Publicidade Legal

Proclamas - 21/09/2021

Terça-feira

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 01:00

Publicado em 

21 set 2021 às 01:00

Proclamas - 21/09/2021

_____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLEBSON DA SILVA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciado(a), motoboy, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, nº 320, Jabour, Vitória-ES e ELIZA KATHELLEN ALCANTARA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Olympio Rodrigues Passos, nº 320, Jabour, Vitória-ES. 24828 2.: DOUGLAS DE OLIVEIRA BOFF, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Manoel Vivácqua, Jabour, Vitória-ES e DEBORAH DE ALMEIDA TAGARRO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel Vivácqua, Jabour, Vitória-ES. 24831 3.: VITOR DE ALMEIDA PIGNATON, natural de João Neiva-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente de projetos, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES e BRUNA BESSERT PAGUNG, natural de Afonso Cláudio-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista de projetos, residente na Rua Tupinambás, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24832 4.: PEDRO HENRIQUE DANTAS DA SILVA RODRIGUES, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), assistente de transporte, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, Maria Ortiz, Vitória-ES e BEATRIZ FELICIANO DE LIMA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de compras, residente na Rua Professor Álvaro Conde, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24833 5.: CARLOS EDUARDO SOARES DE BARROS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 36 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES e LUANA DOS REIS GUSS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Sebastião da Silva Rabello, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24834 6.: LUIZ EDUARDO DEGOBI CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Av. Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATHALIA OLIVEIRA GALDINO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Av. Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24835 7.: HUAN CARLOS DIAS BARROS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES e LUANA SAMPAIO OLEGÁRIO, natural de Brasília-DF, com 29 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24836 8.: LEONARDO DELAROILI NUNES, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, Vitória-ES e GABRIELLA FRANZIN GABRIELLI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Doutor Dido Fontes, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24838 9.: VINICIUS MORAIS CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), educador físico, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES e THAIS FERREIRA BARBOZA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória-ES. 24839 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de setembro de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: THAINLER MARIANO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), atleta profissional, residente na Rua Um, Nº150, Ataíde, Vila Velha-ES e SARA SOUSA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 24 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Dom Jorge de Menezes, nº 136, Apto 301, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 232729319 2.: WILLIAM MILEIPP DE SOUZA, natural de Juiz de Fora-MG, com 34 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rodovia do Sol, Nº182, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GIOVANNA SILOTTI LOPES, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua União, Nº156, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729320 3.: FELIPE ENDLICH, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), militar, residente na Rua Copo de Leite, nº 06, Novo Mexico, Vila Velha-ES e MYLENA FREITAS FERRARI, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Copo de Leite, nº 06, Novo Mexico, Vila Velha-ES. 232729321 4.: LUIZ CESAR VALENTE SARAIVA, natural de Rio de Janiero-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), chefe de cozinha, residente na Rua Bananeiras, nº 05, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e SABRINA FERREIRA ZOPPI, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Bananeiras, nº 5, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232729322 5.: DEVISSON SANTOS ALVES, natural de Itabuna-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Cornelio Caldas Carvalho, 1209, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e ALINE DOS SANTOS FERREIRA, natural de Uruçuca-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Cornelio Caldas Carvalho, 1209, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729323 6.: JOSÉ ALVES FERREIRA DE ARAÚJO, natural de Icó-CE, com 37 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Estrada Capuaba, nº 921, Santa Rita, Vila Velha-ES e LEILIANA FERNANDES ROZA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Estrada Capuaba, nº 921, Santa Rita, Vila Velha-ES. 232729324 7.: RODRIGO DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), promotor de vendas, residente na Avenida Vitória Régia, N° 520, Santos Dumont, Vila Velha-ES e GEANE SILVA VIEIRA, natural de Machadinho D'Oeste-RO, com 22 anos de idade, solteiro(a), empregada domestica, residente na Avenida Vitória Régia, N° 520, Santos Dumont, Vila Velha-ES. 232729325 8.: DAVID DIAS FERREIRA, natural de Salto-SP, com 31 anos de idade, divorciado(a), bancário, residente na Rua Alfeu Coutinho, nº 70, Aribiri, Vila Velha-ES e JÉSSICA VIEIRA FURLANI, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), analista de departamento pessoal, residente na Rua da Goiabeira, nº 97, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729326 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de setembro de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELLINGTON DOS SANTOS LEMOS, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Nelson Baroneck, 284, Salvador, Sooretama-ES e VENÍCIA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), Professor de educação física no ensino médio, residente na Rua Nelson Baloneck, nº 284, Salvador, Sooretama-ES. 04768 2.: SÉRGIO EUSÉBIO COSTA, natural de Águia Branca-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua João Viana, 473, Centro, Sooretama-ES e INGRID DOS SANTOS TARGINO, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua João Viana, 473, Centro, Sooretama-ES. 04769 3.: MARCOS FILIPE VENTURIM SANTOS, natural de São Mateus-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Cabreúva, S/n, Centro, Sooretama-ES e ELIZÂNGELA SERAFIM MARQUES, natural de Conceição da Barra-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), supervisora de vendas, residente na Rua Cabreúva, S/n, Centro, Sooretama-ES. 04770 4.: JACKSON ZANDUMINGUE, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), Vendedor, residente na Rua Vitório de Souza, 514, Centro, Sooretama-ES e VIVIANE VIEIRA XAVIER, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Autonoma, residente na Rua Vitório de Souza, 514, Centro, Sooretama-ES. 04771 5.: ANDRÉ SILVA PEREIRA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Fazenda Livramento, S/n, Juerana B, Sooretama-ES e MARIANA DO NASCIMENTO PEREIRA, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Fazenda Livramento, S/n, Juerana B, Sooretama-ES. 04772 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 20 de setembro de 2021 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELSON SILVA FREIRE, natural de São João de Meriti-RJ, com 35 anos de idade, Divorciado(a), ajudante, residente na Avenida Espirito Santo, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ROSANGELA HONORATO ROSA, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Espirito Santo, S/nº, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07420 2.: JACKSON SILVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida José Acácio Ferreira, nº 15 , Caxias do Sul, Viana-ES e MARIANA DIAS RONCETE, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Avenida José Acácio Ferreira, nº 15, Caxias do Sul, Viana-ES. 07421 3.: LEONAM RODRIGUES MATOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Pernambuco, nº 05, Arlindo Villaschi, Viana-ES e ANA PAULA CATRINQUE GOMES, natural de Colatina-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Pernambuco, nº 05, Arlindo Villaschi, Viana-ES. 07422 4.: WALISON GOMES CAMILO, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), ajudante, residente na Rua Alcides Rodrigues Sales, nº 56, Jucu, Viana-ES e MAYRA DA ROCHA SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), tecnica segurança do trabalho, residente na Rua Alcides Rodrigues Sales, nº 56, Jucu, Viana-ES. 07423 5.: FERNANDO CAMARGO FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Pernambuco, nº 06, Arlindo Villaschi, Viana-ES e THAIS CORREIA DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Mestre Alvares, N°17, Eldorado, Viana-ES. 07424 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de setembro de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCIANO MARTINS GAMA, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Pedro Gama, Nº 3, Canivete, Linhares-ES e ELISANGELA DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Avenida Pedro Gama, Nº 3, Canivete, Linhares-ES. 11285 2.: RENAN ZUQUI LORENZUTTI, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua dos Tucanos, nº 873, Residencial Gaivotas, Linhares-ES e IDAIANA DOS SANTOS MITRE, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua dos Tucanos, nº 873, Residencial Gaivotas, Linhares-ES. 11286 3.: JOÃO VICTOR COSTA DE ALMEIDA, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº , QD 81, LT 15, Planalto, Linhares-ES e SÂMELLA MORO DE FRANÇA, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Rua Maria das Graças Bonna Marinato, nº , QD 81, LT 15, Planalto, Linhares-ES. 11287 4.: PABLO RUAN FUZARI LOUREIRO, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), cirurgião dentista, residente na Rua Fortunato Frisso,nº 390, Três Barras, Linhares-ES e ANA CAROLINE BUFFON LORNCINI, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheira química, residente na Rua Perini, S/n, São José, Linhares-ES. 11288 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de setembro de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUVENILDO NERES DOS SANTOS, natural de Rubim-MG, com 41 anos de idade, Divorciado(a), motorista de aplicativo, residente na Rua 23 de Abril, nº 10, Santo André, Vitória-ES e MONICA SALUSTIANO DA SILVA ROCHA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Viúva(o), pescadora, residente na Rua 23 de Abril, nº 10, Santo André, Vitória-ES. 17500 2.: LUCCA RODRIGUES SANTOS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), estudante, residente na Escadaria Santa Clara, nº 21, Conquista, Vitória-ES e THALLYTA FERREIRA SODRÉ, natural de Cacoal-RO, com 20 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Escadaria Santa Clara, nº 21, Conquista, Vitória-ES. 17530 3.: OSMÁRIO PEREIRA DOS SANTOS, natural de Nazaré-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), topógrafo, residente na Rua Avandir Oliveira da Silva, nº 200, Resistência, Vitória-ES e KATHLEEN GONÇALVES NUNES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Avandir Oliveira da Silva, nº 200, Resistência, Vitória-ES. 17531 4.: FELIPE SALLES DO ESPIRITO SANTO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Astrogildo Rangel, nº 22, Santo Antônio, Vitória-ES e SARAH BATISTA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Astrogildo Rangel, nº 22, Santo Antônio, Vitória-ES. 17532 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de setembro de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALCINO FERREIRA DA CRUZ NETO, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Porto Alegre, nº 24, Itapuã, Vila Velha-ES e LUANA TESSAROLO CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Avenida Antonio Almeida Filho, 773, Apt 703, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19238 2.: ALCIDES ABRAHÃO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), servidor público municipal, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 959, Apartamento 104, Centro, Vila Velha-ES e THATIANA FERREIRA DE AQUINO, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Avenida Luciano das Neves, nº 959, Apartamento 104, Centro, Vila Velha-ES. 19241 3.: MARCELO ATHANASIO STRIEDER, natural de Santos-SP, com 54 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Rua Maria de Oliveira Maresguia, nº 101, Torre Paris, Apartamento 201, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e ÉRIKA FERNANDES SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Maranhão, nº 199, Torre B, Apartamento 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19242 4.: VALDIVINO FERREIRA DE ARAUJO NETO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Travessa Dom Pedro II, nº 403, Glória, Vila Velha-ES e DARA MATTOS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Travessa Dom Pedro II, nº 403, Glória, Vila Velha-ES. 19244 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de setembro de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADÍLSON JACOBSEN ROSSMANN, natural de Baixo Guandu-ES, com 56 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Três, nº 03, São Diogo I, Serra-ES e MARIA DA PENHA RODRIGUES PERCILIANO, natural de Castelo-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), atendente, residente na Rua Três, nº 03, São Diogo I, Serra-ES. 32087 2.: RICARDO AMARAL DA SILVA, natural de Palmeira dos Índios-AL, com 28 anos de idade, Solteiro(a), oficial pleno, residente na Rua Paraíso, nº 99, Jardim Tropical, Serra-ES e FRANCIENE COELHO BOA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar geral, residente na Rua Paraíso, nº 99, Jardim Tropical, Serra-ES. 32308 3.: JEFERSON DAVIDSON SOARES DA ROCHA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, Solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Manoel Lopes, nº 243, Taquara II, Serra-ES e JACQUELINE PEREIRA DA CONCEIÇÃO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Manoel Lopes, nº 243, Taquara II, Serra-ES. 32316 4.: EDINARDO DE ALVARANGA VICENTE, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Aristides Miranda, nº 418, Carapina Grande, Serra-ES e JUCIENE SOARES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Aristides Miranda, nº 418, Carapina Grande, Serra-ES. 32317 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de setembro de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CAIO RAMOS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Fortunato Ramos, nº 466, Praia do Canto, Vitória-ES e BRUNA SABADINI PAGOTTO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua São Paulo, nº 1754 , Praia da Costa, Vila Velha-ES. 25026 2.: JAILTON PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), fiscal de loja, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, nº 135, Forte São João, Vitória-ES e AMANDA SANTOS DEMÉTRIO, natural de Uruçuca-BA, com 27 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, nº 135, Forte São João, Vitória-ES. 25027 3.: RAFAEL FELIPE DA SILVA, natural de Brasília-DF, com 41 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Professor Baltazar, nº 29/901,Edf. Vega Centro, Vitória-ES e LETICIA SGARIA MODENESI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Professor Baltazar, nº 29/901-Edf. Vega, Centro, Vitória-ES. 25028 4.: LUIZ FERNANDO FRANCO NOGUEIRA, natural de Campo Grande-MS, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 101/303, Enseada do Suá, Vitória-ES e FRASIELE DUSZEIKO, natural de Campo Mourão-PR, com 35 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Humberto Martins de Paula, nº 101/303, Enseada do Suá, Vitória-ES. 25030 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de setembro de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA, natural de Santissíma Trindade, Iúna-ES-ES, com 69 anos de idade, viúvo(a), aposentado, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES e ALCIR APARECIDA FERREIRA, natural de Manhuaçu-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Pedro Gonçalves, sem Número, Bairro Quilombo, Iúna-ES. 08919 2.: ZENILSON DE FREITAS, natural de Ibatiba-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Antonio Monteiro Alves, Número 600, Bairro Pito, Iúna-ES e ELENA MARIA SILVA DE CARVALHO, natural de Água Doce do Norte-ES, com 60 anos de idade, divorciado(a), taxista, residente na Rua Antonio Monteiro Alves, Número 600, Bairro Pito, Iúna-ES. 08920 3.: EVILDE SILVA DE SOUZA, natural de Lajinha-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Córrego Bate Fogo, Zona Rural, Iúna-ES e ANA MARIA RODRIGUES FARIA, natural de Lajinha-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Bate Fogo, Zona Rural, Iúna-ES. 08921 4.: ANAMIR JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Lajinha-MG, com 49 anos de idade, divorciado(a), balconista, residente na Rua Principal, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES e MARGARIDA BARBOSA DE MIRANDA, natural de Alegre-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), lavradeira, residente na Rua Principal, sem Número, Distrito de Santíssima Trindade, Iúna-ES. 08922 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 20 de setembro de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GEOVANIO FRANÇA DE SOUZA, natural de Itapemirim-ES, com 49 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Mem de Sá, nº 47, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES e RAQUEL SANTOS LOMBARDI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), fiscal sanitária, residente na Rua Mem de Sá, nº 47, Baiminas, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04825 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de setembro de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO SANTOS BOREL, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente de projetos, residente na Rua Abacateiro, nº 71, Santana, Cariacica-ES e JÉSSICA ALVES DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnica em segurança do trabalho, residente na Rua Soldado Mesaque do Nascimento, nº 09, Retiro Saudoso, Cariacica-ES. 13977 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de setembro de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIANDRO TEIXEIRA DE ARAUJO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Antônio de Vargas Fernandes, nº 262, Centro, Conceição do Castelo-ES e MARIA IRIS AUGUSTO, natural de Conceição do Castelo-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Antonio de Vargas Fernandes, nº 262, Centro, Conceição do Castelo-ES. 00603 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 20 de setembro de 2021 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: VINICIUS PECINI FRANÇA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua da Linha, N° 1, Itaoca, Itapemirim-ES e BIANCA DA SILVA FERREIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), autonomo, residente na Rua da Linha, N° 1, Itaoca, Itapemirim-ES. 01553 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de setembro de 2021 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: LORRAN RIBEIRO BRAGA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Corveta, nº 130, São Conrado, Vila Velha-ES e LETÍCIA SILVA E SILVA, natural de Belém-PA, com 24 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Corveta, nº 130, São Conrado, Vila Velha-ES. 09046 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de setembro de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO DA SILVA FELIX, natural de Garanhuns-PE, com 43 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Terezina, nº 168, Cidade Nova da Serra, Serra-ES e ROSANE ALBINO DA SILVA, natural de Pancas-ES, com 46 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Terezina, nº 168, Cidade Nova da Serra, Serra-ES. 00105 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de setembro de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ – DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: DANIEL DARÉ, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 22 de fevereiro de 1991, estado civil solteiro, profissão mestre de obras, residente e domiciliado Rod. BR 262,, KM 96,5, S/N, Fazenda do Estado, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Edalir Daré e Lourdes Rodrigues da Silva Daré e NATALIA BRAVIM PETERLI, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 29 de julho de 1992, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Rod. Afonso Cláudio, S/N, São Bento, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Iderval José Peterli e Ornélli Izabel Bravim Peterli Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 20 de setembro de 2021. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

