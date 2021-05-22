Proclamas - 22/05/2021
_____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEORGE ZÃN DE SANTANA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Avenida Filogônio Peixoto, nº 337, Aviso, Linhares-ES e LAILA CESCONETO PANDOLFI, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Avenida Vitória, nº 2040, Centro, Linhares-ES. 10977 2.: LEANDRO COSTA DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), autonômo, residente na Rua Antônio Eduardo Azevedo Lima, nº 84, Linhares V, Linhares-ES e MARIANA DOS SANTOS BERTOLI, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Antônio Eduardo Azevedo Lima, nº 84, Linhares V, Linhares-ES. 10978 3.: GABRIEL DE BARROS MARCELINO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 1323, Centro, Linhares-ES e TELMA FARIAS ZANI, natural de Tomé-Açu-PA, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 1323, Centro, Linhares-ES. 10979 4.: FRANÇA ROSA LOSS GAMBET, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Professor Paulo Shultz, nº 439, Araçá, Linhares-ES e LÍVIA MACHADO VILHAGRA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Ítala Durão Guimarães, nº 258, Três Barras, Linhares-ES. 10980 5.: RODRIGO LOUREIRO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Vinte e Três, Nº 8, Novo Horizonte, Linhares-ES e FERNANDA BOZI ROSSONI, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Três, Nº 8, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10981 6.: ROMARIO PEREIRA DE AGUIAR MARTINS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), aux. de serviços gerais, residente na Avenida do Testa, N° 22, Nova Esperança, Linhares-ES e MICHELE RIO BRANCO AVELAR, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida do Testa, N° 22, Nova Esperança, Linhares-ES. 10982 7.: WALLACE SILVA DA BELLA, natural de Aracruz-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Ipiranga, Nº 1788, Quadra 726/7, Interlagos, Linhares-ES e ADRIANA VITOR MORAES, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Ipiranga, Nº 1788, Quadra 726/7, Interlagos, Linhares-ES. 10983 8.: CLEMILSON DO NASCIMENTO GUILHERME, natural de Porto Seguro-BA, com 43 anos de idade, solteiro(a), beneficiário, residente na Rua Manoel Luiz Correa, S/n, Lt 25, Qd 28, Planalto, Linhares-ES e VALDIRENE NICÁCIO NASCIMENTO, natural de São Mateus-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Luiz Correa, S/n, Lt 25, Qd 28, Planalto, Linhares-ES. 10990 9.: LUCILEY LOPES MARTINS, natural de Baião-PA, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de soldador, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 2233, Interlagos, Linhares-ES e SABRINA DELFINO, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Martin Afonso de Souza, nº 2233, Interlagos, Linhares-ES. 10991 10.: CLAUDEMAR GAMA DE CASTRO, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), inspetor penitenciário, residente na Rua Jacob Bazoni, Nº 4, Lt 03, Qd 43, São José, Linhares-ES e CARLA LUCIA SPEROTO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Jacob Bazoni, Nº 4, Lt 03, Qd 43, São José, Linhares-ES. 10992 11.: WILSON METZKER RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de produção, residente na Rua Henrique de Coimbra, nº 649, Interlagos, Linhares-ES e MILENA ANDRADE SANTOS, natural de Jussari-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Joeirana, nº 12, Nova Esperança, Linhares-ES. 10993 12.: JOSÉ CARLOS, natural de Delfim Moreira-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), dentista, residente na Rua Araribóia, Nº 100, Novo Horizonte, Linhares-ES e BRUNA VOSPAGEL RAMOS, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), doceira, residente na Rua Araribóia, Nº 100, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10994 13.: DEMOCRACI CORREIA, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Operários, Nº 71, Novo Horizonte, Linhares-ES e IRENE FARMAL ABRANCHES, natural de Pancas-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), agente de viagem, residente na Rua Operários, Nº 71, Novo Horizonte, Linhares-ES. 10995 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de maio de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS NASCIMENTO MARIANO, natural de Colatina-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de laboratório, residente na Rua Santana do Iapó, nº 584, Muquiçaba, Guarapari-ES e ANA CATARINA DE JESUS DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santana do Iapó, nº 584, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12285 2.: BRUNO FELIPETTO SANTOS, natural de Belo Horizonte-MG, com 44 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Beira Mar, nº 1270, Apto 802, Ed. Basilio de Souza, Praia do Morro, Guarapari-ES e CARLA JOSEANE DE FREITAS, natural de Belo Horizonte-MG, com 38 anos de idade, divorciado(a), Professora, residente na Avenida Beira Mar, nº 1270, Apto 802, Ed. Basilio de Souza, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12286 3.: MATEUS COSWOSCK, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Jacarandá, nº 262, Recanto da Sereia, Guarapari-ES e LETICIA BRANDÃO SIMÕES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Arquiteta de interiores, residente na Rua Canadá, nº 79, Jardim América, Cariacica-ES. 12287 4.: DAVI DORNELAS MIRANDA, natural de Manhuaçu-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Joaquim Fonceca, nº 36, Muquiçaba, Guarapari-ES e GABRIELLY DE SOUZA BOLDI, natural de Guarapari-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Joaquim Fonceca, nº 36, Muquiçaba, Guarapari-ES. 12288 5.: ADILSON FERREIRA CASTRO, natural de Coaraci-BA, com 58 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Iconha, N°36, São Gabriel, Guarapari-ES e CARMELINDA SOARES DA SILVA, natural de Três Lagoas-MT, com 57 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Iconha, Nº36, São Gabriel,, Guarapari-ES. 12289 6.: GERÇO RODRIGUES MORAIS, natural de Cariacica-ES, com 67 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Juiz de Fora, nº 198, Meaípe, Guarapari-ES e SONIA DE FÁTIMA DIAS MOREIRA, natural de Vargem Alta-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Juiz de Fora, nº 198, Meaípe, Guarapari-ES. 12290 7.: MATEUS PHILIPE DE ASSIS TACCO LEITE COSTA, natural de Belo Horizonte-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 647, Centro, Guarapari-ES e PRISCILA BROMANA DE MORENO AARAO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 647, Centro, Guarapari-ES. 12291 8.: MARCELO CASTRO SILVA, natural de Macapá-AP, com 26 anos de idade, solteiro(a), almoxarife, residente na Avenida Anchieta, nº 427, Ipiranga, Guarapari-ES e ESTER CARRIÇO DOMINGUES, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Anchieta, nº 427, Ipiranga, Guarapari-ES. 12292 9.: CARLOS HENRIQUE CABRAL VIEIRA, natural de Aurelino Leal-BA, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Avenida Anchieta, nº 427, Ipiranga, Guarapari-ES e RAQUEL FERREIRA CARRIÇO DOMINGUES, natural de Guarapari-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Anchieta, nº 427, Ipiranga, Guarapari-ES. 12293 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 21 de maio de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEREMIAS GIOVANI, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), operador de área de secagem, residente na Rua Josué Vieira Machado, S/n, Bela Vista, Ibiraçu-ES e ALCIONE MARIA RAIMUNDO FERNANDES, natural de João Neiva-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Josué Vieira Machado, S/n, Bela Vista, Ibiraçu-ES. 00895 2.: GILSON JOSE DE JESUS PASSOS, natural de Cubatão-SP, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Tiradentes, Nº.204, Campagnaro, Ibiraçu-ES e SUELI SANTOS FERREIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Tirandes, Nº.204, Campagnaro, Ibiraçu-ES. 00897 3.: DIEGO SERAFIM LIMA, natural de Ibiraçu-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), designer gráfico, residente na Rua Maria da Penha Depizzol, nº 56, São Cristóvão, Ibiraçu-ES e GABRIELA DE SOUZA DOS REIS MOURA, natural de São Luís-MA, com 20 anos de idade, solteiro(a), assistente de e-commerce, residente na Rua Maria da Penha Depizzol, nº 56, São Cristóvão, Ibiraçu-ES. 00898 4.: ROGERIO DA SILVA ASSUNÇÃO, natural de Aracruz-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Argemiro Francisco Mota Junior, Nº.41, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES e MARIA LUZIA PEREIRA CALIARI, natural de Aguia Branca-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Argemiro Francisco Mota Junior, Nº.41, Elias Bragatto, Ibiraçu-ES. 00899 5.: JEFERSON CLEMENTE, natural de João Neiva-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), tecnico de projetos, residente na Rua Projetada S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES e ALCINÉIA ALIPRANDI LOPES, natural de Fundão-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancaria, residente na Rua Projetada S/n, Guatemala, Ibiraçu-ES. 00900 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 21 de maio de 2021 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON LAZARO MARINHO RIPARDO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), conferente pleno, residente na Rua Morro do Contorno, nº 461, Mata da Serra, Serra-ES e FERNANDA NASCIMENTO DE LIMA, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar administrativo, residente na Rua Morro do Contorno, nº 461, Mata da Serra, Serra-ES. 31580 2.: CRISTIAN SILVA DE JESUS, natural de Medeiros Neto-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), cuidador de idoso, residente na Rua Itaipú, nº 11, Vila Nova de Colares, Serra-ES e BRUNA MENEZES DE ALFENAS, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itaipú, nº 11, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31587 3.: IGOR LUKASZCZUK, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), eletricista em manutenção, residente na Avenida Petrópolis, nº 811, Barcelona, Serra-ES e WANESSA GOMES COSTA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Avenida Petrópolis, nº 811, Barcelona, Serra-ES. 31590 4.: DANIEL ANDRÉ MARQUES, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em operações, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 277, Pitanga, Serra-ES e JOICE DA SILVA DIAS, natural de João Monlevade-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Aristides Corrêa, nº 277, Pitanga, Serra-ES. 31591 5.: ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, natural de Aimorés-MG, com 29 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Nove, nº 01, Maringá, Serra-ES e DAYANA CARLA DA SILVA SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), operadora de máquina, residente na Rua Nove, nº 01, Maringá, Serra-ES. 31593 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de maio de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL DE JESUS MACEDO, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Frentista, residente na Av Cristo Rei, nº 431, Centro, Sooretama-ES e PÉTALA FERNANDA REIS MOREIRA, natural de Guaratinga-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Av Cristo Rei, nº 431, Centro, Sooretama-ES. 04706 2.: VANDEILSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), tratorista, residente na Rua Miguel Alves, 30, Centro, Sooretama-ES e ROSILENE SANTOS SOUZA, natural de Itabuna-BA, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Miguel Alves, 30, Centro, Sooretama-ES. 04707 3.: ALMIRO MONTEIRO DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador na operação de sistema de irrigação lo, residente na Rua Ipê, S/nº, Bionativa, Sooretama-ES e ELIZABETE DOS SANTOS, natural de Lajedão-BA, com 47 anos de idade, solteiro(a), Do Lar, residente na Rua Ipê, S/nº, Bionativa, Sooretama-ES. 04708 4.: SÁVIO DO ROSÁRIO SILVA, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Basilio Cerri, 861, Sayonara, Sooretama-ES e SARA MARESSA FELICIDADE VIEIRA, natural de Aracruz-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Rua Basilio Cerri, 861, Sayonara, Sooretama-ES. 04709 5.: JULIANO SAICH KURTT, natural de Porto Alegre-RS, com 28 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Miguel Alves, Nº391, Apt.201, Centro, Sooretama-ES e VALÉRIA BOBBIO RESENDE, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Miguel Alves, Nº391, Apt.201, Centro, Sooretama-ES. 04710 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 21 de maio de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALLACE SOUZA MOURO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Augusto de Oliveira, nº 5, Santo Antônio, Vitória-ES e DANIELA KHRISTINE SILVA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), universitária, residente na Rua Augusto de Oliveira, nº 5, Santo Antônio, Vitória-ES. 17381 2.: JACKSON CAETANO MONTEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motoboy autônomo, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 128, Santo André, Vitória-ES e CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua José Rodrigues dos Santos, nº 128, Santo André, Vitória-ES. 17382 3.: HUMBERTO MARTINS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operador de virador de vagões, residente na Rua da Luta, nº 118, Resistência, Vitória-ES e IZADORA DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua América do Sul, nº 170, Resistência, Vitória-ES. 17383 4.: VALDEMIR MEIRELES, natural de Resplendor-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), serralheiro, residente na Rua Canoeiros, nº 31, Inhanguetá, Vitória-ES e LUZINETE CORRÊIA DE LAI, natural de Pancas-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), recepcionista hospitalar, residente na Rua Canoeiros, nº 31, Inhanguetá, Vitória-ES. 17385 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de maio de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANILO FRANCISCO, natural de Aracruz-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletronica, residente na Rua Pedro Araujo Leal, N° 10, Vila do Riacho, Aracruz-ES e TAISLANEY GUILHERME ROSA, natural de Aracruz-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Pedro Araujo Leal, nº 58, Vila do Riacho, Aracruz-ES. 00654 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 21 de maio de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKON LUCIANO BARRETO DE MENEZES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Sílvio Aguiar, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES e ARIANI STANGE MARIANO DA FONSECA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Sílvio Aguiar, S/nº, Nova Canaã, Cariacica-ES. 13688 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de maio de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Conceição do Castelo Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS MORAES GAVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Vendedor de comércio varejista, residente na Rua Princesa Isabel, nº 109, Bairro Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim-ES e FABIANA LIMA MILAGRE, natural de Muniz Freire-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Personal treanning, residente na Rua Projetada, S/n, Bairro Pedro Rigo, Conceição do Castelo-ES. 00580 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 21 de maio de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DELSON CASOTTI, natural de Santa Teresa-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), servidor público, residente na Rua Itaipava, nº 281, Ed. Pedra Azul, Apartamento 301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e JACQUELINE GONÇALVES RAUTA, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Itaipava, nº 281, Ed. Pedra Azul, Apartamento 301, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18846 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de maio de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIAS SOARES DOS ANJOS JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), ajudante, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 961, da Penha, Vitória-ES e JOCINEIA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ozéas Farias Miranda, nº 91, da Penha, Vitória-ES. 24695 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de maio de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÚNIL RODRIGUES RAMOS, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), professor de educação física, residente na Rua Atílio Vivácqua, 657, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e KATIELI SAMPAIO MENDONÇA, natural de Aracruz-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de professor de ensino básico, residente na Rua Atílio Vivácqua, 657, Bairro De Fátima, Aracruz-ES. 13173 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 21 de maio de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: TIAGO TEÓFILO DA FONSECA, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 30 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em/no(a) Sertãozinho, s/n, em Brejetuba-ES e GEUZINÉIA MENDONÇA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 24 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada em/no(a) Sertãozinho, s/n, em Brejetuba-ES.– 000984.(Republicação por incorreção) 2. CLÁUDIO RENATO TRISTÃO DE SOUZA, natural de Vitória, ES, com 47 anos de idade, divorciado, agricultor, residente e domiciliado no Sítio Dois Irmãos, zona rural, Córrego do Cedro, em Brejetuba-ES e SANTUSA FERREIRA DA CRUZ, natural de Afonso Cláudio, ES, com 41 anos de idade, solteira, professora, residente e domiciliada na Rua Faustino Francisco Coelho, s/n, centro, em Brejetuba-ES - 000985 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 21 de maio de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã