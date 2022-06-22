Proclamas - 22/06/2022

Proclamas
Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes
Faço saber que pretender casar-se:
1.: OTILIO DA SILVA CANUTO, natural de Cascavel-PR, com 36 anos de idade, divorciado(a), médico, residente na Rua Aricanga, nº 927 , Vila Velha-ES e MYLENA DA SILVA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Aricanga, nº 927 , Vila Velha-ES. 232729837
2.: HENRIQUE TABELINI MARTINS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Montevidéu, nº 340, Vila Velha-ES e JAMILE MARTINS BERNARDES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Montevidéu, nº 340, Vila Velha-ES. 232729860
3.: JOSÉ ROBERTO LOPPNOW, natural de Timbo-SC, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua São Luiz, nº 505, Vila Velha-ES e NATHÁLIA GUSS CHAGAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua São Luiz, nº 505, Vila Velha-ES. 232729862
4.: DÍDIMO VIEIRA RODRIGUES, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Humberto Lorenzutti, nº 0, Vila Velha-ES e TATIANE OLIVEIRA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), servente, residente na Rua Humberto Lorenzutti, nº 0, Vila Velha-ES. 232729863
5.: FABRÍCIO FANTIN DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de dados, residente na Rua Maria Rios de Queirós, nº 32, Vila Velha-ES e THAMIRES DAMASCENA ROXO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Quarenta e Três, nº 16, Vila Velha-ES. 232729864
6.: RENAN DE OLIVEIRA FRAGA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Rosa de Ouro, nº 434, Vila Velha-ES e CLÁUDIA CORREA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Rosa de Ouro, nº 434, Vila Velha-ES. 232729865
7.: MATHEUS FELIPE CARDOSO VALVERDE, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), portuario, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 171, Vila Velha-ES e GABRIELLA CRAVO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Fernando de Noronha, nº 171, Vila Velha-ES. 232729866
8.: GLAUBER PEREIRA MOZINE, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 301, Vila Velha-ES e LUCIANE HAMMES, natural de Blumenau-SC, com 33 anos de idade, solteiro(a), educadora fisica, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1427 , Vila Velha-ES. 232729867
9.: YANN OLIVEIRA BRITO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico em segurança do trabalho, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 944, Vila Velha-ES e PATRÍCIA PEREIRA GOMES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Delio Silva Brito, s/nº, BL 420, apto 202, Ed. Santarem , Vila Velha-ES. 232729868
10.: FELIPE DE OLIVEIRA CHAVES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Nilza, nº 51, Vila Velha-ES e LORENZA AYRES SOUZA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Nilza, nº 51, Vila Velha-ES. 232729869
11.: RICARDO DENICOLO MIGUEL, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Afrânio Peixoto, nº 76, Vila Velha-ES e ACÁCIA NOELI MARTINELLI, natural de Colatina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Nossa Senhora Rosário, nº 13, Vila Velha-ES. 232729870
12.: LUCAS DE SOUZA REGIO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor, residente na Rua João Antônio Afonso, s/nº, ap 203, Vila Velha-ES e ANA PAULA SANTOS CASTRO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Lourdes Santos, nº 119, Vila Velha-ES. 232729871
13.: AGNALDO VEREDIANO DA SILVA, natural de Chalé-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), bombeiro Hidraulico, residente na Travessa Etero Fabri, nº 340, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e FABRICIA MIGUEL DA VITORIA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Travessa Etero Fabri, nº 340, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232729872
14.: EVANDRO GONÇALVES DE SOUZA, natural de Ilheus-BA, com 47 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 421, Vila Velha-ES e DARCIMARA VEREDIANA DA SILVA, natural de Chalé-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 421 , Vila Velha-ES. 232729873
15.: JOAO SALOMAO NETO, natural de Vitoria-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), mecanico, residente na Rua Tiradentes, nº 01, Vila Velha-ES e MARILENE DIOGO DE ANGÉLICA, natural de Caravelas-BA, com 40 anos de idade, divorciado(a), supervisora, residente na Rua Tiradentes, nº 01, Vila Velha-ES. 232729874
16.: EDIVANIO DO NASCIMENTO COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), técnico em elétrica, residente na Rua Trinta e Sete, nº 83, Vila Velha-ES e MIRELLA DE SOUZA DUQUE, natural de Juiz de Fora-MG, com 43 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Trinta e Sete, nº 83, Vila Velha-ES. 232729875
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 21 de junho de 2022
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Oficial e Tabeliã
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GABRIEL HENRIQUE CANDIDO RODRIGUES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua São Sebastião, nº 669, Cariacica-ES e GISELI DO NASCIMENTO MOISES, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnica em enfermagem, residente na Rua São Sebastião, nº 669, Cariacica-ES. 14494
2.: DIEGO ROSA ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rua Bolívia, nº 310, Cariacica-ES e ALICE PONTES COSTA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), pisicóloga, residente na Rua Bolívia, nº 310, Cariacica-ES. 14506
3.: GENOCI GOMES LOURENÇO, natural de Aimorés-MG, com 47 anos de idade, viúvo(a), autônomo, residente na ALM Santa Clara, s/n, Cariacica-ES e GERALDA MENDONÇA DA MOTA, natural de São José do Jacuri-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na ALM Santa Clara, s/n, Cariacica-ES. 14520
4.: JANSLEY DOS SANTOS VAZ, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Almir Laranja, nº 420, Cariacica-ES e LAÍZA CRISTINA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), engenheira civil, residente na Rua Almir Laranja, nº 420, Cariacica-ES. 14538
5.: HENDRICK WILLIAN DE MEDEIROS RENÓ, natural de Ouro Preto-RO, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor autônomo, residente na Rodovia Governador José Sette, 13, Cariacica-ES e FERNANDA KELLY COUTINHO FERREIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Rua Juscelino Kubistschek, 235, Tabajara, Cariacica-ES. 14548
6.: ADEMAR SANTANA, natural de Santa Leopoldina-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), motoboy, residente na Rua Laguna, nº 86, Cariacica-ES e EDNEIA DOS SANTOS FREITAS, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), perfumista, residente na Rua Guararapes, s/n, Cariacica-ES. 14567
7.: ODILON COÊLHO MACHADO, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), analista de importação, residente na rua das Malvinas, nº 30, Cariacica-ES e LILIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na rua das Malvinas, nº 30, Cariacica-ES. 14569
8.: ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), polivalente de construção civil, residente na Rua Alvarenga, nº 02, Cariacica-ES e MARIA APARECIDA ROQUE, natural de Pancas-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Alvarenga, nº 02, Cariacica-ES. 14573
9.: GABRIEL DOS SANTOS RAMOS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Noventa e Seis, 88,, Cariacica-ES e YASMIN LAURA NUNES GOMES, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), artesã autônoma, residente na Rua Oitenta e Dois, s/nº, , Cariacica-ES. 14612
10.: LAELSON SEBASTIÃO MARQUES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 60 anos de idade, Solteiro(a), comerciante, residente na Rua União , 02, Cariacica-ES e MARIA DE FATIMA, natural de Salitre-CE, com 64 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua União , 02, Cariacica-ES. 14613
11.: JOÃO VICTOR DE MORAES AGUIAR, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Escadaria São Jorge, s/nº , Cariacica-ES e LARISSE MENDES ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria São Jorge, s/nº , Cariacica-ES. 14614
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 21 de junho de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LEONARDO ALMEIDA XAVIER, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de refrigeração, residente na Rua Leopoldina, 11, Nova Carapina I, Serra-ES e DAÍZA DAMASCENA SANTOS, natural de Serra-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), técnica em logística, residente na Rua Santa Luzia, 257, Nova Carapina I, Serra-ES. 11865
2.: JONATAS BRUNO COSTA DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), analista de logística, residente na Rua Guaçuí, nº 123, Serra-ES e LARA CRISTINA MARTINS BITA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Guaçuí, nº 123, Serra-ES. 11866
3.: LUCAS AGOSTINHO COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Três, nº 311, Serra-ES e RONÁRIA DOS SANTOS NOVAES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Três, nº 311, Serra-ES. 11867
4.: SERGIO MARCO DOS REIS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), operador industrial, residente na Rua Paulo Setubal, 104, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e ÉVELLYN DOS SANTOS NASCIMENTO, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua São Pedro, 503, São Domingos, Serra-ES. 11868
5.: CELSO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 52 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Manhuaçu, 267, Nova Carapina II, Serra-ES e VALDINEIA CANDIDA DE SOUZA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 50 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Manhuaçu, 267, Nova Carapina II, Serra-ES. 11870
6.: LUIS CLAUDIO DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, Divorciado(a), motorisra, residente na Rua Dezesseis, nº 73, Cx 03, Lt 30, Qd V, Serra-ES e GILSELIA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Ouro Verde de Minas-MG, com 50 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Rua Dezesseis, nº 73, Cx 03, Lt 30, Qd V, Serra-ES. 11871
7.: ALDO BRUNO GAIGHER LUCAS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Rodrigues Tavares, s/n, Porto Dourado , Serra-ES e ARIADNE FERNANDES SILVA, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), radialista, residente na Rua Rodrigues Tavares, s/n, Porto Dourado , Serra-ES. 11874
8.: FABIANO LOURENÇO ALVES, natural de Ecoporanga-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Rodrigo Tavares, nº 1515, Serra Dourada II, Serra-ES e NAIARA E SILVA LOPES, natural de Timóteo-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Rodrigo Tavares, nº 1515, Serra Dourada II, Serra-ES. 11876
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 21 de junho de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: SEBASTIÃO CARLOS MACHADO, natural de Mutum-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), ajudante de caminhão, residente na Rua Ferro e Aço, 732, Cariacica-ES e MIRIAN DA SILVA PORTUGAL, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Jose Carlos Fonseca, 49, Cariacica-ES. 28949
2.: JOÃO BATISTA DE ASSIS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), gesseiro, residente na Rua Monte Carlo, nº 149, Cariacica-ES e MARCIA FERREIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnica administrativa, residente na Rua Monte Carlo, nº 149, Cariacica-ES. 28950
3.: PERLY SCHINEIDER, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Honduras, nº 08, Cariacica-ES e MELINE ARAUJO DA SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Honduras, nº 08, Cariacica-ES. 28951
4.: ISAAC DE JESUS BARBOSA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Bom Pastor, nº 99, Cariacica-ES e EUCIONE SOUZA NASCIMENTO, natural de Arataca-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Avenida Bom Pastor, nº 99, Cariacica-ES. 28952
5.: ROBSON BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), operador de refratário, residente na Rua Moacir Ribeiro, nº 23, Cariacica-ES e GISLANEY PEREIRA DOS PASSOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de creche, residente na Rua Moacir Ribeiro, nº 23, Cariacica-ES. 28953
6.: WILLIAM NASCIMENTO TRABA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São Luiz, 461, Cariacica-ES e JULIANA LAUREANO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Atendente de farmácia, residente na Rua São Luiz, 461, Cariacica-ES. 28954
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 21 de junho de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DAVID FRANCISCO CAMARENA TORRES, natural de Lima-ET, com 29 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 1090, Vitória-ES e MARIANA CAROLINA LINAREZ RODRIGUEZ, natural de Yaracuy-ET, com 31 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Francisco Eugênio Mussiello, nº 1090, Vitória-ES. 25523
2.: JOSÉ TOBIAS ARPINI SUBTIL, natural de Guarapari-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, República, Vitória-ES e THAINÁ LOVATI COELHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Presidente Epitácio Pessoa, República, Vitória-ES. 25524
3.: EME FRANCO SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 43 anos de idade, divorciado(a), editor de vídeo, residente na Rua São João Del Rey, Jardim Camburi, Vitória-ES e TATHIANA ALVES BERSANI, natural de Governador Valadares-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25525
4.: DANIEL PASTI PERIM ESPÍNDULA DA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e PAOLA LOBATO FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25526
5.: PIERRE ROCHA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), instrumentador cirúrgico, residente na Rua Darcy Grijó, Jardim da Penha, Vitória-ES e FERNANDA CRISTINA BRAVIM ROCHA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de compras, residente na Rua Darcy Grijó, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25527
6.: VITOR SOARES PEYROTON, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Policial, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES e JÚLIA QUIRINO PEREIRA, natural de São Gonçalo-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), pesquisadora, residente na Rua Odette de Oliveira Lacourt, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25528
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 21 de junho de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: DOUGLAS NARDI, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Projetada, s/N, Vila Velha-ES e DÉBORA CONCEÇÃO DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, s/n, Vila Velha-ES. 09464
2.: GABRIEL MARTINS DAVEL, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), CONDUTOE SOCORRISTA, residente na RUA NOVA AMERICA Nº 22, Vila Velha-ES e TAYNARA VIANA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), tec enfermagem, residente na RUA NOVA AMERICA Nº 22, Vila Velha-ES. 09465
3.: ALEXANDRO FERREIRA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua primavera, nº 152, Vila Velha-ES e ANA PAULA ANDRADE DOS SANTOS, natural de Itajuípe-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua primavera, nº 152, Vila Velha-ES. 09466
4.: WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), INSTRUSOR DE PLASTICO, residente na RUA FEVEREIRO Nº 18, BARRAMARES, Vila Velha-ES e ROSIMAR VIEIRA DO NASCIMENTO, natural de Mara Rosa-GO, com 43 anos de idade, solteiro(a), SERVIÇOS GERAIS, residente na RUA FEVEREIRO Nº 18, BARRAMARES, Vila Velha-ES. 09467
5.: JULIO CÉSAR DE SOUZA, natural de Itaguaçu-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de maquinas, residente na AVENIDA DOM PEDRO Nº41 , Vila Velha-ES e EMANOELLY GONÇALVES RODRIGUES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), Balconista, residente na AVENIDA DOM PEDRO Nº41 , Vila Velha-ES. 09468
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 21 de junho de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: EDUARDO SOARES DOS SANTOS, natural de Ibatiba-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar pessoal, residente na Rua Presbítero Davi José dos Santos, sem número , Iúna-ES e GABRIELLY VIEIRA RABELO, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Antonio Osório Pereira, número 120, Iúna-ES. 09073
2.: CELSO ELIAS BOTELHO, natural de Manhumirim-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Alair de Souza, número 48, Iúna-ES e JOANA DARK LOURENÇO DIAS DOMINGOS, natural de Mutum-MG, com 52 anos de idade, viúvo(a), lavradeira, residente na Rua Alair de Souza, número 48, Iúna-ES. 09074
3.: VINÍCIUS MOURA DIAS, natural de Iúna-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Bom Sucesso, zona rural , Iúna-ES e WANESSA DAS GRAÇAS SILVA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Córrego Bom Sucesso, zona rural , Iúna-ES. 09075
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Iúna-ES, 21 de junho de 2022
JEFERSON MIRANDA
Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MATERSON SANTOS DA CRUZ, natural de Alegre-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Pedreiro, residente na Rua Nicanor Batista, nº 47, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FERNANDA MARTINS FELIPE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Nicanor Batista, nº 47, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05159
2.: MAXWEL PEREIRA PANNI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de soldador, residente na Rua Manoel Manhães, nº 71, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DEUZENI DOS REIS RAMOS, natural de Vargem Alta-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Manoel Manhães, nº 71, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05161
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de junho de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
CARTÓRIO BEIRIZ
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ANDRÉ LUIZ RUFINO DA SILVA, natural de Recife-PE, com 48 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Vitório Guilherme de Souza, nº 60, Aracruz-ES e JOSENETI DOS SANTOS LEMOS, natural de Aracruz-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Vitório Guilherme de Souza, nº 60, Aracruz-ES. 00748
2.: JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas, residente na Rua Aurino Ribeiro Amancio, nº 90, Aracruz-ES e BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), pintora, residente na Rua Aurino Ribeiro, nº 90, Aracruz-ES. 00749
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 21 de junho de 2022
Humberto Manoel Passos Beiriz
Tabelião e Oficial
Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço
Faço saber que pretender casar-se:
1.: FLAVIANO DE SOUZA MIRANDA, natural de Guaçuí-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Maria Rodrigues da Silva, s/n, Divino de São Lourenço-ES e PALOMA GONÇALVES BORGES, natural de Guaçuí-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Maria Rodrigues da Silva, s/n, Divino de São Lourenço-ES. 00355
2.: LAUIZIO ANTONIO ALMEIDA PEREIRA, natural de Guaçuí-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), cobrador, residente na Córrego da Piedade, Divino do S. Loureço-ES e ELICA HELENA ANDRADE PEREIRA, natural de Guaçuí-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na córrego do azul, Divino de São Lourenço-ES. 00356
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Divino de São Lourenco-ES, 21 de junho de 2022
RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO
Tabeliã e Oficiala
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCOS VINICIUS SILVA DE GÓES, natural de Resende-RJ, com 20 anos de idade, solteiro(a), Gerente, residente na Rua Vila Verde, nº 23, Vila Velha-ES e EVELYN DE SENA LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Estudante, residente na Rua Vila Verde, nº 23, Vila Velha-ES. 06448
2.: MILTON PIRES DA COSTA, natural de Raul Soares-MG, com 60 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Avenida Iracy Corteletti, Nº 86, Vila Velha-ES e MARIA DA PENHA RODRIGUES, natural de Santa Bárbara do Leste-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Iracy Corteletti, Nº 86, Vila Velha-ES. 06451
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 21 de junho de 2022
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GUILHERME MORAES DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Pedro Borlini, s/n, João Neiva-ES e AMINE DE MORAES GONÇALVES, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Pedro Borlini, s/n, João Neiva-ES. 03186
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Joao Neiva-ES, 21 de junho de 2022
Wanda Ribeiro Plazzi
Tabeliã e Oficiala
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JAIR DE JESUS CASTOR FILHO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rodovia ES 440, Km 2, Caixa Postal 341, Linhares-ES e MIDIAN LEMOS, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Castro Alves, nº 2910, Linhares-ES. 12008
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 21 de junho de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro
Faço saber que pretender casar-se:
1.: BRUNO OLIVEIRA AZARIAS, natural de Alegre-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), entregador, residente na Rua dos Operários, sem número , Jerônimo Monteiro-ES e IZABELLE VIEIRA COSTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Operários, sem número, Jerônimo Monteiro-ES. 01157
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Jeronimo Monteiro-ES, 21 de junho de 2022
Bruno Bittencourt Bittencourt
Tabelião de Notas e Registrador Civil
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WASHINGTON BATISTA DOS SANTOS, natural de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), assessor da câmara municipal, residente na Rua Projetada, s/nº, Itapemirim-ES e LAYNE SILVA HENRIQUES, natural de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Projetada, s/nº, Itapemirim-ES. 14342
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Itapemirim-ES, 21 de junho de 2022
NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR
Oficiala e Tabeliã
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: IGOR DE BONI SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico em ti, residente na Rua José Mathias do Nascimento, s/nº , Vitória-ES e GABRIELA DE OLIVEIRA FRACALOSSI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua São Bartolomeu, nº 145, Vitória-ES. 17829
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 21 de junho de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JUAREZ CARVALHO PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 667, Aracruz-ES e JOANA KARLA DAS VIRGENS BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativa, residente na Rua Manoel Coutinho, nº 667, Aracruz-ES. 13590
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 21 de junho de 2022
Shirley Pissinate Garcia Santi
Oficiala e Tabeliã Interina
CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: CARLOS HENRIQUE VENANCIO TRABACH, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 30 de abril de 1992, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Rod. BR 262, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Valdemiro José Trabach e Maria da Penha Venancio Trabach e EDILENE CHRYS TESCH, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 19 de fevereiro de 1996, estado civil solteira, profissão faxineira, residente e domiciliada Rod. BR 262, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Ademildo Mauricio Tesch e Ivânia Aparecida Venancio Tesch.
2.: PAULO RICARDO CAÇADOR DE JESUS, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 30 de dezembro de 1998, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Área rural, S/N, Nossa Senhora do Carmo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de José Arildo de Jesus e Maria Luiza Caçador e DENIZE DAS GRAÇAS GRACIANO, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascida em 18 de dezembro de 1992, estado civil solteira, profissão lavradeira, residente e domiciliada Área rural, S/N, Nossa Senhora do Carmo, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Jose Carlos Gonçalves Graciano e Cleusa Jubini Graciano.
3.: ARISTOTELES RAMOS CARDOSO JUNIOR, natural de João Pessoa, -PB, nascido em 12 de julho de 1976, estado civil divorciado, profissão empresário, residente e domiciliado Rod. Geraldo Sartório, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Aristoteles Ramos Cardoso, falecido e Alzira Maria Afonso Ferreira Ramos Cardoso e FERNANDA GRECCO BAUER, natural de São Mateus, -ES, nascida em 18 de junho de 1980, estado civil divorciada, profissão empresária, residente e domiciliada Rod. Geraldo Sartório, S/N, zona rural, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Edivar Pereira Bauer, falecido e Vera Lúcia Grecco Bauer .
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Aracê, Domingos Martins, ES, 21 de junho de 2022.
Arione Stanislau Dos Passos
Oficial do Registro Civil
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA
Faço saber que pretendem casar-se:
1.: JOÃO LUCAS CORREA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 19 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no lugar denominado São Jorge do Oliveira, zona rural, Brejetuba-ES e PALOMA DE OLIVEIRA BARBOSA, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no lugar denominado Córrego Centenário, s/n, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES - 001086
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei.
Vitória ES, 10 de junho de 2022.
GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO
Oficiala e Tabeliã