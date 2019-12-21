Proclamas - 21/12/19
CARTÓRIO GUARAPARI Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ ANGELO ZAMBON JÚNIOR, natural de Iconha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), técnico eletrônico, residente na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 343, Muquiçaba, Guarapari-ES e IRIS OLARIO DAS MERCÊS, natural de Iconha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, nº 343, Muquiçaba, Guarapari-ES. 11614 2.: ANDERSON DE JESUS FERRAZ, natural de Ibicaraí-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Cinco, nº 06, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES e ANDRESSA GOMES GAMA, natural de Castelo-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), faxineira, residente na Rua Cinco, nº 06, Fátima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 11615 3.: VANDIALISSON BARBOZA DOS SANTOS, natural de Itaju do Colônia-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedor ambulante, residente na Rua Quatro, nº 01, Bairro Fatima Cidade Jardim, Guarapari-ES e LEIDIANE SOARES SANTOS, natural de Camacan-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Quatro, nº 01, Bairro Fatima Cidade Jardim, Guarapari-ES. 11616 4.: ISAC RODRIGUES ANDRADE, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de montagem, residente na Rua Espírito Santo, S/nº, Santa Margarida, Guarapari-ES e NAYARA DIAS NASCIMENTO, natural de Anchieta-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Espírito Santo, S/nº, Santa Margarida, Guarapari-ES. 11617 5.: PAULO HERMOGENES DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Doutor Gérson da Silva Freire, nº 378, Ipiranga, Guarapari-ES e NATÁLIA BARCELOS DE OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Doutor Gérson da Silva Freire, nº 378, Ipiranga, Guarapari-ES. 11618 6.: SILVIO SANCHEZ ARAUJO JUNIOR, natural de Santo André-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 47, Ipiranga, Guarapari-ES e KAROLINE DE SOUSA SQUASSANTI, natural de Guarapari-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Francisco Lacerda de Aguiar, nº 47, Ipiranga, Guarapari-ES. 11619 7.: ALVARO LOUREIRO, natural de Guarapari-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua José Barcellos de Mattos, S/n, São Judas Tadeu, Guarapari-ES e RAQUEL LORETE MARTINS, natural de Anchieta-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua José Barcellos de Mattos, S/n, São Judas Tadeu, Guarapari-ES. 11620 8.: EDNALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, natural de Arataca-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), coletor, residente na Rua Paissandú, S/n, Olaria, Guarapari-ES e BRENA SILVA DOS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Paissandú, S/n, Olaria, Guarapari-ES. 11621 9.: WAGNER PESSOA PEREIRA, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de tesouraria, residente na Rua Piauí, nº 130, Camurugi, Guarapari-ES e HOSANA MOTA DA SILVA, natural de Colatina-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Piauí, nº 130, Camurugi, Guarapari-ES. 11622 10.: JOSÉ DE JESUS SANTOS, natural de Itabuna-BA, com 45 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Andaluzita, nº 190, Santa Mônica, Guarapari-ES e AUGUSTA CARLA CABRAL MACHADO, natural de São João da Barra-RJ, com 40 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Andaluzita, nº 190, Santa Mônica, Guarapari-ES. 11623 11.: BRUNO CARVALHO DOS SANTOS, natural de Anchieta-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua das Marinas, S/n, Meaípe, Guarapari-ES e BIANCA GARCIA SILVA, natural de Guarapari-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua das Marinas, S/n, Meaípe, Guarapari-ES. 11624 12.: IAGO VICENTE DOS SANTOS RAMIRO, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Avenida Soteco, nº 160, São Gabriel, Guarapari-ES e SABRINA FERNANDES VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Soteco, nº 160, São Gabriel, Guarapari-ES. 11625 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 20 de dezembro de 2019 ALBERSON RAMALHETE COUTINHO Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENATO BATISTA DE SOUSA, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Beco Dois, S/n, Jardim Tropical, Carapina, Serra-ES e LUDYMILLA CORRENTE AZEVEDO, natural de Vitoria-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), merendeira, residente na Beco Dois, S/n, Jardim Tropical, Serra-ES. 29513 2.: MÁRIO VOLMAR BASTOS PEREIRA JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua Pau Brasil, nº 56, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e ALINE MARTINS, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), supervisora administrativo, residente na Rua Pau Brasil, nº 56, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29517 3.: FRANCISCO SILVA, natural de Anchieta-ES, com 63 anos de idade, Divorciado(a), armador, residente na Rua Rio Tapajós, Nº 303 , André Carloni, Carapina, Serra-ES e MARIA BISPO ALVES, natural de Nanuque-MG, com 67 anos de idade, Solteira(o), costureira, residente na Rua Rio Tapajós, Nº 303 , André Carloni, Carapina, Serra-ES. 29518 4.: ANDRÉ SANTAMARO POLESE, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), analista de sinistro, residente na Avenida Manguinhos, nº 20, Valparaíso, Carapina, Serra-ES e MILENI KARE DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), tecnica de enfermagem, residente na Avenida Manguinhos, nº 20, Valparaíso, Carapina, Serra-ES. 29519 5.: VITOR RENAN RODRIGUES GOMES DE ANDRADE, natural de São João de Meriti-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), mecanico, residente na Rua Dona Belmira, nº 17 , Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARYANA SOUZA DE ALMEIDA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Dona Belmira, nº 17 , Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 29520 6.: UBIRACI GERALDO DOMINGUES, natural de Nova Era-MG, com 62 anos de idade, viúvo(a), assistente administrativo, residente na Rua das Acacias, 11, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e MARIA ELÍUDA PEREIRA ALVES, natural de Cruzeiro do Sul-AC, com 55 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua das Acacias, 11, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES. 29521 7.: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, natural de Itamaraju-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), aux de coleta, residente na Rua Antônio Sodré, nº 19, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES e CLEUZA MARIA DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Antônio Sodré, nº 19, Carapina Grande, Carapina, Serra-ES. 29522 8.: LUZIA MÁRCIA ROSA DA SILVA, natural de Montanha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), encarregada de infraestrutura, residente na Rua Amarelinha, 32, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e ELMA FLÁVIA LOPES MACHADO, natural de Ipatinga-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), analista comercial, residente na Rua Amarelinha, 32, Morada de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 29523 9.: WANDERSON DE JESUS RIBEIRO, natural de São Mateus-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), montador de andaimes, residente na Rua Muqui, nº 112, Barcelona, Carapina, Serra-ES e ANA CAROLINY ALVES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Muqui, nº 112, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 29524 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de dezembro de 2019 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: SERGIO RIZZO, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), agricultor, residente na Avenida Brasília, nº 75, Serra Dourada II, Serra-ES e MAÍRA DOS SANTOS FELIX, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteira(o), conferente, residente na Avenida Brasília, nº 75, Serra Dourada II, Serra-ES. 09840 2.: OSEIAS RIBEIRO PEREIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), alinhador de automoveis, residente na Rua João Beraldino, nº 22, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e JASCIMARIA SILVEIRA SILVA, natural de Porto Seguro-BA, com 39 anos de idade, solteiro(a), comerciaria, residente na Rua João Beraldino, nº 22, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 09841 3.: CLÁUDIO HENRIQUE LEONCIO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Orquidea, 31, Santa Rita de Cássia, Serra-ES e ANA ALICE VITORINO SILVÉRIO, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), merendeira, residente na Rua Orquidea, 31, Santa Rita de Cássia, Serra-ES. 09842 4.: NELSON CESAR LOUBACK JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de logistica, residente na Rua Gardênia, nº 78, Serra Dourada II, Serra-ES e NÁDIA CRISTINA SILVA, natural de Petrolândia-PE, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Gardênia, nº 78, Serra Dourada II, Serra-ES. 09843 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de dezembro de 2019 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ MAURO FERREIRA DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), comerciário, residente na Rua São Bernardo do Campo, nº 13, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ALEXANDRA MARIA ALVES, natural de Volta Redonda-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua São Bernardo do Campo, nº 13, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06667 2.: IGOR SOUZA GOMES ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), Armazenista, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 233, Centro, Viana-ES e LUANA ROCHA DE OLIVEIRA, natural de Cariacica-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Presidente Kennedy, nº 233, Centro, Viana-ES. 06784 3.: EDNILSON FERREIRA DO ALTO, natural de Ilhéus-BA, com 38 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Minas Gerais, nº 88, Marcílio de Noronha, Viana-ES e JULIANA SANTANA PRADO, natural de Viana-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de padaria, residente na Avenida Minas Gerais, nº 88, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 06789 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de dezembro de 2019 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartorio Alzenira Bitti Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente de vendas, residente na Rua Cleveraldo do Nascimento Pinto, nº 200, Limão, Aracruz-ES e ELIZANGELA LOPES GRATZ, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de farmácia, residente na Rua Cleveraldo do Nascimento Pinto, nº 200, Limão, Aracruz-ES. 12738 2.: LUCIO ANTONIO GASPARINI TESTA, natural de Ibiraçu-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de materiais, residente na Rua Giuseppe Batisti, S/n°, Campagnaro, Ibiraçu-ES e HÊMILLY CRISTINA TONON, natural de Colatina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Theodorico Leal, 76, Vila Nova, Aracruz-ES. 12739 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 20 de dezembro de 2019 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARDSON BATISTA ROCHA, natural de Nanuque-MG, com 46 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Volta do Antartico , Ed. Mourastar, R/c N, Quarteira, Portugal,, -IG e FABIOLA SILVA CARVALHO, natural de Alcobaça-BA, com 35 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Rua Diógenes Malacarne, Nº380, Ed. Monte Horebe, Apto. 1003, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 07442 2.: LINDEMBERG SILVA SANTIAGO, natural de Vitória de Santo Antão-PE, com 34 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Travessa Carijós, nº 310, Soteco, Vila Velha-ES e LEIDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Travessa Carijós, nº 310, Soteco, Vila Velha-ES. 18059 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de dezembro de 2019 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCUS VINICIUS FIGUEREDO DE FREITAS, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), frentista, residente na Rua Geraldo Francisco da Silva, 545, Cohab, João Neiva-ES e DANIELA DE SOUZA DE FREITAS, natural de João Neiva-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Geraldo Francisco da Silva, 545, Cohab, João Neiva-ES. 03006 2.: TIAGO FERREIRA DE NARDI, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), ASG, residente na Ribeirão do Meio, Fazenda São Siro, Sn, Distrito de Guaraná, Aracruz-ES e ALICE SANTOS RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Nascente, Sn, Cristal, João Neiva-ES. 03007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 20 de dezembro de 2019 Wanda Ribeiro Plazzi Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS ALEXSANDER SIQUEIRA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), recepcionista, residente na Rua Tancredo Neves, nº 13, Vinte e Três de Maio,, Vila Velha-ES e LUCIMARA DE BRITTO SEVERIANO, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, Divorciada(o), administradora, residente na Rua Tancredo Neves, nº 13, Vinte e Três de Maio,, Vila Velha-ES. 08126 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de dezembro de 2019 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã