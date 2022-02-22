Proclamas - 22/02/2022
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO MARQUES DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Rua Quatorze, 37, Vila Nova, Vila Velha-ES e THAYS ROCHA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autonoma, residente na Rua Quatorze, 37, Vila Nova, Vila Velha-ES. 232729620 2.: JACKSON ROGÉRIO RUFO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), assistente tecnico II, residente na Rua Macieira, N° 35, Vila Velha-ES e NIVEA MUNIZ DA SILVA, natural de Vitoria-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Afonso Cláudio, nº 110, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729621 3.: JULIO HENRIQUE TOZATO LIRA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), conferente de projetos, residente na Rua Vinte e Três, nº 19, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e STEPHANIE TRARBACH MOURA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Aracati, nº 179, Glória, Vila Velha-ES. 232729622 4.: MATEUS VIEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Oslo, Nº 81, Araçás, Vila Velha-ES e JÉSSIKA SOUTO RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), designer gráfico, residente na Rua Oslo, nº 81, Araçás, Vila Velha-ES. 232729623 5.: VALCIONI LAUER, natural de Sao Gabriel da Palha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Onze, S/n, Aptº 710, Bloco 02 , Ataíde, Vila Velha-ES e CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES, natural de Araraquara-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Onze, S/n, Aptº 710, Bloco II, Residencial Colinas de Vila Velha, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729624 6.: EDGARD LUIZ RONCATO MAYER, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), marítimo, residente na Rua Angelo Borgo, nº 90, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES e ANA CLÁUDIA SAMPAIO SILVA, natural de Acopiara-CE, com 34 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Rua Angelo Borgo, nº 90, Jardim Guadalajara, Vila Velha-ES. 232729625 7.: JARDEL BERTULANI, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), fotógrafo, residente na Rua Silveira Martins, nº 115, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e FERNANDA SANTOS DA CONCEICAO, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Darci Ribeiro, nº 182, Ibes, Vila Velha-ES. 232729626 8.: KELWIN NASCIMENTO AZEREDO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), consultor de serviços, residente na Rua Um, S/n, Nossa Senhora da Penha II, Vila Velha-ES e MARCELLY RODRIGUES DE SOUZA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), tecnica de laboratório, residente na Rua Um, s/n, Nossa Senhora da Penha II, Vila Velha-ES. 232729627 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de fevereiro de 2022 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: THAUÃN FERREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), supervisor mecânico, residente na Rua Três Corações, nº 672 , Nova Carapina I, Serra-ES e LORENA PEREIRA E SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Lambari, nº 18, Nova Carapina I, Serra-ES. 11540 2.: WENDISON SOARES SILVA, natural de Buerarema-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Mucurici, nº 18, Vista da Serra I, Serra-ES e JOCÉLIA GOULARTE CABRAL, natural de Porto Velho-RO, com 32 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Mucurici, nº 18, Vista da Serra I, Serra-ES. 11542 3.: JEFERSON FERREIRA SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 19 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Itaguaçu, nº 306, Vista da Serra I, Serra-ES e TAMARA CRISTINA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Itaguaçu, nº 306, Vista da Serra I, Serra-ES. 11543 4.: JOÃO ASSIS MICHELLASSI, natural de Itarana-ES, com 55 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Breu Vermelho, nº 60, Centro da Serra, Serra-ES e ALZIRA SEGADES DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 57 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Rua Breu Vermelho, nº 60, Centro da Serra, Serra-ES. 11552 5.: PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO LOUREIRO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), montador de moveis, residente na Rua São Pedro, 100, Jardim Primavera, Serra-ES e EDINÉIA COSTA ARRUDA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, Divorciada(o), doméstica, residente na Rua São Pedro, 100, Jardim Primavera, Serra-ES. 11558 6.: MARCELO MENEGUITE, natural de Colatina-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), técnico automotivo, residente na Rua Rio Santa Maria, S/n, Eldorado, Serra-ES e ANA CLÁUDIA CAMPOS DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, Solteira(o), suporte técnico, residente na Rua Rio Santa Maria, S/n, Eldorado, Serra-ES. 11561 7.: KÉVIN CORREIA ALVARENGA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Braúna, 436, Vista da Serra II, Serra-ES e CAMILA RODRIGUES CORDEIRO, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), repositora, residente na Rua São Pedro, nº 367, São Domingos, Serra-ES. 11573 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de fevereiro de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS LUIZ DE SOUZA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar adminstrativo, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 54, Jardim da Penha, Vitória-ES e EMELLY ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua José Neves Cypreste, nº 54, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25222 2.: VÍCTOR OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Deputado Castello Mendonça, Boa Vista, Vitória-ES e LAYANE CARDOSO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Deputado Castello Mendonça, Boa Vista, Vitória-ES. 25227 3.: THOMAS VACCARINI LIMA, natural de Juiz de Fora-MG, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Carlos Lindenberg, Jardim Camburi, Vitória-ES e FLAVIA SOUZA MEDEIROS, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), arquiteta e urbanista, residente na Avenida Carlos Lindenberg, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25228 4.: BRUNO BANHOS MAMARI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), empregado público, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Jardim da Penha, Vitória-ES e LEIDYANNE MOREIRA CASTRO, natural de Aimorés-MG, com 34 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Elpídio Pimentel, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25229 5.: FILIPE BORTOLINI SEGATTO, natural de João Neiva-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), técnico, residente na Rua das Flores, São Cristóvão, Ibiraçu-ES e DANIELE GOMES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Dionysio Abaurre, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25230 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de fevereiro de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: DORVALINO PAULO DOS SANTOS, natural de Alto Capim-MG, com 79 anos de idade, viúvo(a), técnico em eletrônica, residente na Rua Santa Cruz, nº 321, Vila Independência, Cariacica-ES e MARLENE XAVIER DA CRUZ, natural de Barra de São Francisco-ES, com 67 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Santa Cruz, nº 321, Vila Independência, Cariacica-ES. 28625 2.: ALEXANDRE GOMES SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Graciliano Salles, nº 09, Expedito, Cariacica-ES e GECIANE MARCILIO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Graciliano Salles, nº 09, Expedito, Cariacica-ES. 28628 3.: FABRÍCIO ROSA DE SALES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), consultor contábil técnico, residente na Rua Monte Belo, nº 89, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e AMANDA ESCARPINI DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua Monte Belo, nº 89, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28629 4.: LAERTE LIRA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua B, nº 17, Vista Linda, Cariacica-ES e MARTA MOURA, natural de Vitória-ES, com 56 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua B, nº 17, Vista Linda, Cariacica-ES. 28631 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de fevereiro de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: RYAN JOSÉ DOS SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 21 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua do Campo, S/nº, Flexal II, Cariacica-ES e EMILLY DE OLIVEIRA BIANCARDI, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), auxiliarde farmácia, residente na Rua do Campo, S/nº, Flexal II, Cariacica-ES. 14332 2.: AILTON DA SILVA SANTOS, natural de Jussari-BA, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 926, Campo Verde, Cariacica-ES e VERA SANTOS CARDOSO, natural de Ilhéus-BA, com 41 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Visconde do Rio Branco, nº 926, Campo Verde, Cariacica-ES. 14333 3.: LEONARDO RAMILO ALVES, natural de Muniz Freire-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de bombeiro, residente na Rua Primavera, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES e DAIANY DOS SANTOS RODRIGUES, natural de Campinas-SP, com 35 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Primavera, S/n, Campo Verde, Cariacica-ES. 14335 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 21 de fevereiro de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE DA SILVA ALVES, natural de Itapemirim-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pescador, residente na Rua Principal, S/nº, Fazenda Velha, Itapemirim-ES e THAYS DA COSTA JESUS, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), advogada, residente na Rua Principal, S/nº, Fazenda Velha, Itapemirim-ES. 14276 2.: GLAUBER DA SILVA, natural de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), técnico de segurança do trabalho, residente na Rua Projetada, N°01, Centro, Itapemirim-ES e CAROLINNY RIBEIRO DE SOUZA LYRIO, natural de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), Servidora Pública Municipal, residente na Rua Projetada, N°1, Centro, Itapemirim-ES. 14278 3.: THIAGO GREMASCO DE OLIVEIRA, natural de Castelo-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), técnico segurança do trabalho, residente na Rua da Caixa D'agua, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES e KAREN CRISTINA FREITAS RODRIGUES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Caixa D'agua, S/nº, Campo Acima, Itapemirim-ES. 14279 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 21 de fevereiro de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO RODRIGUES GALLI, natural de São Paulo-SP, com 45 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Rua Mary Ubirajara, nº 145, AP1501, Santa Lúcia, Vitória-ES e PATRICIA JIMENEZ CORREIA, natural de Darlinghurst, Estado de New South Wales-ET, com 31 anos de idade, divorciado(a), arquiteta, residente na Rua Mary Ubirajara, nº 145, AP1501, Santa Lúcia, Vitória-ES. 25333 2.: GUILHERME LENZI ENCARNAÇÃO, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua José Teixeira, nº 53, Apto. 502, Praia do Canto, Vitória-ES e GABRIELA FAVARATO LINHAUS, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Morro do Contorno, nº 560, Mata da Serra, Serra-ES. 25334 3.: VINÍCIUS LINO NASCIMENTO, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Rua Monsenhor Raymundo Pereira Barros, nº 160, Bonfim, Vitória-ES e ÍNGRID KRULL COSTA, natural de Pedro Canário-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), servidora publica municipal, residente na Rua Monsenhor Raymundo Pereira Barros, nº 160, Bonfim, Vitória-ES. 25335 4.: WEVERTON PORTELA GOVÊA, natural de Vitória-ES, com trinta e um (31) anos de idade, estado civil divorciado, profissão jardineiro, residente na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 25, Bonfim, Vitória-ES e ALINE DE PAULA, natural de Belo Horizonte-MG, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil divorciada, profissão do lar, residente na Rua Bela Vista, nº 18, Garoto, Vila Velha-ES. 25322 (Republicado por incorreção). Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de fevereiro de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALTOMIRO MONTEIRO DA SILVA, natural de Água Preta-PE, com 44 anos de idade, divorciado(a), AUXILIAR DE PRODUÇÃO, residente na Avenida Joaquim Calmon, S/N , Santa Cruz, Linhares-ES e DENISE DA CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Colônia Leopoldina-AL, com 44 anos de idade, solteiro(a), DOMÉSTICA, residente na Avenida Joaquim Calmon - de 501 Ao Fim - Lado Ímpar, nº , Santa Cruz, Linhares-ES. 11689 2.: ISAEL HONORATO, natural de São Mateus-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Avenida João Bonicenha, nº 11, São José, Linhares-ES e SÔNIA MARIA GONÇALVES, natural de São Mateus-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida João Bonicenha, nº 11, São José, Linhares-ES. 11690 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 21 de fevereiro de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINÍCIUS BRAZ LOURENÇO BOZA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Profissional de educação física, residente na Rua Cedrolândia, nº 11, Vale Encantado, Vila Velha-ES e AMANDA AZEVEDO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Analista de relações internacionais, residente na Rua Grande Vitória, nº 16, Jardim Marilândia, Vila Velha-ES. 06344 2.: ROGERIO COSTA AZEVEDO, natural de Conceição da Barra-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), Operador de bitoneira, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 22 , Cobilândia, Vila Velha-ES e CLAUDIA SOARES DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 50 anos de idade, divorciado(a), Supervisora, residente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 22 , Cobilândia, Vila Velha-ES. 06345 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de fevereiro de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO CABARAL DA SILVA, natural de Messias-AL, com 51 anos de idade, Solteiro(a), zelador, residente na Rua Doutor Ulisses Guimarães, nº 132, Nova Palestina, Vitória-ES e MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA, natural de Colônia Leopoldina-AL, com 45 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Doutor Ulisses Guimarães, nº 132, Nova Palestina, Vitória-ES. 17711 2.: JÚLIO CESAR CORRÊA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Rua América do Sul, nº 343, Resistência, Vitória-ES e ANA CARLA REZENDE DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), consultora optica, residente na Rua América do Sul, nº 343, Resistência, Vitória-ES. 17713 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 21 de fevereiro de 2022 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUBENS DOS SANTOS FILHO, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Jundiaí, nº 98, Quadra 50, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JACILENE DOS SANTOS COSTA, natural de Itamaraju-BA, com 47 anos de idade, Solteira(o), domestica, residente na Rua Sessenta e Dois, nº 16, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 07553 2.: PAULO VITOR LYRIO SOUZA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Torneiro mecânico, residente na Rua São Gabriel da Palha, nº 02, Nova Bethânia, Viana-ES e ALINE OLIVEIRA DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), assistente de atendimento, residente na Rua Santo Antônio, s/nº , São Francisco, Cariacica-ES. 07565 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 21 de fevereiro de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS ANTONIO ROSA, natural de Sertãozinho-SP, com 42 anos de idade, viúvo(a), empresário, residente na Avenida Eduardo Toniello, nº 2247, Casa 2, Jardim Grande Aliança, Sertãozinho-SP e CINTIAN SILVA RODRIGUES, natural de Salvador-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), supervisora comercial, residente na Rua Leocádia Krause Martins, nº 453, Itapuã, Vila Velha-ES. 19732 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de fevereiro de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO ANTONIO DE DETTMANN CRUZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Travessa Etero Fabri, nº 40, Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e PALOMA DE SOUZA DO VALLE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Etero Fabri, nº 40, Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04407 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 21 de fevereiro de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO LIMA DOS SANTOS, natural de Medeiros Neto-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Ajudante de produção, residente na Rua Cassimiro de Abreu, S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e MARIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Cassimiro de Abreu, S/n, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00111 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 21 de fevereiro de 2022 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã