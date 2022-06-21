Proclamas - 21/06/2022

Proclamas
_____________________________________________________________________ Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: IAGO SAMPAIO DA SILVA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua dos Enfermeiros, nº 268, Cariacica-ES e MILENA ANTUNES SCHNEIDER SENA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), cabelereira, residente na Rua dos Enfermeiros, nº 268, Cariacica-ES. 28944 2.: CLEIDSON DE PAULA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua J, S/N, Cariacica-ES e LUCILENE CABRAL FALCANTE, natural de Mantena-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua J, S/N , Cariacica-ES. 28945 3.: UZIEL SANTOS NASCIMENTO, natural de Juazeiro-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), costureiro, residente na Rua dos Vinháticos, nº 29, Cariacica-ES e GEOVANA DOS SANTOS MENEZES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), costureira, residente na Rua dos Vinháticos, nº 29, Cariacica-ES. 28946 4.: EDIELSON ADRIANO PINHEIRO REBULI, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Domingos Martins, nº 4, Cariacica-ES e TATIANE ARAUJO TORRES, natural de Resplendor-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Domingos Martins, nº 4, Cariacica-ES. 28947 5.: GUSTAVO ASSIS DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Amazonas, nº 15, Cariacica-ES e BEATRIZ MENDES RODRIGUES, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Amazonas, nº 15, Cariacica-ES. 28948 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de junho de 2022 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCIO MOTTA CARONE, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), investigador polícial, residente na Rua Romero Lofego Botelho, nº 335, Ed. Rio das Pedras, Apto 901, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAMYLA MOREIRA BONA, natural de Vila Velha-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Romero Botelho, nº 335, Cond. Edificio Rio das Pedras, Apto 901, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20087 2.: ULISSES NONATO RIBEIRO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 63 anos de idade, divorciado(a), bancario, residente na Rua Doutor Jair Andrade, nº 188, Ed Itapoa Tower, Apto 1807, Itapuã, Vila Velha-ES e MARIA INÊS DOS SANTOS, natural de Cafeara-PR, com 58 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Doutor Jair Andrade, Nº188, Condominio do Edificio Itapoa Tower, Ap 1807, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES. 20088 3.: BRENO MONTEIRO TAVARES, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Jose Pinto Vieira, 50, Apartamento 301, Lote 19/20, Quadra 111, Itapuã, Vila Velha-ES e FERNANDA BARCELOS DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, 2100, Apartamento 201, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20089 4.: JÚLIO CÉSAR DA SILVA PEREIRA, natural de Contagem-MG, com 20 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Vasco da Gama, 3, Jaburuna, Vila Velha-ES e LUDIMILA LOZÓRIO OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Epitacio Pessoa, 706, Jaburuna, Vila Velha-ES. 20090 5.: ADEMIR DE SOUZA LEITE, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 71 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Belém, Nº127, Praia de Itapoa, Vila Velha-ES e MARIA JOSÉ RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 67 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua Belém, nº 127 Cs Fundo, Itapuã, Vila Velha-ES. 20091 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de junho de 2022 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ RICARDO DA SILVA, natural de Barretos-SP, com 41 anos de idade, Solteiro(a), estoquista, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 157, Vitória-ES e ELISABETE OCANA DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 50 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua José Gomes Lorêto, nº 157, Vitória-ES. 25517 2.: ITALO ALVES DE MATTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, divorciado(a), metalúrgico, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e MAYARA MAGALHÃES ANANIAS BORGES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), nutricionista, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25518 3.: JONATHAN DE MELLO BASSINI, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), profissional liberal, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, 55, Vitória-ES e ANA PAULA CONSTANCIO JONAS, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), auxiliar jurídico, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, 55, Vitória-ES. 25519 4.: EDGAR FRANCO LOCATELLI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória-ES e BIANCA CORREA DOS REIS, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25521 5.: RONEY CESCONETO STOCLER, natural de Linhares-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), analista de sistemas, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES e RAPHAELA DUTRA LOPES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública estadual, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi, Vitória-ES. 25522 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de junho de 2022 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGÉRIO PANTALEÃO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 4030, Cariacica-ES e EDNA RIBEIRO OLIVEIRA, natural de Salvador-BA, com 49 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rodovia Governador José Henrique Sette, nº 4030, Cariacica-ES. 14601 2.: AGOSTINHO MATIAS DA SILVA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 56 anos de idade, Solteiro(a), vigia, residente na Rua Cento e Vinte e Quatro, nº 124, Cariacica-ES e CLEUSDES JESUS DA SILVA, natural de Pinheiros-ES, com 50 anos de idade, Solteira(o), pescador artesanal, residente na Rua Cento e Vinte e Quatro, nº 124, Cariacica-ES. 14602 3.: LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natural de Piraí-RJ, com 26 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dezessete, nº 43, Cariacica-ES e CARLA FERREIRA DOS SANTOS, natural de Fundão-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), vendedora, residente na Rua Dezessete, nº 43, Cariacica-ES. 14604 4.: JEFERSON SANTOS OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), produtor, residente na Rua Três Corações, nº 4, Cariacica-ES e JÉSSICA DA SILVA RIBEIRO, natural de Cariacica-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), assistente de lojas e mercados, residente na Rua Três Corações, nº 4, Cariacica-ES. 14606 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de junho de 2022 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROGÉRIO ÂNGELO ZANETTI, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de motorista, residente na Rua Jundiai, nº 998, Vila Velha-ES e REGINA CÉLIA PEREIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), Professora, residente na Rua Jundiai, nº 998, Vila Velha-ES. 06447 2.: ALDIR BAZONI, natural de Mucurici-ES, com 62 anos de idade, divorciado(a), Técnico em máquina de lavar, residente na Rua Guararema, nº 06, Vila Velha-ES e CREMILDA BARBOSA, natural de Resplendor-MG, com 58 anos de idade, divorciado(a), Babá, residente na Rua Guararema, nº 06, Vila Velha-ES. 06449 3.: CRISTIANO BIASUTTI DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), Técnico de enfermagem, residente na Rua Cabiúnas, nº 183, Vila Velha-ES e HITAMARA BRENDA VEIGA DE ALMEIDA, natural de Imperatriz-MA, com 27 anos de idade, divorciado(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Cabiúnas, nº 183, Vila Velha-ES. 06450 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de junho de 2022 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO DOS SANTOS MACIEL, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na rua Procelária, s/n, Vila Velha-ES e JESSICA ALMEIDA DE SANTANA, natural de Camacan-BA, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Procelária, s/n, Vila Velha-ES. 09437 2.: TIAGO SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), Coletor de lixo, residente na Av Antonio Elias Espirito Santo nº 30, Terra Vermelhar, Vila Velha-ES e BRUNNA VITÓRIA DE JESUS LEANDRO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Av Antonio Elias Espirito Santo nº 30, Terra Vermelhar, Vila Velha-ES. 09462 3.: SANDOVAL RIBEIRO ARAUJO, natural de Coroaci-BA, com 39 anos de idade, Solteiro(a), axiliar de obra, residente na Rua Mogno s/n, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES e ANDRESSA DE OLIVEIRA REZENDE, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Mogno s/n, Normilia da Cunha, Vila Velha-ES. 09463 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de junho de 2022 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCPN e Tabelionato de Notas, Dist. da Sede, Munic. Sooretama, Comarca de Linhares ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAURICIO LUIS ERCULANO, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Sitio Pasto Novo, Chumbado, Sooretama-ES e LEIDIMARA DE BRITO CRISTINO, natural de Linhares-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador rural, residente na Santa Luzia do Chumbado, Interior, Sooretama-ES. 04873 2.: PEDRO BERGAMO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Supervisor de Produção, residente na Rua Olinda, nº 51, Alterosas, Serra-ES e JOCEANI GONÇALVES DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), Gerente Comercial, residente na Av. Basilio Cerri. 602, Centro, Sooretama-ES. 04902 3.: GILSON ARAUJO ANDRADE, natural de Valença-BA, com 50 anos de idade, divorciado(a), Operador de motosserra, residente na Rua Amelio Legora, 421, Parque Residencial Alfredo Chaves, Alfredo Chaves-ES e MARIA ALCILENE QUIUQUI, natural de Mimoso do Sul-ES, com 56 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Peroba, 176, Parque São Jorge, Sooretama-ES. 04903 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Sooretama-ES, 20 de junho de 2022 ESMAEL NUNES LOUREIRO Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RÔMULO BATISTA DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), produtor rural, residente na Córrego Santa Cruz, Distrito de Santíssima Trindade , Iúna-ES e NILZA MARIA PEREIRA HOTT, natural de Martins Soares-MG, com 43 anos de idade, solteiro(a), produtora rural, residente na córrego santa cruz, distrito de santíssima trindade , Iúna-ES. 09069 2.: SÁVIO DIAS DE OLIVEIRA, natural de Ibatiba-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Barra Grande, Zona Rural, Iúna-ES e JÚLYA SOARES DA VITÓRIA, natural de Guaçuí-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), lavradeira, residente na Córrego Barra Grande, Zona Rural, Iúna-ES. 09070 3.: JOÃO FRANCISCO FILHO, natural de Lajinha-MG, com 69 anos de idade, divorciado(a), aposentado, residente na Rua Militino José de Lima, sem número, Pito , Iúna-ES e SUELI OLIVEIRA ANASTÁCIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 62 anos de idade, divorciado(a), aposentada, residente na Rua Militino José de Lima, sem número, Pito , Iúna-ES. 09071 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 20 de junho de 2022 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JUNIOR ADRIANO DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 28 anos de idade, Solteiro(a), mecanico, residente na Rua Nascente, 221, João Neiva-ES e ALANYS LOIOLA CALAVORT, natural de Aracruz-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Nascente, 221, João Neiva-ES. 03184 2.: EVERTON CARRARETO BRAVO, natural de João Neiva-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Hans Kraus, nº 17, João Neiva-ES e REBECA DOS SANTOS RANGEL, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), dentista, residente na Rua Hans Kraus, nº 17, João Neiva-ES. 03185 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 20 de junho de 2022 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: PEDRO JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR, natural de Linhares-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), representante comercial, residente na Avenida Castro Alves, nº 420, Linhares-ES e ELIANA SIMON, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), cabeleleira, residente na Avenida Castro Alves, nº 420, Linhares-ES. 12006 2.: PAULO ROBERTO RODRIGUES, natural de Linhares-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua João Luiz Rodrigues Maciel, nº 888, Linhares-ES e FLORISBELA DE CASTRO, natural de Linhares-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua João Luiz Rodrigues Maciel, nº 888, Linhares-ES. 12007 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de junho de 2022 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: GERALDO DA SILVA, natural de Lagoa dos Gatos-PE, com 76 anos de idade, viúvo(a), mecânico, residente na Rua Harpiam 26, Serra Dourada III, Serra-ES e MARIENE TEXEIRA LOPES, natural de Serra-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), pensionista, residente na Rua Jaburu, nº 14, Serra-ES. 11872 2.: OCTÁVIO MIGUEL SOUSA DE PIMENTEL TEIXEIRA, natural de Angola-ET, com 47 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Largo Santa Marinha, nº 19, casa 10, 4400-290, Vila Nova de Gaia , Serra-ES e FRANSCIELE BATISTA SOARES NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Alfredo Calmon, nº 172, São Lourenço, Serra-ES. 11873 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de junho de 2022 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WAGNER MANHONI, natural de Conceição do Castelo-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antonio Belisario, n° 554, Conceição do Castelo-ES e GLEICIARA PERFEITO MELGAR, natural de Conceição do Castelo-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Antônio Belisário, n° 554, Conceição do Castelo-ES. 00658 2.: WALISSON VAZ CAETANO, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Localidade de Córrego do Socorro, Iúna-ES e THALIA RAIMUNDO DA SILVA, natural de Conceição do Castelo-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), lavradora, residente na Rua Maria Ribeiro Soares, N° 09, Conceição do Castelo-ES. 00659 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Conceição do Castelo-ES, 20 de junho de 2022 FÁBIO MAGNO SPADETO Oficial e Notário _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Nova Venécia-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTELMO PAULO MIRANDA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), eletricista, residente na Rua Daniel da Silva, S/n, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES e ALEXA ARCANJO DA SILVA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), dona de casa, residente na Rua Daniel da Silva, S/n, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES. 04941 2.: PAULO CEZAR NUNES, natural de Serra-ES, com 56 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Tiradentes, nº 143, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES e ELIZETE VIEIRA BARCELOS, natural de Boa Esperança-ES, com 49 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Rua Tiradentes, nº 143, Bairro Filomena, Nova Venécia-ES. 04945 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 20 de junho de 2022 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WERLEY RODRIGUES PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), biólogo, residente na Rua Operária, nº 156, Vila Garrido, Vila Velha-ES e SIMONE NUNES VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), bióloga, residente na Rua Wilson Batista, nº 184, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04476 2.: CLEITON NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Travessa Etero Fabri, nº 62, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e JOICE CRUZ DE SOUZA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), secretária executiva, residente na Travessa Etero Fabri, nº , Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 04482 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de junho de 2022 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS JOHN PEDROSO, natural de Poté-MG, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Pedreiro, residente na Avenida José Acácio Ferreira, nº 37, Viana-ES e JULIANA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), atendente de padaria, residente na Avenida José Acácio Ferreira, nº 37, Viana-ES. 07678 2.: LUCAS DA SILVA BARBOSA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), Analista de sistemas, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 01, quadra 18, Viana-ES e GLAUCIA PALAURO, natural de Santa Leopoldina-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Teófilo Otoni, nº 01, quadra 18, Viana-ES. 07692 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de junho de 2022 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: VICTOR MORAES GAVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Gerente de contas, residente na Rua Princesa Isabel, nº 109, Cachoeiro de Itapemirim-ES e TASSYA NUNES BASTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), Analista de recursos humanos, residente na Rua José Rebello, nº 56, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05158 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de junho de 2022 Gabrielle Jacomelli Silva Oficiala e Tabeliã de Notas Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Notas de Divino de São Lourenço Faço saber que pretender casar-se: 1.: MAIK JOSÉ PEREIRA RANGEL, natural de Guaçuí-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego do azul, Divino de São Lourenço-ES e MARIA AMANDA RODRIGUES BRAGA, natural de São José do Calçado-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Córrego do azul, Divino de São Lourenço-ES. 00354 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Divino de São Lourenco-ES, 20 de junho de 2022 RENIERY DE OLIVEIRA RIBEIRO Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO CARLOS DA FONSECA, natural de Ibiraçu-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), Supervisor de profissão, residente na Rod BR 101 Norte s/n, Ibiraçu-ES e GRAZIELY DOS SANTOS CONCEIÇÃO, natural de IBIRAÇU-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), AUXILIAR DE LABORATÓRIO, residente na Rod BR 101 Norte s/n, Ibiraçu-ES. 00986 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 20 de junho de 2022 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ITAPEMIRIM-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCEL RODRIGUES MOREIRA, natural de Itapemirim-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), contador, residente na Rua Projetada, s/n°, Itapemirim-ES e KAROLINE DOS SANTOS SILVA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), assistente de sala, residente na Rua Projetada, s/n°, Itapemirim-ES. 14341 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 20 de junho de 2022 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRYSTIAN JOSÉ JUSTO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânica, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 130/401, Vitória-ES e LUIZA MERLO LUCHI, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 130/401, Vitória-ES. 25570 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de junho de 2022 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial