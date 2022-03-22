Proclamas - 22/03/2022

Arquivos & Anexos
22-03-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO BELO BARBOSA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Antônio Almeida Filho, nº 1008, Apartamento 1605, Torre B, Edifício Nápoles, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e THÁRSILA FERNANDES GENELHÚ, natural de Caratinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Antônio Almeida Filho, nº 1008, Apartamento 1605, Torre B, Edifício Nápoles, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19818 2.: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES REGONINI DE MATTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de comércio exterior, residente na Rua Inácio Higino, nº 1030, Bl 1, Aptº 302, Praia da Costa, Vila Velha-ES e GABRIELA TOVAR BOYNARD, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Inácio Higino, nº 1030, Aptº 302, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19819 3.: GUSTAVO DE ALMEIDA SIMÕES, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 570, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIANA DA CUNHA FONTES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1000, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19820 4.: MARCUS LOURIÇAL NEVES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 326, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NÚBIA DE ARAÚJO TEIXEIRA, natural de Caicó-RN, com 50 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Diógenes Malacarne, nº 326, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19821 5.: OSÉIAS SOARES FERREIRA, natural de Manhumirim-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), Funcionário Público, residente na Rodovia do Sol, 1980, Apartamento 903, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ELIELTON ALMEIDA DE SOUSA, natural de Iuna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Arquiteto, residente na Rodovia do Sol, 1980, Apartamento 903, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19822 6.: RHAMON FREITAS CORADI, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Itapemirim, nº 155, Edificio Golden Star, Apartamento 1501, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e BIANCA ROCHA AFONSO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, N° 1000, Apartamento 1001, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19823 7.: THIAGO SOARES ANTUNES MENDES, natural de Niterói-RJ, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua São João, 2187, Apartamento 803, Edificio Mar de Itapuã, Vila Velha-ES e OLÍVIA LOPES CELESTINO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Lúcio Bacelar, 16, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19824 8.: ALAN RIBEIRO DE ASSIS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), bombeiro civil, residente na Rua Luis Fernandes Reis, nº 252, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BRUNA MOREIRA QUEIROZ, natural de Belo Horizonte-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Luiz Fernando Reis, Nº 252, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19825 9.: JULIANO MOREIRA DA SILVA, natural de Aimorés-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 303, Bloco 1, Aptº 1306, Praia de Itapoã, Vila Velha-ES e VIVIAN CASSIA DE LIMA DORNELAS, natural de Governador Valadares-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 303, Aptº 1306, Itapuã, Vila Velha-ES. 19826 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de março de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCONI RONDINELI DE OLIVEIRA SILVA, natural de Conselheiro Lafaiete-MG, com 35 anos de idade, divorciado(a), analista de processos, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, Mata da Praia, Vitória-ES e JULIA DE FREITAS ANDRÉ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Nicolau Von Schïlgen, Mata da Praia, Vitória-ES. 25272 2.: LUIS FERNANDO VIEIRA COSTA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), assistente de vendas, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 73, Jabour, Vitória-ES e JÉSSICA ROSSMANN FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), confeiteira, residente na Rua Professor José Leão Nunes, nº 73, Jabour, Vitória-ES. 25282 3.: PAULO HENRIQUE SELESTRINE DE FREITAS, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória-ES e KEILA QUEIROZ CASASANTA PEREIRA, natural de Açores-ET, com 34 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Adalberto Simão Nader, Mata da Praia, Vitória-ES. 25286 4.: JEAN CARLO MAFRA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Professor Mário Bodart, Maria Ortiz, Vitória-ES e FRANCIELE DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Professor Mário Bodart, Maria Ortiz, Vitória-ES. 25289 5.: LUCAS CALDARA DADALTO, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), técnico polivalente, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES e LÍVIA RICARDINO VACCARI, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Eugenílio Ramos, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25290 6.: OTAVIO RAMON DUARTE DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES e THATIANA CARVALHO COIMBRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheira ambiental, residente na Rua Milton Manoel dos Santos, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25292 7.: CAIO RIGON ITABORAHY DO AMARAL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, Jardim da Penha, Vitória-ES e JOYCE CRISTINA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Avenida Luiz Manoel Vellozo, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25293 8.: ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Waldir Soares de Mello, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAYANNE MARTINS MAGALHÃES, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), maquiadora autonoma, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25294 9.: IGOR DOS SANTOS FERREIRA, natural de Colatina-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIA VASCONCELOS FONTANA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Rua Theófilo Costa, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25295 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de março de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE PAULO PARANHOS, natural de Barra de Sao Francisco-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), Técnico em protese dentaria, residente na Rua Sandro dos Reis Shimoda, nº 1220, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e LUCINETE DE SOUZA COSTA, natural de Colatina-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), Pedagoga, residente na Rua: Sandro dos Reis Shimoda, nº 1220 , Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 06359 2.: GLADSON SIQUEIRA JENIER, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), músico, residente na Rua Águas Claras, nº 03, Vale Encantado, Vila Velha-ES e DAYANE BOTELHO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Águas Claras, nº 03, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06360 3.: CHARLES EDUARDO MARQUES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Baixo Guandu, nº 12, Vale Encantado, Vila Velha-ES e NATIELY DE ALMEIDA SOARES, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Avenida Baixo Guandu, nº 12, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06361 4.: GIAN CARLOS MOREIRA CARDOSO, natural de Ecoporanga-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Operador de máquinas de mercerizar fios e tecidos, residente na Travessa Arara, s/nº , Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e THAIS DE SOUZA SILVA DE ARAUJO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, viúvo(a), Faturista, residente na Travessa Arara,s/ nº , Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06362 5.: SAMUEL DE SOUZA PAOLI, natural de Ponte Nova-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquinas, residente na Rua Patrimônio, nº 3, Vale Encantado, Vila Velha-ES e JOYCE CORREIA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Operador de máquinas, residente na Rua Patrimônio, nº 3, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06363 6.: SIULLAN DE SOUZA CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Joanópolis, nº 444, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES e JULIA EVELYN MENDONÇA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Joanópolis, nº 444, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06364 7.: MATEUS GOMES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistema, residente na Avenida Otávio Borin, s/nº , Cobilândia, Vila Velha-ES e DAIANY LEANDRO AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Universitária, residente na Rua Beira Rio, nº 66, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06365 8.: MAYCON LUIZ FERREIRA PIFFER, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Ferreira da Silva, nº 125, São Torquato, Vila Velha-ES e LIDIANE DOS SANTOS CURITIBA, natural de Linhares-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Promotora de vendas, residente na Rua Ferreira da Silva, nº 125, São Torquato, Vila Velha-ES. 06366 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de março de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERLEY MARTINS GONÇALVES, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Rua Natalino Pandolffi, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES e THASYARA LUZIA DALFIOR PLOTEGHER, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de saúde bucal, residente na Rua Natalino Pandolffi, S/n, Vila Izabel, Linhares-ES. 11742 2.: MARCOS PENHA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua João Gama, nº 497, Interlagos, Linhares-ES e MÁRCIA BISPO MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua João Gama, nº 497, Interlagos, Linhares-ES. 11743 3.: DONIAS RANGEL COSTA, natural de Linhares-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Valdete Soeiro Silva, nº 147, Planalto, Linhares-ES e ELIZETE GAMA, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Valdete Soeiro Silva, nº 147, Planalto, Linhares-ES. 11744 4.: IGOR DE SOUZA GIOVANELLI, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1559, Interlagos, Linhares-ES e ISABELA IMBERTTI DO NASCIMENTO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cozinheira, residente na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1559, Interlagos, Linhares-ES. 11745 5.: JOSÉ NILTON DE JESUS BRAZ, natural de Itamaraju-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Alameda Boa Sorte, nº 10, Qd 44, Nova Esperança, Linhares-ES e ANA PAULA RICARDO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Alameda Boa Sorte, nº 10, Qd 44, Nova Esperança, Linhares-ES. 11746 6.: MARLILSON VENÂNCIO ALVARENGA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vinhático, nº 624, Movelar, Linhares-ES e EMILLY REIS BENEDITO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinhático, nº 624, Movelar, Linhares-ES. 11747 7.: WANDERLEI ANTONIO BALDI, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Trinta e Um de Março, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES e ALESSANDRA GARCIA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), inspetor de qualidade, residente na Rua Trinta e Um de Março, S/n, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11748 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de março de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: THOMAZ BAYER GOTARDO, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Lavrador, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 35, Bandeirantes, Cariacica-ES e DÉBORA COSTA DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 35, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28699 2.: ALEF CHASNEY MIRANDA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Vinte e Um, nº 94, Santa Paula, Cariacica-ES e IZAMARA SANTOS VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de expedição, residente na Rua Vinte e Um, nº 94, Santa Paula, Cariacica-ES. 28700 3.: ANGELO LUIZ ZORZAL GOMES, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), mecânico de refrigeração, residente na Rua Cariacica, nº 01, Bela Aurora, Cariacica-ES e GEOVANA PEREIRA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Cariacica, nº 01, Bela Aurora, Cariacica-ES. 28701 4.: PABLO MENEZES MARCIMIANO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua Tancredo Neves, S/nº, Bela Vista, Cariacica-ES e MARIA CLARA GONÇALVES DILEM, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Montes Claros, nº 548, Bela Vista, Cariacica-ES. 28702 5.: AYRTON MORAES DA SILVA, natural de Guarujá-SP, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços basicos, residente na Rua Santa Angela, nº 73, Novo Brasil, Cariacica-ES e INARA CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Santa Angela, nº 73, Novo Brasil, Cariacica-ES. 28703 6.: RAPHAEL SILVA SANTOS, natural de São Bernardo do Campo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Dom Pedro II, nº 54, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e JÉSSICA DANIEL DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dom Pedro II, nº 54, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28704 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de março de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELINGTON OLIVEIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de movimentação, residente na Rua das Gardenias, S/n, Cascata, Serra-ES e ALESSANDRA OLIVEIRA ROMERO, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de cozinha, residente na Rua das Gardenias, S/n, Cascata, Serra-ES. 11476 2.: JULIO CESAR BRITO VIDAL, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), gerenciamento de risco, residente na Rua 13 de Maio, S/n, Campinho da Serra II, Serra-ES e LUIZA NICOLLY GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua 13 de Maio, 337, Campinho da Serra II, Serra-ES. 11588 3.: PATRIK SILVA VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vista da Serra, nº 120, Planalto Serrano Bloco A, Serra-ES e JOSIANI TEIXEIRA, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua José de Alencar, S/n, Lt 4, Qd 61, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 11596 4.: JOSENILSON DA CONCEIÇÃO ADÃO, natural de Nova Viçosa-BA, com 38 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº S/n, Qd 22, Lt 01, Divinópolis, Serra-ES e CREONICE BRITO GOMES, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 38 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Coronel Fabriciano, nº S/n, Qd 22, Lt 01, Divinópolis, Serra-ES. 11598 5.: WESLLEY ALVES NASCIMENTO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 30 anos de idade, divorciado(a), operador de coqueria, residente na Rua Jaburu, nº 03, Novo Porto Canoa, Serra-ES e NAIARA KESLEY DE MIRANDA VIEIRA, natural de Itaúna-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), secretaria escolar, residente na Rua Polônia, 327, Jardim Mangabeiras, Mateus Leme-MG. 11625 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de março de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL DE JESUS DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 29 anos de idade, Solteiro(a), suporte tecnico, residente na Beco Raimundo Moreira dos Santos, S/n, Gurigica, Vitória-ES e JESSICA BISPO DE ALMEIDA, natural de Mascote-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Beco Raimundo Moreira dos Santos, S/n, Gurigica, Vitória-ES. 25382 2.: JACÓ MIRANDA DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 36 anos de idade, divorciado(a), Gerente de TI, residente na Rua Roberto Silveira, 80, Santa Martha, Vitoria-ES e IZABEL CHRISTINA LOPES GRIGGIO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), analista de atendimento, residente na Rua Floriano Peixoto, nº 296, Porto de Santana, Cariacica-ES. 25383 3.: BRUNO XAVIER VALLE, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Chafic Murad, nº 418, Bento Ferreira, Vitória-ES e PATRICIA FAÉ DE CASTRO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública estadual, residente na Rua Chafic Murad, nº 418, Bento Ferreira, Vitória-ES. 25384 4.: WESLEY COUTINHO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Euclides Motta, nº 50, Santos Dumont, Vitória-ES e LORENA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Euclides Motta, nº 50, Santos Dumont, Vitória-ES. 25385 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de março de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MÁRCIO PROCOPIO MENDONÇA, natural de Brasília-DF, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pizzaiolo, residente na Rua Wilson Toledo, nº 80, São José, Vitória-ES e GRAZIELE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Wilson Toledo, nº 80, São José, Vitória-ES. 17732 2.: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Pedro Rosindo da Silva, nº 421, do Quadro, Vitória-ES e NATHÁLIA CRISTINA ADEODATO PEREIRA, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Praça Doutor Athayde, nº 84, do Quadro, Vitória-ES. 17736 3.: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, natural de Mutum-MG, com 75 anos de idade, Divorciado(a), carpinteiro, residente na Rua Vinte e Tres de Abril, nº 101, Apto 301, Vitória-ES e MARIA DA GILDA LAUDINO, natural de Vitória-ES, com 65 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Rua Vinte e Tres de Abril, nº 101, Apto 301, Vitória-ES. 17737 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de março de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO SANTANA FALCÃO, natural de Domingos Martins-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 97, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e MARIA TÁTIA GOMES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 97, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04421 2.: NUREDDIN SARLO GUIMARÃES, natural de Vitória-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), militar da reserva, residente na Rua Guararapes, nº 15, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e MARISLEY DE SOUZA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Guararapes, nº 57, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES. 04422 3.: ANDRÉ DE ASSIS BORGES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Operária, nº 138, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e LUMA LAMAS ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Operária, nº 138, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04423 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de março de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: OTÁVIO VAZ DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Rua Manoel Felipe Sobrinho, nº 10, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAILA RAIZA GOMES MOURA FALQUETO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rua Manoel Felipe Sobrinho, nº 10, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05036 2.: JOSÉ ROMILDO VICENTINI JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Professor, residente na Rua Jair Lovatti, nº 7, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim-ES e NATALIA MARTINS DE OLIVEIRA FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Instrutora de cursos, residente na Rua Edmundo Ramos, nº 26, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05037 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de março de 2022 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: DEIVE VIANA MOREIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Almirante Tamandaré, nº 10, Areinha, Viana-ES e CLAUDIA DO CARMO BARROS, natural de Pocrane-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Almirante Tamandaré, nº 10, Areinha, Viana-ES. 07595 2.: CARLOS MAGNO DE SOUSA CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de manutenção, residente na Rua A Um, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES e LAUDICÉIA DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 43 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua A Um, nº 05, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07596 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de março de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JHONATAN RAMOS DE OLIVEIRA, natural de Araraquara-SP, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vistoriante, residente na Rua Sessenta, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e LARISSA ROSA PANTALIÃO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de loja, residente na Rua Sessenta, S/n, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 14400 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de março de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSE GERALDO TOME DE OLIVEIRA, natural de Guaçuí-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), carpinteiro, residente na Avenida Governador Lindemberg, Número 40, Bairro Centro, Jerônimo Monteiro-ES e LUCIENE GERALDA CAPUCHO, natural de Alegre-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Governador Lindemberg, Número 40, Bairro Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01143 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 21 de março de 2022 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR CAMPOS DA SILVA SCATAMBURLO, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, Divorciado(a), assistente administrativo, residente na Rua Projetada, S/n°, Duas Barras, Centro, Itapemirim-ES e SANDYLA COSTA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Projetada, S/n°, Centro, Itapemirim-ES. 14296 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de março de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Nova Venécia-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCEL PEREIRA PETARLI, natural de Nova Venécia-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), produtor rural, residente na Rua Principal, Zona Rural, Nova Venécia-ES e GABRIELI VIEIRA FREISLEBEN, natural de Nova Venécia-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), trabalhadora rural, residente na Córrego das Flores, S/n, Zona Rual, Nova Venécia-ES. 04874 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 21 de março de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: MATHEUS DA SILVA PASSOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), vendedor, residente na Av Primavera nº 843, Barramares, Vila Velha-ES e KAILANY GAMA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), vendedor, residente na Rua Alexandre Queiroz nº 108, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 09310 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de março de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DO REGISTRO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ALEGRE, ES - CNS: 022111 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIS GUILHERME DUTRA AGUILAR, natural de Alegre-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), advogado, residente na Praça Ruy Barbosa, nº 49, Centro, Alegre-ES e BEATRIZ ZUCOLOTO DAL'RIO, natural de Alegre-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), arquiteta, residente na Rua Antônio Lemos Barbosa, nº 79, Vila do Sul, Alegre-ES. 03556 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Alegre-ES, 21 de março de 2022 Márcio Valory Silveira Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: AMILIANOS CASADEI DA CONCEIÇÃO, natural de Iúna-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Ipiranga, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e LEIDIANE VITORIA FERREIRA DA SILVA, natural de Espera Feliz-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), merendeira, residente na Rua Ipiranga, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 09021 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 21 de março de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas