Proclamas - 21/10/2021
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CÉSAR PEREIRA RODRIGUES DE PAULA, natural de Suzano-SP, com 30 anos de idade, Solteiro(a), serigrafo, residente na Avenida Central, nº 5, Jardim Tropical, Serra-ES e RENATA HUEBRA QUEIROZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), designer de sobrancelhas, residente na Avenida Central, nº 5, Jardim Tropical, Serra-ES. 32464 2.: MAYCON DOS SANTOS CABRAL, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Chácara Parreiral, Serra-ES e CAROLINA FREITAS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), sem profissão remunerada, residente na Rua Gustavo Barroso, nº 401, Chácara Parreiral, Serra-ES. 32472 3.: VELEILTON SANTOS SOUZA, natural de Mascote-BA, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de elétrica, residente na Rua das Seringueiras, nº 30, José de Anchieta, Serra-ES e MARIA LUIZA DE JESUS AZEVEDO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Seringueiras, nº 30, José de Anchieta, Serra-ES. 32480 4.: MICTHEL JONE DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Iguapé, nº 71, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ALINE SEBASTINA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Iguapé, nº 71, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 32487 5.: WENDER PEREIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 19 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 10, Jardim Limoeiro, Serra-ES e THAINE SANTOS SILVA, natural de Itamaraju-BA, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 10, Jardim Limoeiro, Serra-ES. 32488 6.: BJØRN SNORRE NESSE, natural de Stavanger-ET, com 41 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 189, São Diogo I, Serra-ES e AYA SOUZA KISHIDA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), microempresária, residente na Rua Euclides da Cunha, nº 189, São Diogo I, Serra-ES. 32490 7.: RODRIGO PEREIRA DE SOUZA, natural de Maricá-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Rio Grande do Norte, N° 465, José de Anchieta III, Serra-ES e LEIDIANI DA SILVA MIRANDA, natural de São Mateus-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Rio Grande do Norte, N° 465, José de Anchieta III, Serra-ES. 32491 8.: RUAN LUCAS SOARES SAMPAIO, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia BR 101 Norte, S/nº, José de Anchieta, Serra-ES e CARLA CHAVES DA SILVA, natural de Itapetinga-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rodovia BR 101 Norte, S/nº, José de Anchieta, Serra-ES. 32492 9.: IZAIAS MOREIRA DE JESUS JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), líder refratário, residente na Rua Piuma, nº 30, Valparaíso, Serra-ES e KELLY MOREIRA DE OLIVEIRA, natural de Volta Redonda-RJ, com 39 anos de idade, solteiro(a), Enfermeira, residente na Rua Piuma, nº 30, Valparaíso, Serra-ES. 32493 10.: JOSÉ NILSON DOS SANTOS, natural de Coaraci-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Nova Venécia, nº 22, Jardim Carapina, Serra-ES e ROSA MARIA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Nova Venécia, nº 22, Jardim Carapina, Serra-ES. 32494 11.: KASSIO RANGEL SCARPATI DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedor de software, residente na Avenida Braúna, Nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e DÁVINY MESSIAS ROCHA, natural de Aracaju-SE, com 23 anos de idade, solteiro(a), desenvolvedora de sistemas, residente na Avenida Braúna, Nº 257, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 32495 12.: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA RAMOS, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Cristóvão Colombo, N° 104, São Diogo II, Serra-ES e PRISCILLA CARVALHO CASTELUBER, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Cristóvão Colombo, N° 104, São Diogo II, Serra-ES. 32496 13.: NILTON OLIVEIRA SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 52 anos de idade, Divorciado(a), porteiro, residente na Rua Bahia, nº 9, Central Carapina, Serra-ES e SILVANY FRANCISCO DE OLIVEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 36 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Bahia, nº 9, Central Carapina, Serra-ES. 32497 14.: EDIVANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Pinheiros-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Antônio Francisco, nº 143, Rosário de Fátima, Serra-ES e JHENIFER MORAES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de padaria, residente na Rua Antônio Francisco, nº 143, Rosário de Fátima, Serra-ES. 32498 15.: ELEISSON RUFINO MILAGRE, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), segurança patrimonial, residente na Avenida dos Coqueiros, nº 557, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e RAQUEL DIERSHELY FERNANDES PROCOPIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Avenida dos Coqueiros, nº 557, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 32501 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de outubro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALDINEI SANTOS SOUZA, natural de Mucurici-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Sempre Viva, nº 10, Darly Santos, Vila Velha-ES e ANA VITÓRIA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua das Paineiras, nº 27, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 232729392 2.: MAGNO MARTINS GONÇALVES, natural de Nova Era-MG, com 57 anos de idade, solteiro(a), supervisor tecnico de refrigeração, residente na Rua dos Diamantes, 23, Parque Esmeralda, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e GRACILANE DOS REIS, natural de Nova Era-MG, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua dos Diamantes, 23, Parque Esmeralda, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES. 232729393 3.: CLEITON OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), fiscal de caixa, residente na Rua Leopoldo Coutinho, nº 113, Ibes, Vila Velha-ES e ANNA BEATRIZ RIBEIRO GONÇALVES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Leopoldo Coutinho, nº 113, Ibes, Vila Velha-ES. 232729394 4.: MARCIO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Cariacica-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), empresario, residente na Rua Quatro,229, Parque Residencial Maracanã, Cariacica-ES e ANA PAULA LOPES DE LIMA RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 38 anos de idade, divorciado(a), contadora, residente na Rua Coronel José Gabriel Marques Filho, nº 795, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729395 5.: LUCAS BEZZ QUINTANILHA VIEIRA, natural de Rio Bonito-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), radiologista, residente na Rua Presidente Florentino Ávidos, nº 61, Ibes, Vila Velha-ES e JULIA CAROLINE RIBEIRO CRUZ, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Presidente Florentino Ávidos, nº 61, Ibes, Vila Velha-ES. 232729396 6.: ANTONIO DALGER REIS BARROSO, natural de Vila Velha-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Mal Deodoro, 06, Aribiri, Vila Velha-ES e ANTONIA FIGUERÊDO BARROSO, natural de Nova Venécia-ES, com 63 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua Mal Deodoro, 06, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729397 7.: FELIPE GRIJO DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), ferroviario, residente na Rua Amor Perfeito, Nº252 , Novo México, Vila Velha-ES e GIANI FORNACIARI CASALI, natural de Anchieta-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), farmaceutica, residente na Rua Amor Perfeito, Nº252 , Novo México, Vila Velha-ES. 232729398 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de outubro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO KREITLON, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 57 anos de idade, viúvo(a), segurança patrimonial, residente na Travessa Anhangueira, N° 256, Critovão Colombo, Vila Velha-ES e SIRLENE INACIO DA SILVA, natural de Caratinga-MG, com 41 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Rita Viana Fernandes, nº 314, Salatiel, Caratinga-MG. 19359 2.: YAGO SANTOS WOLKERS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estofador, residente na Rua Carlos Gomes, N° 10, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e BRENDA SOUZA BATISTA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Carlos Gomes, N° 10, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 19360 3.: KELVYN ZANETTI DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Analista de Suprimentos, residente na Rua Antônio Roberto Feitosa, Nº 221, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e LETÍCIA INALI DINIZ MODENESI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Médica Veterinária, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, Nº 3120, Apartamento 104, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19361 4.: VINICIUS GENELHU ABREU DE SOUZA CÓBE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Estudante José Julio de Souza, nº 2600, Apartamento 302, Edifício Mar De Itaparica, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ITALA NATALIA DE SOUZA MARQUES, natural de São Paulo-SP, com 30 anos de idade, solteiro(a), Publicitária, residente na Rua Orminda Machado Duarte, nº 315, Apartamento 802, Edifício Enseada Azul, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19362 5.: LEONARDO SOUZA PEREIRA, natural de Governador Valadares-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), autonomo, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 7179, Apartamento 402, Vila Velha-ES e MICARLA BENEDITO PORFÍRIO, natural de Serra de São Bento-RN, com 33 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 7179, Apartamento 402, Vila Velha-ES. 19363 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de outubro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: KLEITON DE SOUZA TABOZA, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Água Santa, s/nº , Santa Clara, Vila Velha-ES e ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Manicure, residente na Rua Água Santa, s/nº , Santa Clara, Vila Velha-ES. 06214 2.: SOLANO CALIARI ARCEBISPO JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Antônio Jacintho, nº 48, Cobilândia, Vila Velha-ES e MANOELA FALTZ DE ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Antônio Jacintho, nº 48, Cobilândia, Vila Velha-ES. 06239 3.: JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA, natural de Colatina-ES, com 57 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de carga e descarga, residente na Rua Gil Veloso, nº 13, Alvorada, Vila Velha-ES e SIMONE SOUZA DO NASCIMENTO PEREIRA, natural de Mantenópolis-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Cuidadora, residente na Rua Gil Veloso, nº 13, Alvorada, Vila Velha-ES. 06240 4.: HENRIQUE BRÊDA COSTA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua São Roque, nº 22, Vale Encantado, Vila Velha-ES e JENNIFER SENA PURCINO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua São Roque, nº 22, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06241 5.: JHON LIPE ALMEIDA FORTULINO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Laurentino Ferreira, nº 100, Santa Rita, Vila Velha-ES e LETÍCIA CRISTIANE BEIRA DOS SANTOS, natural de Duque de Caxias-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), Vendedora, residente na Rua Laurentino Ferreira, nº 100, Santa Rita, Vila Velha-ES. 06243 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de outubro de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONIVAN ARAUJO DE AGUIAR, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Loteamento Belo, S/n, Córrego Chumbado, Sooretama-ES e ADRIELE BRITO SMARSARO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), trabalhadora rural, residente na Loteamento Belo, S/n, Córrego Chumbado, Sooretama-ES. 04787 2.: RAIVEL BATISTA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), Balconista de açougue, residente na Alameda Bungaville, 121, Centro, Sooretama-ES e MAISA SANTOS DO NASCIMENTO, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), Repositor - em supermercados, residente na Alameda Bungaville, 121, Centro, Sooretama-ES. 04788 3.: EDMAR DOS SANTOS XEIXAS JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Agricultor, residente na Siitio Xeixas, Córrego Chumbado, Zona Rural, Sooretama-ES e MAYARA COZER COUTO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Agricultora, residente na Sitio Couto, Córrego Juncado, Zona Rural, Sooretama-ES. 04789 4.: NILSON GONÇALVES CORREIA, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua São Francisco, 762, Centro, Sooretama-ES e CLEMILDA DOS SANTOS LOPES, natural de Nova Viçosa-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Francisco, 762, Centro, Sooretama-ES. 04790 5.: JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Itanhomi-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Boa Esperança, Nº662, Canaã, Sooretama-ES e ELZA DE ALMEIDA DA SILVA, natural de Teofilo Otoni-MG, com 60 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Boa Esperança, Nº662, Canaã, Sooretama-ES. 04791 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 20 de outubro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: THADEU DE OLIVEIRA CARVALHO, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Santos Pinto, 163, São Judas Tadeu, Serra-ES e GEISSY IARA OLIVEIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santos Pinto, 163, São Judas Tadeu, Serra-ES. 11252 2.: DENILSON PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itiúba-BA, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Contorno, 218, Jardim Bela Vista, Serra-ES e BEATRIZ LOUREIRO PINTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar comercial administrativo, residente na Avenida Contorno, 218, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11253 3.: UERLES GOMES DOS SANTOS, natural de Porto Seguro-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Av Bela Vista, 261, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES e TAYNARA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), babá, residente na Av Bela Vista, 261, Planalto Serrano, Bl A, Serra-ES. 11257 4.: MALDINI GOMES PARREIRA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Quintino Costa, nº 04, São Lourenço, Serra-ES e LEIDIANE MOREIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Quintino Costa, nº 04, São Lourenço, Serra-ES. 11267 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de outubro de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS AUGUSTO MAIA, natural de Vitória-ES, com 59 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Rua Archimimo Mattos, nº 299, Santo Antônio, Vitória-ES e ROSÂNGELA DA CONCEIÇÃO VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 57 anos de idade, Solteira(o), cabeleireira, residente na Rua Archimimo Mattos, nº 299, Santo Antônio, Vitória-ES. 17568 2.: ELEONARDO CASSIMIRO, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Travessa Waldir Junger Pereira, nº 19, Bela Vista, Vitória-ES e NATALIA FERREIRA KLEIN, natural de Petrópolis-RJ, com 36 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Travessa Waldir Junger Pereira, nº 19, Bela Vista, Vitória-ES. 17570 3.: MAGNO DE JESUS SILVA, natural de Maiquinique-BA, com 46 anos de idade, Solteiro(a), marteleteiro, residente na Rua Vinte, nº 37, Grande Vitória, Vitória-ES e IVANETE SOARES DE JESUS, natural de Sayonara, Conceição da Barra-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), técnica de enfermagem, residente na Rua Vinte, nº 37, Grande Vitória, Vitória-ES. 17571 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de outubro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO RENATO DE MEDEIROS JÚNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Moacir dos Santos, nº 07, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e PRISCILLA ANDRADE FACCINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Moacir dos Santos, nº 7, Abelardo Ferreira Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04839 2.: ELIMAR DE ARAUJO BELONIO JUNIOR, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de produção, residente na Rua Samuel Levy, nº 4, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BRUNELA CANDIDO DELLA-FONTE, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), Gerente, residente na Rua Samuel Levy, nº 4, Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04848 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de outubro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR DA VITORIA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 59 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 844 Ap 301, Centro, Linhares-ES e LUCINÉIA HILÁRIO, natural de Linhares-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Governador Lindenberg, nº 844 Ap 301, Centro, Linhares-ES. 11390 2.: CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA, natural de Montanha-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), policial militar, residente na Avenida Castro Alves, Nº2629, Interlagos, Linhares-ES e SCHIRLEY GISLENE LIMA LOPES, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Castro Alves, Nº2629, Interlagos, Linhares-ES. 11391 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de outubro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL NARDE BIACO, natural de Cacoal-RO, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Califórnia, nº 581, Barramares, Vila Velha-ES e GLEYCE KELLY FROHLICH DOS SANTOS, natural de Machadinho d Oeste-RO, com 21 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Califórnia, nº 581, Barramares, Vila Velha-ES. 09105 2.: WALLAS MARTINS DOS SANTOS, natural de Barra de São Francisco-ES, com 36 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Ocidental, nº 25, São Conrado, Vila Velha-ES e VANDERLEIA ALVES DE PAULA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ocidental, nº 25, São Conrado, Vila Velha-ES. 09106 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de outubro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEXANDRE SANTOS PEREIRA, natural de Una-BA, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Operária, nº 37, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e KETLEN VITÓRIA ALVES DA SILVA LIMA, natural de Nova Serrana-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Operária, nº 37, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04340 2.: DOUGLAS LIRIO RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Herminio Lima, nº 86, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ROSANA GABRIELA RAPOSO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Velha Dominga, nº 245, Bairro Resistência, Vitória-ES. 04341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de outubro de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: APOENÃ PASSOS PASSAMANI, natural de Castelo-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Serynes Pereira Franco, Pontal de Camburi, Vitória-ES e GINNARA MEXIA SOUTO, natural de Loanda-PR, com 31 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Serynes Pereira Franco, Pontal de Camburi, Vitória-ES. 24912 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de outubro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS HENRIQUE DA SILVA LIMA, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), empreendedor, residente na Rua São Jose, N° 32, Itaoca, Itapemirim-ES e JOYCE PEREIRA RANGEL, natural de Marataízes-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Abesso Estevão, N° 48, Barra, Marataízes-ES. 01566 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR PERIM DUTRA, natural de Itapemirim-ES, com 63 anos de idade, Divorciado(a), caminhoneiro aposentado, residente na Rua José da Silva Fraqa, nº 135, Centro, Itapemirim-ES e ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 47 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua José da Silva Fraqa, nº 135, Centro, Itapemirim-ES. 14184 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de outubro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO HENRIQUE NIELSEN, natural de Joinville-SC, com 32 anos de idade, solteiro(a), Advogado, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 222, Apto 1301, Praia do Canto, Vitória-ES e LETICIA FRAGA DE FIGUEIREDO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua João da Silva Abreu, nº 57, Apto 701, Praia do Canto, Vitória-ES. 25107 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de outubro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PATRICK DE AGUILAR MATOS, natural de Lisboa, Portugal-ET, com 19 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Vitória, nº 23, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ISABELLY ARAÚJO BARBOSA DA ROCHA, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Avenida Vitória, Nº 23, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07460 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de outubro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX CORREIA PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Valber Cecílio Pinheiro, Número 193, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES e CAROLAINE AUGUSTA SILVA, natural de Iúna-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Rua Valber Cecílio Pinheiro, Número 193, Bairro Nossa Senhora da Penha, Iúna-ES. 08943 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 20 de outubro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ÁLEFE ROCHA VIRGÍNIO, natural de Afonso Cláudio-ES, com 25 anos de idade, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado no Córrego Centenario, s/n, zona rural, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES e DÉBORA PEIXOTO MARIA, natural de Manhuaçu-MG, com 25 anos de idade, solteira, empresária, residente e domiciliada no Córrego Centenario, s/n, zona rural, São Jorge do Oliveira, Brejetuba-ES. – 001032. 2.: RICARDO JOSÉ PEDRO, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 20 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego Santa Rita, s/n, zona rural, Brejetuba-ES e ALINE BRAZ PEREIRA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 16 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada no Córrego Santa Rita, s/n, zona rural,Brejetuba-ES - 001034 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 20 de outubro de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã