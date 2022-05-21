Proclamas - 21/05/2022

Arquivos & Anexos
21-05-22 - PROCLAMAS.pdf
Proclamas
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ FELIPE MOREIRA DE SOUZA, natural de São Gonçalo-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Jorgina Cardozo, nº 16, Cariacica-ES e VANESSA GONÇALVES CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), sem profissão remunerada, residente na Rua Jorgina Cardozo, nº 16, Cariacica-ES. 14441
2.: TIAGO LORENCINI, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Eucalíptos, nº 81, Cariacica-ES e JESSSYCA DELAIA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Katia Azevedo Matias, s/nº , Cariacica-ES. 14469
3.: IGOR LORENZON DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de expedição, residente na Rua Vila Velha, 333, Cariacica-ES e EMANUELLY MATEUS DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Vila Velha, 333, Cariacica-ES. 14474
4.: ODAIR NASCIMENTO DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 46 anos de idade, solteiro(a), imprimador, residente na Rua Dez B, nº 148, , Cariacica-ES e ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS GOMES, natural de Águia Branca-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Dez B, nº 148, , Cariacica-ES. 14484
5.: PAULO CESAR DE MORAIS, natural de Divino das Laranjeiras-MG, com 51 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Cariacica-ES e SEBASTIANA BRAZ DE ARAÚJO, natural de Mantena-MG, com 48 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua Juscelino Kubitschek, nº 235, Cariacica-ES. 14490
6.: MATHEUS MEDEIROS DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), consultor de vendas, residente na Rua Manoel Siqueira, nº 11, Cariacica-ES e ARYELLE VICENTE PIMENTA, natural de Cariacica-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Manoel Siqueira, nº 11, Cariacica-ES. 14492
7.: MANÇUIR BRAGA RIBEIRO, natural de Peçanha-MG, com 64 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedor individual, residente na Rua São Jorge, nº 1, Cariacica-ES e DORACI FERREIRA GOMES, natural de Santa Cruz de Monte Castelo-PR, com 57 anos de idade, divorciado(a), micro empreendedora individual, residente na Rua São Jorge, nº 1, Cariacica-ES. 14493
8.: SÍDNEY DE OLIVEIRA RIBEIRO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Natalino Pimentel, s/nº, Cariacica-ES e MARLY NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Manhumirim-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), doméstica, residente na Rua Natalino Pimentel, s/nº, Cariacica-ES. 14499
9.: FLÁVIO CARDOSO RAYMUNDO, natural de São Mateus-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Noventa e Três, nº 288, Cariacica-ES e GLEICIELI ALVES DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Noventa e Três, nº 288, Cariacica-ES. 14523
10.: ADIEL DIAS ABREU, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Dezoito, nº 529, Cariacica-ES e JULIANA GOMES DE ARAUJO CUNHA, natural de Viana-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), educadora social, residente na Rua Dezoito, nº 529, Cariacica-ES. 14524
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 20 de maio de 2022
Milson Fernandes Paulin
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALEXANDER PINTO GONÇALVES, natural de Guarapari-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), militar reformado, residente na Rua Ailton Vieira Passos, nº 5, Guarapari-ES e LILIANA DE CARVALHO, natural de Belo Horizonte-MG, com 50 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ailton Vieira Passos, nº 5, Guarapari-ES. 12889
2.: JOÃO MARCOS SIMÕES, natural de Guarapari-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), trabalhador rural, residente na Rua Hilton Pessali, nº 120, Guarapari-ES e NATIELE SANTOS OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Hilton Pessali, nº 120, Guarapari-ES. 12890
3.: CRISPILIANO MANHÃES SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), Recepcionista de hotel, residente na Rua Felício Bittar, nº 54, Guarapari-ES e JENIFER DIAS MEDEIROS, natural de Petrópolis-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), Micro pigmentadora, residente na Rua Felício Bittar, nº 54, Guarapari-ES. 12891
4.: MICHAEL BATISTA SANTANA, natural de São José dos Campos-SP, com 27 anos de idade, divorciado(a), artesão, residente na Rua Bahia, nº 1, Guarapari-ES e JOANA MEDINA DA SILVA, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), artesã, residente na Rua Bahia, nº 1, Guarapari-ES. 12892
5.: VIRGINIO CESAR BRAMBATI COSSI, natural de Vila Valério-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), vigilante patrimonial, residente na Rua São José dos Calçados, Guarapari-ES e JULIANE MATOS DA GLORIA, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua São José dos Calçados, Guarapari-ES. 12893
6.: LUIZ ANTONIO NICCHIO, natural de Colatina-ES, com 64 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Avenida Praiana, nº 415, ap. 1702, Guarapari-ES e ANGÉLICA CÉSAR DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, divorciado(a), corretora de imóveis, residente na Avenida Praiana, nº 415, ap. 1702, Guarapari-ES. 12894
7.: JÔNATAS VIEIRA, natural de Guarapari-ES, com 55 anos de idade, divorciado(a), contador, residente na Rua Horácio Santana, nº 291, Guarapari-ES e BEATRIZ SANÇÃO DA SILVA, natural de Natal-RN, com 41 anos de idade, solteiro(a), ajudante de cozinha, residente na Rua Horácio Santana, nº 291, Guarapari-ES. 12895
8.: CLAUDIONOR SARMENTO, natural de Viana-ES, com 75 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Martins Moreira de Moraes, nº s/n, Guarapari-ES e CELITA ROSA, natural de Guarapari-ES, com 74 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Martins Moreira de Moraes, nº s/n, Guarapari-ES. 12896
9.: ANDERSON RIBEIRO ANDRADE, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de gestão, residente na Rua quatorze, s/n, Guarapari-ES e KÉZIA CRISPIM VIEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedora autônoma, residente na Rua quatorze, s/n, Guarapari-ES. 12897
10.: DIOGO COSTALONGA, natural de Guarapari-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Instalador, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 04, Guarapari-ES e TATIANA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Guarapari-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 04, Guarapari-ES. 12898
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Guarapari-ES, 20 de maio de 2022
MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO
Tabeliã e Oficial Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUAN MODENESE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Vitória Régia, nº 23, Serra Dourada II, Serra-ES e BRENDA DA SILVA DUARTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vitória Régia, nº 23, Serra-ES. 11716
2.: CLEYDSON DE PAULA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), taxista, residente na Rua Intendente Câmara, nº 158, Serra-ES e REBECA DE SOUZA EUTRÓPIO, natural de Manhuaçu-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), babá, residente na Rua Intendente Câmara, nº 158, Serra-ES. 11731
3.: DOUGLAS MARTINS ALVES DO NASCIMENTO, natural de Sao Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Anna Borges Miguel Castelo, nº 96, Serra-ES e SUÉLLEN VIEIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, divorciado(a), servidora pública, residente na Rua Anna Borges Miguel Castelo, nº 96, Serra-ES. 11745
4.: WELINGTON RIBEIRO MATTOS JUNIOR, natural de Cariacica-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Arlethe Buaiz, nº 31, Vitória-ES e DEYZE SANTOS CARVALHO, natural de Ecoporanga-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Guaçui, s/n, Serra-ES. 11752
5.: ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Barbalha-CE, com 62 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua Floriano Peixoto, 567, Serra-ES e MIRALDA MARIA DOS SANTOS, natural de Firmino Alves-BA, com 57 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Floriano Peixoto, 567, Serra-ES. 11799
6.: CARLOS ANTONIO BARBOSA, natural de Caravelas-BA, com 50 anos de idade, Solteiro(a), relojoeiro, residente na Avenida Ipê, 20, Qd 38, Serra-ES e SCHEILA APARECIDA OLIVEIRA MORAES BONAZZO, natural de Vitoria-ES, com 49 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Avenida Ipê, 20, Qd 38, Serra-ES. 11802
7.: WASHINGTON BELCHIOR DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pintor industrial, residente na Rua Divinópolis, s/n, Nova Carapina I, Serra-ES e MARCIA KARINE DOS REIS ALMEIDA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Divinópolis, s/n, Nova Carapina I, Serra-ES. 11803
8.: JOAB MARTINS NOGUEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), supervisor, residente na Rua Jacaranda, 24, Cidade Pomar, Serra-ES e MANUELA LEAL OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), supervisora, residente na Rua Jacaranda, 24, Cidade Pomar, Serra-ES. 11805
9.: EDER DE ALMEIDA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), operador de máquinas, residente na Rua Marti, 27, Porto Dourado, Serra-ES e TATIANE RODRIGUES CAJÁ, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), estudante, residente na Rua Marti, 27, Porto Dourado, Serra-ES. 11806
10.: FÁBIO RODRIGUES GOMES, natural de Ipatinga-MG, com 41 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Colibri, nº 141, Novo Porto Canoa, Serra-ES e FERNANDA ROCHA DE SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Colibri, nº 141, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 11807
11.: JOEL WELBER ALVES DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnico de informática, residente na Rua Tiri (Loteamento Monte Verde), nº 12, Nova Carapina II, Serra-ES e ARIADINE BRAGA DE OLIVEIRA, natural de Colatina-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Tiri (Loteamento Monte Verde), nº 12, Nova Carapina II, Serra-ES. 11811
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Serra-ES, 20 de maio de 2022
Marisa de Deus Amado
Oficiala e Tabeliã
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALLAN HENRIQUE GOMES DE FARIAS, natural de Maceió-AL, com 27 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Oito, nº 8, Cocal, Vila Velha-ES e CAROLINA ALVES DUTRA, natural de Aracruz-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Autonomo, residente na Rua Oito, nº 8, Cocal, Vila Velha-ES. 19999
2.: PATRICK REALINO DE SOUSA, natural de Lavras-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), polícial civil, residente na Professora Francelina Carneiro Setúbal,nº 149, Apto 103, Itapua, Vila Velha-ES e QUEZIA ROSEANE CÉSAR, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Av Professora Francelina Carneiro Setubal, nº 149, Apto 103, Itapua, Vila Velha-ES. 20000
3.: ANDERSON EMIDIO LEMES DE SOUZA, natural de São José dos Campos-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), engenheiro, residente na Alameda Erothildes Penna Medina, nº 363, Ap 903, Ed. Residencial Vogue., Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAROLINA JANTORNO IGREJA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Cirurgiã dentista, residente na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 1950, Apto. 602, Itapuã, Vila Velha-ES. 20001
4.: JINDRICH GOMES WANDEKOKEN, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1052, Apartamento 801, Edifício Mirage, Praia da Costa, Vila Velha-ES e NADIA CECCON LIBARDI, natural de Anchieta-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), servidora pública, residente na Av. Antônio Gil Veloso, nº 1052, Apto. 801, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 20002
5.: MAURICIO LYRA CORREIA, natural de Vitória-ES, com 53 anos de idade, solteiro(a), maritimo, residente na Rua Emiliana Júlia da Silva, nº 149, Glória, Vila Velha-ES e VERONICA GONÇALVES DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Emiliana Júlia da Silva, 149, Jaburuna, Vila Velha-ES. 20003
6.: JAKSON GALETI, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), gerente de tecnologia, residente na Rua Rubelita, nº 58, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha-ES e FERNANDA COSTA GHERARDI, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Avenida Délio Silva Britto, nº 650, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 20004
7.: ÂNDERSON CIRQUEIRA ALVES, natural de Itapetinga-BA, com 40 anos de idade, solteiro(a), mecânico de equipamentos, residente na Rua Girassol, nº 06, Jardim Colorado, Vila Velha-ES e NATÁLIA VIEIRA AVILA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 32 anos de idade, divorciado(a), bancária, residente na Rodovia do Sol, nº 2738, Apartamento 305, Edifício Meliá, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 20005
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 20 de maio de 2022
João Ferreira de Paiva
Oficial e Tabelião de Notas Interino
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUÍZO DE VITÓRIA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUIZ GUILHERME GUIMARÃES VIEIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 45 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Jardim da Penha, Vitória-ES e MAYARA DE OLIVEIRA SPECIMILLE, natural de Venda Nova do Imigrante-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Jardim da Penha, Vitória-ES. 25439
2.: ERENILDO DOS SANTOS NUNES, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Manoel Correa, nº 48, Vitória-ES e LETICIA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 2635, Vitória-ES. 25440
3.: CRISTIANO PEREIRA PINTO NETO, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 35 anos de idade, Solteiro(a), diarista autônomo, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 147, Vitória-ES e RAVENNA COSTA GUERRA, natural de Serra-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), diarista autônoma, residente na Rua Sebastião Antônio Costa, nº 34, Vitória-ES. 25444
4.: LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 48 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi , Vitória-ES e KARLA SERRANO DE OLIVEIRA, natural de Aimorés-MG, com 47 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, Jardim Camburi , Vitória-ES. 25445
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 20 de maio de 2022
Paula Cecilia da Luz Rodrigues
Oficial
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CLÉLIO PORTUGAL, natural de Niterói-RJ, com 53 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua José Carlos Fonseca, nº 49, Cariacica-ES e ALCIONE ALVES DA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 53 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Carlos Fonseca, nº 49, Cariacica-ES. 28852
2.: NEY EDUARDO DOS SANTOS LEITE FERREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 52 anos de idade, divorciado(a), Advogado, residente na Avenida Getúlio Vargas, 21, Apto 303, Campo Grande, Cariacica-ES e CAROLINE MATOS CARDOSO DO NASCIMENTO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Avenida Getúlio Vargas, 21, Apto 303, Campo Grande, Cariacica-ES. 28853
3.: DIEGO DA SILVA RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Ajudante de motorista, residente na Rua Copacabana, 04, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES e DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA OCTAVIO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Copacabana, 04, Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. 28854
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cariacica-ES, 20 de maio de 2022
Fabiana Aurich
Oficiala e Tabeliã
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MARCOS CÉSAR LEHUM, natural de Cacoal-RO, com 37 anos de idade, solteiro(a), construtor, residente na Rua Bartolomeu B. da Silva, nº 910, Linhares-ES e NICÉLIA DE MATOS MORAES, natural de Rolim de Moura-RO, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Bartolomeu B.da Silva nº 910, Linhares-ES. 11914
2.: RENATO BATISTA DOS SANTOS, natural de Ecoporanga-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), encanador, residente na Rua Olindo Barcelos Soeiro, nº 1140, Linhares-ES e ELZELY ALVES CURTY, natural de Ecoporanga-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Olindo Barcelos Soeiro, nº 1140, Linhares-ES. 11915
3.: CHÁRLETON LUCAS, natural de Linhares-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), guarda civil, residente na Rua José Caldara, nº 734, Linhares-ES e GEICIELE CONTES, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua José Caldara, nº 734, Linhares-ES. 11916
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Linhares-ES, 20 de maio de 2022
FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA
Notário e Registrador Civil
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Juízo de Vitória da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: MICHEL SANTOS JUSTINO DE SOUSA, natural de São Paulo-SP, com 23 anos de idade, Solteiro(a), analista de qualidade, residente na Rua Bela vista, nº 15, Vitória-ES e LORRAYNE MARIANO ROCHA, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua José Ramos Costa Filho, nº 154-B, Vitória-ES. 17798
2.: GIOVANI JOSÉ TOTOLA ARNALDI, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Emilio Francisco da Vitória, nº 42, Vitória-ES e LUZIA PINTO DOS SANTOS, natural de Colatina-ES, com 54 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar de secretaria escolar, residente na Rua Emilio Francisco da Vitória, nº 42, Vitória-ES. 17800
3.: CARLOS ALBERTO SOARES BORGES, natural de Vitória-ES, com 65 anos de idade, divorciado(a), porteiro noturno, residente na Beco Pedro Conceição, nº 25, Vitória-ES e MARIA APARECIDA GOMES, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Travessa Leocádio Monteiro, nº 82, Vitória-ES. 17801
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 20 de maio de 2022
Paula Cecília da Luz Rodrigues
Delegatária Interina
Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz
Faço saber que pretender casar-se:
1.: WESLEY MOLINÁRIO NUNES, natural de Aracruz-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Rua Graciliano Ramos, quadra 11, lote 05, Aracruz-ES e ERICA SFALSIN, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira de produção, residente na Rua José Coutinho da Rocha, nº 144, Aracruz-ES. 13558
2.: FERNANDO CESAR RODRIGUES FLORES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 62 anos de idade, divorciado(a), artista plástico, residente na Rua Ignácio Barbosa Pinto de Amorim, nº 80, Aracruz-ES e SANDRA DO NASCIMENTO FLORES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 60 anos de idade, divorciado(a), pedagoga, residente na Rua Ignácio Barbosa Pinto de Amorim, nº 80, Aracruz-ES. 13559
3.: SIDNEY RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de São Félix do Xingu-PA, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Alegria, 140, Aracruz-ES e INGRID ÚLIMA DE CARVALHO BARBOZA, natural de Aracruz-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de escritório, residente na Rua Giuseppe Testa, 105, Aracruz-ES. 13560
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Aracruz-ES, 20 de maio de 2022
Shirley Pissinate Garcia Santi
Oficiala e Tabeliã Interina
Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: GABRIEL GRILLO LOUZADA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), Controlador de produção, residente na Rua Virgílio Bolognini, nº 54, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES e DIANA DOS SANTOS MACHADO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Empresária, residente na Rua Virgílio Bolognini, nº 54, Doutor Gilson Carone, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05035
2.: THALYSON INÁCIO DE ARAUJO ROCHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Izabel Pereira Lima, nº 118, Cachoeiro de Itapemirim-ES e BIANCA PORTINHO LOPES MONTEIRO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Galgano Moreira de Souza, nº 117, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 05121
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de maio de 2022
Gabrielle Jacomelli Silva
Oficiala e Tabeliã de Notas Interina
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato
Faço saber que pretender casar-se:
1.: LUCAS DA SILVA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), Estoquista, residente na Rua São Judas Tadeu, nº 13, Vila Velha-ES e JULIANA SOARES SCALZER, natural de Alfredo Chaves-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Judas Tadeu, nº 13, Vila Velha-ES. 06420
2.: MATHEUS LOPES TONETE, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Técnico controle de pragas, residente na Rua: Waldir Junger, nº 182, Vila Velha-ES e MARCIELY CAUS, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de faturamento, residente na Rua: Waldir Junger, nº182, Vila Velha-ES. 06421
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 20 de maio de 2022
ANTÔNIO NUNES BELÉM
Tabelião e Oficial
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Faço saber que pretender casar-se:
1.: JOÃO PAULO LIMA DE PASSOS, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de padaria, residente na Escadaria José Caetano da Silva, s/nº, Vitória-ES e MARINETE DA CONCEIÇÃO FERREIRA CLAUDINO, natural de Aracruz-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria José Caetano da Silva, s/nº, Vitória-ES. 25511
2.: RENZO LOPES BITTENCOURT, natural de São Paulo-SP, com 32 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Carlos Moreira Lima, nº 460, apt 601, Vitória-ES e LARISSA CAMPOS SILVA, natural de Apiacá-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Genserico Encarnação, nº 156, Vitória-ES. 25515
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vitoria-ES, 20 de maio de 2022
RODRIGO SARLO ANTONIO
Oficial
RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: ALEX SANTOS DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), serralheiro, residente na Rua Guilhermina Geovanotte, nº 525, Paul, Vila Velha-ES e MARLÍ FERREIRA DE SOUZA, natural de Pancas-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), cabeleireira, residente na Rua Guilhermina Geovanotte, nº 525, Paul, Vila Velha-ES. 04458
2.: JOÃO VIRGILIO NETO, natural de Vila Velha-ES, com 63 anos de idade, solteiro(a), funcionário público, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 3, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e MARIA DE LOURDES TENÓRIO COSTA, natural de Águas Belas-PE, com 60 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Vasco Coutinho, nº 3, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04460
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 20 de maio de 2022
Fabrini Leite Marçal
Oficial e Tabelião
Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital
Faço saber que pretender casar-se:
1.: KLEYTON ROBERTO MOURA DA ROCHA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), Pizzaiolo, residente na ESTRADA DO AMARELOS Nº 366, Vila Velha-ES e MARCOS ROBERTO BARBOZA MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), GERENTE, residente na ESTRADA DO AMARELOS Nº 366, Vila Velha-ES. 09403
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Vila Velha-ES, 20 de maio de 2022
Najla Aparecida Assad de Morais
Oficiala e Tabeliã
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES
Faço saber que pretender casar-se:
1.: CARLOS KLEYDSON DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), Garçom, residente na Rua Linhares, n° 01, Viana-ES e AMABILY RAMOS BARBOZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Linhares, n° 01, Viana-ES. 07665
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Viana-ES, 20 de maio de 2022
Sophie Helene Rodrigues Porto
Tabeliã e Oficiala