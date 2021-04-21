Proclamas - 21/04/21
Proclamas
Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: LEONARDO DA SILVA, natural de Rio Bananal-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Vila Valério, nº 1, Apartamento 2, São José, Linhares-ES e MARIA FRANCISCA VIEIRA PRATI, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Vila Valério, nº 1, Apartamento 2, São José, Linhares-ES. 10902 2.: DOUGLAS TIAGO FROHLICH, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), bacharel, residente na Av. Padre M. da Nobrega, n°530, Interlagos,, Linhares-ES e THAÍS LEITE SOARES DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Tomé de Souza, nº 832, Interlagos, Linhares-ES. 10903 3.: VINÍCIUS REIS SOUZA, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 22 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, nº 102, Planalto, Linhares-ES e ELISANGELA DOS SANTOS GOMES, natural de Limoeiro de Anadia-AL, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Mauro Soeiro Banhos, nº 102, Planalto, Linhares-ES. 10904 4.: JOÃO VITOR PAGOTO CARETA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Barão Monjardim, nº 409, Novo Horizonte, Linhares-ES e JÚLIA ROBERTE PANETO, natural de Linhares-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Presidente Kennedy, nº 212, Araçá, Linhares-ES. 10905 5.: FLAVIANO SOUZA MUTTZ, natural de Colatina-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Jatobá, nº 763, Movelar, Linhares-ES e CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, divorciado(a), agente de saúde, residente na Rua Jatobá, nº 763, Movelar, Linhares-ES. 10906 6.: CLEYTON FERREIRA NUNES, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Armínio Frisso, nº 12, Juparanã, Linhares-ES e TAILLA RANGEL FERREIRA, natural de Linhares-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), bacharel em direito, residente na Rua Armínio Frisso, nº 12, Juparanã, Linhares-ES. 10907 7.: THIAGO CHRISTHER BARBOSA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), técnico de segurança, residente na Avenida Tupinambás, nº 282, Lagoa do Meio, Linhares-ES e JOSÉLICA MARTINS PATROCINO, natural de Mantenópolis-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Tupinambás, nº 282, Lagoa do Meio, Linhares-ES. 10908 8.: TIAGO RRIZZO DALBEM, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), Marceneiro, residente na Avenida República, nº 580, Interlagos, Linhares-ES e GRALEILA DE JESUS, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Avenida República, nº 580, Interlagos, Linhares-ES. 10909 9.: BRUNO PEREIRA MAGESCKY, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente bancário, residente na Rua Emerson da S. Aguiar, Planalto, Linhares-ES e ARIELE GUIDINI AMORIM, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), gerente comercial, residente na Rua Emerson da S. Aguiar, Planalto, Linhares-ES. 10910 10.: DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Gildo Gava, nº 681, Santa Cruz, Linhares-ES e MIKAÉLLEN BARREIRA CUNHA, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Gildo Gava, nº 681, Santa Cruz, Linhares-ES. 10911 11.: CLAUDIONOR CARDOSO BATISTA, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), desínsetizador, residente na Rua José Cussuol, N° 295, Bairro Aviso, Linhares-ES e MARCIERLI ALVES DE SOUZA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), domestica, residente na Rua José Cussuol, N° 295, Bairro Aviso, Linhares-ES. 10912 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 20 de abril de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: GILSON CANDIDO DA SILVA, natural de Castelo-ES, com 48 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua da Amizade, nº 09, Universal, Viana-ES e ANDREIA MONTEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 50 anos de idade, Divorciada(o), ajudante de motorista, residente na Rua da Amizade, nº 09, Universal, Viana-ES. 07259 2.: RICHARDISON SILVA LOPES, natural de Jordânia-MG, com 25 anos de idade, Solteiro(a), professor, residente na Rua Luiza Cazotti, nº 25, Vila Bethânia, Viana-ES e LARISSA THEODORO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Luiza Cazotti, nº 25, Vila Bethânia, Viana-ES. 07261 3.: SERGIO ALEXANDRO BRAZ FERREIRA, natural de Caratinga-MG, com 37 anos de idade, não consta, motorista, residente na Rua Rio Negro, s/nº , Nova Bethânia, Viana-ES e JHENIFER COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Negro, s/nº , Nova Bethânia, Viana-ES. 07263 4.: THIAGO PASSOS BOURGUIGNON, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, divorciado(a), vendedor, residente na Rua Rio Grande do Sul, nº 40, Marcílio de Noronha, Viana-ES e FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Guarulhos, nº 120, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07264 5.: OLIVIO DE JESUS MENEZES, natural de Prado-BA, com 48 anos de idade, solteiro(a), assessor parlamentar, residente na Rua São Paulo, nº 41, Caxias do Sul, Viana-ES e MARIA DA PENA BARBOSA TEIXEIRA, natural de Itamarajú-BA, com 46 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua São Paulo, nº 41, Caxias do Sul, Viana-ES. 07265 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 20 de abril de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS OLIVEIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), engenheiro, residente na Rua Rio Purus, 13, Cs 01, Helio Ferraz, Serra-ES e KAROLINE VAGO ALMEIDA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), bacharel em direito, residente na Rua Rio Purus, 13, Cs 01, Helio Ferraz, Serra-ES. 31434 2.: GEAN JARDIM DE OLIVEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 448, Vila Nova de Colares, Serra-ES e GISELE ALIXANDRE DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Presidente Pedreira, nº 448, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31438 3.: CARLOS EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 33 anos de idade, solteiro(a), técnico de telecomunicações, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/nº, Torre E, Ap. 702, Manguinhos, Serra-ES e LUANA SOUSA SILVA, natural de Campo Formoso-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Domineu Rody Santana, S/nº, Torre E, Ap. 702, , Manguinhos, Serra-ES. 31444 4.: ÉRLICHY GRACINDO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Rua Rolinha Cinzenta, S/n°, Novo Horizonte, Serra-ES e PÂMELA CARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA, natural de Pancas-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Rolinha Cinzenta, S/n°, Novo Horizonte, Serra-ES. 31446 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de abril de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANDRÉ RUBENS RODRIGUES, natural de Vitoria-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua Ipatinga,15, Divinopolis, Serra-ES e SABRINA SILVA DE OLIVEIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 26 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Rua Ipatinga,15, Divinopolis, Serra-ES. 10875 2.: JHÓRDAN MARTINS BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), micro empreendedor, residente na Rua Colibri, nº 30, Serra Dourada III, Serra-ES e BÁRBARA SCHROCK PIANA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), esteticista e cosmetóloga, residente na Rua Colibri, nº 30, Serra Dourada III, Serra-ES. 10876 3.: JUSLEY LANA DE ALMEIDA JÚNIOR, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 32 anos de idade, solteiro(a), gerente, residente na Avenida Jacaraípe, s/nº , Serra Dourada II, Serra-ES e LORENA OLIVEIRA DIAS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), analista contabil, residente na Rua Pelicano, s/nº , Serra Dourada III, Serra-ES. 10880 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 20 de abril de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALEX SANDRO SANT'ANA DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), operador de máquina, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 117, Nossa Senhora de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim-ES e WALKYRIA DA SILVA SANTOS, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), consultora, residente na Avenida Domingos Alcino Dadalto, nº 83, I B C, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04591 2.: DIEGO ALMAGO FLORENCIO, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rodovia Fued Nemer, S/n, Sapecado, Cachoeiro de Itapemirim-ES e KAMILA SILVA SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santino Samuel de Aguiar, nº 91, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04624 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de abril de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAMUEL MACHADO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rodovia Serafim Derenzi, Nº 16, Estrelinha, Vitória-ES e ALCINEIA SANTOS CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Praça Costa Pereira nº 52, Centro, Vitória-ES. 24626 2.: LUIZ FILIPE LOUVEM VASCONCELOS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Administrador, residente na Avenida Saturnino de Brito, 915, Apto 301, Vitória-ES e ANA KAROLINA DEL PIERO SANTOS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), analista judiciário, residente na Rua Álvares Cabral, nº 237, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 24629 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de abril de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO COUTINHO MATA, natural de Vitória-ES, com 51 anos de idade, viúvo(a), técnico mecânico, residente na Rua Praia de Ubatuba, nº 4, Sauaçú, Aracruz-ES e ALUCILDA DOS SANTOS MAGALHÃES DE ALMEIDA, natural de Paulo Afonso-BA, com 45 anos de idade, viúvo(a), agente comunitario de saúde, residente na Rua Rio Bom Jesus, nº 88, Fátima, Aracruz-ES. 13140 2.: WELITON VICENTE RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 47 anos de idade, viúvo(a), Vigilante, residente na Avenida Morobá, S/nº, Lote nº 08, Quadra 18, Bairro Morobá, Aracruz-ES e MARIA DA CRUZ SANTIAGO SIMORA, natural de São Mateus-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), cozinheira, residente na Avenida Morobá, S/nº, Lote 08, Quadra 18, Bairro Morobá, Aracruz-ES. 13141 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 20 de abril de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS GONÇALVES DE CARVALHO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), contador, residente na Rua Ordem e Progresso, nº 39, Bairro Argolas, Vila Velha-ES e GIULIA GROBÉRIO, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), maquiadora, residente na Rua Ordem e Progresso, nº 39, Bairro Argolas, Vila Velha-ES. 04233 2.: PEDRO SUDARIO DO NASCIMENTO, natural de Campos Sales-CE, com 45 anos de idade, divorciado(a), agente penitenciário, residente na Rua Alberto Victorino de Melo, nº 21, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e CLAUDIA ANTUNES, natural de Belo Horizonte-MG, com 47 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Alberto Victorino de Melo, nº 21, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04234 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de abril de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO REIS PEREIRA, natural de Iúna-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), farmacêutico, residente na Rua Paulo Expedito Amaral, Número 256, Centro, Iúna-ES e ALINE BATISTA VANTUIL, natural de Iúna-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), secretária, residente na Avenida Ademar Vieira da Cunha, Número 980, Bairro Vila Nova, Iúna-ES. 08817 2.: EDSON ROSA DA SILVA, natural de Alegre-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Avenida Professor Amphilophio de Oliveira, Número 151, Bairro Guanabara, Iúna-ES e DARLENE GONÇALVES DA SILVA, natural de Iúna-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Professor Amphilophio de Oliveira, Número 151, Bairro Guanabara, Iúna-ES. 08818 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 20 de abril de 2021 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ORIAS GARCIA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Vinte e Um de Abril, nº 5, Grauna, Cariacica-ES e MAURENE RISSE BARREIRO ARAUJO, natural de Umuarama-PR, com 54 anos de idade, Divorciada(o), pedagoga, residente na Rua Vinte e Um de Abril, nº 5, Grauna, Cariacica-ES. 13606 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 20 de abril de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: FABIANO MESSIAS ROSA, natural de Conselheiro Pena-MG, com 43 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Escadaria Sólon Borges, nº 27, Caratoíra, Vitória-ES e ALBA PENHA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Sólon Borges, nº 27, Caratoíra, Vitória-ES. 17328 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 20 de abril de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: IGOR HENRIQUE COIMBRA DE ABREU, natural de Belo Horizonte-MG, com 24 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua Antonio Marcos Scheidegger, nº 230, Barramares, Vila Velha-ES e BRUNNA LEPAUS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Antonio Marcos Scheidegger, nº 230, Barramares, Vila Velha-ES. 08809 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 20 de abril de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE BREJETUBA Faço saber que pretendem casar-se: 1.: WELLINGTON DA FONCECA CERQUEIRA, natural de Afonso Cláudio, ES, com 20 anos de idade, solteiro, lavrador, residente e domiciliado no Córrego São Domingos, zona rural em Brejetuba-ES e PÂMINA ROBERTA ROSA DIAS, natural de Venda Nova do Imigrante, ES, com 18 anos de idade, solteira, lavradeira, residente e domiciliada na Vila do Cedro, zona rural, em Brejetuba-ES – 000978. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Vitória ES, 20 de abril de 2021. GEISA MARIA DA SILVA VIRGINIO Oficiala e Tabeliã