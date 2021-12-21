Proclamas - 21/12/2021
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO DE MELO GONÇALVES, natural de Iapim-MG, com 69 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua Diamante, nº 7, São Geraldo, Cariacica-ES e MARIA FONTE, natural de Ecoporanga-ES, com 61 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Dezesseis, nº 240, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 28463 2.: CAIQUE PEREIRA DE FREITAS, natural de Mantenópolis-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Dinamarca, nº 652, Itapemirim, Cariacica-ES e THAMIRIS VIEIRA ROSA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Rua Dinamarca, nº 652, Itapemirim, Cariacica-ES. 28471 3.: GELSON MEDEIROS LANGA, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Ipanema, nº 67, Piranema, Cariacica-ES e LUCIANA DE JESUS, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ipanema, nº 67, Piranema, Cariacica-ES. 28477 4.: SILVIO VARGAS FORTES, natural de Santo Amaro-SP, com 50 anos de idade, divorciado(a), montador, residente na Rua dos Jornalistas, nº 15, Operário, Cariacica-ES e MARIANE BATISTA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua dos Jornalistas, nº 15, Operário, Cariacica-ES. 28478 5.: FLÁVIO MOREIRA, natural de Cariacica-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Alegre, nº 01, Bandeirantes, Cariacica-ES e ISADORA BARBOSA AFONSO, natural de Brasília-DF, com 32 anos de idade, solteiro(a), coordenadora administrativa de loja, residente na Rua Alegre, nº 01, Bandeirantes, Cariacica-ES. 28479 6.: ANDRE FARIA LOUREIRO, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Rio Solimões, nº 369, Santa Catarina, Cariacica-ES e ANA BÁRBARA MARTINS VIEIRA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de loja, residente na Rua Rio Solimões, nº 369, Santa Catarina, Cariacica-ES. 28480 7.: DAVI ESTERQUIM DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de patio, residente na Rua das Violetas, nº 07, Alzira Ramos, Cariacica-ES e MARIA LUIZA SILVA CAMPISTA, natural de São Mateus-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua das Violetas, nº 07, Alzira Ramos, Cariacica-ES. 28483 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de dezembro de 2021 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO, natural de Dracena-SP, com 64 anos de idade, viúvo(a), engenheiro, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e FABIANA MÊRCES DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24942 2.: ANDREI CARLOS BASTOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Genny Quintaes Cerqueira e Souza, Antônio Honório, Vitória-ES e LILIAN NAOKO FUJIWARA, natural de São Paulo-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua José Neves Cypreste, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25096 3.: VINICIUS COZENDEY BRITO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista de dados, residente na Rua Marquês de Montalvão, Jardim da Penha, Vitória-ES e JULIANA PACHECO SILVA, natural de Colatina-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, Conjunto Jacaraípe, Serra-ES. 25098 4.: JOSÉ PAULO VIÇOSI, natural de Castelo-ES, com 61 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIA DA PENHA ALVES DOS SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Dom Pedro II, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 25099 5.: LUIZ HENRIQUE AHNERT, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Genny Quintaes Cerqueira e Souza, Antônio Honório, Vitória-ES e MAYCON ALVES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), supervisor de vendas, residente na Rua Genny Quintaes Cerqueira e Souza, Antônio Honório, Vitória-ES. 25101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de dezembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME RODRIGUES LESSA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Lourenço Sales, nº 02, Guaranhuns, Vila Velha-ES e BIANCA FIGUEREDO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Lourenço Sales, nº 02, Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729522 2.: LORENZO SORRENTINO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), tecnico em inspeção eletrica, residente na Rua Antônio Jacintho, nº 113, Cobilândia, Vila Velha-ES e LORENA CRISTINA QUINTINO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Monte Sinai, nº 27, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729523 3.: CLEYDSON MARQUES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua José Joaquim Santana Rosa, nº 38, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES e ESTER ANTONIELLY MOREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Joaquim Santana Rosa, nº 38, Vila Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729524 4.: HELDER JOSE DA SILVA SENA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua José Bonifácio, nº 2229, Aribiri, Vila Velha-ES e IHANY DOS SANTOS SARTÓRIO, natural de Governador Valadares-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Aristides Miranda, nº 74, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729525 5.: VITOR FERNANDES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Águia Branca, nº 199, Vale Encantado, Vila Velha-ES e KÁTIA MARA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Águia Branca, nº 199, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 232729526 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de dezembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADEMILSON RODRIGUES FAGUNDES, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Avenida Machado de Assis, nº 495, Palmital, Linhares-ES e JACKELINE BARBOSA NUNES, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Machado de Assis, nº 495, Palmital, Linhares-ES. 11554 2.: RANYKER SILVA LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), estofador, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 820, Interlagos, Linhares-ES e WHULLY DIAS ANDRADE, natural de Jaguaré-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 820, Interlagos, Linhares-ES. 11555 3.: ENDRIO DE JESUS SALES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Rua Luiz de Camões 1812, nº , Interlagos, Linhares-ES e THAMYLI BORGES BEZERRA, natural de Linhares-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar administrativo, residente na Rua Luiz de Camões, N° 1812, Interlagos, Linhares-ES. 11556 4.: ELIEL LOPES DOS ANJOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), pintor a pistola, residente na Avenida do Testa, nº 6, Nova Esperança, Linhares-ES e TAMIRES BARBOZA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Serviços, residente na Avenida do Testa, nº 6, Nova Esperança, Linhares-ES. 11557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de dezembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO SARAIVA LAURENTINO, natural de Campinas-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), administrador de empresas, residente na Rua Itaquari, nº 150, Apartartamento 1711, Itapoa, Vila Velha-ES e JÉSSIKA BARRETO DA COSTA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), administradora de empresas, residente na Rua Candido Portinari, nº 6, Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 19554 2.: FÁBIO PEREIRA HASNTENREITER, natural de Villa Velha-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), autônomo, residente na Rua Jataí, nº 120, Alvorada, Vila Velha-ES e WALLESCA DE BRITO FLOR CORREA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 47 anos de idade, viúvo(a), funcionária pública, residente na Rua Agenor Barbato, nº 18, Apartamento 102, Glória, Vila Velha-ES. 19555 3.: LUAN CAPISTRANO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de Produção, residente na Rua Normilia da Cunha dos Santos, N° 12, Vila Velha-ES e IZABELLA GOULART CARDIM, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Paulo II, N° 4000, Ataíde, Vila Velha-ES. 19557 4.: FELIPE DE FREITAS GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Porto Alegre, nº 254, Apartamento 806, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e MAÍRA MESQUITA DE FREITAS BOSI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Administradora, residente na Rua Presidente Lima, nº 315, Centro, Vila Velha-ES. 19559 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de dezembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: HIGOR GONÇALVES SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Floresta, nº 300, Alecrim, Vila Velha-ES e ANA CAROLINE XAVIER DOS SANTOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Augusto dos Anjos, nº 115, Planalto, Vila Velha-ES. 06295 2.: MATHEUS LAMBERTE DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Empresário, residente na Rua Regencia, nº 51 , Vale Encantado, Vila Velha-ES e RAIANE LEMOS DA SILVA, natural de Itabirinha-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Regencia, nº 51 , Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06296 3.: ALEXANDRE LUCIO SOUZA DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Autônomo, residente na Rua Augusto Clóvis dos Santos, nº 319, Alvorada, Vila Velha-ES e EVELYN CORREA DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Autônoma, residente na Rua Augusto Clóvis dos Santos, nº 319, Alvorada, Vila Velha-ES. 06297 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de dezembro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: RUBENS SEVERINO DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), supervisor de depósito, residente na Rua Ecoporanga, nº 125, Vista da Serra,, Serra-ES e EMILY DA SILVA PRATA, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Quina Rosa, nº 112, Vista da Serra II, Serra-ES. 11427 2.: WESLEY LIMA FERREIRA, natural de Maiquinique-BA, com 38 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Rua Sebastiao C do Nascimento, s/n , Caçaroca, Serra-ES e ANA CAROLINA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Pitanga, 13, Caçaroca, Serra-ES. 11431 3.: MATEUS BISPO MONTEIRO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Vista da Serra, 450, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES e IÁRA LACERDA DE OLIVEIRA, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Vista da Serra, 450, Bloco A, Planalto Serrano, Serra-ES. 11432 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de dezembro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEVERTON DE OLIVEIRA CELESTINO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), analista de redes, residente na Avenida Central, N° 14, Canaã, Viana-ES e BEATRIZ BASTOS CARDOSO, natural de Domingos Martins-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Central, N° 14, Canaã, Viana-ES. 07512 2.: GLEISSON MOTTA DOS SANTOS, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua São Benedito, nº 34, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e MICHELE PEREIRA TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Antonio Carlos Gerardt, nº 05, Primavera, Viana-ES. 07514 3.: WILLIAM PARDIM OGENIO DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Sergipe, nº 25, Vila Bethânia, Viana-ES e DIANA DOS SANTOS PONTARA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Sergipe, nº 25, Vila Bethânia, Viana-ES. 07515 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de dezembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAYKER JUNIOR PATTA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), Mecânico, residente na Rua Jerônimo Moreira, 64, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e MAIARA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), secretaria, residente na Rua Jerônimo Moreira, 64, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01133 2.: CARLOS HUMBERTO DESIDERIO PIROVANI, natural de Alegre-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), técnico agrícula, residente na Rua Saturnino Lugon Moulin, Número 76, Centro, Jerônimo Monteiro-ES e BRUNA TOMAZ SANT'ANA, natural de Iuna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Saturnino Lugon Moulin, Número 76, Centro, Jerônimo Monteiro-ES. 01134 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 20 de dezembro de 2021 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: AGUINALDO OLIVEIRA MARTINS, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Beco Alto Belo II, nº 31, Conquista, Vitória-ES e EDNA CARDOSO DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Beco Alto Belo II, nº 31, Conquista, Vitória-ES. 17644 2.: DOUGLAS CARDOSO DE SOUZA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua São João, nº 576, do Quadro, Vitória-ES e DJULIANA MEDINA SILVA, natural de Goianésia do Pará-PA, com 20 anos de idade, solteiro(a), garçonete, residente na Rua São João, nº 576, Vila Rubim, Vitória-ES. 17646 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de dezembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: THYAGO DO NASCIMENTO ESTEVÃO, natural de Macaé-RJ, com 21 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Rua do Saae, S/nº, Centro, Itapemirim-ES e CAROLINI NOGUEIRA CAVALCANTI, natural de Itapemirim-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua do Saae, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14227 2.: RENATO FERNANDES MESQUITA, natural de São João de Meriti-RJ, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Bom Pastor, nº 03, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES e ROSÂNGELA ZUCCON DE PAULA, natural de Castelo-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), supervisora de crédito, residente na Rua Bom Pastor, nº 03, Rosa Meirelles, Itapemirim-ES. 14229 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de dezembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL PERIN LOBATO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Major Clarindo Fundão, nº 70/1701, Praia do Canto, Vitória-ES e LUANA VAREJÃO RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Major Clarindo Fundão, nº 70/1701, Praia do Canto, Vitória-ES. 25233 2.: FERNANDO PASSAMANI LOFÊGO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290/601, Santa Helena, Vitória-ES e ANA CAROLINA MANNATO, natural de Serra-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Constante Sodré, nº 869/604, Praia do Canto, Vitória-ES. 25235 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de dezembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOAB DA SILVA ARMIRO, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Casemiro, S/nº, Flexal II, Cariacica-ES e FRANCIELY NASCIMENTO FURLANI, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Casemiro, S/nº, Flexal II, Cariacica-ES. 14215 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de dezembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTONIO CARLOS DA SILVA, natural de Muniz Freire-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, nº 63, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES e ROSILENE RODRIGUES COSTA SOARES, natural de Distrito de Ibatiba, Município de Iúna-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de higienização, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, N° 83, Bairro Arthur Soares, Conceição do Castelo-ES. 00628 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 20 de dezembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário