residente na Rua Presidente Arthur Costa e Silva, nº 1, Castelo Branco, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA MARTINS, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Presidente Arthur Costa e Silva, nº 1, Castelo Branco, Cariacica-ES. 27977
2.: FRANKLIN PEREIRA MARTINS, natural de Nanuque-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Santa Cruz, nº 351, Vila Capixaba, Cariacica-ES e BÁRBARA STOWNER DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Santa Cruz, nº 351, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27982
3.: JOARLES SOARES ALVES, natural de Guaratinga-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua Rio Branco, nº 150, Flor de Piranema, Cariacica-ES e JHENNIFER DIAS CAETANO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Copacabana, nº 260, Vista Dourada, Cariacica-ES. 27983
4.: JOEL DE OLIVEIRA DE MATTOS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua São Sebastião, nº 49, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua São Sebastião, nº 49, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 27986
5.: MARCOEL ALVES TONIATTO, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 166, Santa Cecília, Cariacica-ES e RAQUEL DE SOUZA TEIXEIRA DE ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua São José do Calçado, nº 07, Vila Capixaba, Cariacica-ES. 27987
6.: SEBASTIÃO BARBOSA, natural de Mendes Pimentel-MG, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Estado do Para, S/n, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES e ELIANA MARIA SILVA DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Estado do Para, S/n, Jardim Campo Grande, Cariacica-ES. 27990
7.: EMÍLIO VILAÇA LEITE, natural de Mutum-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), Motorista de caminhão, residente na Travessa Ouro Preto, nº 6, Tiradentes, Cariacica-ES e TATIANA VIEIRA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Ouro Preto, nº 6, Tiradentes, Cariacica-ES. 27991
8.: MANOEL FERREIRA DA SILVA, natural de Antonina do Norte-CE, com 56 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Fagundes Varela, N°01, Nelson Ramos, Cariacica-ES e TÂNIA REGINA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Fagundes Varela, N°01, Nelson Ramos, Cariacica-ES. 27993
9.: MARCOS FILIPE COÊLHO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Cândida de Oliveira, nº 07, Jardim América, Cariacica-ES e BEATRIZ LYRIO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), profissional de educação física, residente na Rua Alexandrina, nº 31, Sotelândia, Cariacica-ES. 28002
10.: ANTONIO CARLOS BERNARDO FALCÃO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), Porteiro, residente na Rua Anchieta, nº 95, Vista Linda, Cariacica-ES e DILVA MARIA DA SILVA, natural de Igarassu-PE, com 61 anos de idade, divorciado(a), Cabeleireiro, residente na Rua Anchieta, nº 95, Vista Linda, Cariacica-ES. 28005
11.: TIAGO SANTOS, natural de Viana-ES, com 26 anos de idade, divorciado(a), Açougueiro, residente na Rua São Luiz, nº 18, Itanguá, Cariacica-ES e THAÍS KAMKE DE ANDRADE, natural de Petrópolis-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua São Luiz, nº 18, Itanguá, Cariacica-ES. 28011
12.: PAULO VITOR ALVARENGA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnico em manutenção automotiva, residente na Rua São Bernardo, S/N, Bandeirantes, Cariacica-ES e AMANDA SILVA MAIA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São Bernardo, S/N, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28012
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 21 de julho de 2021
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WAGNER FERNANDES DA SILVA, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Maria Cerutti, 138, Ibes, Vila Velha-ES e KEZIA CHRISTINA SANCHES DE MELO, natural de Resplendor-MG, com 39 anos de idade, divorciado(a), advogada, residente na Rua Maria Cerutti nº 138, Ibes, Vila Velha-ES. 232729169
2.: MATHEUS SIMÕES LEAL, natural de Belo Horizonte-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Antonio Zanotelli, nº 200, Santa Inês, Vila Velha-ES e EMANUELLE GASTALDI FRANÇA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Gilda Bonadiman, nº 23, São Francisco, Cariacica-ES. 232729170
3.: LENNON JOSE DOMINGOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Sesquicentenário, 360, Novo México, Vila Velha-ES e LAIS RAMOS DA SILVA PRADO, natural de Santos-SP, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Vereador Valter Melarato, 763, Conjunto Residencial Humaitá, São Vicente-SP. 232729171
4.: JOMAR LOIOLA GAMA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Benedito Correa Penha, nº 105, Aribiri, Vila Velha-ES e MARINA PATROCINIO LEMOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Zenith Gonçalves, 22, Campo Grande, Cariacica-ES. 232729172
5.: LEONARDO DE ASSIS PIMENTA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Mario Faé, 300, Santa Inês, Vila Velha-ES e BRUNA DALVI DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), psicologa, residente na Rua Mário Faé, 300, Soteco, Vila Velha-ES. 232729173
6.: ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), motorista particular, residente na Rua Amor Perfeito, nº 455, Novo México, Vila Velha-ES e PAULA DOS SANTOS SERAFINI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), camareira, residente na Rua Amor Perfeito, 455, Novo México, Vila Velha-ES. 232729174
7.: DEYVSON GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Praça Assis Chateaubriand, nº 28, Ibes, Vila Velha-ES e GRACIELE ALVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Praça Assis Chateaubriand, nº 28, Ibes, Vila Velha-ES. 232729175
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 21 de julho de 2021
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOSÉ CARLOS ROMUALDO DE OLIVEIRA, natural de Mucuri-BA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), técnico eletrônico, residente na Rua Minas Gerais, 603, Planalto Serrano, Bl B, Serra-ES e SIMONE LOUZA SOARES, natural de Caravelas-BA, com 46 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Minas Gerais, 603, Planalto Serrano, Bl B, Serra-ES. 11061
2.: DANILO SILVA FONSÊCA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, divorciado(a), tosador, residente na Av Manhuaçu, 83, Nova Carapina II, Serra-ES e FILADÉLFIA DE SOUZA DIAS, natural de Itabuna-BA, com 30 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Tupi, 59, Planalto Serrano, Bl C, Serra-ES. 11070
3.: GABRIEL BATISTA DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), instalador e reparador, residente na Avenida Argentina, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES e AMANDA DE JESUS SANTOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Avenida Argentina, S/n, Vista da Serra I, Serra-ES. 11072
4.: CHRISTIAN DA SILVA DUARTE, natural de São Paulo-SP, com 26 anos de idade, Solteiro(a), prevenção de perdas, residente na Avenida Pau Brasil, nº 321, Centro da Serra, Serra-ES e JAQUIELE MOREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), cuidadora de idosos, residente na Rua Iúna, nº 87, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES. 11080
5.: VITORONE CORDEIRO APELFELER, natural de Itaguaçu-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Teixeiras, nº 86, Nova Carapina I, Serra-ES e BRUNA SCAQUETE TRIVILIN, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Teixeiras, nº 86, Nova Carapina I, Serra-ES. 11081
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 21 de julho de 2021
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ARILDO TONETI VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Argeu Gomes Salles, Goiabeiras, Vitória-ES e JOCELIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), engenheira, residente na Rua Argeu Gomes Salles, Goiabeiras, Vitória-ES. 24660
2.: JOÃO MARCOS DE ARAUJO FRANZIN, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), vistoriador, residente na Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, nº 478, Maria Ortiz, Vitória-ES e BRENDA KELLY DA SILVA BUENO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itapemirim, nº 129, São Diogo II, Serra-ES. 24661
3.: JOSÉ SÁIBAS OLEGARIO, natural de Conselheiro Pena-MG, com 53 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 2, Maria Ortiz, Vitória-ES e MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), merendeira, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 2, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24662
4.: ALEXANDRE FERNANDES MANTOVANI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 49 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua João de Oliveira Soares, Jardim Camburi, Vitória-ES e PATRÍCIA DE OLIVEIRA BATISTA, natural de Carlos Chagas-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua João de Oliveira Soares, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24663
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 21 de julho de 2021
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JORGE GABRIEL SILVA PENHA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de gestão numerário, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 10851, Santa Martha, Vitória-ES e LORENA ALVES RAMOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia Serafim Derenzi, nº 10851, Santa Martha, Vitória-ES. 24870
2.: ALEX JORGE DE OLIVEIRA, natural de Belford Roxo-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Escadaria Gentil Lopes da Silva, nº 140, Romão, Vitória-ES e MICHELINE DOS SANTOS ROCHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnica auxiliar de laboratório, residente na Travessa Girassol, nº 67, Resistência, Vitória-ES. 24880
3.: MARCOS PAULO PEIXOTO LEAL, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Avenida Adolpho Cassoli, nº 50, Bloco 4, Aptº 204, São Cristóvão, Vitória-ES e LORRAINE SPERANDIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), encarregada DP, residente na Avenida Manoel Marques, nº 625, São Cristóvão, Vitória-ES. 24881
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 21 de julho de 2021
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ROSINEI CREMONINI, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), operador de ponte, residente na Rua Joaquim Cheim, nº 53, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES e JANAINA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Joaquim Cheim, nº 53, Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04744
2.: ALCENIR DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Antônio Vasques, nº 61, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES e SANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), autônoma, residente na Rua Edson Zardini Peixoto, nº 64, Agostinho Simonato, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04746
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de julho de 2021
Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior
Tabelião de Notas e Oficial de Registro
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: RONDINEY RODRIGUES DA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Avenida Ventura Ferraço, Nº 13, Lt 0, Qd 14, Linhares V, Linhares-ES e NEKIELLY PEREIRA KOPPE, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Avenida Ventura Ferraço, Nº 13, Lt 0, Qd 14, Linhares V, Linhares-ES. 11119
2.: ANDRÉ AGRIZZI, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro agrônomo, residente na Avenida Nogueira da Gama, Nº 1513, Bl Ts, Ap 1101, Centro, Linhares-ES e KÉSSIA RÚBIA MORO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Governador Santos Neves, Nº 1807, Quadra 395/2, Colina, Linhares-ES. 11120
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 21 de julho de 2021
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCOS DAVID CARDOSO JUNIOR, natural de Nanuque-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Álvaro de Azevedo, Nº 225, Soteco, Vila Velha-ES e GEOVANNA DA SILVA SANTOS, natural de Ituberá-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), segurança, residente na Rua Alvaro de Azevedo, nº 225, Soteco, Vila Velha-ES. 19025
2.: THIAGO PERRONI FRAGA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua São Paulo, Nº 2167, Apartamento 906, Itapuã, Vila Velha-ES e MARIANA CORRÊA DA FROTA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), executiva de contas, residente na Rua São Paulo, nº 2167, Apartamento 906, Itapuã, Vila Velha-ES. 19029
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 21 de julho de 2021
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DIÊGO DA SILVA ESTEVÃO, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Pe Leandro, nº 64, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e EMILLY COSTA PEDRADA, natural de Marataízes-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), arquiteta, residente na Rua Pe Leandro, nº 64, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14109
2.: GILSON GOMES PEREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 81 anos de idade, Viúvo(a), comerciário aposentado, residente na Rua Projetada, S/nº, Gomes, Itapemirim-ES e MAURINA DE JESUS SOUZA, natural de Montanha-ES, com 64 anos de idade, Solteira(o), professora, residente na Rua Projetada, S/nº, Gomes, Itapemirim-ES. 14112
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 21 de julho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SANTHIAGO VIANA DE SOUZA, natural de Iúna-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Joaquim Pedro Timaia, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e ANA SARA MOREIRA RODRIGUES, natural de Iúna-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Joaquim Pedro Timaia, sem Número, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08860
2.: MATHEUS RODRIGUES LOUZADA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Vereador Alcino Gonçalves Bastos, Número 179, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e NAYÚRI DE OLIVEIRA AVANCI, natural de Muniz Freire-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vereador Alcino Gonçalves Bastos, Número 179, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08861
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 21 de julho de 2021
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS GUARNIER DANIEL, natural de Conceição do Castelo-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Antonio de Vargas, N° 284, Centro, Conceição do Castelo-ES e PALOMA DORDENUNI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antonio de Vargas, N° 284, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00589
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Conceição do Castelo-ES, 21 de julho de 2021
FÁBIO MAGNO SPADETO
Oficial e Notário
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DANTE LEONARD SILVA DE OLIVEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), guarda vidas, residente na Rua Emilio Rohr, 284, Itaipava, Itapemirim-ES e ANA PAULA DE MATOS GOMES, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), professora, residente na Rua Emilio Rohr N° 284, Itaipava, Itapemirim-ES. 01534
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 21 de julho de 2021
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória
Faço saber que pretender casar-se:
1.: TIAGO OLIVEIRA DE AMORIM, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), operador de piso de laminador, residente na Rua São Nicolau, nº 214, Conquista, Vitória-ES e VAULÍLIA SCHULTZ OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua São Nicolau, nº 214, Conquista, Vitória-ES. 17454
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 21 de julho de 2021
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EDUARDO BATISTA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Juiz de Fora, nº 33, Praia de Carapebus, Serra-ES e GABRIELA DE BARROS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Juiz de Fora, nº 33, Praia de Carapebus, Serra-ES. 31892
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 21 de julho de 2021
Silvio dos Santos Neto
Tabelião e Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DENIZ FREDIANE VILEN LEMES, natural de Campos do Jordão-SP, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua da Laranja, nº 259, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e RAYANE SILVA DE MELO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua da Laranja, N° 259, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08935
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 21 de julho de 2021
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WESLEY DE JESUS DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Leopoldo Fonseca, nº 15, Pedra dos Búzios, Vila Velha-ES e FLÁVIA ABDA OLIVEIRA DUTRA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Beco Leopoldo Fonseca, nº 15, Pedra dos Búzios, Vila Velha-ES. 04283
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 21 de julho de 2021
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: MARCIO DOS ANJOS GONÇALVES, natural de Manhuaçu, MG, com 42 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado na Rua Projetada, s/n, Bairro Nobre, Brejetuba-ES. MARILZA AMBROSINO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 43 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Rua Projetada, s/n, Bairro Nobre, Brejetuba-ES.- 1006.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 21 de julho de 2021.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: CLAYDISSON DE ARAUJO FURLANI, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascido em 10 de abril de 1984, estado civil solteiro, profissão operador de produção, residente na Rua São Benedito, nº 06, Nova Bethania em Viana-ES, filho de DARCISIO JOSÉ FURLANI e LENILDA MARIA DE ARAUJO FURLANI & JUSCILENE DE OLIVEIRA FELICIANO, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascida em 04 de fevereiro de 1986, estado civil solteira, profissão administradora, residente na Rua Divino Espirito Santo, Nº44, Campo Verde em Viana-ES, filha de EUCLIDES DE ALMEIDA FELICIANO e LUIZA EVENCIO DE OLIVEIRA FELICIANO
2.:ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Ponta Porã-MS, nascido em 24 de fevereiro de 1969, estado civil divorciado, profissão motorista, residente na Rua Pernambuco, Nº05, Areinha em Viana-ES, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS e ROSA MARIA DANTAS DOS SANTOS & ADEVANY DE ASSIS RESENDE, nacionalidade brasileira, natural de Mantena-MG, nascida em 18 de outubro de 1973, estado civil solteira, profissão autônoma, residente na Rua Pernambuco, Nº05, Areinha em Viana-ES, filha de ELIAS DE ASSIS RESENDE e DELAIDE ALBERITA DE RESENDE
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana – ES, 21 de julho de 2021
Walmir de Oliveira Ricco
Tabeliã e Oficial Interino